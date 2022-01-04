Герои Великой Отечественной войны. Живые... и Вечно молодые

Часть первая ЗДЕСЬ

Часть вторая

Вспоминал лихие дни он часто.

Так же, как и много лет назад:

стройными берёзками девчата.

Как живые, перед ним стоят…

Кто-то выжил. Вырвался из плена.

Их судьба горька — навек уйти…

Там была и Колесова Лена.

Не уберегли…

Ты нас прости…

Артур Карлович Спрогис родился в марте 1904 года в Риге. Происхождение — из крестьян. Практически всю свою сознательную жизнь посвятил военному делу.

В четырнадцать лет уже был разведчиком у партизан. Участник Гражданских войн в СССР и Испании. Прошёл всю Великую Отечественную войну (именно он основал и подготовил свыше двух тысяч бойцов диверсионно- разведывательного отряда № 9903), в сорок четвёртом году был тяжело ранен.

Имеет в общей сложности около двадцати пяти государственных наград.

Ушёл из жизни в октябре восьмидесятого года. Ему было 76 лет…

В семьдесят втором году полковник Спрогис накануне очередной памятной даты перебирал архивные снимки времён Великой Отечественной войны. По телевизору транслировали новый фильм «А зори здесь тихие». Взгляд фронтовика задержался на фотографии сорок втого года, там была запечатлена группа Елены Колесовой. Мелькнула вдруг шальная мысль: может, именно об этих девчатах была снята военно-историческая драма?

Ведь Зина Морозова… она погибла, практически, как Рита Осянина. А в тёртом жизнью Васкове, рано постаревшем от бед, он неожиданно… узнал самого себя…

«Колесовских» девчат, конечно, было не пятеро, а двенадцать. И двоим всё же посчастливилось вернуться живыми домой. Нина Шинкаренко и Антонина Лапина; — обе побывали в гестапо, но в конце войны были освобождены. Другим девушкам-красноармейцам не довелось вернуться домой, обнять родных, взглянуть на долгожданное мирное небо над головой…

В бою под Сухиничами, (Калужская область), в январе сорок второго года погибли сёстры Нина и Зоя Суворовы.

В мае того же года насмерть разбились уже в Беларуси ещё три девушки из отряда — Таисия Алексеева, Татьяна Ващук, Тамара Махонько. Парашюты при десантировании не раскрылись.

Ещё две девушки: Мария Лаврентьева и Александра Лисицына; — примерно в то же время были угнаны в плен в Германию. Скорее всего, там и погибли. Официально числятся пропавшими без вести.

Зинаида Морозова, потеряв способность ходить (она получила серъёзную травму позвоночника также при десантировании), через месяц после травмы застрелилась.

Надежда Белова и Ариадна Фанталова также погибнут в боях в том же сорок втором году.

Командир отряда, Елена Фёдоровна Колесова; родилась 8 июня, по другим сведениям — в начале августа 1920 года в Ярославской области. После школы работала учительницей начальных классов. У Елены были два брата и сестра. Отец умер, когда девочке было неполных два года. С восьми лет жила с дядей и тётей по линии матери.

На фронте — с октября сорок первого года.

Как мы помним, большая часть отряда погибла в январе–мае сорок второго года. Сама Елена в это время побывала в плену, но ей удалось освободиться. Одиннадцатого сентября в бою близ Выдрицы (Беларусь) Елена была смертельно ранена.

Ещё при жизни получила Орден Красного знамени, Орден Ленина, Орден Красной Звезды. Звание Героя Советского Союза было присвоено Елене Колесовой в ноябре сорок четвёртого года — посмертно…

Вернёмся к замечательной военно-исторической драме «А зори здесь тихие». Командир девчат Васков произносит, глядя на убитую Соню: «...так много хорошего могло быть у этой девушки в жизни, если бы не война… , а они по этой ниточке; — ножом»…

Совсем молодые, (возраст девушек в отряде — от семнадцати до двадцати шести лет), жизнерадостные девчата… им бы жить да жить… Но гитлеровцы безжалостно, жестоко обрывали эти ниточки… Пусть не ножом — снарядом, автоматом, да тот же нераскрывшийся парашют…

На мой взгляд, это один из лучших советских фильмов о войне.

Мы помним! Гордимся! Скорбим…