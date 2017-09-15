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МИД РФ выложил текст Мюнхенского соглашения

МИД РФ выложил текст Мюнхенского соглашенияНа фото: высшее военно-политическое командование Германии и Италии во время "Мюнхенского сговора".

12 сентября 2017 года МИД РФ на своей странице в Фейсбук выложил текст соглашения, заключенного в Мюнхене 29-30 сентября 1938 г. между Германией, Великобританией, Францией и Италией касательно передачи Чехословакией Германии Судетской области.

Напомню, что в Мюнхене в качестве стороны переговоров не были допущены ни Чехословакия, судьба которой решалась, ни Советский Союз, безопасность которого затрагивалась.

В МИД отмечают, что в «истории дипломатии это беспрецедентный пример открытого нарушения международного права и общепризнанных этических норм».

«Мюнхенское соглашение явилось апогеем политики «умиротворения». Суть ее заключалась в том, чтобы ценой отдельных уступок уменьшить натиск Германии на Запад и направить ее экспансию на Восток. Эта политика базировалась на стремлении ослабить и уничтожить советское государство, на стратегической недооценке угрозы западным демократиям со стороны фашизма» - сообщили в МИД РФ.

В западной социологии неявно прослеживается деление людей на «сорта», при этом славяне в соответствии с подобными взглядами - это люди «третьего сорта». А сама классификация выглядит следующим образом:

Первый сорт: Англосаксы (американцы, англичане, канадцы);

Второй сорт: Европейцы неславяне (немцы, голандцы, датчане, шведы, итальянцы, французы, испанцы, португальцы, греки);

Третий сорт: Остальные европейцы и славяне (поляки, чехи, словаки, хорваты, сербы, болгары, великороссы, малороссы, белорусы и т. п.);

Четвертый сорт: Азиаты;

Пятый сорт: Африканцы;

Шестой сорт: Туземцы (включая американских индейцев).

Возможно кому-то данная классификация покажется человеконенавистнической, но это вопрос к англосаксам, которые, как мы отчётливо видим и являются её авторами.

В Третьем Рейхе была своя расовая идеология:

"Нацисты делили расы на «высшие», имеющие творческое начало и способность к поддержанию порядка и самоорганизации, и «низшие», соответственно, не имеющие озвученных начал.

На вершине иерархической лестницы была «нордическая» раса (германо-скандинавы), ниже стояли восточно-балтийская, динарская (адриатическая) и иные подрасы европеоидной расы. Даже французы считались «выродившимися, негроидизированными, испорченными». Поэтому они входили в группу «полунордических» народов.

Ниже по лестнице были метисы белой расы с другими расами и в самом низу – представители «чёрной» (негроиды) и «жёлтой» (монголоиды) рас. Представители «низших» рас вообще не считались людьми в полном смысле слова – это были «недочеловеки» (нем. Untermensch — Унтерменш). В эту группу – «недочеловеков», в Рейхе также записали славян, евреев и цыган".

https://topwar.ru/13756-mifologiya-tretego-reyha-rasovaya-te...

Теперь мы понимаем, что "Мюнхенский сговор" имел под собой глубокие идеологические корни. Людям «третьего сорта» - «нелюдям» «низших» рас отказывалось в человеческом достоинстве и их мнение главы четырёх государств не принимали в расчёт. В их понимании, только они имели право решать судьбу славян, видя в них нечто вроде домашнего скота.

Т.к. правовая система большинства стран мира основана на римском праве, т. е. по существу — праве господ (патрициев) и обязанностях рабов (плебеев), то в "Мюнхенском сговоре" нет ничего удивительного. Если смотреть глазами рабовладельцев, то только они вправе распоряжаться своим «скотом» и решать в каком стойле тому находиться.

С их точки зрения, Мюнхенское соглашение находится в правовом поле, а референдум по возвращению Крыма в родную гавань — правовой беспредел «нелюдей-скотов» славян. Они никогда не признают право славян определять свою судьбу самостоятельно.

Русский мир должен выстраивать свои международные отношения с учётом данной особенности и никогда не забывать уроков прошлого.

А теперь сам текст Мюнхенского соглашения:
МИД РФ выложил текст Мюнхенского соглашения
МИД РФ выложил текст Мюнхенского соглашения
МИД РФ выложил текст Мюнхенского соглашения
МИД РФ выложил текст Мюнхенского соглашения
МИД РФ выложил текст Мюнхенского соглашения

Емельян Разумеев

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Вера ЗиминаЗападВеликая Отечественная война
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