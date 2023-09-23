Русские пенсии для мигрантов - зачем Россия кормит армию приезжих

По данным ООН, Россия занимает 4-е место в мире по числу мигрантов, их численность в 2020 году составила почти 11,6 млн человек? или почти 8% всего населения страны. В I квартале 2023 года к нам въехали ещё 1,3 млн мигрантов, что в полтора с лишним раза больше, чем годом ранее. А почему они едут? Так ведь доброе русское государство делает для них всё – фактически содержит их. Что в ответ? Чуждая культура и этнические анклавы с явным намерением установить свои порядки и обычаи. А ещё – вопиющий всплеск мигрантской преступности: убийства, грабежи, изнасилования, наркоторговля. Царьград разбирает в своём расследовании, в какую цену нам обходятся мигранты.

Мигранты выходят на охоту

Самара, 3 июля 2023 года. Центр города – улица Водников. Средь бела дня на большой скорости проносится чёрный внедорожник, из которого на полном ходу на улицу выпадает молодая девушка с перерезанным горлом. Прибывшие врачи спасти девушку уже были не в силах.

Погибшая – 34-летняя Екатерина Карась, которая работала экономистом в сети городских аптек. У неё остался несовершеннолетний сын. По городу был объявлен план "Перехват" для поиска чёрного внедорожника Toyota Land Cruiser 200.

Машину нашли через несколько часов в другом районе города, у неё был поцарапан бок. Подозреваемый скрылся, однако вскоре был задержан недалеко от Казани, куда он уехал на такси. Им оказался 21-летний выходец из Таджикистана с труднопроизносимым именем Амирхамза Гиёсджонзода. Вину свою он отрицает, хотя найти его удалось при помощи камер видеонаблюдения. 5 июля ему избрали меру пресечения в виде заключения в СИЗО на два месяца.

Чёрный Land Cruiser принадлежал самой Екатерине, она выставила его на продажу на одном из сайтов объявлений в интернете. По объявлению и приехал Гиёсджонзода. Дальнейшие события, по предварительной версии, развивались так: уроженец Таджикистана предложил прокатиться, чтобы оценить машину, в ходе поездки выяснилось, что у него нет денег, и девушка возмутилась, упрекая в том, что он попросту тратит её время. Тогда "покупатель" выхватил нож и перерезал девушке горло.

Предположительно, Гиёсджонзода хотел спрятать тело в лесу, а машину продать в Казани. Однако в последний момент уже истекавшей кровью девушке удалось открыть дверь и выскочить из машины прямо на ходу, а убийца скрылся.

Общественность была просто шокирована инцидентом и продолжает гудеть до сих пор – настолько по-звериному диким и жестоким оказалось содеянное 21-летним выходцем из Таджикистана.

Только в статистику преступлений, совершённых иностранцами (подробнее – ниже), этот случай не попадёт: Гиёсджонзода в прошлом году получил паспорт России, как и ещё несколько сотен тысяч приезжих из Средней Азии и Закавказья. Интересно, однако, что во время избрания меры пресечения в суде этот "многопрофильный специалист" потребовал себе переводчика, так как, по его словам, он плохо понимает по-русски. Остаётся загадкой при этом, как он в таком случае не только общался с Карась, но и вообще получил русский паспорт (надеемся, следствие выяснит и это).

Что, впрочем, объяснимо. Это не единичный случай. Только в одной Самарской области недавно произошло несколько резонансных преступлений, совершённых мигрантами. Ранее в июле за удар ножом охранника ресторана был задержан "уроженец одной из соседних республик, незаконно находящийся на территории Российской Федерации". А незадолго до того в Тольятти было возбуждено уголовное дело по факту жестокого избиения парня толпой цыган под предводительством выходца из Закавказья. Причём в соцсетях люди пишут, что это не просто сброд, а целая ОПГ (народ возмутился, было возбуждено уголовное дело, его расследование взял под контроль глава Следкома Александр Бастрыкин).

А 14 июля стало известно, что в Самарской области был замечен подозрительный мигрант, который приставал к детям, за одним из таких детей мигрант буквально охотился, но помогла бдительность соседей.

И это, ещё раз, только в Самарской области, где произошло резонансное убийство Екатерины Карась. В целом же по стране ситуация с мигрантской преступностью не просто плохая, она катастрофическая.

В ночь с 6 на 7 июля уже в Набережных Челнах произошло ещё одно зверское убийство, совершённое мигрантом: 35-летний приезжий зарезал 21-летнего Дениса Колесника. Денис с компанией проходил по улице, когда к ребятам пристал мигрант. Денис попытался его урезонить, но получил удар ножом в живот. Мигрант при этом принялся ходить кругами и кричать "Аллаху акбар", а также пригрозил "всем отрезать головы". Денис скончался в больнице на следующий день, мигранта задержали.

