Советский фотограф Яков Рюмкин

ТЕПЛО СРЕДИ РУИН. Как фотография с кошкой стала символом Победы над смертью

Декабрь 1942 года. Сталинград. Казалось, сам воздух здесь пропитан металлом, дымом и болью. Но именно в эти страшные дни военный фотограф Яков Рюмкин сделал снимок, который до сих пор пробирает до мурашек — только не от ужаса, а от нежности.



На черно-белой пленке застыли трое красноармейцев. Они выбиты из сил, за спиной у них — разрушенный город. Но на руках одного из солдат сидит... обычная кошка. Худенькая, взъерошенная, выжившая в аду. Солдаты нашли её среди развалин и греют. Не потому, что она нужна для разведки или хозяйства, а потому, что она — живой кусочек дома.

Представьте: вокруг свистят пули, решают судьбу мира, а бойцы бережно прижимают к груди мурлыку. Для них это не просто животное. Это напоминание о мирной жизни, о деревенских вечерах, о городских кухнях, о детстве. О том времени, когда врага не существовало. Эта кошка стала обещанием: «Война кончится. Мы вернёмся к своим половикам и печкам. Мы победим, и обязательно будет жизнь».

Фотограф, запечатлевший это чудо, сам был под стать своим героям. Яков Рюмкин — не просто корреспондент «Правды», он был человеком-легендой. Доставал «лейку» и блокнот, а если требовалось — брался за пулемет. Однажды по дороге в Сталинград его самолет атаковали немецкие «мессершмитты». Рюмкин занял место стрелка-радиста и... просто выполнил работу: сбил врага. Потом искренне сожалел, что не успел сфотографировать, как фашистский самолет падает вниз. «Со страху», — оправдывался он, но все знали: храбрость у этого человека была в крови.

Война в объективе Якова Рюмкина:

































































Пройдя войну, надышавшись смертью, Рюмкин не озлобился. Наоборот, он начал с особой нежностью снимать тех, ради кого мы эту войну выиграли. Он искал и показывал миру счастливые лица ученых, полярников, поэтов и — громче всего — детей. Мальчишек и девчонок, над головами которых наконец-то установилось мирное небо.

Конечно, та самая сталинградская кошка давно уже прожила свои девять жизней. Но её образ, сохранённый Рюмкиным, остался. Он учит нас простой истине: даже когда вокруг руины и зима, нам есть за что держаться. Дом и уют — это не стены. Это то, что мы храним в сердце. И ради этого действительно стоило жить и побеждать. Смотрим работы мирных дней:

Колхозница К. Т. Котлярова из колхоза имени Сталина с абрикосами из колхозного сада, 1951 год Богатый урожай пшеницы собран в Ново-Александровском районе Ставропольского края. Колхозница Анастасия Николаевна «обнимает» зерно, 1951 год Комсомольцы, работники Московского автозавода имени Сталина,1953 год Научно-исследовательская дрейфующая полярная станция «Северный полюс-3». Самолеты высокоширотной экспедиции на одной из своих стоянок во льдах, апрель 1954 Научно-исследовательская дрейфующая полярная станция «Северный полюс-3». Аэролог Игорь Цигельницкий, апрель 1954 Академик Дмитрий Иванович Щербаков приветствует штурмана вертолета А. Т. Минакова в лагере научно-исследовательской полярной дрейфующей станции «Северный полюс-3», апрель 1954 Научно-исследовательская дрейфующая полярная станция «Северный полюс-3». Участники экспедиции, апрель 1954 Мать В. З. Босова с четырьмя близнецами, 1956 год Производственное обучение, 1958 год Бег с барьерами, 1960-е Праздничный салют в Москве, 1960-е Гостиница «Москва», 1960-е «Писателю Михаилу Шолохову много писем приходит по этому адресу», 1960 год Юные читатели, 1960 год Фотокорреспонденты во Дворце Съездов. XXII съезд КПСС, 1961 год Целинный край. Лучшая свинарка Мария Рогачева со своим питомцем, 1961 год Летчик-космонавт Юрий Гагарин дома с женой Валентиной, 1962 год Начальник партии сейсморазведчиков А. И. Досканьянц, 1963 год Сейсморазведчики. «Бывают в жизни взрывника Виталия Горынина и тихие минуты», 1963 год Продажа овощей и фруктов на Трубной площади, 1956 год