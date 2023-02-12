Пригожин Евгений Викторович отвечает

Запрос от редакции издания Newsinfo и ответ:
Здравствуйте, Евгений Викторович!
В телеграме активно расходится письмо, якобы отправленное начальником Генштаба РФ Герасимовым в ответ на запрос депутата Ступина. Ступин утверждает, что к нему поступают обращения родственников «вагнеровцев», в том числе с просьбой найти пропавшего бойца.
Можете ли вы прокомментировать данную информацию?
Публикуем комментарий Евгения Викторовича:
«Уму непостижимо, каким образом люди, которые хотят получить информацию о местоположении сотрудников ЧВК «Вагнер» обращаются к навальнисту Ступину. Что и откуда он может знать?
Есть горячая линия ЧВК «Вагнер» (https://t.me/SprosiWagner). Отправляйте туда свои вопросы и если у вас есть право на получение ответа, то вам, безусловно, ответят».
https://t.me/concordgroup_official/292
Евгений Викторович прислал аудиосообщение. Публикуем также его расшифровку:
«Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер». Исключительно подразделениями ЧВК «Вагнер». Клещеевка освобождена. Вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои. Противник цепляется за каждый метр земли.
Вопреки различным мнениям о том, что ВСУ бежит от Артемовска, это не так. ВСУ работает четко, слаженно. Нам есть чему у них поучиться. Но в любом случае подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят».
https://t.me/concordgroup_official/293
Запрос от редакции издания «Федерал сити» и ответ:
Добрый день, Евгений Викторович. В сети есть информация, что в отдельных случаях родственники не могут получить тела бойцов, погибших во время Спецоперации. Можете это прокомментировать? По какой причине это происходит?
Публикуем комментарий Евгения Викторовича:
«Да, действительно, в какой-то момент в Луганском морге скопилось достаточно большое количество тел наших погибших товарищей, бойцов ЧВК «Вагнер». На территории Луганской и Донецкой областей есть люди, которые так или иначе симпатизируют ВСУ, а некоторые из них прямо работают на украинские власти и украинскую разведку. Такие шпионы-диверсанты были и в Луганском морге. В настоящий момент ситуация под контролем. К нашим погибшими братьям возвращено уважительное отношение. Поступающие тела бойцов оформляются в срок и отправляются на Родину для захоронения со всеми воинскими почестями».
https://t.me/concordgroup_official/295
Запрос от издания «Мос Ньюс» и ответ:
Уважаемый Евгений Викторович!
Просим Вас прокомментировать следующую информацию:
Сегодня министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о том, что участники специальной военной операции смогут впоследствии преподавать в школах ОБЖ. На сообщение также отреагировала блогер Кристина Потупчик, которая с иронией отнеслась к данному предложению, упомянув бойца ЧВК "Вагнер" Сашу Хромого.
Как Вы относитесь к этой инициативе и почему?
Спасибо!
Публикуем комментарий Евгения Викторовича:
«Полностью согласен с министром просвещения РФ Сергеем Сергеевичем Кравцовым о том, что участники СВО должны преподавать в школах ОБЖ. Один день на войне дает жизненного опыта как несколько лет, прожитых в обычной жизни.
Что касается различных «подкольщиков» и шутников типа Потупчик. Мы хорошо ее знаем как крайне дорогого по себестоимости СМИ-менеджера, но крайне низкого по эффективности уровня владения профессией, которая получает работу исключительно благодаря глубоким личным (не исключаю, что коррупционным) связям с Администрацией Президента. Ее шутки касательно Саши Хромого из ЧВК «Вагнер» крайне неуместны.
Тот самый Саша Хромой из ЧВК «Вагнер», которого она упоминает, это человек имеющий три Ордена Мужества и потерявший обе ноги, защищая свою Родину. И один Саша Хромой стоит тысячи отбросов типа Кристины Потупчик».
https://t.me/concordgroup_official/296
Публикуем заявление Евгения Викторовича:
«Было время, когда я должен был идти и судиться с Венедиктовым и другими, потому что была конспиративная необходимость говорить о том, что ЧВК «Вагнер» не существует. Первое, потому что та работа, которую выполняла ЧВК «Вагнер», не всегда могла быть публичной. Второе, потому что у ЧВК «Вагнер», как в России, так и за рубежом, всегда было много врагов и завистников. И это неудивительно. У успешных проектов всегда врагов и завистников хватает. Как внешних, так и внутренних.
