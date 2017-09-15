МИД РФ выложил текст Мюнхенского соглашения

На фото: высшее военно-политическое командование Германии и Италии во время "Мюнхенского сговора".

12 сентября 2017 года МИД РФ на своей странице в Фейсбук выложил текст соглашения, заключенного в Мюнхене 29-30 сентября 1938 г. между Германией, Великобританией, Францией и Италией касательно передачи Чехословакией Германии Судетской области.

Напомню, что в Мюнхене в качестве стороны переговоров не были допущены ни Чехословакия, судьба которой решалась, ни Советский Союз, безопасность которого затрагивалась.

В МИД отмечают, что в «истории дипломатии это беспрецедентный пример открытого нарушения международного права и общепризнанных этических норм».

«Мюнхенское соглашение явилось апогеем политики «умиротворения». Суть ее заключалась в том, чтобы ценой отдельных уступок уменьшить натиск Германии на Запад и направить ее экспансию на Восток. Эта политика базировалась на стремлении ослабить и уничтожить советское государство, на стратегической недооценке угрозы западным демократиям со стороны фашизма» - сообщили в МИД РФ.

В западной социологии неявно прослеживается деление людей на «сорта», при этом славяне в соответствии с подобными взглядами - это люди «третьего сорта». А сама классификация выглядит следующим образом:

Первый сорт: Англосаксы (американцы, англичане, канадцы);

Второй сорт: Европейцы неславяне (немцы, голандцы, датчане, шведы, итальянцы, французы, испанцы, португальцы, греки);

Третий сорт: Остальные европейцы и славяне (поляки, чехи, словаки, хорваты, сербы, болгары, великороссы, малороссы, белорусы и т. п.);

Четвертый сорт: Азиаты;

Пятый сорт: Африканцы;

Шестой сорт: Туземцы (включая американских индейцев).

Возможно кому-то данная классификация покажется человеконенавистнической, но это вопрос к англосаксам, которые, как мы отчётливо видим и являются её авторами.

В Третьем Рейхе была своя расовая идеология:

"Нацисты делили расы на «высшие», имеющие творческое начало и способность к поддержанию порядка и самоорганизации, и «низшие», соответственно, не имеющие озвученных начал. На вершине иерархической лестницы была «нордическая» раса (германо-скандинавы), ниже стояли восточно-балтийская, динарская (адриатическая) и иные подрасы европеоидной расы. Даже французы считались «выродившимися, негроидизированными, испорченными». Поэтому они входили в группу «полунордических» народов.



Ниже по лестнице были метисы белой расы с другими расами и в самом низу – представители «чёрной» (негроиды) и «жёлтой» (монголоиды) рас. Представители «низших» рас вообще не считались людьми в полном смысле слова – это были «недочеловеки» (нем. Untermensch — Унтерменш). В эту группу – «недочеловеков», в Рейхе также записали славян, евреев и цыган".

https://topwar.ru/13756-mifologiya-tretego-reyha-rasovaya-te...

Теперь мы понимаем, что "Мюнхенский сговор" имел под собой глубокие идеологические корни. Людям «третьего сорта» - «нелюдям» «низших» рас отказывалось в человеческом достоинстве и их мнение главы четырёх государств не принимали в расчёт. В их понимании, только они имели право решать судьбу славян, видя в них нечто вроде домашнего скота.

Т.к. правовая система большинства стран мира основана на римском праве, т. е. по существу — праве господ (патрициев) и обязанностях рабов (плебеев), то в "Мюнхенском сговоре" нет ничего удивительного. Если смотреть глазами рабовладельцев, то только они вправе распоряжаться своим «скотом» и решать в каком стойле тому находиться.

С их точки зрения, Мюнхенское соглашение находится в правовом поле, а референдум по возвращению Крыма в родную гавань — правовой беспредел «нелюдей-скотов» славян. Они никогда не признают право славян определять свою судьбу самостоятельно.

Русский мир должен выстраивать свои международные отношения с учётом данной особенности и никогда не забывать уроков прошлого.

А теперь сам текст Мюнхенского соглашения: