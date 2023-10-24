Фото разных лет времен СССР

Модельер Вячеслав Зайцев и его модели. Фото Александра Стешанова, 1965 г.
Твист, 1964 год, Москва
Танец твист стал популярным в 1960 году благодаря Чабби Чекеру. Однако он чем–то жутко не понравился товарищу Хрущеву, поэтому получил широкое распространение в СССР только после его смещения — начиная с 1965 года его стали танцевать даже на советском киноэкране.Спартак Мишулин и его коллекция значков. 1997
Моряки в Севастополе на 19-й батарее. 1942 год.
Московская кольцевая автодорога в 70-80-е годы.
Обратите внимание на разделительную полосу газона, на которой накатана колея от автомобильных колес. Дело в том, что пробки уже в то время не были редкостью и некоторые водители использовали газон, чтобы проехать. Короче "обочечники" давнишняя наша радость.
Продажа пирожков в Москве, фото Карла Миданса, декабрь 1959 г.
Главный вход в парк Сокольники, оформленный в честь строителей Москвы. 1951 г.
Апельсин НАМИ-0290. Раллийная группа B по-советски. Трубчатая рама, форсированный 1,5-литровый мотор от 6-ки. 1988 г.
Сдача школьниками норматива по неполной разборке и сборке автомата АКМ на уроке Начальной военной подготовки. Разобрать на «отлично» - 18 сек., собрать - 30 сек. СССР. 1987 г.
Реклама фильма «Наталка Полтавка» на фасаде кинотеатра «1-е Держкіно» на Хрещатике. Киев, УССР. Ноябрь 1936 года
Модно, дерзко, молодёжно! Реклама радиоприёмника «Селга-309», 1980-е.
Детский отдел в Доме Ленинградской торговли. Фото Владислава Микоши, конец 1950-х.
Привокɜaльнaя ᴨлoщадь Нoвocибирcка, 1975 ᴦᴏд
Разбор почты. Пионерский лагерь Орленок под Сочи, фото Ю. Меснянкин. 1967Советский боец угощает пленных табаком, февраль 1943 года, СталинградКастинг в «Дом моды», 1998 год, МоскваУличная торговля видеокассетами, 1996 год, МоскваНа привокзальной площади, 1985 год, НовосибирскОдин из спальных районов, 1980–е годы, ЛенинградАвтобусная остановка у Большого театра, 1930 год, МоскваАвтомобильный траффик, 1989 год, МоскваГород и деревня на одной фотографии, 1970–е годы, СССРКомпозитор Эдуард Артемьев (слева) и кинорежиссер Никита Михалков (справа), 1970–е годы, СССРФотограф на стадионе, 1960–е годы, СССРПионеры в деревне, 1974 год, СССРУтренник в детском саду на революционную тематику, 1936 год, СССРДевочка в коммунальной квартире, 1989 год, МоскваШкольная рок–группа, 1980–е годы, СССРУличная реклама Московского метрополитена, 1932 год, СССРУличная торговля, 1991 год, ЧелябинскПодвесная электрическая дорога инженера Ипполита Владимировича Романова, июнь 1900 года, ГатчинаСхема маршрутов общественного транспорта на Комсомольской площади, 1959 год, МоскваПоклонники приветствуют Майкла Джексона, 1993 год, Москва
Михаил Боярский в роли Трубадура, Принцесса — Алиса Фрейндлих, 1974 год, СССРРаботник пылесосит вагоны II класса, С.П.В.Ж.Д., 1916 год, Российская Империя
Члены секты Белое братство проповедуют на улице, 1993 год, ВоронежМашина для мойки внешних поверхностей самолетов на ВДНХ, 1969 год, МоскваЛенинградский металлист, 1925 год, СССРКомпозитор Игорь Стравинский на пресс–конференции в отеле «Савой», 11 сентября 1965 года, ЛондонГАЗ–14 «Чайка», 1981 год, Горький
Продажа цветных телевизоров в магазине бытовой техники, 1988 год, МоскваПеревозка объемного блока экспериментального жилого дома автотранспортом, 1960–е годы, МоскваНа сегодня все.
Фото разных лет времен СССР
Модельер Вячеслав Зайцев и его модели. Фото Александра Стешанова, 1965 г.
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