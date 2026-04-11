С праздником светлой Пасхи

Важнейший христианский праздник — Пасху, православные верующие ликующе встречают сразу после самого строгого в году Великого поста. История праздника уходит корнями во времена язычества. С зарождением христианства Великое Воскресение начало олицетворять воскрешение Иисуса Христа. Пасху стали отмечать на неделю позже иудейской.

Православный праздник оброс своими обычаями и символами, главный из которых — разукрашенное яйцо. Постоянной даты у христианской Пасхи нет, ее праздную в промежутке с апреля по май, через неделю после пасхального полнолуния. Празднование длится 40 дней, но главной является первая неделя, начинаемая Пасхальным Богослужением в ночь на воскресенье В православии статус Пасхи как главного праздника отражают слова «праздников праздник и торжество из торжеств». В настоящее время дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником.

Пасха – самый главный праздник для православных христиан. Гляди – весенних буйство красок,

И птичий гомон громче стал.

То – светлой Пасхи праздник

Сегодня час настал.

И в этот день пусть каждый снова

Провозгласит: «Христос воскрес!».

Любое станет важным слово

В день теплых и простых чудес.

Куличи да яйца –

Бей, и не стесняйся!

Славно разговляйся,

Ведь воскрес Христос!

Перезвон чудесный

В небо льется песней

В этот день воскресный,

И окончен пост!

Пусть светлой Пасхи теплый день

Душе подарит умиротворенье,

Не тронет пусть печали тень

Вас в день Христова воскресенья.

Пусть мир покроет благодать,

И каждый встретит Вас с улыбкой,

Пусть юностью глаза горят,

А сердце снова бьется пылко.

Пусть каждый в этот светлый день

Обнимет крепко-крепко друга,

Улыбку пусть подарит всем,

Что ярче солнечного круга.

Пусть скажет теплые слова

Родным, и близким, и любимым.

Пусть полон будет день добра,

Чтоб сделать весь наш мир красивым.

Нам птицы радостную весть

Несут на крыльях быстрых,

Пусть знают все: Иисус воскрес

Как солнце в небе чистом.

Здоровья, радости, любви

И счастья вам желаю.

Не гаснут пусть в глазах огни

И сердца пыл не тает.

В этот день светлый, весенний

Празднуем мы Воскресенье.

Близких обнимем с любовью –

Радости вам и здоровья.

Счастье пусть греет сердца,

Успехам и смеху не будет конца.

С Богом и нежною лаской

Всех поздравляю с Пасхой!

В день Христова Воскресенья

Пусть отрада к вам придет,

Пусть улыбки и веселье

Ангел тихо принесет.

Пусть прекрасный праздник Пасхи

Всем, кто свет святой сберег,

Новые подарит краски.

Да прибудет с вами Бог.

Берегите своих близких,

Пусть их ждет благая весть!

В простоте, а не в изысках,

Божий промысел и честь.

Свет негаснущей надежды

Пусть в сердцах звездой горит:

Вера осветит, как прежде,

Теплотой любовь и быт!

От чистого сердца желаю вам, чтобы сердце в этот светлый праздник оставалось наполненным, а помыслы – чистыми. Удивительное торжество пусть наполнит ваше сердце, пусть вера и любовь никогда не оставляют вас. Пусть в самые трудные моменты с вами прибудет благословение Божие. Будем же милосердны к окружающим и мудры в решении встречающихся на нашем пути неурядиц. Вспоминая великую жертву Бога нашего поклонимся ему за его всепрощающую любовь. Да прибудет с нами Его благословение!

Христос Воскресе!

Всех со святым праздником Пасхи!

Предыдущие материалы:

С Пасхой светлой поздравляю! Мира вам в душе желаю

С праздником Пасхи !

Поздравляю со светлым праздником Пасхи!

Со светлым праздником Святой Пасхи

Поздравляем со Светлым днем Пасхи!

"Просим открыть Кремль на Пасху..."

Пасхальные рисунки из «Всемирной иллюстрации»

Как праздновали Пасху в Советском Союзе

Моя советская Пасха

Пасхальные открытки

