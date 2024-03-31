Роскошь Питера 3

Продолжаем прогулки по местам, которые кроме как роскошью и не назовешь. Причем не в смысле стоимости, а именно в смысле красоты и очарования.

Фермерский Дворец Оригинальный павильон был построен в 1828-1831 г. по проекту Адама Менелоуса. Он был спроектирован так, чтобы напоминать пасторальную ферму с рядом хозяйственных построек. В 1838-1839 г. архитектор Андрей Штакеншнейдер пристроил двухэтажный дом с жилыми комнатами для цесаревича. Дворец стал любимой летней резиденцией Александра II и его семьи. После многочисленных реконструкций в 1859 году дом получил название «Фермерский дворец». Во дворце 55 комнат - кабинет и гостиную царя, императорскую спальню и ванную комнату, гостиную и гардеробную императрицы Марии Александровны Российской, Голубую и цветочную гостиные, спальни императорских детей и столовую. На территории дворца был разбит официальный сад с несколькими статуями, колодцем и фонтаном, открытой ванной из белого мрамора и мостом из дерева и камня, перекинутым через ручей. Дворец Елисеевых. «Талион Империал Отель». Санкт-Петербург

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Янтарная комната в Екатерининском дворце, Санкт-Петербург Янтарная комната — это выдающийся шедевр мастерства обработки янтаря. Ее ценность как произведения искусства дополняется ее историей, окутанной тайнами и легендами. В 1716 году прусский король Фридрих Вильгельм I в качестве дипломатического подарка преподнес Янтарную комнату Петру I. Представьте: это единственный в истории пример использования янтаря в монументальной работе!

Особняк Половцова — особняк историка и мецената Александра Половцова в Санкт-Петербурге на Большой Морской улице, 52. Особняк был построен в 1857 году на основе дома князя Сергея Гагарина, возведённого в 1836-м архитектором Александром Пелем. Неоднократно расширялся и перестраивался, отличается высокой художественной ценностью отделки и внутреннего убранства. Над интерьерами особняка Половцова в разные годы работали Николай Брюллов, Максимилиан Месмахер.

После революции здание национализировали, с 1934 года в нём располагается Санкт-Петербургское отделение Союза архитекторов России.

Петербург в деталях.

Эксклюзивные ручки Загородный проспект , 24. Ленина, 9. Дверная ручка Католической церкви Екатерины на Невском проспекте, д. 32-34. Фурштатская, 56. Большая Морская, 19. площадь Искусств, 5 Доходный дом М. В. Баструевой Большой Меншиковский дворец Эрмитаж Новомихайловский дворец. Возможно, самая знаменитая ручка в Петербурге по своей оригинальности Филармония Дом Бажанова. Дверная ручка, стилизованная под растение.

Владимирский дворец. Дворец был возведен для сына Александра II - великого князя Владимира. Он поражает своим величием и огромным количеством помещений-более 350. Все они выполнены в самых разнообразных стилях. Построили дворец в рекордные сроки: всего за год. Обои, мебель, предметы декора для дворца закупали во Франции и Германии. Из журнала "Зодчий"1875 года: "Несмотря на разнообразие стилей, не замечается вовсе пестроты, глаз не чувствует утомления; напротив, везде достигнута настолько полная гармония в колерах и формах, что всё здание имеет несомненное право на почётное место между лучшими художественными произведениями зодчества нашего времени". С 1920 г. Дворец получил статус «Дома ученых».

Дворцовая наб.,26

Атланты Эрмитажа. Скульптура вдохновила А. Городницкого создать знаменитую песню «Атланты», которая стала одним из гимнов Петербурга и официальным гимном Эрмитажа.

"Когда на сердце тяжесть

И холодно в груди,

К ступеням Эрмитажа

Ты в сумерки приди,

Где без питья и хлеба,

Забытые в веках,

Атланты держат небо

На каменных руках..."

Восхитительный Алексеевский дворец! Своей архитектурой особняк напоминает классические французские средневековые замки – шато, на этом настоял сам великий князь, большой любитель всего французского. Внутри дома каждая комната была выполнена в своем особом неповторимом стиле. С 2006 года здесь располагается Санкт-Петербургский Дом Музыки. Дворец был построен для великого князя Алексея Александровича в 1882-85 годах. Домом музыки его называют потому что с 2006 года там располагается Санкт-Петербургский Дом Музыки – учреждение, которое готовит студентов и выпускников консерваторий к международным конкурсам и фестивалям. Парадный вход во дворец не изменился еще со времен постройки. Со стороны Собственного подъезда, в восточном флигеле здания, находятся Китайская и Фламандская гостиные, а также Английский зал с лепниной на потолке, камином и дубовой филенчатой панелью - сейчас Английский зал является концертным залом — Красота Местоположение: наб. реки Мойки, 122А