Венедектов не может расцениваться как друг. Он враг. И несмотря на то, что он не покинул Россию, а остался здесь, и это в определенной мере делает ему честь, он работал на СМИ, которое всячески несло оскорбительную риторику по отношению к россиянам и оскорбляло чувства патриотов. К глубокому сожалению и стыду, это СМИ финансировала государственная организация «Газпром-медиа» и за деньги российских налогоплательщиков им же объясняла то, что они полное дерьмо. Таким образом, «Эхо Москвы» активно стимулировало разрушение пророссийской идеологии. Сегодня, когда режим молчания о ЧВК «Вагнер» свою задачу выполнил, я с удовольствием дарю победу в этом суде товарищу Венедиктову. А если есть желание, то и всем тем, у кого я их выигрывал. Я таким образом не противодействовал и не пытаюсь противодействовать решениям суда. Пусть российский суд будет беспристрастным. Смысл того, что Венедиктов пытается отыграться, тоже понятен. Это, как всем известно, шаг из общей цепочки «разоблачения «Вагнера», который поручен ему его западными хозяевами для усиления давления на ЧВК «Вагнер». Но меня и моих парней это никоим образом не пугает.
То, что суд принял позицию Венедиктова, это наша большая победа. Было бы хуже, если бы он принял решение поддержать меня там, где я не прав, каким бы хайповым и трендовым ни было такое решение. Справедливость всегда должна торжествовать, даже если справедливость на стороне Венедиктова, который длительное время был основой разложения патриотизма в России».
https://t.me/concordgroup_official/297
На горячую линию SprosiWagner пришел запрос от родственников пропавшего связиста ВСУ Александра Дюжикова из Одессы.Пресс-служба компании «Конкорд» оперативно его разыскала и публикует данное видео.
https://t.me/concordgroup_official/298
Публикуем заявление Евгения Викторовича:
«Сегодня в 10 часов 40 минут, находясь внутри здания железнодорожного вокзала Соль, Анастасия Елсукова вместе с необходимой группой охранения ЧВК «Вагнер» попала под минометный обстрел противника и получила осколочные ранения левого колена. Анастасии была немедленно оказана медицинская помощь. Она была эвакуирована, после чего прооперирована во фронтовом госпитале ЧВК «Вагнер». В настоящий момент ее жизни ничего не угрожает. Она находится в движении на территорию РФ. По словам сотрудников группы сопровождения, Анастасия вела себя спокойно, хладнокровно и мужественно, от начала до конца пройдя путь раненого бойца ЧВК «Вагнер». Через 15-20 минут старший группы выйдет на связь и ответит на вопросы журналистов. Публикуем фотографию, которую прислали мне из госпиталя».
https://t.me/concordgroup_official/299
https://t.me/concordgroup_official/300
Запрос от редакции издания RTVI и ответ:
Здравствуйте, Евгений Викторович!
Агентство Reuters сообщило, что группа сербских и проукраинских активистов потребовала возбудить уголовное дело против ЧВК «Вагнера» и ее сторонников, обвинив их в вербовке граждан Сербии для участия в спецоперации на Украине. Обратившиеся в прокуратуру в числе вербовщиков называют российского посла в Сербии Александра Боцана-Харченко и главу сербского Агентства по безопасности и информации Александра Вулина. Просим прокомментировать эту информацию.
Публикуем комментарий Евгения Викторовича:
«К великому сожалению фамилии Боцана-Харченко и Вулина слышу впервые. Я на украинских вербовщиков в Польше и Болгарии заявлений не писал. И считаю, что это их полное право. Чем больше пришлют, тем больше убьём. Вербовкой сербов я не занимаюсь. Люди, которые приходят в ЧВК «Вагнер», идут по зову своей совести. Если против меня возбудить уголовное дело, я абсолютно не против. Более того, если вам удастся меня посадить, я буду рад, так как после этого я смогу записаться добровольцем в ряды ЧВК «Вагнер».
https://t.me/concordgroup_official/302
Публикуем интервью Евгения Викторовича изданию «Невские новости»
Прошлый год запомнился нашим читателям серией громких интервью с известным российским предпринимателем Евгением Пригожиным, который раскрыл всю подоплеку бюрократической машины Смольного и не стеснялся критиковать губернатора Беглова и его команду. Почему Евгений Пригожин решил закончить публично критиковать губернатора Петербурга, узнали «Невские новости».Одними из самых читаемых материалов НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ в 2022 году стали интервью известного российского предпринимателя Евгения Пригожина, в которых он подвергал жесткой критике команду губернатора Александра Беглова и самого градоначальника.
