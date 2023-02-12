Пригожин Евгений Викторович отвечает

Запрос от редакции издания Newsinfo и ответ:

Здравствуйте, Евгений Викторович!

В телеграме активно расходится письмо, якобы отправленное начальником Генштаба РФ Герасимовым в ответ на запрос депутата Ступина. Ступин утверждает, что к нему поступают обращения родственников «вагнеровцев», в том числе с просьбой найти пропавшего бойца.

Можете ли вы прокомментировать данную информацию?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Уму непостижимо, каким образом люди, которые хотят получить информацию о местоположении сотрудников ЧВК «Вагнер» обращаются к навальнисту Ступину. Что и откуда он может знать?

Есть горячая линия ЧВК «Вагнер» (https://t.me/SprosiWagner). Отправляйте туда свои вопросы и если у вас есть право на получение ответа, то вам, безусловно, ответят».

https://t.me/concordgroup_official/292

Евгений Викторович прислал аудиосообщение. Публикуем также его расшифровку:

«Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер». Исключительно подразделениями ЧВК «Вагнер». Клещеевка освобождена. Вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои. Противник цепляется за каждый метр земли.

Вопреки различным мнениям о том, что ВСУ бежит от Артемовска, это не так. ВСУ работает четко, слаженно. Нам есть чему у них поучиться. Но в любом случае подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят».

https://t.me/concordgroup_official/293

Запрос от редакции издания «Федерал сити» и ответ:

Добрый день, Евгений Викторович. В сети есть информация, что в отдельных случаях родственники не могут получить тела бойцов, погибших во время Спецоперации. Можете это прокомментировать? По какой причине это происходит?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Да, действительно, в какой-то момент в Луганском морге скопилось достаточно большое количество тел наших погибших товарищей, бойцов ЧВК «Вагнер». На территории Луганской и Донецкой областей есть люди, которые так или иначе симпатизируют ВСУ, а некоторые из них прямо работают на украинские власти и украинскую разведку. Такие шпионы-диверсанты были и в Луганском морге. В настоящий момент ситуация под контролем. К нашим погибшими братьям возвращено уважительное отношение. Поступающие тела бойцов оформляются в срок и отправляются на Родину для захоронения со всеми воинскими почестями».

https://t.me/concordgroup_official/295

Запрос от издания «Мос Ньюс» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович!

Просим Вас прокомментировать следующую информацию:

Сегодня министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о том, что участники специальной военной операции смогут впоследствии преподавать в школах ОБЖ. На сообщение также отреагировала блогер Кристина Потупчик, которая с иронией отнеслась к данному предложению, упомянув бойца ЧВК "Вагнер" Сашу Хромого.

Как Вы относитесь к этой инициативе и почему?

Спасибо!

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Полностью согласен с министром просвещения РФ Сергеем Сергеевичем Кравцовым о том, что участники СВО должны преподавать в школах ОБЖ. Один день на войне дает жизненного опыта как несколько лет, прожитых в обычной жизни.

Что касается различных «подкольщиков» и шутников типа Потупчик. Мы хорошо ее знаем как крайне дорогого по себестоимости СМИ-менеджера, но крайне низкого по эффективности уровня владения профессией, которая получает работу исключительно благодаря глубоким личным (не исключаю, что коррупционным) связям с Администрацией Президента. Ее шутки касательно Саши Хромого из ЧВК «Вагнер» крайне неуместны.

Тот самый Саша Хромой из ЧВК «Вагнер», которого она упоминает, это человек имеющий три Ордена Мужества и потерявший обе ноги, защищая свою Родину. И один Саша Хромой стоит тысячи отбросов типа Кристины Потупчик».

https://t.me/concordgroup_official/296

Публикуем заявление Евгения Викторовича:

«Было время, когда я должен был идти и судиться с Венедиктовым и другими, потому что была конспиративная необходимость говорить о том, что ЧВК «Вагнер» не существует. Первое, потому что та работа, которую выполняла ЧВК «Вагнер», не всегда могла быть публичной. Второе, потому что у ЧВК «Вагнер», как в России, так и за рубежом, всегда было много врагов и завистников. И это неудивительно. У успешных проектов всегда врагов и завистников хватает. Как внешних, так и внутренних.

