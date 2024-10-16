Стихи о главном, ч.3

Часть 1 Часть 2

«Лишь бы не было войны…»

Молился слёзно раненый солдат,

От сердца в небо к Богу обращался.

Не раз прошёл войны кромешный ад,

Был весь в крови, и с жизнью он прощался.

Просил он слёзно Бога об одном,

Не о здоровье грезил, умоляя.

А чтобы не пришла война к нам в дом,

Мир на земле порой заветней рая.

Нет ничего страшнее, чем война;

Особенно, когда в ней гибнут дети.

Хлебнули горя все уже сполна,

И кровь от войн давно по всей планете…

Молился слёзно раненый солдат,

От сердца в небо к Богу обращался.

«Прошу, Господь, Ты пресеки сей ад,

Чтоб никогда он впредь не повторялся!»

На утро же молитва прервалась,

Истёкши кровью, воин отдал душу.

До самой смерти всё она лилась,

А с ней и слёзы, падая на сушу…

(Георгий 15.07.2024)

Картина Елены Бегма

https://t.me/Georgiypoems/3144

Домой пришёл я на исходе дня,

Поставил берцы молча у двери.

Никто встречать не бросился меня

И сердце вдруг заёрзало внутри.



Проверил дом. Обда́ло холодком.

Нигде не встретил тёплое: "Привет!"

И, взгляд направив в зеркало тайком,

Я понял, что меня здесь тоже нет.



Что всё вокруг придуманный мираж...

А я на самом деле третий день

Лежу под грудой брёвен. Наш блиндаж

Снаряд врага поставил набекрень.



Подняться бы, да нету сил дышать.

Но чувствую, как шёпотом в груди

Твердит моя несносная душа:

"Мы русские, а значит победим!"



© Евгений Харитонов, член Союза литераторов при Белгородском отделении Союза писателей России

Русские женщины, славные милые.

Сколько уж сказано в мире про вас.

Вы и коварные, вы и красивые.

Вы героини. Пришел и ваш час.

Кто-то мне скажет: война не для женщин.

Ей деток рожать, да дом содержать.

Но помнится мне, бывало, пусть меньше,

Но шли за мужей своих воевать.

А в 41-ом? Мы вспомним историю.

Во всех родах войск, почти, без прикрас

Женщины шли добровольно, готовые

Выполнить все, на что будет приказ.

И как обойтись на войне без " сестричек"

Без тёплых, заботливых сильных девчат.

Они лишь на вид похожи на птичек,

Но из-под пуль спасали солдат.

Милые девушки, девочки, доченьки,

Как же сердце болит за всех вас!

Все молитвы идут среди ноченьки.

Да и днем у икон каждый час!

Мы же за вас, молодых, Богу молимся,

Чтобы живыми вернулись домой.

Да когда же война эта кончится?!

Когда же будет последний тот бой?

Снова одените светлые платьица.

Туфли на шпильках, улыбка в глазах.

Будут как прежде парни к вам свататься.

Не автоматы, а детки в руках.

Будет всё, девочки, всенепременно!

Будет Победа! Салют! И Любовь!

Конечно, я верю, пусть не мгновенно,

Но светлая жизнь ожидает вас вновь.

Тома Путинцева (13.07.2024)

И НЕ ВЗДУМАЙ, СОЛДАТ, НА ВОЙНЕ ПОГИБАТЬ

Что ты просишь, солдат, перед боем у Бога,

Крест кладя, не боясь потревожить его?

Чтоб к победе вела покороче дорога,

Да, ещё просишь Бога за себя самого.



Просишь Бога живым возвратиться из боя,

Чтоб тебя дождалась твоя добрая мать,

Чтоб обняться при встрече довелось вам обоим,

Чтоб любимую мать ты мог к сердцу прижать.



А пока ты, солдат, дом родной защищаешь,

Твоя добрая мать у иконы стоит.

И болит её сердце, ты и сам это знаешь,

И она со Всевышним о тебе говорит.



Просит мать, чтоб Господь защитил её сына,

Чтоб врага на войне поскорей победить,

Чтоб проклятой войны заржавела машина,

Чтобы мир, наконец, мог войну заменить.



Плачет мать у икон и душа её рвётся.

А тревогу за сына невозможно унять.

Каждый прожитый день нелегко ей даётся

И, волнуясь о сыне, Богу молится мать.