Самое ужасное состоит в том, что подобные инциденты можно перечислять и перечислять. Убийства, грабежи, изнасилования широкой рекой захлестнули, как мы видим, совершенно разные регионы России и даже становятся (страшно сказать!) привычной частью пейзажа. В ряде материалов на мигрансткую тему говорится, что почти половина всех заключённых в тюрьмах России уже исповедуют ислам. Беда явно выходит на федеральный уровень, и началось это, конечно, не вчера.

Глава СКР Александр Бастрыкин 11 июля провёл совещание по вопросам противодействия преступности мигрантов. По его словам, за пять месяцев 2023 года мигранты совершили более 18 тыс. преступлений, число тяжких и особо тяжких выросло. Самые криминогенные регионы по преступлениям приезжих – Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Самарская, Курганская, Челябинская и Тамбовская области. Да и сам факт проведения совещания именно по противодействию мигрантской преступности говорит о многом.

"Резиновые квартиры", пособия и выплаты...

Нынешняя ситуация между тем в значительной мере производна от миграционной политики. Это может показаться странным, но у нас в стране быть мигрантом (даже без русского паспорта) очень выгодно.

Конечно, есть определённые ограничения – иностранцу необходимо трудоустроиться в России, иметь вид на жительство или разрешение на временное проживание. В принципе, это всё. Если учесть, что нередко мигранты покупают такое разрешение или прикрепляются к "резиновой квартире" ради такого документа, то проблем тут больших у приезжих нет. И в этом случае мигрант имеет право получать в России пособия по материнству, выплаты многодетным семьям, на рождение ребёнка, малоимущим. И, конечно же, пенсию. ФОТО: ANDREY PRONIN/GLOBALLOOKPRES

Таким образом, семья, например, из Таджикистана может претендовать на пособие по беременности и родам, выплату при постановке на учёт к гинекологу до 12 недели беременности, единовременную выплату при рождении (по месту работы одного из родителей), ежемесячную выплату по уходу за ребёнком. Русский паспорт не нужен, знать русский язык не обязательно.

Но и это ещё не всё. Если семья многодетная или малоимущая (а такое среди мигрантов не редкость), то выплат становится ещё больше. К примеру, малоимущему или многодетному мигранту положена выплата, когда ребёнок идёт в школу, ежемесячное пособие на ребёнка до 3 лет, компенсация за покупку детских товаров и оплату коммунальных услуг. При этом малоимущей признаётся семья, совокупный ежемесячный доход которой на одного члена меньше, чем прожиточный минимум в регионе. И на самом деле никто не мешает такому мигранту иметь неофициальный доход от работы, например, на стройке, а документы оформить как малоимущему.

Недавно Царьград в рамках расследования уже анализировал проблему с засильем мигрантов в России. И тогда наш источник отметил, что цена за "услуги" на нелегальном рынке документов вполне приемлема для организованных диаспор. Регистрационные документы "под ключ" на одного человека стоят около 20 тыс. рублей. Оформление гражданства с уже имеющейся регистрацией и прочими необходимыми документами – порядка 300 тыс.

При этом мигрантам выгодно переезжать в Россию вместе со своими большими семьями. Приедешь со всеми детьми – Россия тебе за это ещё и приплатит. Получение гражданства – вещь не обязательная, к тому же придётся рисковать встать под ружьё на СВО и проходить тест на знание языка, а с этим у мигрантов проблемы.

Не будем в деталях анализировать каждую выплату и пособие – это зависит от региона, от конкретного случая и собранного пакета документов. Зафиксируем главное: в России можно быть мигрантом и не быть гражданином, однако получать практически такой же соцпакет, как и коренное население.

...И пенсии – тоже

С пенсиями мигрантам дела до недавнего времени обстояли точно так же: фактически приезжим без паспорта России полагались вполне полноценные накопительные пенсии, если они находятся в стране легально и официально трудоустроены. Конечно, это вызывало вопросы и даже возмущение общественности, ведь мигрантам оплачивали даже тот стаж, который они заработали в своих республиках.

Это было возможно благодаря подписанному в 1992 году соглашению "О гарантиях прав граждан государств – участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения". Логика его принятия была проста: жители стран СНГ – по большей части это бывшие граждане СССР, а так как вместе с республиками это была единая страна, то и стаж следовало бы считать заработанным в этой единой стране. Кстати, это ведь стало плюсом для этнических русских, которые после развала СССР остались в одной из республик, получив там паспорт. А затем, при переезде в Россию, они могли рассчитывать на полноценную пенсию, даже не будучи гражданами.

