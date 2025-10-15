Путь клана Рокфеллеров к мировой славе

Рокфеллеры — одна из самых знаменитых в мире семей, чье наследие простирается от нефтяной империи до крупнейших благотворительных фондов и политических институтов. История их успеха началась с Джона Д. Рокфеллера-старшего, который стал первым миллиардером в мире, — а уже его потомки сформировали бизнес, банковскую систему и культурную среду США.

Лжец и аферист

Отец первого в истории миллиардера Уильям Рокфеллер родился в 1810 году.

В молодости он работал лесорубом, но больших денег деятельность не приносила. Уильям притворился доктором, не имея при этом никакой подтверждающей бумажки, и начал продавать волшебный эликсир, который якобы продлевает жизнь. Рокфеллер обещал людям вечную молодость, и его травы хотел заполучить каждый. Вреда они в себе не несли, но и никакой вечности не давали.

Аферист воспользовался еще одним приемом: в людных местах он появлялся с табличкой «извините, я глухонемой», подслушивал сплетни и затем ими же шантажировал. За свое молчание Уильям просил деньги. Кстати, притворяясь глухим, он подыскивал себе выгодные партии.

Так Рокфеллер-старший встретил будущую жену Элайзу Дэвидсон с приданым в 500 долларов. Девушка не сразу узнала тайну супруга — оказывается, он все слышит! Но ложь Уильяма не разрушила их брак, и Элайза родила ему шестерых детей. Уильям Рокфеллер

Вскоре в одном доме с супругой поселилась и любовница афериста Нэнси, она тоже родила ему двоих детей. На этом Уильям не остановился. Ему приглянулась служанка Энн, однако вступить с ним в интимную связь Рокфеллер убедил ее лишь под дулом пистолета.

Отец величайшего клана продолжал заниматься мошенничеством. Он месяцами пропадал, после чего возвращался домой в роскошных костюмах и с бриллиантами. Позже Рокфеллер из-за долгов бросился в бега, сменил фамилию и женился на незнакомке Маргарет. С Элайзой он не развелся, поэтому афериста стали обвинять в многоженстве.

Маменькин сынок

Джон Дэвисон Рокфеллер родился в штате Нью-Йорк 8 июля 1839 года и прожил почти 98 лет. Благодаря его деловой хватке, усердию и долголетию семья сколотила первое в мировой истории миллиардное состояние. С поправкой на инфляцию, капитал Рокфеллера-старшего на момент его смерти оценивался более чем в 300 миллиардов долларов. Биограф Аллан Невинс в своей книге «Джон Рокфеллер. Промышленник и филантроп» отмечает самообладание, холодную расчетливость и поразительную работоспособность бизнесмена.

«Я был весьма уравновешенным и серьезным парнем», — вспоминал Джон Рокфеллер в старости. В этом плане он не был похож на своего отца Уильяма — яркого, жизнерадостного весельчака, балагура и любителя женщин. Уильям был лесорубом, затем купил собственную ферму, но не утруждал себя тяжелой работой, предпочитая ввязываться в сомнительные авантюры: объявлял себя «знаменитым специалистом по раковым болезням», исчезал куда-то на долгое время, возвращался разодетый с породистыми лошадьми или без гроша в кармане.

Будущий миллиардер пошел в мать, которая верила в пользу упорного труда и строгой бережливости на грани скупости. Она принадлежала к одной из баптистских общин и была чрезвычайно религиозна. Благодаря ее воспитанию Джон Рокфеллер всегда делал пожертвования баптистской церкви, даже когда работал мелким клерком и экономил на обедах. В редкие моменты общения с семьей папаша буквально натаскивал детей на торговлю, обманывал и обдирал их до нитки, желая таким образом подготовить отпрысков к взрослой жизни. Джон Дэвисон Рокфеллер

В Джоне авантюрность отца слилась с рационализмом и методичностью матери. Он не получил качественного образования — Уильям был против поступления сына в университет. Умения считать и вести бухгалтерские книги, по мнению отца, было достаточно, чтобы заниматься бизнесом. И немудрено — страна, подгоняемая духом стяжательства миллионов американцев, развивалась бешеными темпами: строились железные дороги, сталелитейные заводы, только что затихла золотая лихорадка в Калифорнии. Немецкий социолог Макс Вебер в своей книге «Протестантская этика и дух капитализма» писал об этом времени:

«Стремление к наживе, лишенное своего религиозно-этического содержания, принимает в США характер безудержной страсти, подчас близкой спортивной». Джон Рокфеллер вступил в эту гонку в 16 лет, начав работать клерком в конторке, занимавшейся перевозкой грузов. Уже через три года вместе с партнером он основал собственную компанию по комиссионной торговле зерном, мясом и фуражом. Укреплению бизнеса помогла Гражданская война. В отличие от брата Фрэнка, Джон в армию не пошел, а продолжал зарабатывать. Благодаря военным поставкам «Кларк энд Рокфеллер» стала солидной фирмой с большим доходом.

«Дух дикого американского капитализма»

В конце 1850-х годов в Пенсильвании пробурили первую в США нефтяную скважину. Буквально через несколько лет страну накрыл нефтяной бум — вспыхнувшая война Севера и Юга ухудшила торговый баланс Соединенных Штатов, и экспорт нефти превратился в важный источник дохода страны. Первоначально «Кларк энд Рокфеллер» занималась перевозкой сырой нефти и керосина, но растущие объемы рынка привлекли внимание партнеров. Кадр из фильм «Нефть»

Добыча считалась рискованным делом, а вот ее переработка была более стабильным бизнесом, поэтому компаньоны построили и запустили нефтеперегонный завод, утверждает Аллан Невинс. Очень быстро побочный бизнес перерос комиссионную торговлю сельхозпродуктами. Нефтяное подразделение компании было выкуплено Рокфеллером у партнеров на аукционе, отмечает Невинс. Торги начались с 500 долларов, но стороны не хотели уступать, цена достигла рекордных 72 тысяч долларов. Рокфеллер, уже твердо веривший в большое будущее нефти, без колебаний предложил 72,5 тысячи долларов — по тем временам большие деньги. Обескураженные компаньоны подняли руки. «Я всегда указываю на день разрыва с ними как на начало своего жизненного успеха», — позже вспоминал бизнесмен. Так в 26 лет Джон Рокфеллер стал владельцем собственного нефтяного бизнеса. С помощью подкупа, интриг и угроз набожный «дьякон», как называли его знакомые, добился от железнодорожных перевозчиков скидок на перевозку нефтепродуктов и приступил к захвату контроля над рынком. Джон Д. Рокфеллер (слева) со своим сыном Джоном Д. Рокфеллером -младшим, около 1915 года

Достижения Джона Рокфеллера заставили СМИ писать о нем как о первом спекулянте на американском нефтяном рынке. С тех пор этот ярлык также плотно закрепился за его семьей. Однако первый успех в этой сфере принадлежит полковнику Эдвину Дрейку. Его находки по возобновляемой добыче нефти произвели настоящий фурор среди предпринимателей в 1859 году. Именно Дрейк начал практику скупки земли у фермеров, где находили нефть. Более того, полковник не чурался применять физическую силу и административные ресурсы против тех, кто не соглашался идти на сделку. Он покупал эти фермы всего за $4,37. Дрейк и его компаньоны вели настоящую охоту за запасами нефти для создания керосина, который затем втридорога продавали правительству США. Рокфеллер в это время был занят брокерским бизнесом в Кливленде, штате Огайо, и не имел никакого опыта и авторитета для работы в нефтяной сфере.

Даже нефтяная лихорадка поначалу его не зацепила, так как запасы исчерпывались, а частые пожары наносили серьезный ущерб и вносили панику в промышленный бизнес. Более того, при транспортировке нефти утрачивалось почти столько же, сколько добывалось. По этим причинам Рокфеллер не стремился в этот сектор. Он попал в нефтяной бизнес лишь в 1865 году после долгих уговоров химика Самюэля Эндрюса, который обещал своему другу Джону гарантированную прибыль. Новаторские подходы Эндрюса и управленческий талант Рокфеллера произвели революцию на американском нефтяном рынке. Уже к 1870 году Джон Рокфеллер стал мультимиллионером. Однако важно подчеркнуть, что этот успех был бы невозможен, если бы Джон Рокфеллер не владел конкурентоспособными железнодорожными компаниями и водным транспортом, которые он превратил в конкурентное преимущество, осознав, что именно логистика будет определять степень успешности нефтяного бизнеса.

История стремительного успеха Рокфеллера могла бы прерваться, когда ученый Томас Эдисон изобрел лампу накаливания. Электрическое освещение стало настоящей угрозой для нефтеперерабатывающего бизнеса, так как падал спрос на керосин. Более того, было установлено, что электричество менее опасно, чем использование керосиновых ламп. Неудивительно, что Джон Рокфеллер рассматривал электрификацию Америки как начало краха всех результатов его работы. Уже на тот момент он обладал большими средствами и политическим влиянием, чтобы устранить эти угрозы. Однако многочисленные финансовые вливания в лоббистов и другие меры не помогли ему победить лампочку Эдисона. Чудесным образом положение Рокфеллера спасло другое новшество — автомобиль. Решение освоить новую концепцию индивидуального транспорта с двигателем внутреннего сгорания сыграло решающую роль в его успехе, так как из нефти можно было получить бензин. Таким образом, автомобили взорвали рынок и вызвали огромный спрос на топливо, из-за чего нефтяная империя Рокфеллера стала процветать.

Спрут Рокфеллеров

В то время керосин, который производили из нефти многочисленные небольшие компании, был разным по составу и качеству. В 1870 году Рокфеллер с партнерами основали компанию Standard Oil, которая скупала сырье у нефтедобытчиков и перерабатывала по строго унифицированному стандарту. В начале деятельности Standard Oil контролировала десятую часть нефтеперерабатывающей промышленности США и управляла нефтеперегонными заводами, производством бочек, целой флотилией танкеров и сетью складов. В эти ревущие годы Рокфеллер последовательно разгромил всех соперников в войне тарифов на перевозку нефтепродуктов по железной дороге и пережил несколько обвалов цен. Не чурался набожный бизнесмен откровенного бандитизма и нанимал гангстеров для нападений на нефтепроводы конкурентов. Джон Рокфеллер в старости Через десять лет Standard Oil уже контролировала транспортировку и переработку более 90 процентов «черного золота» в стране. Так из первозданного хаоса свободной торговли выкристаллизовалась первая американская монополия что, конечно же, не могло не раздражать общественность. Негативный эффект подогревали публикации в прессе. В 1902 году журналист Ида Тарбелл выпустила «Историю Standard Oil Company». Она считала, что каждый шаг по сооружению этого монстра сопровождался обманом, принуждением или подкупом, «которые подрывали моральные устои американского бизнеса». Негатив в адрес империи Рокфеллера вынудил федеральное правительство принять ряд антимонопольных законов, а в 1911 году Верховный суд постановил разделить Standard Oil на 38 компаний. Впрочем, роспуск почти не вызвал какого-то разительного усиления конкуренции, новые компании просто поделили рынки. «Standard of Indiana долгое время старалась не соваться на территорию Standard of Ohio и наоборот», — пишет Невинс.

Рокфеллер-старший вышел победителем из нефтяной войны, но его образ (во многом стараниями конкурентов) стал символом алчности, безжалостности и коррупции. Для того чтобы войти в высшее общество, просто денег недостаточно, необходимы репутация и относительно доброе имя, ради чего нефтяной магнат занялся благотворительностью. На его деньги были основаны знаменитый Чикагский университет, медицинский институт (впоследствии Рокфеллеровский университет) в Нью-Йорке и Фонд Рокфеллера. Последний до сих пор выделяет деньги на развитие искусства и научные программы. В целом Джон Рокфеллер-старший потратил на благотворительность половину своего миллиардного состояния. Миллиардер Джон Рокфеллер дарит пятицентовую монету ребенку на свое 84-летие, США, 1923 год.