А слова столь просты и, до боли, понятны,

И к НЕМУ, как к отцу, обращается мать.

Чувства к сыну в душе до того необъятны,

Что готова она жизнь за сына отдать.



В материнской молитве материнская сила.

Материнское сердце так за сына болит.

Знай, солдат, за тебя мать у Бога просила,

О тебе она с Богом каждый день говорит.



И не вздумай, солдат, не вернуться из боя.

Ради матери, сын, оставайся живым.

Мать была, есть и будет всюду рядом с тобою,

Ты, израненным, сердцем материнским храним.



Что ты просишь, солдат, перед боем у Бога?

Тоже самое просит за тебя твоя мать.

Ждёт, солдат, тебя мать у родного порога.

И не вздумай, солдат, на войне погибать.



Марина Малютина, 2024 И.Н. Крамской "Лунная ночь", 1880.

НОКТЮРН

Шепчет ветер дорожную песню,

Шёлком стелется русская ночь;

Небо кажется яркою бездной,

Что уводит нас из дому прочь.

Моя битва давно отгремела,

Луч надежды блеснул за Луной:

Я молюсь Богородице Деве,

Чтоб гроза обошла стороной.

Только здесь, в этой тьме первородной,

Среди звезд и туманных дорог -

Нет ни зла, ни печали негодной,

Ни войны, ни судьбы, ни тревог.

Расцветает в сиянии строгом

Алой астры бушующий цвет -

Я нашел свою душу в потёмках,

Где забрезжил грядущий рассвет.

Пусть дорога всë длится, петляет,

Пусть ведет в бесконечную даль -

Верю я, что в конце ожидает

Добрых глаз золотая печаль

Цвета вечного русского леса,

С ярким отблеском звёздных огней...

Я молюсь в тишине бессловесной,

Я молюсь в эту ночь - о тебе...

astramilitarum, Комиссар Яррик



НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО

Сынок, пишу тебе, родной.

С чего начать, сама не знаю.

Начну с того, мой дорогой,

Что очень по тебе скучаю.



Волнуюсь за тебя, сынок.

Как там дела у вас, любимый?

Я долгожданный жду звонок.

Будь Господом, сынок, хранимый.



Мне тоже сил Господь даёт.

С ним постоянно я толкую.

А ты воюешь третий год.

Сынок, родной, я так тоскую.



Ты помнишь грушу под окном,

Ту, что нам тень всегда давала?

Засохла. Видно, об одном,

Она со мною горевала.



Сынок, наш покосился дом.

На днях и крыша прохудилась.

Без рук твоих так плохо в нём,

Всё без тебя в нём развалилось.



Ступеньки на крыльце скрипят,

А мне с их скрипом веселее.

Они как будто говорят.

От мысли этой мне теплее.



Я в сердце любящем своём

Надежде место оставляю.

Молюсь о здравии твоём,

И часто Богу докучаю.



Недавно сдох наш пёс-Полкан.

От горя сердце разрывалось.

Наш старый, верный ветеран…

Теперь совсем одна осталась.



Давно не вскопан огород,

Я ничего уж не сажаю.

Запал, сынок, совсем не тот.

Война идёт, я понимаю.



Кабы не ноги, я б, сынок,

К тебе, как ветер прилетела.

Но, видно, бегать вышел срок,

Похоже, плохо моё дело.



Ну, вот, поплакалась в душе,

С тобой, родной, поговорила.

Да только душу я тебе

Письмом своим разбередила.



Слезами залилось лицо.

Их, тут же, мать рукой смахнула,

Поцеловала письмецо

И аккуратненько свернула.



И вот уже у образов

Душой за сына мать молилась,

Чтоб жив был сын и был здоров,

Чтоб ничего с ним не случилось.



Чтоб сын, сражаясь на войне,

Был смел, но смерти сторонился,

Чтобы приехал по весне,

На девушке, что ждёт, женился.



Ну а, исписанный листок,

Мать под скатёрку положила.

Утёрла горьких слёз поток,

Портрет дитя перекрестила.



- Разговорилась я, сынок, -

Сквозь слёзы, тихо мать сказала.

Из - под скатёрки свой листок,

Достав, на части разорвала.



Марина Малютина, 2024

ZOV Предков!

