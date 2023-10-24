Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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Фото разных лет времен СССР

Фото разных лет времен СССРМодельер Вячеслав Зайцев и его модели. Фото Александра Стешанова, 1965 г.
Фото разных лет времен СССРТвист, 1964 год, Москва
Танец твист стал популярным в 1960 году благодаря Чабби Чекеру. Однако он чем–то жутко не понравился товарищу Хрущеву, поэтому получил широкое распространение в СССР только после его смещения — начиная с 1965 года его стали танцевать даже на советском киноэкране.Фото разных лет времен СССРСпартак Мишулин и его коллекция значков. 1997
Фото разных лет времен СССРМоряки в Севастополе на 19-й батарее. 1942 год.
Фото разных лет времен СССРМосковская кольцевая автодорога в 70-80-е годы.
Обратите внимание на разделительную полосу газона, на которой накатана колея от автомобильных колес. Дело в том, что пробки уже в то время не были редкостью и некоторые водители использовали газон, чтобы проехать. Короче "обочечники" давнишняя наша радость.
Фото разных лет времен СССР
Продажа пирожков в Москве, фото Карла Миданса, декабрь 1959 г.
Фото разных лет времен СССР
Главный вход в парк Сокольники, оформленный в честь строителей Москвы. 1951 г.
Фото разных лет времен СССР
Апельсин НАМИ-0290. Раллийная группа B по-советски. Трубчатая рама, форсированный 1,5-литровый мотор от 6-ки. 1988 г.
Фото разных лет времен СССР
Сдача школьниками норматива по неполной разборке и сборке автомата АКМ на уроке Начальной военной подготовки. Разобрать на «отлично» - 18 сек., собрать - 30 сек. СССР. 1987 г.
Фото разных лет времен СССРРеклама фильма «Наталка Полтавка» на фасаде кинотеатра «1-е Держкіно» на Хрещатике. Киев, УССР. Ноябрь 1936 года
Фото разных лет времен СССРМодно, дерзко, молодёжно! Реклама радиоприёмника «Селга-309», 1980-е.
Фото разных лет времен СССРДетский отдел в Доме Ленинградской торговли. Фото Владислава Микоши, конец 1950-х.
Фото разных лет времен СССР
Привокɜaльнaя ᴨлoщадь Нoвocибирcка, 1975 ᴦᴏд
Фото разных лет времен СССРРазбор почты. Пионерский лагерь Орленок под Сочи, фото Ю. Меснянкин. 1967Советский боец угощает пленных табаком, февраль 1943 года, СталинградПодборка редких фотографий со всего мира. Часть 94 (30 фото)Кастинг в «Дом моды», 1998 год, МоскваПодборка редких фотографий со всего мира. Часть 94 (30 фото)Уличная торговля видеокассетами, 1996 год, МоскваПодборка редких фотографий со всего мира. Часть 94 (30 фото)На привокзальной площади, 1985 год, НовосибирскПодборка редких фотографий со всего мира. Часть 94 (30 фото)Один из спальных районов, 1980–е годы, ЛенинградПодборка редких фотографий со всего мира. Часть 94 (30 фото)Автобусная остановка у Большого театра, 1930 год, МоскваПодборка редких фотографий со всего мира. Часть 94 (30 фото)Автомобильный траффик, 1989 год, МоскваПодборка редких фотографий со всего мира. Часть 94 (30 фото)Город и деревня на одной фотографии, 1970–е годы, СССРПодборка редких фотографий со всего мира. Часть 94 (30 фото)Композитор Эдуард Артемьев (слева) и кинорежиссер Никита Михалков (справа), 1970–е годы, СССРПодборка редких фотографий со всего мира. Часть 94 (30 фото)Фотограф на стадионе, 1960–е годы, СССРПодборка редких фотографий со всего мира. Часть 94 (30 фото)Пионеры в деревне, 1974 год, СССРПодборка редких фотографий со всего мира. Часть 94 (30 фото)Утренник в детском саду на революционную тематику, 1936 год, СССРПодборка редких фотографий со всего мира. Часть 94 (30 фото)Девочка в коммунальной квартире, 1989 год, МоскваПодборка редких фотографий со всего мира. Часть 94 (30 фото)Школьная рок–группа, 1980–е годы, СССРПодборка редких фотографий со всего мира. Часть 94 (30 фото)Уличная реклама Московского метрополитена, 1932 год, СССРПодборка редких фотографий со всего мира. Часть 94 (30 фото)Уличная торговля, 1991 год, ЧелябинскПодборка редких фотографий со всего мира. Часть 94 (30 фото)Подвесная электрическая дорога инженера Ипполита Владимировича Романова, июнь 1900 года, ГатчинаПодборка редких фотографий со всего мира. Часть 94 (30 фото)Схема маршрутов общественного транспорта на Комсомольской площади, 1959 год, МоскваПодборка редких фотографий со всего мира. Часть 93 (30 фото)Поклонники приветствуют Майкла Джексона, 1993 год, МоскваПодборка редких фотографий со всего мира. Часть 93 (30 фото)
Михаил Боярский в роли Трубадура, Принцесса — Алиса Фрейндлих, 1974 год, СССРПодборка редких фотографий со всего мира. Часть 93 (30 фото)Работник пылесосит вагоны II класса, С.П.В.Ж.Д., 1916 год, Российская ИмперияПодборка редких фотографий со всего мира. Часть 93 (30 фото)
Члены секты Белое братство проповедуют на улице, 1993 год, ВоронежПодборка редких фотографий со всего мира. Часть 93 (30 фото)Машина для мойки внешних поверхностей самолетов на ВДНХ, 1969 год, МоскваПодборка редких фотографий со всего мира. Часть 93 (30 фото)Ленинградский металлист, 1925 год, СССРПодборка редких фотографий со всего мира. Часть 93 (30 фото)Композитор Игорь Стравинский на пресс–конференции в отеле «Савой», 11 сентября 1965 года, ЛондонПодборка редких фотографий со всего мира. Часть 93 (30 фото)ГАЗ–14 «Чайка», 1981 год, ГорькийПодборка редких фотографий со всего мира. Часть 93 (30 фото)
Продажа цветных телевизоров в магазине бытовой техники, 1988 год, МоскваПодборка редких фотографий со всего мира. Часть 93 (30 фото)Перевозка объемного блока экспериментального жилого дома автотранспортом, 1960–е годы, МоскваПодборка редких фотографий со всего мира. Часть 93 (30 фото)На сегодня все.

Светлана Митленкофотоностальгия

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