Разгром немецких войск под Сталинградом

Операция немецких войск по деблокированию армии Паулюса, начавшаяся 12 декабря 1942 года наступлением немецкой группы армий «Дон», получила название «Зимняя гроза». Наступление немецких войск из Котельникова большими силами для советского командования оказалось внезапным. Операция немецких войск по деблокированию армии Паулюса, начавшаяся 12 декабря 1942 года наступлением немецкой группы армий «Дон», получила название «Зимняя гроза». Наступление немецких войск из Котельникова большими силами для советского командования оказалось внезапным.

Главный удар приняла на себя 303-я стрелковая дивизия 51-й армии, которую в связи с несопоставимым преимуществом в силах немцы просто рассеяли. 13 декабря наступающие немецкие части достигли рубежа реки Аксай, захватили плацдарм и выдвинулись к Верхне-Кумскому. Половина пути до последней водной преграды – реки Мышкова было пройдено.

«Уже вечером 13 декабря был отменён первоначальный план операции «Сатурн». И. В. Сталин мотивировал отказ от ранее намеченных целей следующим образом: «Операция «Сатурн» с выходом на Каменск-Ростов была задумана при благоприятной для нас военной обстановке, когда у немцев не было ещё резервов в районе Боковский – Морозовский – Нижне-Чирская».

Вечером 14 декабря последовал приказ Сталина Василевскому: «Ввиду изменившейся обстановки на юге осуществление первого этапа операции «Кольцо» отложить». 2-ю гвардейскую армию, в первую очередь мехчасти, предписывалось форсированным маршем выдвигать на юг» [1, с. 366-367].

Против такого решения Сталина возражал К. К. Рокоссовский. Он считал, что 2-я армия могла разгромить немцев в «котле» и дальше с другими соединениями дойти до Ростова. А. М. Василевский, напротив, настаивал на скорейшем направлении 2-й гвардейской армии к реке Мышкова. Решение о выдвижении указанной армии навстречу Манштейну было правильным, так как гарантировало удержание армии Паулюса и соединений армии Гота в окружении.

Для окружения этих немецких войск были положены тысячи жизней советских солдат и офицеров, и принимать рискованные решения, не гарантирующие успех, в данном случае было недопустимо. И в целом изменение плана операции «Сатурн» позволило советским войскам уверенно добить врага и развернуть наступление на верхнем Дону.

По изменённому плану намечалось наступление наших войск не прямо на юг, через Миллерово на Ростов-на-Дону, в тыл всей группировке противника на южном крыле советско-германского фронта, а после разгрома итальянской армии направить удар на юго-восток, в сторону Морозовска и Тормосина, то есть в тыл деблокирующей группировки Манштейна. Это было правильное и своевременное решение, как, например, перед началом наступления советских войск решение о передаче 4-го механизированного корпуса 51-й армии.

Но 13 декабря 1942 года 2-я гвардейская армия Р. Я. Малиновского только прибывала в Сталинград по железной дороге и разгружалась. Лишь к вечеру 16 декабря из 156 было выгружено 120 эшелонов. Войска выгружались к северу от Сталинграда, а надо было выйти в район реки Мышковы к юго-западу от города. Надо было заправить горючим сотни танков и тысячи автомобилей, поставить перед войсками задачу, укомплектовать их всем необходимым для ведения боя.

«Переброска прибывших войск 2-й гвардейской армии на южное крыло Сталинградского фронта шла форсированным маршем. Несмотря на сильные морозы, совершались переходы по 40-50 км за сутки. Благодаря тщательной, до мелочей продуманной организации марша,… сознательности, дисциплинированности, а так же изумительной выносливости всего личного состава армии, все трудности были преодолены» [2, с. 273].

18 декабря передовые части армии начали подходить к Мышкове и с ходу вступать в бой. 20 декабря главные силы 2-й гвардейской армии заканчивали своё сосредоточение и развёртывание по северному берегу Мышковы.