В моих глазах горит огонь,

Такой же, как у монументов.

Сквозь пламя слышу каждый стон,

Солдат сегодняшних и дедов.

Они кричат: - "Не подведи!..,

Сражайся храбро! Быть Победе!..

Во имя счастья и любви,

Во имя мира на планете.

Сражайся, Брат. Сражайся, Сын.

Сражайся, Внук. Отец, сражайся.

И знай в бою, ты не один -

Поможем мы, не сомневайся.

Душой мы вечны, как огонь,

Тот, что горит у монументов.

И мы сегодня, Друг, с тобой,

С тобою в каждом из моментов.

Прошу ты нас не подведи,

Не раскисай, не падай духом.

Ты стал защитником страны,

И раскисать, поверь нам, глупо..."

И я вздохнул. Глаза раскрыл,

К своим помчался, сквозь преграды.

- "Не сомневайтесь, Победим!

Победе быть! Как в сорок пятом..."

И стало легче, вдруг, дышать,

Решать труднейшие задачи.

Нельзя сегодня раскисать -

Вы пожелайте нам удачи...

©Юлия Некрасова, 2023

Художник: ZaПобеду

"Сто рублей"

Что для вас, Скажите, "сто рублей" -

"Хвостиком", лежащие на карте.

Киньте волонтёрам для парней -

Киньте их пожалуйста на счастье.

Киньте их на дроны, "теплаки",

Медицину, тёплую одежду.

"Сто рублей" - сегодня "ручейки",

Завтра "реки", что дадут надежду.

Будет "море". Будет "океан".

Будут наши мальчики живые.

Меньше слëз у чьих-то станет мам

И дороги легче фронтовые.

Поскорей закончится война

Нашей долгожданною победой.

Поскорей наступит тишина

И конечно мирным станет небо.

Не жалейте этих "ста рублей",

"Хвостиком", лежащие на карте.

Киньте волонтёрам для парней,

Что стоят за наше с вами счастье!

© Юлия Некрасова, 2023

Ты многое смог! и сможешь еще ты немало!

Покрутит, повертит, рассеется ветер болезней.

Прошу я у неба, сильнее чтоб оберегала

Тебя та звезда, что, чуть сумерки, нам ярко светит.

Нам кажется всюду, что много тропинок нехоженных,

И, коль занемог, так легко среди них заблудиться.

Ты многое смог! Ты сумел! И теперь как положено

Врачи лечить будут, - суровые, добрые лица.

Пусть выдохнет грудь, и глаза твои пусть отслезятся,

Пусть вспыхнет вдруг разум, упавши потом в забытьё.

В больнице подлечат. А там на границе засранцы

Получат свое, от расплаты никто не уйдет.

Могла бы - взяла твою сильную крепкую руку,

Взглянула, какие пути обещает ладонь,

Начертана жизнь у российского воина будто

Он призван был выстоять в схватке смертельной со злом.

Ты многое смог!

Ты сумел!

Ты многое сделал!

И скажет ладонь, что довольно о прошлом судить.

Я только прошу у Всевышнего мирного неба,

Под ним я желаю тебе долго, счастливо жить!

16.12.2023

АНеПоэтЛи

Мы - пехота

Мы - пехота. Мы копаем

Как какие-то кроты:

Блиндажи, окопы, ямы

И подземные ходы.

Мы - пехота. Мы шагаем

С грузом, словно ишаки.

Тянем лямку нашей службы -

Мы ж простые мужики.

Мы - пехота. Мы стреляем

Прилетает и в ответ.

Утром будит нас не кофе -

Жаркий вражеский привет.

Мы - пехота. Староваты...

Называют нас подчас

Молодые командиры

Словом "кардиоспецназ".

Мы - пехота. Не спецура,

Не десант. И не "Ахмат".

Нет беретов разноцветных,

Лишь броня, да автомат.

Мы - пехота. Мы воюем

Без начала и конца,

В обороне и в атаке

До последнего бойца.

Мы - пехота. Мы в окопах.

И на все один ответ:

Если враг прорвался дальше,

Значит, нас в живых уж нет...

Автор – боец с позывным «Гугл»

Художник – TatiKleVer

Не ругайте нас за временную слабость,

Что приходим в отпуск мы сейчас другими.

И что с нами сон теперь не так уж сладок,

Что во сне кричим частенько без причины.