Венедектов не может расцениваться как друг. Он враг. И несмотря на то, что он не покинул Россию, а остался здесь, и это в определенной мере делает ему честь, он работал на СМИ, которое всячески несло оскорбительную риторику по отношению к россиянам и оскорбляло чувства патриотов. К глубокому сожалению и стыду, это СМИ финансировала государственная организация «Газпром-медиа» и за деньги российских налогоплательщиков им же объясняла то, что они полное дерьмо. Таким образом, «Эхо Москвы» активно стимулировало разрушение пророссийской идеологии. Сегодня, когда режим молчания о ЧВК «Вагнер» свою задачу выполнил, я с удовольствием дарю победу в этом суде товарищу Венедиктову. А если есть желание, то и всем тем, у кого я их выигрывал. Я таким образом не противодействовал и не пытаюсь противодействовать решениям суда. Пусть российский суд будет беспристрастным. Смысл того, что Венедиктов пытается отыграться, тоже понятен. Это, как всем известно, шаг из общей цепочки «разоблачения «Вагнера», который поручен ему его западными хозяевами для усиления давления на ЧВК «Вагнер». Но меня и моих парней это никоим образом не пугает.

То, что суд принял позицию Венедиктова, это наша большая победа. Было бы хуже, если бы он принял решение поддержать меня там, где я не прав, каким бы хайповым и трендовым ни было такое решение. Справедливость всегда должна торжествовать, даже если справедливость на стороне Венедиктова, который длительное время был основой разложения патриотизма в России».

https://t.me/concordgroup_official/297

На горячую линию SprosiWagner пришел запрос от родственников пропавшего связиста ВСУ Александра Дюжикова из Одессы. Пресс-служба компании «Конкорд» оперативно его разыскала и публикует данное видео.

https://t.me/concordgroup_official/298

Публикуем заявление Евгения Викторовича:

«Сегодня в 10 часов 40 минут, находясь внутри здания железнодорожного вокзала Соль, Анастасия Елсукова вместе с необходимой группой охранения ЧВК «Вагнер» попала под минометный обстрел противника и получила осколочные ранения левого колена. Анастасии была немедленно оказана медицинская помощь. Она была эвакуирована, после чего прооперирована во фронтовом госпитале ЧВК «Вагнер». В настоящий момент ее жизни ничего не угрожает. Она находится в движении на территорию РФ. По словам сотрудников группы сопровождения, Анастасия вела себя спокойно, хладнокровно и мужественно, от начала до конца пройдя путь раненого бойца ЧВК «Вагнер». Через 15-20 минут старший группы выйдет на связь и ответит на вопросы журналистов. Публикуем фотографию, которую прислали мне из госпиталя».

https://t.me/concordgroup_official/299

https://t.me/concordgroup_official/300

Запрос от редакции издания RTVI и ответ:

Здравствуйте, Евгений Викторович!

Агентство Reuters сообщило, что группа сербских и проукраинских активистов потребовала возбудить уголовное дело против ЧВК «Вагнера» и ее сторонников, обвинив их в вербовке граждан Сербии для участия в спецоперации на Украине. Обратившиеся в прокуратуру в числе вербовщиков называют российского посла в Сербии Александра Боцана-Харченко и главу сербского Агентства по безопасности и информации Александра Вулина. Просим прокомментировать эту информацию.

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«К великому сожалению фамилии Боцана-Харченко и Вулина слышу впервые. Я на украинских вербовщиков в Польше и Болгарии заявлений не писал. И считаю, что это их полное право. Чем больше пришлют, тем больше убьём. Вербовкой сербов я не занимаюсь. Люди, которые приходят в ЧВК «Вагнер», идут по зову своей совести. Если против меня возбудить уголовное дело, я абсолютно не против. Более того, если вам удастся меня посадить, я буду рад, так как после этого я смогу записаться добровольцем в ряды ЧВК «Вагнер».

https://t.me/concordgroup_official/302

Публикуем интервью Евгения Викторовича изданию «Невские новости»

Прошлый год запомнился нашим читателям серией громких интервью с известным российским предпринимателем Евгением Пригожиным, который раскрыл всю подоплеку бюрократической машины Смольного и не стеснялся критиковать губернатора Беглова и его команду. Почему Евгений Пригожин решил закончить публично критиковать губернатора Петербурга, узнали «Невские новости». Одними из самых читаемых материалов НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ в 2022 году стали интервью известного российского предпринимателя Евгения Пригожина, в которых он подвергал жесткой критике команду губернатора Александра Беглова и самого градоначальника.

НЕВСКИЕ НОВОСТИ предложили Евгению Викторовичу Пригожину в новом году продолжить в нашем издании цикл интервью о реальных проблемах Петербурга и работе чиновников Смольного.

— Уважаемый Евгений Викторович, спасибо за то, что нашли время для разговора в своем плотном графике. Наши читатели постоянно спрашивают, когда мы продолжим публиковать интервью с Вами на критические темы, реально волнующие горожан, о проблемах Петербурга, и о том, как их решают губернатор Александр Беглов и его команда.