Но затем выросли уже несколько новых поколений, не имеющих отношения к Союзу, из которых и стали формироваться новые трудовые мигранты. И содержать их тут за средства нашего Пенсионного фонда и на налоговые отчисления коренного населения (притом что они и так выводят из экономики страны миллиарды рублей) – не очень-то нормально, но этот вопрос долгое время почему-то буквально подвис.

Наконец, в марте 2022 года стало известно, что Россия намерена денонсировать соглашение 1992 года, и в июне вступил в силу соответствующий закон.

Соглашение успешно выполняло свою задачу по учёту интересов тех поколений граждан, которые имеют стаж работы в СССР, – говорилось в пояснительной записке к нему.

Но пенсии мигрантам им вовсе не отменены, как может показаться. Нет! Те пенсии, которые уже выплачиваются по этому соглашению, будут сохранены. Но отныне Россия не оплачивает прибывающим мигрантам стаж, заработанный в другом государстве, а платит только за стаж, отработанный здесь. Остальные выплаты – на совести государства, откуда прибыл мигрант. Справедливо? Более, чем раньше.

Но законодатели руководствовались не справедливостью, а бюджетной экономией. В пояснительной записке сказано, что денонсация пенсионного соглашения со странами СНГ позволит бюджету экономить порядка 2,2 млрд рублей ежегодно. Вот и ответ на вопрос, в какую минимальную сумму России обходились пенсии мигрантам. Но это только пенсии.

Во сколько нам обходятся мигранты?

Прямой и максимально точный ответ на этот вопрос получить непросто. Более того, ответ на него хотят получить, например, в Совете по правам человека (СПЧ), а также депутаты Госдумы. 9-10 марта в Калуге состоялось межведомственное заседание по вопросам миграционной политики в стране, обсуждался и вопрос увеличения стоимости трудового патента для мигрантов.

Уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода заявила:

- Мы взяли все расходы, кроме линии правоохранительной системы: в итоге одна семья может дотироваться из бюджета от 700 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Увеличение стоимости патента, как предлагает Калужская область, это хорошая идея, но затрат государства в полной мере не покроет.

А вот высказывание главы СПЧ Валерия Фадеева на том же заседании:

- Звучат разные цифры – от 5 миллионов до 200 тысяч рублей. Так сколько? Во сколько обходится каждый школьник? Пациент в системе здравоохранения? Сколько родственников приедет с мигрантом? Мы нуждаемся в рабочей силе или мы организуем переселение в Россию?

Депутат Оксана Дмитриева ещё в мае на заседании Госдумы подняла вопрос нагрузки мигрантов на социальную сферу России. Она обратилась к начальнику Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентине Казаковой и спросила у неё, сколько у них детей, сколько им необходимо мест в детских садах, школах, вузах.

Казакова ответила, что в прошлом году гражданство России приобрели более 691 тыс. человек, среди которых, например, более 170 тыс. таджиков.

- Это результат участия в госпрограмме. Семьи граждан из Таджикистана имеют порядка пяти-шести детей к одному участнику госпрограммы. Из 170 тысяч порядка 85 тысяч – это дети, – сказала Казанова.

Дмитриева, в свою очередь, отметила, что мигрантов нужно серьёзнее проверять на знание русского языка и соответствие профессиям. Те, кто позволил им получить русское гражданство при незнании языка, должны быть наказаны. А самих мигрантов в таких случаях нужно выдворять за пределы России, лишать гражданства и пособий, добавила она.

А ведь по миграционной статистике подавляющее большинство приезжих – это граждане Узбекистана и Таджикистана. Так, число въехавших в Россию трудовых мигрантов во втором квартале 2022 года составило 3,12 млн человек, что на треть больше показателя годом ранее и оказалось рекордным квартальным значением как минимум за последние шесть лет.

Половина всех трудовых мигрантов (1,54 млн человек, или 49,6%) были гражданами Узбекистана, около трети пришлось на уроженцев Таджикистана (52 тыс. человек, или 30,5%). Если, например, принять во внимание численность трудоспособного населения Узбекистана, то в Россию вообще уехал каждый десятый трудоспособный узбек.

Для России есть ещё одна статья расхода – недополученные налоги с приезжих. По данным аналитического агентства "ФинЭкспертиза", общий ущерб от деятельности мигрантов в виде недополученных налогов экономике регионов составлял в 2019 году минимум 117 млрд рублей ежегодно.

Если кратко обобщить, то получается интересная картина. Во-первых, никто не может сказать, в какие суммы примерно обходятся России свыше 11 млн мигрантов. Аналитики по этому вопросу практически нет, все цифры – примерные, статистика – условная. Во многом это из-за того, что трудовой рынок мигрантов слишком непрозрачен.