Не ругайте нас Вы, Матери и жёны,

Что носки мы бросили не там, где надо.

Мы глядим на вас и каждый заново влюблённый -

Дайте жизнью насладиться с вами рядом.

Если б знали вы, как время быстротечно,

Две недели отпуск и опять обратно.

А разлука с вами всё равно, что вечность -

Не теряйте время, нам нужны объятья!...

Разговоры по душам и до рассвета,

Всей семьёй рвануть на старенькую дачу,

Где прошло "вчера" безоблачное детство...

Остальное ничего уже не значит...

Не ругайте нас Вы, Матери и жёны,

Что носки мы бросили не там, где надо.

Мы глядим на вас и каждый заново влюблённый -

Дайте жизнью насладиться с вами рядом.

Если б знали вы, как время быстротечно,

Две недели отпуск и опять обратно.

А разлука с вами всё равно, что вечность -

Не теряйте время, нам нужны объятья!...

©Юлия Некрасова, 2024

Молитва за солдат

Господи, Боже, помилуй солдат,

Тропы во тьме укажи!

Господи, дай им водицы глоток,

И жить без ран прикажи!

Дай им под солнцем тени благодать,

Вражье оружье, сломай,

Дай же всем силы, терпенья, добра,

Веры и счастья им дай!

Счастья увидеть родных и друзей,

Плакать в обнимку с женой,

Детские слезы рукой утирать:

«Папа вернулся домой!»

Дай матерям всех дождаться солдат,

В сердце покой, обретя,

Господи, Боже, храни всех мужчин,

Нам ведь иначе нельзя!

Ольга Крутая, 2024

Письмо солдату

Солдат, я напишу тебе письмо,

Я в нём скажу тебе спасибо!!!

За то, что я живу и небо вижу,

За то, что чувствую и слышу,

Благодаря тебе мне повезло...

Нас много благодарных, ты не думай,

Что мы здесь праздно радуемся жизни,

По большей части мы пытаемся тут выжить,

У многих сердце опечалилось разлукой,

У многих горе, но не опустились руки...

Мы думаем о вас беспрестанно:

Как вы в мороз и злую непогоду

Несёте службу чётко, неустанно,

Даря надежду своему народу.

У каждого из вас остались дома

Отец и мать, жена, семья и дети,

Любимые, друзья, соседи, школа,

И вы за их покой теперь в ответе.

Ждём редкие звонки, услышав голос

Мы расправляем за спиною крылья...

Совсем мальчишки, но седые волосы,

В глазах вся боль, как много пережили вы?...

Бои, потери, леденящий душу ужас...

Как с этим жить, с такою ношей?...

Седой мужик, не сдерживаясь плакал,

Когда детей в подвале обнаружил...

А сколько их, погибших ангелочков?

Летят на небо журавлиным клином,

Прости, я плачу и неровный почерк,

Нет нестерпимей материнских криков...

Живи, солдат! Хочу, чтоб каждый выжил!

Вернись домой, прижав к груди любимых.

Пусть будет час Победы нашей ближе!

Живи солдат и Богом будь хранимым!!!

Людмила Насонова, 2024

Рубился с детства в контрстрайк,

Непобедимым был и в "дОте",

Мечтал по жизни купить байк...

А оказался в разведроте.

Он встретил двадцать в блиндаже

Под крепкий чай и печенюшки

На небывалом кураже

И грохот дружественной пушки.

Он оператор FPV,

Один из лучших без сомненья,

Победных целей сотни три

И это точно не везенье.

Простой пацан и непростой,

В его глазах утонет небо,

Мог на гражданке быть "плейбой",

Но у него другое кредо.

Очки, перчатки, пульт в руках,

Боеприпас висит на дроне,

Его искусство в виражах

И причинённом им уроне.

Мне говорят: "Вот молодёжь,

Пошла сегодня не такая!"

Я отвечаю: "Это ложь!

Она сейчас вполне крутая".

Кто лучше молодых ребят

Освоит новые задачи?

Они сейчас определят

Наши дальнейшие удачи.

Воюет тысячи парней:

И молодёжь, и ветераны...

И нет смелее, и мудрей,

И нет надёжнее охраны.

Евгений Воронин. 25.01.2024

"Случай в госпитале..."