НЕВСКИЕ НОВОСТИ предложили Евгению Викторовичу Пригожину в новом году продолжить в нашем издании цикл интервью о реальных проблемах Петербурга и работе чиновников Смольного.
— Уважаемый Евгений Викторович, спасибо за то, что нашли время для разговора в своем плотном графике. Наши читатели постоянно спрашивают, когда мы продолжим публиковать интервью с Вами на критические темы, реально волнующие горожан, о проблемах Петербурга, и о том, как их решают губернатор Александр Беглов и его команда.
— Начнем с того, что я критиковал Беглова по зову сердца. Потому что я, как и любой житель Петербурга, понимал, что, действительно, невозможно не критиковать губернатора за ту ситуацию, которая сложилась в городе. Второе – это был способ обратить внимание федеральной власти на то, что Александр Дмитриевич не справляется со своей работой. Но поскольку конструктивная критика губернатора не приносит никакого результата, а бессмысленной работой я заниматься не привык, необходимо найти новые способы, каким образом добиться изменений в управлении городом. И поэтому я временно взял паузу, чтобы найти соответствующие решения.
https://nevnov.ru/23856176-_ya_delal_eto_po_zovu_serdtsa_evg...
Запрос от Агентства "Рейтер" и ответ:
Уважаемый Евгений Викторович, здравствуйте!
Не могли бы вы прокомментировать сегодняшнее заявление Белого дома о том, что Соединенные Штаты объявят группу Вагнера значимой транснациональной преступной организацией и на следующей неделе введут дополнительные санкции?
Публикуем комментарий Евгения Викторовича:
"Наконец-то теперь ЧВК "Вагнер" и американцы - коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть "разборка преступных кланов".
https://t.me/concordgroup_official/305
Как всегда едко. Жизненно. Как всегда четок и остроумно!
Публикуем открытое письмо Евгения Викторовича координатору совета национальной Безопасности по стратегическим коммуникациям США Джону Кирби.
Публикуем аудиосообщение Евгения Виторовича:
«Анализируя ситуацию действия групп во время ранения Анастасии из Readovka, считаю необходимым на базе подготовки ЧВК «Вагнер» организовать курсы для военкоров, чтобы сохранить их руки, ноги и головы».
https://t.me/concordgroup_official/306
Родственники жителя Свердловской области Ивана Савкина, погибшего в ходе спецоперации на Украине, возмутились организацией похорон бойца. Чиновники отказали в церемонии прощания с почестями с военным ЧВК «Вагнер».В составе компании судимый за кражу Иван отправился на фронт в конце ноября. 14 января родители получили известие о гибели сына. Гроб с телом доставили в Восточное сельское поселение, где мужчина был зарегистрирован. Там же родственники надеялись организовать прощание, но администрация отказала в предоставлении для этих целей Дома культуры.
«На просьбу предоставить место в клубе сказали: «Был бы вольный, а он ведь бывший зэк». Это было очень неприятно. Иван отмыл кровью свою ошибку, он сам решил пойти защищать Родину», — рассказала E1.RU мать погибшего.
В итоге семья приняла решение перевезти гроб в Пышминский район, где проживает женщина. Бойца похоронили без военного караула и оружейного салюта. Родные Ивана намерены жаловаться на чиновников.
По словам главы Восточного СП Николая Журского, непосредственно к нему семейство Савкиных не обращалось:
«Они обратились к моему заместителю по поводу захоронения, он сказал: пожалуйста, хороните. Никаких дат не обговаривали, а потом они пропали. Я вчера звонил его бабушке, принес ей соболезнования».
https://glavny.tv/last-news/russia/na-urale-seme-pogibshego-...
Публикуем заявление Евгения Викторовича:
«К сожалению, я был не в курсе, что мэрия Камышловского района Свердловской области таким образом решила проявить свое скотство. Будем разбираться с подонками и постараемся вытащить их детей за ноздри для участия в СВО.
Для информации публикую донесение командира штурмового отряда по поводу гибели бойца Савкина».
https://t.me/concordgroup_official/309
https://t.me/concordgroup_official/310
Мы получили письмо от семьи погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Виктора Ульяненко из села Красноселькуп ЯНАО. Публикуем его содержание:
«ЯМАЛ. КРАСНОСЕЛЬКУП. 19.01.2023г. многодетная семья, похоронила своего старшего сына Ульяненко Виктора Анатольевича. Ему было всего 25 лет.