Во-вторых, если оперировать имеющимися цифрами и предположить, что каждая семья мигрантов в России получает в год минимум 200 тыс. рублей (как говорил Валерий Фадеев) в виде пенсий, пособий и иных выплат, то сумма всё равно пугающая – порядка 440 млрд рублей ежегодно (если условно посчитать, что в России 11 млн мигрантов, в каждой семье по пять детей, и такая семья получает в год от государства 200 тыс. рублей).

"Лопатная экономика"

Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с Царьградом отметил, что вопросы выплат мигрантам пенсий и пособий – это на самом деле не главная проблема.

- Основной вопрос в том, чтобы все мигранты платили положенные налоги. Ведь из них у нас легализовано, дай Бог, четверть. Вопрос оплаты налогов крайне непонятен. Начинать надо с этого, – заметил Крупнов.

Необходим порядок в учёте мигрантов, выплаты ими налогов, перевод системы на цифровые мощности, считает он. Ну а суммы пособий и пенсий не идут ни в какое сравнение с суммами недополученных налогов.

- Вряд ли кто-то вам это посчитает, но надо понимать, что недобор налогов идёт на уровне ежегодно минимум 400-500 миллиардов рублей. А как вы хотели? Если у нас условно 10 миллионов человек. Плюс мы должны учитывать вчерашних мигрантов, которые получили российское гражданство, но продолжают работать нелегально, – сказал Крупнов.

Он добавил, что сейчас никто в стране не занимается исправлением ситуации с зависимостью экономики от мигрантов, большим теневым сектором и возможностью при этом включать его во все сектора. Даже цифры по выплатам от мигрантов и для них, по его словам, только "прикидочные и оценочные".

- Мы получаем в бюджет, условно, треть от того, что должны были. Никто не хочет этого считать. И главный вопрос: может быть, нам надо вкладываться в трансформацию нашей экономики в сторону более высоких технологических укладов? То есть отказаться от "лопатной экономики" и от сырьевой экономики. И вдруг окажется, что у нас значительный избыток трудоспособного населения и нам не особо нужны мигранты. А мигранты лишь закрепляют эту "лопатную экономику", – сказал Крупнов.

Наконец, он заметил, что из-за мигрантов в стране сложилась не просто критическая, а "послекритическая" демографическая ситуация.

- Мы видим в последние 30 лет, как происходит постепенное этнодемографическое замещение коренного населения. Этот процесс с учётом "полуторадетной" русской семьи, снижающей численность коренного населения, приведёт нас к тому, что к концу столетия мы получим 70 миллионов человек на необъятных просторах России и численность условно русского населения будет составлять, дай Бог, 50%, – резюмировал Крупнов.

Что с того?

Получается, что проблема с мигрантами – это огромная бомба замедленного действия, заложенная под самый фундамент России, её коренное население. Если суммировать всё вместе, особенно резкий рост мигрантского криминала, то становится по-настоящему страшно.

Самое время вспомнить недавнее высказывание писателя, блогера и публициста Романа Антоновского:

- Среди выходцев с Кавказа и из Средней Азии сформировалась субкультура абу-бандитов, замешанная на лютом коктейле из АУЕ*, худших восточных традиций и радикальных форм исламизма, где нападение толпой на одного, приставание к девушкам, криминальные промыслы и оскорбительные треш-токи считаются поведенческой нормой и удалью. Культовыми персонажами абу-бандитов являются террористы, бандиты, радикальные имамы и самые отмороженные бойцы поп-ММА. Под роликами с опасной джигитовкой на дорогах, избиениями неформалов, лутингом магазинов, приставаниями к девушкам и матерными пикировками в ММА они оставляют простыни хвалебных комментариев.

Конечно, нельзя мазать всех мигрантов одной краской. Надо понимать, что среди них есть достойные инженеры, строители, специалисты высокого класса или просто нормальные порядочные люди, готовые интегрироваться в русское общество. Однако такие специалисты, как правило, работают легально, а не снимают "резиновые квартиры" и покупают документы, чтобы не платить ничего в России, но получать деньги самим, не говоря уже о криминальных промыслах.

А высокий процент таковых в обществе – это следствие вообще слишком большого числа мигрантов. Чем их больше в целом, тем больше среди них таких, кто убил Екатерину Карась в Самаре или Дениса Колесника в Набережных Челнах. Ведь жестокость людей, решающих любые проблемы при помощи удара ножом или перерезания горла, просто зашкаливает, а такие нравы не должны быть приняты ни в одном цивилизованном обществе.

https://tsargrad.tv/investigations/russkie-pensii-dlja-migra...