Мы с тобою не вовремя, Милая, встретились,

Наши линии жизни в руках беспощадной войны.

Ты боец... только в белом халате и женщина -

Я в разведке служу и не будет со мной тишины.

Не смотри же ты глазками карими грустными

Мне во след, уходящему заново в яростный бой.

ПризнаЮсь... эти дни.... были самыми лучшими

За последних два года всей жизни моей фронтовой.

Я отвлёкся на миг... и попал к тебе в госпиталь,

Ну а может "осколок", судьбой предназначенный мне

Прочертил этот путь в моём теле осознанно,

Чтобы нас здесь свести... нас двоих... на разбитой земле.

Ты со мной говорила и раны мне штопала,

Словно, нитью волшебной без ноющей боли и слёз.

Наша встреча с тобою была мимолётная,

Только в душу мою ты запала надолго, всерьёз.

Не смотри же ты глазками карими грустными

Мне во след, уходящему заново в яростный бой.

ПризнаЮсь... эти дни.... были самыми лучшими

За последних два года всей жизни моей фронтовой.

Я вернусь, если просто в аду этом выживу,

Я с букетом приду... может быть... с обручальным кольцом.

И несмело тебя обниму по-мальчишески... -

Если только вернусь... Мы, Родная, ещё заживём!...

©Юлия Некрасова, 2024, Художник: ZaПобеду

В госпиталях

Я знаю, тяжело в госпиталях.

Но вряд ли там есть время унывать.

Есть безысходность, боль, надежда, страх.

И мысли те, что бережет кровать.

Есть столько передуманных тревог,

Которые впитала тишина.

И все молчат, и рядом с ними Бог

И в сердце их бессонницей - война.

Я знаю, тяжело в госпиталях.

В халатах белоснежных, как в раю,

Проходят дни с уколами, в бинтах.

А после фраза "Корвалол я пью".

Все потому что не любить нельзя

Пришедших на побывку. Ровен час

Окажутся родные и друзья

В руках, врачи с медсестрами, у вас.

Я знаю, тяжело в госпиталях...

Но для меня важнее места нет.

О них не пишут часто в новостях

Они же ждут... Тепла и жизни свет.

И если кто мне скажет: "Что ж теперь! ".

Я промолчу, ссутулившись пройду...

Но никогда я не закрою дверь

В своей душе, для выживших в аду.

Для переживших боевой накал,

Для потерявших тех, кто рядом был.

На волевых кто намертво стоял.

Кто нам, в тылу, покой и сон дарил.

Не говорю я с ними о врачах

О ранах, о душевной пустоте.

Я знаю тяжело в госпиталях!

Всем выжившим на яростной войне.

Елена Шеховцова 26.02.2024 г

Симонов Константин, прекрасный русский поэт,

Сомневаться в его милосердии - никаких оснований нет,

В знаменитом его поэтстве - милосердия торжество :

Сколько раз - ты увидишь фашиста, столько раз - ты убей его!

Города сожжённые, сёла , слёзы жён, матерей, детей, -

Сколько раз - ты увидишь фашиста, столько раз - ты его убей,

В знаменитом поэтстве Симонова - милосердия торжество,

Милосердия к нашей Родине!.. Полк Бессмертный читал его

Наизусть, Константина Симонова, свидетеля тех скорбей,

Где - сколько раз - ты увидишь фашиста, столько раз - ты его убей!

И сегодня поэтство Симонова - милосердия торжество:

Сколько раз - ты увидишь фашиста, столько раз - ты убей его!

Но сегодня на милосердие к нашей Родине - есть запрет,

Сегодня Симонов Константин, прекрасный русский поэт,

Немилосерден к фашисту, призывая - "Убей его!"

А у нас - милосердия праздник, милосердия торжество :

Мы должны проявлять милосердие - к фашистам, они в тумане

Заблуждений, нас убивая!.. А мы, в милосердном плане, -

Христиане и мусульмане, свидетели всех скорбей,

Быть не должны, как Симонов, который сейчас не слабей :

Сколько раз - ты увидишь фашиста, столько раз - ты его убей!

Милосердие к нашей Родине - сегодня ! - прежде всего,

Сколько раз - ты увидишь фашиста, столько раз - ты убей его!

Наизусть Константина Симонова читает Бессмертный Полк

Милосердия нашего к Родине!.. Это помнить - священный долг!

