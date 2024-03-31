Роскошь Питера 3

Продолжаем прогулки по местам, которые кроме как роскошью и не назовешь. Причем не в смысле стоимости, а именно в смысле красоты и очарования.
Фермерский ДворецОригинальный павильон был построен в 1828-1831 г. по проекту Адама Менелоуса. Он был спроектирован так, чтобы напоминать пасторальную ферму с рядом хозяйственных построек. В 1838-1839 г. архитектор Андрей Штакеншнейдер пристроил двухэтажный дом с жилыми комнатами для цесаревича. Дворец стал любимой летней резиденцией Александра II и его семьи. После многочисленных реконструкций в 1859 году дом получил название «Фермерский дворец».Во дворце 55 комнат - кабинет и гостиную царя, императорскую спальню и ванную комнату, гостиную и гардеробную императрицы Марии Александровны Российской, Голубую и цветочную гостиные, спальни императорских детей и столовую.На территории дворца был разбит официальный сад с несколькими статуями, колодцем и фонтаном, открытой ванной из белого мрамора и мостом из дерева и камня, перекинутым через ручей.Дворец Елисеевых. «Талион Империал Отель». Санкт-Петербург
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Янтарная комната в Екатерининском дворце, Санкт-Петербург Янтарная комната — это выдающийся шедевр мастерства обработки янтаря. Ее ценность как произведения искусства дополняется ее историей, окутанной тайнами и легендами.В 1716 году прусский король Фридрих Вильгельм I в качестве дипломатического подарка преподнес Янтарную комнату Петру I.Представьте: это единственный в истории пример использования янтаря в монументальной работе!
Особняк Половцова — особняк историка и мецената Александра Половцова в Санкт-Петербурге на Большой Морской улице, 52.Особняк был построен в 1857 году на основе дома князя Сергея Гагарина, возведённого в 1836-м архитектором Александром Пелем. Неоднократно расширялся и перестраивался, отличается высокой художественной ценностью отделки и внутреннего убранства. Над интерьерами особняка Половцова в разные годы работали Николай Брюллов, Максимилиан Месмахер.
После революции здание национализировали, с 1934 года в нём располагается Санкт-Петербургское отделение Союза архитекторов России.
Петербург в деталях.
Эксклюзивные ручкиЗагородный проспект , 24.Ленина, 9.Дверная ручка Католической церкви Екатерины на Невском проспекте, д. 32-34. Фурштатская, 56.Большая Морская, 19. площадь Искусств, 5Доходный дом М. В. БаструевойБольшой Меншиковский дворецЭрмитажНовомихайловский дворец. Возможно, самая знаменитая ручка в Петербурге по своей оригинальностиФилармонияДом Бажанова. Дверная ручка, стилизованная под растение.
Владимирский дворец.Дворец был возведен для сына Александра II - великого князя Владимира.Он поражает своим величием и огромным количеством помещений-более 350. Все они выполнены в самых разнообразных стилях.Построили дворец в рекордные сроки: всего за год.Обои, мебель, предметы декора для дворца закупали во Франции и Германии.Из журнала "Зодчий"1875 года: "Несмотря на разнообразие стилей, не замечается вовсе пестроты, глаз не чувствует утомления; напротив, везде достигнута настолько полная гармония в колерах и формах, что всё здание имеет несомненное право на почётное место между лучшими художественными произведениями зодчества нашего времени".С 1920 г. Дворец получил статус «Дома ученых».
Дворцовая наб.,26
Атланты Эрмитажа.Скульптура вдохновила А. Городницкого создать знаменитую песню «Атланты», которая стала одним из гимнов Петербурга и официальным гимном Эрмитажа.
"Когда на сердце тяжесть
И холодно в груди,
К ступеням Эрмитажа
Ты в сумерки приди,
Где без питья и хлеба,
Забытые в веках,
Атланты держат небо
На каменных руках..."
Восхитительный Алексеевский дворец! Своей архитектурой особняк напоминает классические французские средневековые замки – шато, на этом настоял сам великий князь, большой любитель всего французского. Внутри дома каждая комната была выполнена в своем особом неповторимом стиле. С 2006 года здесь располагается Санкт-Петербургский Дом Музыки.Дворец был построен для великого князя Алексея Александровича в 1882-85 годах. Домом музыки его называют потому что с 2006 года там располагается Санкт-Петербургский Дом Музыки – учреждение, которое готовит студентов и выпускников консерваторий к международным конкурсам и фестивалям.Парадный вход во дворец не изменился еще со времен постройки. Со стороны Собственного подъезда, в восточном флигеле здания, находятся Китайская и Фламандская гостиные, а также Английский зал с лепниной на потолке, камином и дубовой филенчатой панелью - сейчас Английский зал является концертным залом — КрасотаМестоположение: наб. реки Мойки, 122А
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