Он погиб 06.12.2022г.
Виктор родился, учился, работал в нашем районном центре. Односельчане возмущены тем, что не один из представителей местной власти не оказал должного уважения родителям героя.
Не помогли ни с организацией похорон, ни с доставкой. Полная тишина, как будто ничего не случилось. Отец сам на машине с прицепом вез гроб по кочкам "зимника" 5 часов, хотя для нашей администрации не сложно на вертолете привезти какую-нибудь певичку на день города. Провожали нашего "Вагнерца" простые люди, которых по скромным подсчётам, не менее половины нашего села. И это все возмущает еще и потому, что отец Георгий был на приеме у мэра и говорил о необходимости захоронить солдата с почестями. У нас есть и кадетсво, и казачество, и совет ветеранов... ТИШИНА!
Пока у родных нет флага "Вагнеров", но есть Российский, его нес младший брат, а второй младший брат, нес распечатанную картинку с изображением флага "Вагнеров". Они оба, его младшие сестры, родители, близкие, друзья, односельчане гордимся нашим Героем! Гроб Виктора несли на руках 3 километра в мороз -40 потому, что так решили односельчане. Весь путь до захоронения из большой колонки звучал гимн "Вагнеров", но администрация не заметила даже этого.
Огромная просьба, донесите наше возмущение до Евгения Викторовича он единственный
Человек, которому не безразлична судьба Защитника России и его семьи! Мы хотим услышать его отношение к этому ужасу!».
https://t.me/concordgroup_official/317
На горячую линию SprosiWagner пришел запрос от родственников пропавшего бойца ВСУ Олега Петривского 1968 года рождения.Пресс-служба компании «Конкорд» оперативно его разыскала и публикует данное видео.
https://t.me/concordgroup_official/318
Публикуем комментарий Евгения Викторовича:
«Надо признаться, Financial Times закинули глубоко философскую мысль. Я не очень подробно знаком с историей Распутина, но насколько мне известно, важное качество Распутина - это то, что он останавливал кровь юного царевича заговорами. Я, к сожалению, кровь не останавливаю, я пускаю кровь врагам нашей Родины. И не заговорами, а только при непосредственном контакте с ними. Но смысл их сравнений и бесконечных обсуждений моей скромной персоны абсолютно понятен. Когда дети нашкодят, они стараются обратить внимание папы всякими неожиданными выходками. Поэтому всё, что должны сейчас сделать британцы и американцы - прийти к папочке, попросить прощения и в дальнейшем вести себя нормально».
https://t.me/concordgroup_official/320
Публикуем комментарий Евгения Викторовича:
«Бабы-военкоры лезут в самое пекло и проходят путь 300-х. Зеки воюют лучше, чем гвардейские части. Бойцы с перебитыми позвоночниками, как роботы, идут передавать свой опыт в тренировочные лагеря. А кучка клоунов пытается научить изнуренных тяжелым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство. Я считаю, что необходимо принять законодательное ограничение и суровейшее наказание с тюремным сроком до 50 лет за гламуризацию армии. Согласен с Рамзаном Ахматовичем в его критике. И, пользуясь случаем, Рамзан Ахматович, обращаюсь с просьбой, отрастите бороду в два раза больше, за себя и за меня».
https://t.me/concordgroup_official/321
Запрос от редакции издания «Украина.ру» и ответ:
Здравствуйте, Евгений Викторович!
В сети появилось сообщение о том, что ЧВК "Вагнер" проявляет уважение к поверженным врагам, поэтому тела погибших украинских военных в деревянных гробах отправляют на родину.
Можете ли Вы подтвердить этот факт? Если да, то как именно осуществляется передача? По каким каналам? Спасибо!
С уважением, редактор издания "Украина.ру" Марина Полякова.
Публикуем комментарий Евгения Викторовича:
«К врагу всегда надо быть уважительным, а к союзникам – требовательным. Поэтому мы, безусловно, проявляем уважение. А как осуществляется передача, и каким образом она происходит, это всё является непубличной информацией, которая в простонародье называется «военная тайна».
https://t.me/concordgroup_official/322
Запрос от редакции телеканала RT и ответ:
Здравствуйте!
Меня зовут Николай, продюсер телеканала RT.