13 декабря, Манштейн, наверное, считал, что армия Паулюса уже спасена. «14 декабря 1942 года на пути наступающей группировки Гота не было никого, кроме разрозненных стрелковых частей и 4-го мехкорпуса. Это был один из тех случаев, когда, по крылатому выражению Черчилля, судьба многих зависела от немногих. У командира корпуса В. Т. Вольского не было права на ошибку. Он должен был биться у Верхне-Кумского как можно дольше, задерживая немецкое наступление до сосредоточения главных сил 2-й гвардейской армии.

Пробивание коридора к окружённой армии Паулюса означало бы, что все те, кто сражался и умирал в раскалённой солнцем степи в июле и августе 1942 года, кто шёл в последний бой в разрушенном Сталинграде, - все они погибли напрасно и остались бы неотомщёнными» [1, с. 370].

Это понимали командиры, это понимали и бойцы. Под ударами 4-го мехкорпуса и подошедшей из фронтового резерва 87-й стрелковой дивизии немецкие войска оставили Верхне-Кумский, а 6-я танковая дивизия была отброшена за реку Аксай.

16-го декабря с немцами сражалась у Водяного 36-я механизированная бригада. 17 декабря советские войска снова сражались с немецкими войсками у Верхне-Кумского. Теперь советский мехкорпус удерживал высоты, а немцы его атаковали. Все немецкие атаки мехкорпусом были отбиты.

Только 19 декабря наступающим немецким войскам удалось преодолеть оборону 4-го мехкорпуса. Под угрозой окружения корпус отошёл на рубеж реки Мышкова. В это время по северному берегу реки уже разворачивались прибывающие части 2-й гвардейской армии Р. Я. Малиновского. Потери корпуса составили более 5500 человек, в том числе несколько более 2000 человек убитыми и пропавшими без вести.

18 декабря 1942 года приказом Народного комиссара обороны И. В. Сталина № 394 4-му механизированному корпусу было присвоено гвардейское звание, и он стал именоваться 3-м гвардейским механизированным корпусом.

Надо сказать, что 4-й мехкорпус всё-таки был не один – ему помогали и 13-й танковый корпус, и перешедшая в наступление 14 декабря 5-я ударная армия, 7-й танковый корпус которой совместно с 258-й и 4-й гвардейской стрелковой дивизиями сбросили немецкие войска с рычковского плацдарма и закрепили его за собой.

О силе немецкого удара говорит тот факт, что 19 декабря немецкие войска местами форсировали реку Мышкова и заняли некоторые населённые пункты на северном берегу реки.

В течение 2-х дней ни на минуту не стихали бои за каждую пядь земли. Атаки врага были отбиты с большими для него потерями. Но и сражавшиеся у Громославки советские 98-я стрелковая и 3-я гвардейская стрелковая дивизии потеряли свыше половины личного состава, но выстояли. Бои происходили на изрезанных балками Ергеньских буграх.

23 декабря группировка Манштейна находилась от окружённых войск Паулюса на расстоянии всего в 35-40 километров. Однако дальше продвинуться не смогла.

24 декабря советские 2-я гвардейская и 51-я армии перешли в решительное наступление. 24 и 25 декабря 2-я гвардейская армия между реками Мышкова и Аксай вела напряжённейшие бои с 23-й и 17-й танковыми дивизиями противника. Группировка Манштейна была отброшена за реку Аксай. 29 декабря советские войска взяли Котельниково.

В результате наступления Сталинградского фронта была окончательно разгромлена 4-я румынская армия, а 57-й танковый корпус 4-й танковой армии противника отброшен с большими для него потерями на 150 км. Успеху войск 2-й гвардейской и 51-й армий способствовало начавшееся 16 декабря наступление войск Юго-Западного и Воронежского фронтов, начавших операцию «Малый Сатурн».

Очевидно, что и на этот раз в разгроме войск противника главную роль сыграли механизированные корпуса. Они воевали бы ещё лучше, если бы в их составе были гаубицы от 122-мм и выше. В дальнейшем советские военные эту ошибку исправили. До этого считали, что тяжёлые гаубицы значительно уменьшат маневренность механизированных корпусов, что фактически и произошло, но наличие крупнокалиберной артиллерии увеличивало возможности сокрушения обороны противника и позволяло уверенно вести бой с любой немецкой техникой. А. И. Ерёменко в описании этих событий пытается принизить роль А. М. Василевского и превознести себя. А. М. Василевский и Р. Я. Малиновский указывают на неверные толкования им событий. На мой взгляд, будучи опытным командующим фронтом Ерёменко уступал тому же Василевскому в масштабе стратегического мышления и, конечно, в обыкновенной человеческой порядочности.

Например, когда Ерёменко спросили, почему он солгал о Сталине, тот спокойно ответил, что его попросил об этом бывший тогда у власти в стране Хрущёв. Что же касается Василевского, то это был умный, для его должности слишком скромный и глубоко порядочный человек. И надо отметить, что если бы не вмешательство Ерёменко, то, вероятно, немецкий 57-й танковый корпус имел бы не только большие потери, но был бы уничтожен.

Операция «Малый Сатурн» или Среднедонская операция является сокращённым вариантом операции «Сатурн». Ближайшей целью она ставила разгром соединений противника, которые могли выступить на помощь окружённой группировке. Операция закончилась полным разгромом вражеских войск. Это ещё раз подтверждает, что надо наступать, а не сидеть и ждать удара противника, гадая, в каком месте фронта он ударит.

Проведённая операция привела к разгрому всех войск, сосредоточенных немцами в районе Тормосина с целью нанесения второго деблокирующего удара. Также были разгромлены 4-е танковые и 4-е пехотные дивизии, направляемые немцами в Нижне-Чирскую для нанесения оттуда вспомогательного удара, направленного на выручку войск Паулюса и Гота.

В этих боях отличился 24-й танковый корпус генерал-майора В. М. Бадаева, продвинувшийся за 8 дней на 240 км, захватив 24 декабря станцию Тацинская с огромным количеством трофеев.

В результате Среднедонской операции в период с 16 по 30 декабря советские войска, прорвав вражеский фронт шириной до 340 км, разгромили 5 итальянских, 5 румынских и 1 немецкую дивизию, 3 итальянских бригады, нанесли поражение 4-м пехотным и 2-м танковым немецким дивизиям, захватили около 60 тысяч пленных, свыше 1900 орудий, 176 танков, около 370 самолётов, продвинулись на 150-200 км и вышли в тыл группы армий «Дон». Противник был вынужден отказаться от дальнейших попыток деблокировать окружённую под Сталинградом группировку.

Таким образом, под Новый 1943 год, 29 декабря, был полностью очищен от немцев город Котельниково, а 30 декабря – Тормосин и прилегающие к нему районы. Новогоднюю ночь 1943 года советские солдаты и офицеры встречали, как и новогоднюю ночь 1942 года, победителями.

Отогнав немцев до линии Кантемировка, Миллерово, Морозовск, Котельниково советские войска могли, не опасаясь удара в спину, ликвидировать окружённую группировку войск Паулюса.

По предложению И. В. Сталина ликвидацию окружённого противника передали в одни руки и поручили командующему Донским фронтом К. К. Рокоссовскому. Ему в подчинение передали и войска Сталинградского фронта. На замечание, что Ерёменко обидится, Сталин ответил, что сейчас не время обижаться. Ерёменко, конечно, был очень обижен, но вскоре его назначили командующим Южным фронтом.

План операции по ликвидации окружённых войск противника, разработанный Генеральным штабом совместно с К. К. Рокоссовским и Н. Н. Вороновым, был представлен в Ставку накануне Нового года 27 декабря. Операция получила название «Кольцо». В это время в окружённых 22 вражеских дивизиях и других соединениях из 330 осталось 250 тысяч человек. 80 тысяч человек в основном были уничтожены советскими войсками, а также умерли от голода, холода, болезней.

Приняв фронт в новом составе, К. К. Рокоссовский приказал прекратить наступление на окружённого противника, отвести войска в исходное положение и перейти к обороне, ведя силовую разведку, для того чтобы держать противника в напряжении. Ставка выделила Донскому фронту достаточно артиллерии, но предупредила, чтобы не рассчитывали на усиление стрелковыми и танковыми соединениями. Дополнительно к имеющимся средствам Ставка выделила Донскому фронту, как пишет Рокоссовский, артиллерийскую дивизию прорыва, два артиллерийских пушечных полка большой мощности, пять истребительно-противотанковых артиллерийских полков, один зенитный артиллерийский полк, две гвардейские миномётные дивизии и три гвардейских танковых полка. Также фронт получил из резерва Ставки 20 тысяч человек пополнения. Для действий в зоне наступления Донского фронта выделялась вся авиация 16-й воздушной армии. Подводя итог количеству полученных средств, Рокоссовский пишет, что на большее рассчитывать не приходилось, то есть указывает на то, что желательно было бы получить средств больше, чем выделила Ставка. Но Красная Армия в это время на многих участках фронта от Ленинграда до Ростова-на-Дону и Северного Кавказа вела наступательные бои, и войска всех направлений надо было пополнять личным составом и техникой.

Согласно плану операции вражеская группировка подлежала расчленению с запада на восток, а затем уничтожению каждой части в отдельности. Ставка стремилась сберечь жизни советских солдат и офицеров и дважды 8-го и 9-го января посылала к немцам парламентёров с ультиматумом, то есть с предложением без боя сдаться в плен. Первый раз по советским парламентёрам был открыт сначала ружейный, а затем пулемётный и миномётный огонь. Второй раз было заявлено, что немецкое командование отказывается принять ультиматум. Офицеры и рядовые немецких войск боялись советского плена. Они знали об издевательствах, мучениях и расстрелах, которым подвергались советские пленные и были уверены, что это просто так, без отмщения им не пройдёт. Они не знали, что советские люди на голову выше народов либеральной Европы и безоружного врага не убивают.

10 января 1943 года советские пушки, миномёты и гвардейские реактивные установки открыли огонь по окружённому врагу. Фронтовая авиация С. И. Руденко и авиация дальнего действия А. Е. Голованова приступили к бомбёжке позиций противника. Пошла вперёд за огненным валом артиллерии и матушка пехота. Главный удар наносила 65-я армия П. И. Батова.

К 15 января советские войска продвинулись в центре на расстояние от десяти до двадцати двух километров. Немецкие позиции были хорошо укреплены. Их возводили и советские, и вражеские строители. «Близко друг от друга стояли сильные опорные пункты с большим количеством дзотов, бронеколпаков и врытых в землю танков. Вся местность на подступах к ним была опутана колючей проволокой и густо заминирована.

Мороз достигал 22 градусов, усилились метели. Нашим войскам предстояло наступать по открытой местности, в то время как противник находился в траншеях, землянках и блиндажах.

Требовалось поистине безгранично любить свою Родину, советскую власть и люто ненавидеть врага, чтобы преодолеть эти грозные позиции. Выполняя свой долг, советский солдат сделал это. Траншею за траншеей, дзот за дзотом брали бойцы. Каждый шаг вперёд стоил крови.