Юнна Мориц

Я кровью истекал

В лесопосадке

В тумане проносилось

Предо мной

Как я босой топтал

Бабуле грядки

Она ж кричала хватит

Озорной

Я кровью истекал

Сливались мысли

И потихоньку таял

Разум мой

Но все шептал

Засохшими губами

Живой еще

Еще пока живой…..

Александр Ромашов, 1 марта 2024 года

ОДА РУССКОМУ СОЛДАТУ

Дорогой наш Защитник, наш славный Герой,

Соль и суть величия Русской Земли.

Как святой, против зла извечного в бой

Ты идешь и за нас искупаешь грехи.

Все ответы и смыслы собра‌лись в тебе,

Драгоценный священный Грааль.

Плоть и кровь от народа, исток в роднике,

Генетический код и с заветом скрижаль.

Как старались враги эту русскость убить,

Схоронить, бросив горсточку бус.

Но, как Феникс из пепла, смогла к небу взмыть

Непохожая, непостижимая Русь!

Только в нашей великой могучей стране

Жизнь за други своя отдадут.

"На миру смерть красна", - и, забыв о себе,

За обиженных смело вступиться пойдут.

За тебя помолюсь я, российский солдат,

Чтобы Бог от лихого всего уберёг.

Ты - мой друг, мой любимый, отец мне и брат,

Ты для нас сделал всё. Даже больше, чем мог.

Славных подвигов радость и жгучую боль

Не забудем ни мы, ни потомки вовек!

Кровь и пот - вот Земли Русской соль,

Где рождается новый в войне Человек.

ТАТЬЯНА ПОПОВА

Поседели

Январские пороши и метели

Завыли от немыслимой тоски.

Как быстро вы за лентой поседели!

Покрылись белым инеем виски.

Еще мальчишки. Сколько в вас запала!

Всего лишь год по рубежам войны.

Год под прицелом смерти. Разве мало?!

Прибавил он на кудри седины.

Как много в вас сердцами не испитой

Еще любви. Как много счастья встреч!

Хранимые слезами и молитвой,

Стемящиеся искренность беречь.

И все же, как вы парни возмужали!

У жизни испытания свои

И вы достойно участь принимали.

А белый снег отбеливал виски....

Елена Шеховцова 28.01.2024 г

Мужчинам за 50...

Всем тем, кому уже за пятьдесят,

Кто одолел большую часть пути,

Я пожелаю от души стократ-

Здоровья, силы, веры и любви!

И пусть не избежали мы потерь,

Предательств страшных на своём пути,

Мы встали в строй, для нас молю теперь-

Здоровья, силы, веры и любви!

Пусть обойдут нас тяготы и смерть,

И пусть тяжел уже бронежилет,

Удачи нам - всем тем, кто смог посметь

Презреть уют и сбросить тяжесть лет.

Мы с молодыми твёрдо, наравне

Сумели встать в суровый этот ряд,

И ждёт победа нас в святой войне-

Всех тех, кому уже за пятьдесят!

И пусть продлятся дольше наши дни-

Здоровья, силы, веры и любви!

Е.Журавкин, 24.01.2024г.

Я был мальчонка шести лет,

Мы жили с мамочкой в Донецке.

Теперь меня там больше нет:

Убил меня прилёт ваш зверский.

Не знаю "хаймерс" или "град",

Случайно вышло иль нарочно,

Погиб тогда и стар, и млад...

Я помню мамы крик истошный.

Я был мальчонкой шести лет

И собирался только в школу,

Но кто-то выключил мой свет,

На мне измерив свою злобу.

Летят ракеты в города,

Бомбят дворы многоэтажек,

В разрывах гибнет детвора.

За что не любят нас, кто скажет?

Зачем по мирным арт-огнём?

В чём мы пред вами провинились?

Мы жили с мамочкой вдвоём,

Теперь до срока разделились

Мамуля, мамочка моя!

Мне хорошо, не плачь, родная!

У Бога в Небе... Рядом я,

Тебя счастливо ожидаю.

Евгений Воронин. 31.01.20240

Ты вернешься домой на исходе весны...

Я оставлю открытыми двери,

А ты прыгнешь в окно, как тогда, до войны,

Рассыпая охапки сирени.

Поцелуем скользнешь в уголок моих губ,

Осторожно, чтоб сон не нарушить.

