Мы из Советског...
С праздником светлой Пасхи

Важнейший христианский праздник — Пасху, православные верующие ликующе встречают сразу после самого строгого в году Великого поста. История праздника уходит корнями во времена язычества. С зарождением христианства Великое Воскресение начало олицетворять воскрешение Иисуса Христа. Пасху стали отмечать на неделю позже иудейской.

Православный праздник оброс своими обычаями и символами, главный из которых — разукрашенное яйцо. Постоянной даты у христианской Пасхи нет, ее праздную в промежутке с апреля по май, через неделю после пасхального полнолуния. Празднование длится 40 дней, но главной является первая неделя, начинаемая Пасхальным Богослужением в ночь на воскресенье В православии статус Пасхи как главного праздника отражают слова «праздников праздник и торжество из торжеств». В настоящее время дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником.
Пасха – самый главный праздник для православных христиан.Гляди – весенних буйство красок,
И птичий гомон громче стал.
То – светлой Пасхи праздник
Сегодня час настал.

И в этот день пусть каждый снова
Провозгласит: «Христос воскрес!».
Любое станет важным слово
В день теплых и простых чудес.

Куличи да яйца –
Бей, и не стесняйся!
Славно разговляйся,
Ведь воскрес Христос!

Перезвон чудесный
В небо льется песней
В этот день воскресный,
И окончен пост!

Пусть светлой Пасхи теплый день
Душе подарит умиротворенье,
Не тронет пусть печали тень
Вас в день Христова воскресенья.

Пусть мир покроет благодать,
И каждый встретит Вас с улыбкой,
Пусть юностью глаза горят,
А сердце снова бьется пылко.

Пусть каждый в этот светлый день
Обнимет крепко-крепко друга,
Улыбку пусть подарит всем,
Что ярче солнечного круга.

Пусть скажет теплые слова
Родным, и близким, и любимым.
Пусть полон будет день добра,
Чтоб сделать весь наш мир красивым.

Нам птицы радостную весть
Несут на крыльях быстрых,
Пусть знают все: Иисус воскрес
Как солнце в небе чистом.

Здоровья, радости, любви
И счастья вам желаю.
Не гаснут пусть в глазах огни
И сердца пыл не тает.

В этот день светлый, весенний
Празднуем мы Воскресенье.
Близких обнимем с любовью –
Радости вам и здоровья.

Счастье пусть греет сердца,
Успехам и смеху не будет конца.
С Богом и нежною лаской
Всех поздравляю с Пасхой!

В день Христова Воскресенья
Пусть отрада к вам придет,
Пусть улыбки и веселье
Ангел тихо принесет.

Пусть прекрасный праздник Пасхи
Всем, кто свет святой сберег,
Новые подарит краски.
Да прибудет с вами Бог.

Берегите своих близких,
Пусть их ждет благая весть!
В простоте, а не в изысках,
Божий промысел и честь.

Свет негаснущей надежды
Пусть в сердцах звездой горит:
Вера осветит, как прежде,
Теплотой любовь и быт!

От чистого сердца желаю вам, чтобы сердце в этот светлый праздник оставалось наполненным, а помыслы – чистыми. Удивительное торжество пусть наполнит ваше сердце, пусть вера и любовь никогда не оставляют вас. Пусть в самые трудные моменты с вами прибудет благословение Божие. Будем же милосердны к окружающим и мудры в решении встречающихся на нашем пути неурядиц. Вспоминая великую жертву Бога нашего поклонимся ему за его всепрощающую любовь. Да прибудет с нами Его благословение!

Христос Воскресе!

Всех со святым праздником Пасхи!