Положение вражеских войск ухудшалось. С продвижением наших частей противник терял аэродромы и посадочные площадки. Теперь его самолёты летали только ночью, сбрасывая продовольствие, боеприпасы и горючее на парашютах. Система нашей воздушной блокады действовала надёжно, и только единичным самолётам удавалось долететь до места назначения. Большинство же их погибало, так и не выполнив задачи» [3, с. 177-178]. Если бы не огромное количество лошадей, которые оказались в зоне окружённых войск противника, то немецкие солдаты давно уже умерли бы с голоду, и советским бойцам не пришлось бы прогрызать вражескую оборону.

А наступать было очень трудно в связи с сильной обороной противника, сильными холодами и отсутствием возможности даже погреться у огня. Выручало то, что советские наступающие войска имели много оружия, особенно артиллерии, и оборону противника сокрушала артиллерия. В стрелковых частях солдат было мало. «Жиденькие цепочки бойцов двигались по заснеженному полю. За ними поэшелонно двигались орудия прямой наводки. На линии орудий людей оказывалось больше – это были артиллеристы, обслуживающие пушки. На огромном пространстве виднелось до десятка танков, за которыми, то припадая к земле, то вскакивая, перемещались мелкие группы пехотинцев. Артиллерия, действовавшая с закрытых позиций, сопровождала своим огнём весь этот боевой порядок, нанося удары по отдельным участкам. Время от времени обрушивались на противника залпы «катюш». Штурмовая авиация даже в самых сложных условиях также старалась поддерживать действия нашей малочисленной пехоты, нанося удары по очагам сопротивления группами самолётов, а в туман – и одиночными самолётами. В этих боях наши лётчики завоевали глубокое уважение наземных войск» [3, с. 178-179]. Артиллеристы впервые в войне поддерживали атаку пехоты и танков огненным валом. Сталин говорил, что противник имеет глубокоэшелонированную оборону и сейчас нужна не артиллерийская подготовка, как было, например, в битве под Москвой, а артиллерийское наступление. И разъяснял, что такое артиллерийское наступление, говоря:

«Что это значит? Это значит, что артиллерия должна наступать вместе с пехотой, это значит, пехота должна наступать не тогда, когда кончится артподготовка, а вместе с артиллерией, которая, сопровождая пехоту, должна подавлять все огневые средства противника, пока его оборона не взломана на всю глубину. Сталин говорил: «Заставить пехоту наступать без поддержки, это будет не наступление, это будет преступление, преступление против войск, которые вынуждены нести бессмысленные жертвы, и преступление против Родины» [4, с. 276]. Выводы Верховного Главнокомандующего были положены в основу нового боевого устава пехоты, утверждённого в 1942 году. При ликвидации немцев в котле в соответствии с новым Уставом немногочисленность пехоты поддерживалась огненным валом артиллерии, обрушивавшимся на врага впереди наступающей пехоты и вместе с ней перемещающимся вперёд. Для такого наступления артиллеристам и пехотинцам требовалось иметь высокий уровень боевой подготовки.

26 января в районе посёлка Красный Октябрь и на скатах Мамаева кургана соединились войска Донского фронта с войсками 62-й армии Чуйкова, с августа месяца сражавшимися в городе. Окружённая группировка немецких войск была разделена на две части. 31 января войска южной части сложили оружие и сдались в плен. Был взят в плен и фельдмаршал Паулюс со своим штабом. 2-го февраля сложила оружия и северная группа немецких войск. Закончилась Сталинградская битва, длившаяся с 17 июля 1942 года по 02 февраля 1943 года.

Перечень использованных материалов

1. Исаев А. В. Сталинград. За Волгой для нас земли нет. М., 2008. – (Война и мы).

2. Василевский А. М. Дело всей жизни. Книга 1. – 6-е издание. М., 1989.

3. Рокоссовский К. К. Солдатский долг. М., 1984. – (Военные мемуары).

4. Емельянов Ю. В. Маршал Сталин. М., 2007. - (Великие полководцы Второй мировой).

Леонид Масловский

Фото: экипаж советского фронтового пикирующего бомбардировщика Пе-2

Источник: zavtra.ru