И сольется сердец растревоженных стук

В унисон, растворяя в нас души...

Ты вернешься, родной, этой ранней весной,

Ты вернешься! Я верю! Я верю!..

И покатится радость прозрачной слезой

По ладоням твоим огрубелым.

Пусть излечит она эти шрамы войны,

Эти раны и боль от потери...

Только ты потерпи, мой родной, потерпи!

Ты вернёшься! Я верю! Я верю!

Ты вернешься! Я верю! Я верю!...

И наполнится дом вновь дыханьем твоим

С ароматом кипящей сирени...

... Я оставлю открытыми двери...

Татьяна Б. 07.02.2024

ЗНАК

У меня нет судьбы и нет имени -

Только гордое пламя в ночи;

Сердце ищет верную пристань,

Где смогу паруса починить.

Но пока что - вперёд! Через ветер,

Сквозь огонь и безжалостный мрак!

Лишь украдкой, спасаясь от смерти,

Видеть в небе таинственный знак.

Этот знак, верно, Богом начертан

В ярком зареве бешеных гроз;

Этот знак - твоё доброе сердце,

Тихий светоч надежды и слëз.

Не окончены наши повести,

Не окончены наши пути.

Пусть познали мы боли и горести,

Много верст еще нужно пройти.

Перед нами откроются двери,

Знак укажет сияние рая.

Несмотря ни на что, верю,

Несмотря ни на что - знаю...

9.04.2024. @astramilitarum (Николай Андреев)

«Письмо отцу на фронт»

На связь отец давно не выходил,

Но верит сын, что с папой всё в порядке.

Ну просто телефон не зарядил,

Ну просто нет розетки для зарядки.

И сын решил отцу письмо писать;

И, как в рассказе, на деревню деду.

Письмо готово, нужно отправлять;

Отцу желает скорую победу.

Соскучился сыночек по отцу,

Четвёртый класс, подрос уже мальчишка.

И катятся слезинки по лицу,

И влажная от слёз в ладонях книжка.

Не в школе плачет в комнате тайком,

И чтоб не ранить мамочку слезами.

И от тоски глотает в горле ком,

Скорее был бы папа вместе с нами!

На связь отец давно не выходил,

Но верит сын, что с папой всё в порядке.

Ну просто телефон не зарядил,

Ну просто нет розетки для зарядки…

(Георгий 08.04.2024)

https://t.me/Georgiypoems/2493

Олег Кашицин родился и живет на Донбассе в городе Антрацит. Казак Всевеликого Войска Донского, состоит в Казачьей Национальной Гвардии.

В газете «Слово» публиковали стихи Олега из цикла «Непокорённый Донбасс». Сам он считает, что «пишет свои стихи, далекие от совершенства», но в них – его суровая жизнь, «боль Донбасса, в них километры автотрассы/Разбиты залпами огня».

Эти стихи, «посвящаются всем, кто в тылу». Но требуется маленькое пояснение во избежание недоразумений по прочтении – речь идет не о тех наших соотечественниках и соотечественницах, которые воюют, волонтерят по всем направлениям, от сбора средств и плетения сетей до многократных поездок на Донбасс – честь им и слава! – а о тех, кто живет «в параллельном измерении», так, словно ровным счетом ничего не происходит!

Хотя стихотворение и длинное, не поленитесь прочесть, прикоснувшись душой к тому, что поначалу казалось так далеко, но стало так близко.

Я, вернувшись с войны, ничего не пойму,

Кто-то слышит в России ещё про войну?

Сплошь концерты, эстрада – фанфары гудят,

Под Донецком бои, будто громом набат.



Стойки барные – водка, коктейли, вино...

И понять никому здесь совсем не дано,

Что не так далеко рвёт эр-эс небеса,

Коль вернёшься живой, значит, верь в чудеса.



"Ламборджини" летает проспектом в ночи,

А у нас над окопами снова "грачи".

И "артой" развороченный напрочь блиндаж,

И дороже "джинсЫ" стал давно камуфляж.



Вечер томный, над речкою виден салют,

Веселится "элита", ведь здесь не убьют.

Что тут может случиться, пожар, камнепад?

Здесь никто не слыхал, как работает "ГРАД"!