Мы хотели бы задать вопрос Евгению Викторовичу:
Формальное зачисление правительством США ЧВК "Вагнер" в список транснациональных преступных организаций произошло через всего несколько дней после успеха на поле боя в Соледаре. Это несмотря на то, что США бросают в сторону "Вагнера" различные обвинения уже несколько лет. Чем, по-вашему, объясняются эти новые шаги со стороны американских чиновников?
Будем очень признательны, если Евгений Викторович сможет ответить на наш вопрос!
Публикуем комментарий Евгения Викторовича:
«В мире всегда борются добро со злом. ЧВК «Вагнер» – это сила. Русская сила. И эта сила всегда на стороне добра.
Безусловно, если пофилософствовать, то для кого-то ЧВК «Вагнер» – добро, а для кого-то – зло. Но это зло для наших врагов. Америка и Россия – заклятые враги, это сложившаяся данность, каких бы взглядов вы не придерживались. Задача американцев – разрушить Россию на мелкие части, а потом взяться за Китай и остальных соперников, после чего остаться самой большой и мощной страной в мире, тот самый разговор про многополярность и однополярность мира. И пока США с данной задачей очень неплохо справляются. Возьмите для примера СССР.
ЧВК «Вагнер» не совершала никаких преступлений. Нам целыми днями пытались прилепить различные преступления в различных частях света. Но в отличие от американских военизированных структур ЧВК «Вагнер» уничтожает исключительно врагов мира и преступлений не совершает. Безусловно, если заниматься подменой понятий, можно докопаться до кого угодно. Но тогда стоит задать вопросы. Кто скинул единственные в истории человечества атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки без всяких последствий для себя? Кто устраивал войны и революции в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии, Сирии, Мозамбике, Центральной Африке и так далее? В часть из этих стран потом приходила ЧВК «Вагнер» и останавливала войны железной рукой. Поэтому если считать ЧВК «Вагнер» преступной организацией, то США – это мощнейший преступный синдикат, который существует на деньги всего мира. Из чего следует, что рядом с этим преступным синдикатом ЧВК «Вагнер» больше похожа на полицию нравов.
У меня имеется много секретов, которые так расстраивают Америку, у меня имеются свидетели, которые помнят, как сотрудники ЦРУ готовили Усаму Бен Ладена, привозили мешками деньги и оружие для ИГ в Сирии и других странах. Они готовили бандитов и террористов по всему миру для того, чтобы везде: в Европе, Африке, Азии, Южной Америке было неспокойно. Спокойно должно было быть только на острове голубой мечты под названием США.
Большинство мировых держав старается не конфликтовать с Америкой. Те режимы, которые дают им отпор, обычно объявляются антидемократическими, затем преступными, а после террористическими. ЧВК «Вагнер» – это не страна и не режим, это молодая необузданная сила, которой американцы так боятся. Они пытались уничтожить эту силу под Дейр-эз-Зором в 2018 году, но она воспрянула духом и смотрит в глаза олицетворению мирового зла без страха.
Очень важно то, что мы ни разу не вели себя агрессивно по отношению к американцам, но, тем не менее, не позволяли им хамства. Не единожды мы ловили вооружённые группы и сотрудников американских спецслужб, которые пытались навредить ЧВК «Вагнер» и организовывали покушения. Каждый раз мы давали им по жопе и отпускали с миром (видеоматериалы имеются в избытке), перед отправкой домой, «накормив их обедом и ужином».
Поэтому американцы в недоумении: вроде мы их и не трогаем, но пальцы растопыривать не даём. Потому они так и расстраиваются. Нам чужого не надо, но и своего не отдадим.
Ну блин, задели вы меня за живое. Вроде полностью ответил».
https://t.me/concordgroup_official/323
Публикуем заявление Евгения Викторовича:
«К сожалению, Белый дом не ответил на моё письмо. А судя по комментариям, идёт попытка обойтись общими фразами о дестабилизирующей деятельности. Хочу особо подчеркнуть по поводу дестабилизирующей деятельности. На Украине идёт война. И я один их участников этой войны со стороны России, своей Родины, интересы которой я защищал, защищаю и буду защищать. Во всех остальных других странах, где бы я ни был, я всегда был на стороне действующей власти и коренного населения. В чём дестабилизация? Кого, когда и где я дестабилизировал? Дайте ответы пожалуйста».
https://t.me/concordgroup_official/327
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