Цель — дожить до 100

Клан был одержим мыслью дожить до ста лет, однако предкам Дэвида Рокфеллера не удавалось достичь заветного числа. Миллиардера эта идея тоже не покидала, и он решил вкладывать деньги не только в бизнес, но и в свое здоровье.

В 61 год Дэвиду впервые пересадили сердце, он тогда попал в автомобильную аварию и, чтобы сохранить жизнь, согласился на операцию. Новый орган отказывал в работе, и Рокфеллер «поставил» другой. Так было семь раз, с восьмым сердцем он умер в возрасте 102 лет.

Историческая справедливость

Конечно, его бизнес был построен на коррупционных схемах. Безусловно, Рокфеллер использовал все имеющиеся инструменты для устранения своих конкурентов. Однако, чтобы дать объективную оценку клану Рокфеллеров, необходимо четко понимать, в какой исторический период формировалась эта империя.

Во-первых, это был период тотальной коррупции в местных и федеральных органах власти. Иными словами, к тому времени еще не были выработаны реальные механизмы, которые бы позволили вести честный и открытый бизнес. Во-вторых, необходимо принимать во внимание этническое происхождение Рокфеллеров. На тот период в Америке существовало множество других монополий. Однако практически ничего не говорилось про бизнес империи Морганов и Асторов из-за их англосаксонского происхождения.

Так, Джон Астор, который считался американским аристократом, занимался контрабандой опиума и сделал состояние на нечестной торговле с индейцами, накачивая их низкокачественным ромом.

Миллионные доходы Морганов были получены в виде земельных дотаций от коррупционных сделок с местными властями. Эти территории, вокруг которых потом разрастались города, приносили им сверхприбыль.

В-третьих, искусственно идеализируется политическое влияние клана. Логично предположить, что если бы Рокфеллеры обладали безграничным влиянием, то смогли бы предотвратить принятие антимонопольных актов, которые развалили Standard Oil. Более того, только один представитель этого клана — Нельсон Рокфеллер — преуспел в политике: он был губернатором Нью-Йорка и вице-президентом США.

Бильдербергский клуб, или мировое правительство

Миф это или реальность — никто так и не знает, но создание мирового правительства — дело рук братьев Нельсона и Дэвида, правнуков нефтяного магната Джона Рокфеллера. В 1954 году они основали тайное сообщество американских миллиардеров и влиятельных политиков.

Первое собрание прошло в Нидерландах в отеле «Бильдерберг», после чего элиту стали называть «Бильдербергским клубом». Основной целью на тот момент стало создание огромного европейского государства, которое будет подчиняться властям США.

Собрания проходят в полной секретности: нельзя ничего записывать и тем более разглашать решения дискуссий. Кстати, в членство клуба входят и журналисты, которые покорно хранят молчание, например, сотрудники The New York Times и Financial Times. В 1993 году Дэвид Рокфеллер поблагодарил редакторов крупнейших изданий за сохранность всех обсуждений. Нельсон Рокфеллер и Джимми Картер

Таинство закрытого клуба привлекало агентов и журналистов, которые, проводя расследования, выпускали книги и разоблачали деятельность элиты. Так появилась теория, что бильдербергцы — это «теневое мировое правительство», целью которого является истребление идентичности наций и создание единого всемогущего государства, в котором контролируется рождаемость, политика, экономика, образование и вокруг вечная война.

Члены секретной организации принимают финансовые, политические, социальные и военные решения во всем мире. Именно они избирают президентов и премьер-министров США и Великобритании. Современное наследие Рокфеллеров

Сегодня семья больше Рокфеллеров не занимает ведущие позиции в мировой экономике, но все же удерживает влиятельную позицию. Их благотворительные организации, — Фонд Рокфеллера (более $3,5 млрд активов), — продолжают оказывать влияние на политику, здравоохранение и науку в США, если не во всем мире.

Хотя общее состояние семьи оценивается примерно в $10 млрд, они уже не являются самыми богатыми людьми Америки (правда, эксперты отмечают: никому и никогда не удавалось объективно подсчитать все активы и финансы всех Рокфеллеров вместе взятых).

И все же влияние, которое оказала эта семья на экономику, благотворительность и культуру в США и других странах к XXI веку, по-прежнему значительно.