Здесь не знает никто, как грохочет "КАМАЗ",

Как трепещет на танке полотнище Спас,

Как снарядами пашут "зелёнку" в полях,

И как страшно за друга, а не за себя.



Здесь не знает никто, как «двухсотых» возить,

Как парней молодых поминать, хоронить,

Как глядеть мне в глаза матерям и отцам

Зная, смерть не имеет живого лица...



Я, вернувшись с войны, ничего не пойму,

Кто-то слышит в России ещё про войну?..

Олег Кашицин

«Брат…»

Увидел в палате, как плачет солдат,

Тихонько так, еле заметно.

Он просто узнал, что погиб его брат,

И всё за окном вмиг бесцветно.

Он сам на больничной кровати без ног,

Но это его не сломало.

Узнал этим утром по брату итог,

И сердце с душой разорвало…

Увидев в палате, как плачет солдат,

Я, вид не подав, отвернулся.

И слышу он шепчет: «Ну как же так, брат?»

И тут же в подушку уткнулся.

И чтобы собою ему не мешать,

Я вышел тихонько с палаты.

Он плакал навзрыд, забывая дышать,

С душою в России солдаты…

(Георгий 29.03.2024)

https://t.me/Georgiypoems/2441

«До встречи, брат…»

Мы даже, брат, с тобой не попрощались,

Я крепко не успел тебя обнять.

Вы с окружения вырваться пытались,

Вот над тобой уже рыдает мать…

Я сам, братан, не сдерживаю слёзы,

И в горле ком не в силах проглотить.

Мне в сердце глубоко вошли занозы,

Ох, был бы шанс тебя мне возвратить!

Сижу у гроба, душу разрывает;

Из детства в голове с тобой картинки.

Одна так ярко среди всех всплывает:

Как я промок, а ты отдал ботинки.

Ты не жалел последним поделиться,

И в школе за меня всегда стоял.

Вот перестало сердце твоё биться,

Неужто, брат, тебя я потерял..?

Мы даже не успели попрощаться,

Хотя бы крайний раз тебя обнять.

Но верю - там Бог даст нам повстречаться,

И больше никогда не потерять…

(Георгий 30.03.2024)

https://t.me/Georgiypoems/2442

Отгремели бои, стихли звуки сражений,

Плачет небо и грязь под ногами мешает присесть.

А в окопе у нас пересчет, обработка ранений,

И в родительский дом, готовится скорбная весть.

Отгремели бои, отзвучали, пускай ненадолго,

Потянулся по синему небу клин журавлей.

Суета с располаге затихла, застыла, замолкла,

Мы с тоской провожаем ушедшие души друзей.

Не зовите вы нас за собой, я прошу не зовите,

Не кричите в прощальной тоске, журавли.

В крике том, нам посыл:-"Вы ребята только живите!

Пусть не зря мы на этой земле полегли..."

Елена Марова

Вечная память всем павшим Героям за наше Отечество!

Сколько сыновей ушло на небеса,

Сколько судеб вмиг перевернулось.

Иногда боишься открывать глаза -

В боли сердце, чтоб не захлебнулось.

Сколько душ в очередях у райских врат,

В жизнь с невоплощёнными мечтами.

Как же хочется порою всех обнять...

Но о них осталась только память.

Чтить и помнить мы обязаны парней,

Каждого из доблестных героев.

Кто за мир сражался до последних дней,

Чтоб нас с вами не коснулось горе.

Чтоб светило солнце ярко над землёй,

От обстрелов не страдали дети...

Упокой их души, Боже, упокой -

Самых лучших воинов на свете!..

©Юлия Некрасова, 2024

Гибнут мальчики - дети России

Гладью в поле цветы полевые

В руки собран душистый букет

Гибнут мальчики - дети России

На рассвете мальчишеских лет.

Словно вспышки вчерашнего лета

Ярким пламенем души горят

Провожают в ромашках рассветы

Не доживших до завтра ребят.

Васильковые нивы в туманах

С поволокой закрыты глаза

Стонет снова земля об Иванах

Над осенней долиной гроза.

Замерзают березы под вечер

Скоро зимние вьюги придут

Не случится назначенной встречи

В тех домах, где все верят и ждут.



Гибнут мальчики - дети России

Разрывается болью война

Вянут в поле цветы полевые

Надышавшись ветрами сполна.

Елена Шеховцова