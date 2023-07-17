Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.54

Начну сегодня рассказ вот с этого момента.Вадим нарисовал по просьбе вот такой плакат с портретами

Это работа сделана для флага.

В память о погибшем в бою оренбургском десантнике его жена покорила Эльбрус

Татьяна Ким из Оренбурга, потерявшая супруга Малика прошлой осенью в спецоперации, установила флаг с портретом любимого и его товарищей на вершине Эльбруса.

После утраты любимого супруга и отца троих детей Малика Татьяна Ким из Оренбурга пребывала в длительной и глубокой депрессии. Они долгое время были вместе и жили дружной семьей. Гибель Малика Казакбаева стала большим горем для женщины. Он погиб в сентябре прошлого года вместе с двумя боевыми товарищами.

Летом 2022 года супруги планировали подняться на Эльбрус, но из-за трагедии этого не случилось. Чтобы выйти из затяжной депрессии, психолог посоветовал Татьяне заняться любимым делом. Тогда женщина решила все же покорить самую высокую вершину России.

— Вероятность не покорить вершину была приличная — могла быть плохая погода, да и просто могло не хватить сил, но их мне придавал Малик. А погода просто не могла быть плохой, буквально открылась для нашего восхождения. Здесь я была ближе к нему на 5642 метра, — рассказала женщина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Татьяна Ким долго готовилась к восхождению, и все время ощущала рядом с собой присутствие супруга. На Кавказе она взобралась на гору и установила там портреты мужа и двух бойцов, которые погибли вместе с ним. Так она выразила любовь к супругу, боль утраты и попробовала преодолеть горе.

https://vk.com/im?sel=c1&w=wall-201190697_667296%2Ff47b4...

26 сентября 2022 года экипаж самоходной артиллерийской установки «НОНА» самоходно-артиллерийского дивизиона 217-го гвардейского ордена Кутузова парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии имени 70-летия Великого Октября (войсковая часть № 62295; город Иваново) выполнял задачи специальной военной операции в районе поселка городского типа Карло-Марксово Донецкой Народной Республики.

В результате ракетного обстрела экипаж боевой машины погиб.

https://37kp.ru/%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d1%8d%...



Минин Василий, командир экипажа Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.21

О Сараеве Илье есть только первый портрет вот тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.9

К сказанному там можно добавить, что включен в Книгу Памяти Ивановской области и занесено имя на памятник, посвященный десантникам в г.Иваново на территории 217-го полка. Фото памятника ниже.

Сараев Илья Николаевич-участник СВО на Украине, гвардии рядовой контрактной службы.

Родился 23.06.1999 года.

Вырос и учился в городе Добрянка Пермского края. Он всегда был опорой для матери и примером для младших братьев, чьим воспитанием он также уделял своё время. Папы в семье не было, и он, старше их на пять и шесть лет, взял на себя роль старшего мужчины, был для них авторитетом.

Закончил МБОУ «ДООШ №2». Он образцово успевал по всем предметам, а также активно проявлял себя во внеурочной деятельности. Все учителя помнят его как примерного ученика, способного сходу анализировать полученный материал. Одноклассники уважали его мнение и нередко обращались за помощью.

В 2019 году закончил Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П.И.Сюзева по специальности механик. В техникуме он тоже отличался своей любознательностью и активной жизненной позицией.

В 2019 году он был призван на военную службу в воздушно-десантные войска РФ. После – остался служить по контракту.

В должности механика-водителя САУ «НОНА» самоходно-артиллерийского дивизиона 217-го гвардейского ордена Кутузова парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии имени 70-летия Великого Октября (войсковая часть № 62295; город Иваново) выполнял задачи специальной военной операции на Украине.

26.09.2022 года погиб в составе экипажа, при выполнении боевой задачи в районе поселка городского типа Карло-Марксово (ДНР)

По решению родственников Сараев Илья Николаевич бал похоронен в селе Висим Добрянского района.

Представлен к награждению орденом Мужества (посмертно).

Имя занесено в Книгу Памяти Ивановской области.

Памятник на территории части.

Источник: Сайт Администрации Добрянского городского округа.

https://37kp.ru/%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D0%B8%...

Вот тут большой репортаж с места проводов Ильи. Я не стала сюда все заливать. Но можете познакомится с репортажем. И там много фотографий: https://59.ru/text/incidents/2022/10/07/71714087/

Казакбаев Малик был добровольцем.

В Херсонской области погиб житель Оренбуржья Малик Казакбаев. 41-летний мужчина ушел в зону СВО добровольцем.

Малик Казакбаев родился в 1981 году. Сержант 89 дивизии ВДВ ушел в зону СВО добровольцем из Оренбурга. Мужчина на передовой был наводчиком на боевой машине.

Дома у погибшего бойца остались жена и трое детей.

Похоронили гвардии сержанта Малика Казакбаева в Оренбурге.

https://www.orenburg.kp.ru/online/news/5106637/



Казакбаев Малик Нурисламович-участник СВО на Украине, гвардии сержант контрактной службы.

Родился 17.09.1981 года в Узбекистане — в русскоязычном посёлке Гагарин. Мама Малика работала санитаркой, а папа – водителем большегруза. Оба они родом из Оренбурга, а в Узбекистан переехали в конце 70-х годов. У Малика есть четыре родных брата и две сестры. Он – предпоследний по возрасту.

Малик очень хорошо учился в школе, в его аттестате есть всего несколько оценок «хорошо», все остальные – «отлично». Предпочтение отдавал точным наукам. Занимался волейболом, много тренировался и участвовал в различных соревнованиях. После окончания школы №21 им. Гагарина, Казакбаев решил вместе с братом поступить в Термезский Государственный Университет по физико-математическому направлению. Брату удалось поступить, а вот Малику – нет.

Ничуть не отчаявшийся парень в ноябре 1998 года отправился в ряды Вооруженных сил Узбекистана. Он отслужил полтора года связистом в Самарканде, и в 2001 году уволился в звании сержанта. Вернувшись домой, он работал специалистом по дизельной технике, коих в его области было очень мало. Он зарекомендовал себя хорошим мастером, и к молодому технику обращались чуть ли не со всех концов Узбекистана.

Осенью того же года 20-летний Малик начал общаться с 16-летней Татьяной. Девушка знала парня еще по школе, но из-за разницы в возрасте они не пересекались. А тут, оказавшись в одной компании, молодые поняли, что имеют много общего, и вскоре они стали парой. После того, как Татьяна окончила школу и поступила в тот самый Термезский ВУЗ, молодые съехались и стали жить вместе. В октябре 2004 года у них родился сын Роланд, а в декабре того же года Татьяна и Малик узаконили свои отношения.

К тому моменту почти все родственники Казакбаева перебрались в Оренбург. Последними переехали его младший брат и отец, который в то время до сих пор работал водителем (мужчине был уже 61 год), а вслед за ними приехал Малик. Он собрал все необходимые документы, оформил российское гражданство себе и сыну, после чего перевез в Россию и Татьяну. Вскоре гражданкой России стала и она.

Малик работал во многих совершенно разных сферах, но у всех у них есть общая черта – надо уметь работать руками. Казакбаев трудился с братьями в строительной фирме, а после с семьей перебрался в село Новоникольское Шарлыкского района, где стал фермером – занялся выращиванием овощей. В 2011 году он съездил на 45 дней на военные сборы в Тоцкое, так как всегда любил технику, и воспоминания о срочной службе остались добрыми. У Татьяны и Малика с разницей в год родились две дочери – Лейсан и Карина (в 2010 и 2011 году).

22 июня 2022 года Малик заключил краткосрочный контракт с Министерством обороны РФ.

В должности наводчика-оператора САУ «НОНА» самоходно-артиллерийского дивизиона 217-го гвардейского ордена Кутузова парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии имени 70-летия Великого Октября (войсковая часть № 62295; город Иваново) выполнял задачи специальной военной операции на Украине.

Тело Малика Казакбаева привезли в Оренбург 5 октября, а на следующий день с воинскими почестями предали земле на кладбище в Степном.

Награжден орденом Мужества (посмертно).

Имя занесено в Книгу Памяти Ивановской области. Имя увековечено на памятнике, располагающемся на территории части.

https://37kp.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%b1%d0%b0%d...

Олег Бушаев — старший сержант. Служил в 76 десантно-штурмовой дивизии. Участвовал в боевых действиях в Сирии, в феврале был направлен для участия в спецоперации на Украине.

"Пермь открытая", 04.01.2023:

Известно, что 32-летний Олег Бушаев героически погиб 1 сентября 2022 года.

Указом Президента Российской Федерации старший сержант Олег Бушаев был посмертно награжден Орденом Мужества, сообщили в пресс-службе школы.

https://perm-open.ru/232744?utm_source=yxnews&utm_medium...

Бушаев Олег Николаевич родился в 1990 году в селе Днепровке Беляевского района. После окончания 9 классов Днепровской школы, поступил в Оренбургский автотранспортный колледж.

В 2008 году был призван в ряды Российской армии, служил в воздушно-десантных войсках в городе Пскове.

В 2010 году подписал контракт и в звании сержанта поступил в 76 десантно-штурмовую Черниговскую Краснознаменную, ордена Суворова дивизию. Принимал участие в боевых действиях в Сирии.

1 сентября 2022 года Олег Николаевич героически погиб при исполнении служебного долга во время проведения спецоперации на Украине. Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина награжден орденом Мужества, посмертно.

В родной школе Героя в рамках партпроектов «Новая школа» и «Историческая память» установят «Парту Героя». Право сидеть за ней будет присуждаться учащимся за отличные оценки, а также за активную общественную работу по итогам четверти.

«Парта Героя» – образовательный проект, запущенный «Единой Россией» в 2018 году в рамках партпроектов «Новая школа» и «Историческая память». Его главная цель – почтить память земляков, проявивших личное мужество, в доступной форме рассказать школьникам о Героях нашего времени, совершивших доблестные поступки.

https://orenburg.er.ru/activity/news/v-belyaevskom-rajone-us... У здания Днепровской средне-образовательной школы была установлена мемориальная доска военнослужащему Олегу Бушаеву. Боец был учеником данного образовательного учреждения и героически погиб в ходе специальной военной операции.Известно, что 32-летний Олег Бушаев героически погиб 1 сентября 2022 года.Указом Президента Российской Федерации старший сержант Олег Бушаев был посмертно награжден Орденом Мужества, сообщили в пресс-службе школы.Бушаев Олег Николаевич родился в 1990 году в селе Днепровке Беляевского района. После окончания 9 классов Днепровской школы, поступил в Оренбургский автотранспортный колледж.В 2008 году был призван в ряды Российской армии, служил в воздушно-десантных войсках в городе Пскове.В 2010 году подписал контракт и в звании сержанта поступил в 76 десантно-штурмовую Черниговскую Краснознаменную, ордена Суворова дивизию. Принимал участие в боевых действиях в Сирии.1 сентября 2022 года Олег Николаевич героически погиб при исполнении служебного долга во время проведения спецоперации на Украине. Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина награжден орденом Мужества, посмертно.В родной школе Героя в рамках партпроектов «Новая школа» и «Историческая память» установят «Парту Героя». Право сидеть за ней будет присуждаться учащимся за отличные оценки, а также за активную общественную работу по итогам четверти.«Парта Героя» – образовательный проект, запущенный «Единой Россией» в 2018 году в рамках партпроектов «Новая школа» и «Историческая память». Его главная цель – почтить память земляков, проявивших личное мужество, в доступной форме рассказать школьникам о Героях нашего времени, совершивших доблестные поступки.

1 июля 2022 года, в Беляевском районе Оренбургской области простились с погибшим на Украине ефрейтором Арманом Утешевым. Он погиб при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации. Арман Утешев родился в поселке Белогорский. После прохождения срочной службы в армии заключил контракт. Служил в артиллерийском расчете.

https://www.orenburg.kp.ru/online/news/4813422/

В Беляевке установили баннер, на котором запечатлены погибшие в ходе специальной военной операции уроженцев района, соответствующее фото размещено на сайте администрации района. На баннере изображены Максим Добровольский, Алексей Ютуков, Евгений Михайлов, Арман Утешев и Олег Бушаев. Все они участвовали в специальной военной операции и погибли в ходе боевых действий при исполнении воинского долга.

https://orenburg.bezformata.com/listnews/belyaevke-ustanovil... Утешев Арман Бахтыгиреевич (14.07.2000) из пос. Белогорский Беляевского района Оренбургской области. В 2016 окончив Белогорскую школу, поступил в Оренбургский педагогический колледж.

Осенью 2019 был призван в армию.

По окончании службы в 2020 году подписал контракт.

Служил в п. Горный Забайкальского края в 200 артиллерийской бригаде, ефрейтор.

Ефрейтор служил в расчете гаубичной артиллерийской батареи. Погиб во время СВОДУ 21 июня 2022 г.

Арман Утешев был убит 21 июня. Указом президента России он награжден орденом Мужества посмертно.

О церемонии прощания сообщили в администрации Беляевского района. Уточняется, что оренбуржец геройски погиб, выполняя воинский долг в ходе специальной военной операции на территории Украины. Арман Утешев проходил военную службу в рядах российской армии по контракту, служил в артиллерийском расчете. Ему был 21 год.

Глава района Александр Федотов выразил слова поддержки семье и близким бойца российской армии.

— Это настоящая трагедия не только для родных, для всего района. От имени всех жителей Беляевского района и от меня лично примите глубочайшие соболезнования. Разделяем огромную боль утраты с семьей, друзьями, односельчанами, всеми, кто любил и знал этого сильного, храброго, замечательного парня. Вечная слава и память герою! – сказал глава района.

Бойца похоронили в поселке Белогорский 2 июля 2022 года. 18 ноября в Беляевском районе увековечили память, на школе открыта мемориальная доска.

https://orenburg.bezformata.com/listnews/imena-treh-pogibshi...

https://orenburg.media/?p=141099

Об Андрее Воропаеве у нас уже был материал. Вот тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.33

А это портрет для Бессмертного полка

Об Ермакове Илье тоже был материал вот тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.15

Портрет выполнен для серии "Бессмертный полк"

"Книга Памяти" сообщает, что Гилёв Михаил Валерьевич- был участником СВО на Украине, в гвардии рядовой контрактной службы.

Родился 07.05.2002 года.

Проживал в деревне Легково Александровского района Владимирской области.

Был призван в ряды Вооруженных Сил РФ военным комиссариатом Александровского района и направлен в подразделения воздушно-десантных войск РФ.

В составе роты связи 217-го гвардейского ордена Кутузова парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии имени 70-летия Великого Октября (войсковая часть № 62295; город Иваново) выполнял задачи специальной военной операции на Украине.

Ранен 18 января под Бахмутом. Отправлен в госпиталь в поселке Новоайдар (ЛНР), по которому был нанесён удар 28.01.2023 года из системы залпового огня «HIMARS”. Долгое время никаких известий о судьбе бойца не было.

По сообщениям мамы, Елены, сын погиб.

Сведениями о награждении и месте захоронения наша редакция и "Книга Памяти" не располагаем.

Михаил Гилев из деревни Легково Александровского района в погиб в ходе специальной военной операции. Молодому человеку было 20 лет, сообщила редакции сайта «День во Владимире» мать погибшего Елена в воскресенье, 12 февраля.

Михаил служил в составе роты связи 217-го гвардейского ордена Кутузова парашютно-десантного полка в Иваново. Роту отправили выполнять задачи в СВО.

18 января парень получил ранение под Бахмутом ДНР. После бойца отправили в госпиталь в Новоайдаре ЛНР, который 28 января обстреляли из системы залпового огня HIMARS.

После мать потеряла связь с сыном. Женщина начала поиски.

– Никаких известий не было. 2 февраля сообщили, что в списке мертвых нет. Возможно, он находился в одном из госпиталей Луганской области или в Ростовской области, – пишет мать погибшего.

Через два дня после поисков женщине пришла страшная весть: сын погиб.

Михаил служил по контракту. По словам Елены он пошел добровольцем еще до начала мобилизации.

– Миша хороший, добрый парень. Очень отзывчивый, – рассказала мать Михаила. Написала Кира Морозова на новостном портале "День во Владимире"

https://vladday.ru/news/2023/02/12/v-zone-svo-pri-obstrele-i...



Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах!

14 марта 2023 года выпускник 2004 года нашей школы Вадим Гудзь погиб в ходе военной спецоперации в Украине. Одноклассники, педагоги, друзья отзываются о погибшем, как о добром, отзывчивом человеке, хорошем друге, старательном ученике. Это невосполнимая потеря для всех нас. Все, с кем он служил, все, кто сейчас находится в Украине, самоотверженно защищают рубежи нашей Родины и наши с вами жизни, не подпуская врагов к российской территории. Вот и Вадим был одним из защитников Отечества, он исполнил долг воина ценой своей жизни и навсегда останется в памяти земляков. Он настоящий герой, а герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах.

http://www.kanewshool44.ru/news/2023/03/22.htm

И это все, что удалось отыскать...

В ходе спецоперации на Донбассе погиб уроженец Пинежья Сергей Дударь. Печальным известием поделились накануне местные власти, выразив искренние соболезнования семье и близким воина-десантника. 25 апреля стало известно, что во время проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Пинежья, выпускник Сосновской средней школы Сергей Дударь. Печальной вестью поделились власти Пинежского района Архангельской области.

«Выражаем искренние соболезнования семье и близким Сергея. Невосполнимая утрата. Вечная память!», - говорится в некрологе от имени администрации Пинежья.

https://www.news29.ru/m/obschestvo/Vlasti_soobschili_ob_esch...

На станице портала ИА «КОТ’News» поставидли фото и написали:

Ещё один наш земляк погиб в ходе спецоперации на Украине - уроженец посёлка Мамониха Пинежского района Архангельской области Сергей Дударь.

Сергей служил в десантных войсках на срочной службе. Был в Москве на Параде 9 мая. Служил по контракту в Мурманской области.

У погибшего остались маленький сын, жена.

Выражаем глубокие, искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Вечная память героям!

https://vk.com/wall-189485436_26173

Северодвинск прощается с героем.

Во время специальной военной операции на Украине погиб Сергей Иванович Дударь.

Сергей родом из Пинежского района, но жил в нашем городе, служить тоже пошёл из Северодвинска. После армии состоял в Народной дружине. Всегда был готов прийти на помощь другим, за это качество его и ценили друзья и товарищи.

Сергей погиб, защищая мирную жизнь. Искренне соболезную родным и близким. Северодвинск испытывает огромную боль утраты, все мы скорбим. На века сохраним память о подвиге героя. Вечная слава нашему доблестному воину!

Сергей Дударь посмертно награжден Орденом Мужества. https://m.ok.ru/group/42766251393141/topic/154961250646133

Как рассказал 15 сентября 2022 года глава района Александр Чечулин, мемориальная доска Дударю Сергею Ивановичу торжественно открыта в посёлке Мамониха Пинежского района. Она установлена по инициативе жителей посёлка и размещена на стене школы, где учился погибший боец.

Как написал у себя в соцсетях глава Пинежского района Алексей Чечулин, ефрейтор Дударь Сергей Иванович выполнял государственную задачу во время специальной военной операции на Украине.

— Он в числе первых отправился выполнять свой профессиональный долг, не побоявшись неизвестности, поставив на первый план интересы нуждающихся в защите людей, — написал глава района. Сергей Дударь погиб при выполнении поставленных задач в апреле 2022 года. Посмертно представлен к высокой государственной награде «Орден за мужество».

https://region29.ru/2022/09/15/6323268b78b6d9a9ff2564e2.html

Про этого Героя ничего не найдено, хорошо, что мне в чате мам подсказала одна из участниц. Это она просила Вадима выполнить портрет погибшего Героя.

Он просто парень из моей деревни, особо не общались, поэтому не знаю ни про награды, ни отчество - написала мне. Узнала она из общения со знакомыми У монумента Победы в селе Сухарево, прошло прощание с Концовым Алексеем Михайловичем, погибшим при исполнении военных задач СВО Концов Алексей был мобилизованным. Был разведчиком. Погиб под обстрелом, вытаскивая раненного однополчанина. Выступает с поминальной речью мэр Нижнекамска Муллин Рамиль. В последний путь... Провожали сельчане... Прощальный залп... У Алексея остались 2 брата и сестра. И можно и мысленно послать молитву за человека, отдавшего за нас жизнь. Вечная память Герою!!! Псков, 4 сентября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции по защите Донбасса при исполнении воинского долга погибли жители Псковской области, гвардии сержант Олег Минин и рядовой Степан Митрофанов.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале 4 сентября губернатор региона Михаил Ведерников.

«Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свои жизни за обеспечение безопасности нашей страны. Приношу искренние соболезнования родным и близким», — подчеркнул глава региона.

https://regnum.ru/news/3687112

Мемориальную доску в честь уроженца деревни Полоное, кавалера ордена Мужества, гвардии сержанта Олега Минина открыли на фасаде здания Полонской школы в Порховском районе. Он погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО на Украине 8 июля 2022 года, сообщает газета «Порховский вестник». Фото здесь и далее: районная газета «Порховский вестник»

На памятное мероприятие из Костромы приехала вдова Анастасия Минина и старший сын погибшего военнослужащего. У входа в школу собрались представители администраций района и сельского поселения, учреждений культуры, учащиеся средних и старших классов, родственники, друзья и знакомые семьи. Прозвучал Гимн РФ, после чего военный комиссар по Дновскому, Дедовичскому и Порховскому районам Алексей Иванов вручил вдове героя награду: «Указом президента Российской Федерации Олег Минин посмертно награждён орденом Мужества. Этот орден я вручаю семье десантника-героя». «Олега с нами нет уже шесть месяцев, и нам в это очень трудно поверить. Спасибо большое администрации и руководству школы за то, что на его родине будет увековечено его имя…» — сказала вдова. Право открыть мемориальную доску было предоставлено Анастасии Мининой и маме героя Людмиле Мининой, после чего память воина почтили минутой молчания. Освятил памятную доску настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных» иерей Михаил Осипов. Родственники, официальные лица и школьники возложили к ней цветы.

https://informpskov.ru/news/412078.html

Торишный Валерий у нас был вот тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.29



Этот портрет сделан в серии "Бессмертный полк" Как сообщает администрация Выборгского района Ленобласти, 11 июня в поселке Каменка прошла церемония прощания с 20-летним рядовым Владимиром Родиным, погибшим на Украине.

"Мы разделяем невосполнимую боль утраты с родителями Владимира Родина, его друзьями и близкими, одноклассниками и сослуживцами", — выразил соболезнования глава администрации Валерий Савинов.

Владимир Родин родился 13 апреля 2002 года в семье военнослужащего.

В 2020 году окончил Каменскую среднюю школу, а после отправился на службу. Погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

https://m.47news.ru/articles/213475/

Рядовой из Ленинградской области погиб на спецоперации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Военнослужащий Владимир Родин из Ленинградской области погиб на Украине в ходе специальной операции. Рядовой жил в Выборгском районе региона. В связи с кончиной земляка соболезнования выразил губернатор Александр Дрозденко в четверг, 9 июня.

- При исполнении специальных задач героически погиб наш земляк, воин – Родин Владимир Александрович. Он отдал жизнь за Россию, за мир, за будущее – без нацизма. Огромную потерю переживают сегодня его родные, а вместе с ними – все жители Ленинградской области, - сказал глава 47-го региона.

https://www.spb.kp.ru/online/news/4783054/

Есть еще несколько изданий, но все они однотипно перепечатали информацию с пресс-службы правительства Ленобласти. Дополнительных сведений я не нашла.

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб сержант 104 полка Халатов Наджибула Халатович

Уроженец с. Верхний Батлух Шамильского района Дагестан. Ему было 31 год.

Награждён Орденом Мужества посмертно.

Делом своей жизни он избрал служение Отечеству. Достойный сын Дагестана пал в бою отстаивая безопасность нашего многонационального народа, его право на жизнь и свободу. Понимаю, что никакие слова сочувствия не уменьшат горечь невосполнимой утраты. Мы все в неоплатном долгу у Наджибулы.

Вечная память Герою России! Вечная Слава!

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Скорбим вместе с вами.

https://zpobeda.ru/nadzhibula-halatov/

Тоже самое было напечатано в журнале Десантников https://vk.com/wall-106160452_251318

Портал "ВДВ-крылатая пехота" добавляет:

Памяти Халатова Наджибулы Халатовича...

Служил в 104 полку 76-й дивизии г. Пскова. Гвардии сержант.

Погиб 13 марта в городе Буча. Попали в засаду, погиб от снайперской пули...

Награждён Орденом Мужества посмертно.

https://m.ok.ru/group/70000000694370/topic/154945964842338

Администрация МО "Шамильский район":

В Верхнем Батлухе открыли мемориальную доску герою, погибшему в СВО на Украине 14 февраля в В.Батлухской школе Шамильского района состоялось открытие мемориальной доски в честь погибшего на Украине военнослужащего Наджибулы Халатова. Он учился в этой школе.

▫️Право открыть мемориальную доску было предоставлено главе района Магомеду Гасанову, отцу погибшего участника СВО Халато Халатову и председателю Совета старейшин Гитиномагомеду Гаджиясулову. ▫️Магомед Ибрагимович поприветствовал всех собравшихся и выразил слова благодарности родителям погибшего на СВО, за достойное воспитание сына-героя.

«Мы не можем ничем заменить родителям их сына. Мы сделаем все, чтобы память о достойнейших сынах района, Дагестана и России навсегда осталась в жизни нашей страны»- сказал Глава.

▫️Далее школьники В.Батлухской СОШ прочитали трогательные, патриотические стихи в память о погибших героях.

Присутствующие отметили, что все, кто был знаком с героем, характеризуют его как открытого, простого, честного парня с большим сердцем и доброй душой. Для него понятия чести, патриотизма, любви к Родине были не просто словом.

▫️Завершили церемонию почтения памяти погибшего коллективным дуа.

31-летний житель с.Верхний Батлух Халатов Наджибула Халатович, сержант В/Ч 32515 служил в воздушно-десантной дивизии погиб в ходе спецоперации на Украине и был похоронен 22 марта на родине – в с.Верхний Батлух Шамильского района. Наджибула награжден орденом Мужества (посмертно).

Почему на ребенке Орден Мужества я сказать с определенностью не могу. Или брат, или сын https://t.me/vesti_shamilskiy/2747

Еще один солдат из Оренбуржья погиб в ходе спецоперации, сообщает глава района Александр Федотов.

Сегодня, 24 апреля, в Беляевском районе в последний путь проводили погибшего в ходе специальной военной операции бойца. Арман Ажгулов отважно защищал Родину и выполнял боевые задачи. На момент трагической гибели Арману было всего 23 года. За героизм и самоотверженность солдата посмертно наградили орденом Мужества.

Проводить бойца в последний путь пришли родные, близкие, друзья, знакомые и представители администрации.

https://dzen.ru/a/ZEZEtAVoDBX7lMuF

Какой-то дополнительной информации я не нашла.

Соболезнования родным и близким выразил губернатор Станислав Воскресенский. В ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга погибли военнослужащие Егор Лапшин и Дмитрий Куликов из Ивановской области. Командир разведывательного взвода Егор Лапшин и заместитель командира взвода Дмитрий Куликов проходили воинскую службу на территории ивановского гарнизона. За проявленное мужество и отвагу при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции награждены Орденами Мужества посмертно.

https://kineshemec.ru/news/obshhestvo-zhizn/v-zone-svo-pogibli-razvedchiki-vdv-iz-ivanovskoj-oblasti-40130.html

Лапшин Егор Михайлович-участник СВО на Украине, гвардии лейтенант контрактной службы.

Родился 17.06.1985 года в городе Муром Владимирской области.

В 2001 году окончил среднюю школу №7 родного города.

В 2004 окончил Профессиональный лицей №37 по специальности «радиомеханик».

В 2005 году был призван в ряды Вооруженных Сил РФ для прохождения срочной службы.

Заключив контракт с Министерством обороны РФ, с июня 2005 года проходил военную службу в 104-м гвардейском десантно-штурмовом Краснознамённом ордена Кутузова полку.

С декабря 2011 года поступил на военную службу по контракту в 217-й гвардейский парашютно-десантный полк 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии.

За годы службы прошёл:

2014 год- Крым;

2018 год- Чеченская Республика.

С февраля 2022 года в составе 215-ого отдельного гвардейского разведывательного бальона 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии выполнял задачи Специальной военной операции на Украине.

7 марта 2022 года был ранен в селе Мощун Киевской области. Проходил длительное лечение в госпиталях.

5 октября 2022 года вернулся в зону поведения СВО на Украине.

Погиб 26.02.2023 года при выполнении боевого задания.

Похоронен в городе Иваново на Ново-Талицком кладбище.

Награждён:

Два ордена Мужества (второй — посмертно).

Медаль «За отвагу»

Медаль «За возвращение Крыма»

Медаль «За укрепления боевого содружества»

Медаль «За ратную доблесть»

Медаль «100 лет военной разведке ВС России»

Знак «За отличие» Имя занесено в Книгу Памяти Ивановской области.

Уголок Памяти в расположении части А портрет Вадима стоит в Книге с подписью "Из фотоальбома":

Войсковую часть, в которой служил сержант спецназа ГРУ Юрий Резник, командировали на Донбасс в самом начале спецоперации. Солдаты выполняли сложные задачи, рискуя собственной жизнью. С честью выполняя боевую задачу с командой своих сослуживцев, он героически погиб на Украине. Юрий Резник был жителем микрорайона МЖК в Октябрьском районе Новосибирска. У погибшего сержанта осталась жена и трое детей.

Юрий Резник родился 13 февраля 1987 года в р.п. Благовещенка Благовещенского района Алтайского края. Смелый, умный, добрый, отзывчивый, принципиальный, надежный, душа компании – таким помнят Юрия Сергеевича одноклассники и друзья.

В 2005-2007 гг. проходил срочную службу в элитных Воздушно-десантных войсках. В 2010 году Юрий принял решение вновь служить в армии, но уже на профессиональной контрактной основе.

Юрий Резник с 2010 года проходил службу в 24-й отдельной бригаде специального назначения Главного разведывательного управления. Являлся командиров группы отделения специального назначения в звании сержанта.

https://vn.ru/news-serzhanta-spetsnaza-gru-yuriya-reznika-s-...

Есть еще небольшое сообщение на портале Благовещенского Информ Центра: https://vk.com/wall-105776391_5140

И это все. Кроме этого портрета серии "Бессмертный полк", есть портрет в теме Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.6

Иркутское отделение МК сообщает:

В селе Невон Усть-Илимского района попрощались с погибшим земляком Александром Читиным. Мужчина погиб в ходе выполнения боевого задания в рамках спецоперации на Украине. Об этом сообщает мэр Усть-Илимска Анна Щекина. Александр родился в 1987 году, с детства мечтал стать военным. После срочной службы в армии служил по контракту. Участвовал в горячих точках в Южной Осетии и Таджикистане. Для участия в спецоперации заключил контракт.

https://baikal.mk.ru/social/2023/04/05/zhitel-ustilimskogo-r...

— Все, кто знал Александра Юрьевича, говорят о нем как о справедливом и честном, неравнодушном и отзывчивом, сильном и смелом мужчине, искренне любящим свое Отечество, семью и близких, — говорится в сообщении мэра Усть-Илимска Анны Щекиной.

Известно, что Александр Читин отмечен медалью Суворова, медалью «За Отличие в военной службе» 3-й степени, медалью «За Отвагу». Посмертно награжден орденом Мужества.

https://ircity.ru/text/society/2023/04/05/72192521/



12 января 2023 года в ходе СВО героически погиб наш горячо любимый брат Яковлев Владимир Александрович уроженец города Кемерово. Человек безотказный, с большим сердцем и чувством юмора. Всеми любимый и уважаемый. Вечная Память Герою! Вечная Слава! Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Владимира. Воины не умирают, они живут вечно. В нашей памяти, стихах, песнях.



Невозможно смириться с этой страшной потерей.

Горе мир весь затмило и померк солнца свет.

Брат, покинул ты нас, до сих пор не поверю,

Что тебя в жизни этой рядом с нами уж нет.

Наша скорбь безгранична. Но в памяти нашей

Будешь вечно ты жив и как прежде любим.

Ты заснул, наш родной, вечным сном безмятежным.

Мы все любим тебя и безмерно скорбим

https://vk.com/wall-194665569_431

К сожалению, больше ничего не нашла о воине.

В лицее №5 города Перми открыли Парту Героя, посвящённую Алексею Домрачеву с участием Главы города.

Всероссийский образовательный проект «Парта Героя» рассказывает школьникам о земляках, проявивших мужество, доблесть и героизм при защите Родины. В лицее №5 «Парту Героя» посвятили Алексею Домрачеву, героически погибшему при выполнении боевого задания в ходе СВО.

В департаменте образования администрации Перми рассказали, что Алексей Домрачев родился и вырос в Орджоникидзевском районе Перми, учился в лицее №5, а затем в Пермском машиностроительном колледже. Осенью 2021 года он выбрал службу по контракту, был направлен в 90-ю Краснознаменную танковую дивизию. Героически погиб 6 марта 2022 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине. Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина был посмертно награждён «Орденом Мужества» за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Глава Перми Алексей Дёмкин выразил слова поддержки и благодарности родным героя.



– Алексей самоотверженно выполнял свой воинский долг. Воспитание, заложенное в школе и семье, позволяет личности раскрыться в дальнейшем. Уверен, что федеральный проект «Парта Героя» позволяет сохранить память о людях, защищавших суверенитет нашего государства. Они боролись за мир и спокойствие на нашей земле, за независимость Родины, – подчеркнул Алексей Дёмкин.

«Парта Героя» – это ученический стол, на котором размещена фотография Героя, информация о фактах его биографии и заслугах. В торжественном открытии приняли участие родители героя Нина и Валерий Домрачевы, они передали личные вещи сына, которые будут храниться в школьном музее. Парта будет установлена в классе, где учился Алексей.

Также для учеников лицея прошли «Уроки трудовой доблести».

«Уроки трудовой доблести» – федеральный проект, который призван подчеркнуть важность трудовой культуры и привлечь внимание школьников к мастерам труда. Председатель комитета совета ветеранов Портреты Домрачева Алексея были темах: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.32

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

И этот портрет выполнен Вадимом по просьбе мамы... О Болдыреве Андрее можно прочесть вот тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.28

Вся подборка портетов, которых уже 1199 (без плакатов, баннеров, парт героев, мемориальных табличек и стендов): Обновляемая библиотека ссылок