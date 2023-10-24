Фото разных лет времен СССР

Модельер Вячеслав Зайцев и его модели. Фото Александра Стешанова, 1965 г.

Твист, 1964 год, Москва

Танец твист стал популярным в 1960 году благодаря Чабби Чекеру. Однако он чем–то жутко не понравился товарищу Хрущеву, поэтому получил широкое распространение в СССР только после его смещения — начиная с 1965 года его стали танцевать даже на советском киноэкране. Спартак Мишулин и его коллекция значков. 1997

Моряки в Севастополе на 19-й батарее. 1942 год.

Московская кольцевая автодорога в 70-80-е годы.

Обратите внимание на разделительную полосу газона, на которой накатана колея от автомобильных колес. Дело в том, что пробки уже в то время не были редкостью и некоторые водители использовали газон, чтобы проехать. Короче "обочечники" давнишняя наша радость.



Продажа пирожков в Москве, фото Карла Миданса, декабрь 1959 г.



Главный вход в парк Сокольники, оформленный в честь строителей Москвы. 1951 г.



Апельсин НАМИ-0290. Раллийная группа B по-советски. Трубчатая рама, форсированный 1,5-литровый мотор от 6-ки. 1988 г.



Сдача школьниками норматива по неполной разборке и сборке автомата АКМ на уроке Начальной военной подготовки. Разобрать на «отлично» - 18 сек., собрать - 30 сек. СССР. 1987 г.

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Модно, дерзко, молодёжно! Реклама радиоприёмника «Селга-309», 1980-е.

Детский отдел в Доме Ленинградской торговли. Фото Владислава Микоши, конец 1950-х.



Привокɜaльнaя ᴨлoщадь Нoвocибирcка, 1975 ᴦᴏд

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