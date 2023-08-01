С Днём ВДВ !!!

Первый русский десант: с самолёта на коня! Почему 2 августа в России отмечают День Воздушно-Десантных войск? В эти дни 92 года назад на учениях впервые десантировалось целое парашютное подразделение. Но настоящие десантники появились в Красной армии гораздо раньше.

Всё началось, как водится, с немцев. 14 октября 1916 года в тылу русской армии на самолёте высадились два немецких диверсанта. Под покровом ночи они в нескольких местах разрушили железную дорогу, после чего на том же самолете улетели обратно. Дело в том, что неприхотливые самолеты того времени могли садиться на любую дорогу, любую поляну. А при поломке лётчики проводили ремонт своими силами и благополучно взлетали.

Немецкий урок пошёл впрок, красноармейцы подумали: «Чем мы хуже?» Новую тактику решили испытывать в Средней Азии. Советские республики регулярно подвергалсь нападению банд басмачей. Быстрые конные отряды налетали, грабили и снова отходили в бескрайние барханы. Бандиты отлично ориентировались на местности и имели осведомителей среди местного населения.

Как быть?

Держать гарнизоны — так бандиты отлично знали их численность и били в те места, где людей было мало. Карательные акции? Ищи ветра в поле - на коне через пустыню проберешься, только если знаешь, куда идти. Автотранспорт в то время только появился, заправок почти не было, перспектива застрять посреди пустыни без горючего пугала.

Для проведения операции был отправлена кавалерийская группа, с поддержкой авиации и грузовиков. Авиационная поддержка Красной армии состояла из советских Р-1 и немецких Ju-13 и Ju-21. На самолётах по пустыне можно перемещаться гораздо быстрее, к тому же сверху лучше вести разведку. Р-1 - первый массовый советский самолёт, лёгкий бомбардировщик, разведчик и корректировщик огня. Ju-13 - транспортный немецкий самолёт, вмещавший 2 членов экипажа и 4 десантников. Ju-21 - немецкий самолёт-разведчик.

Десантирование состоялось в июне 1928 года. 15 красноармейцев с 3 пулеметами под началом командира 84 кавалерийского полка Аркадия Борисова были заброшены в Каракумскую пустыню. Пользуясь фактором внезапности, бойцы разгромили один из отрядов Джунаид-хана, видной фигуры в басмаческом движении, после чего вернулись в лагерь на самолётах.

Второму десанту предстояло быть крупнее, сильнее и решительнее.

В конце апреля 1929 года банда басмачей, из Северного Афганистана во главе с Макумом Фузаилом, вторглась на территорию Советского Таджикистана. Около 450 всадников планировали захватить город Гарм, закрепиться в районе и поддержать подход более многочисленных банд.

Чтобы не допустить этого, к Гарму немедленно выдвинулись два кавалерийских отряда. Им нужно было пройти порядка двухсот километров и ледяной перевал, причём очень быстро. Помощь могла опоздать, поэтому самолетами было выслано 52 десантника и 4 пулемета. Командовали операцией комбриг-кавалерист Тимофей Шапкин и бригадный комиссар Андрей Федин. Личность Тимофея Шапкина заслуживает отдельного внимания: донской казак, герой первой мировой войны, успел послужить в Добровольческой армии и немало попортить кровь Красной армии на Кубани. Затем, уже в 1920 году перешёл вместе со своей сотней на сторону красных и успел посражаться против поляков и батьки Махно, по итогам года получив орден Красного знамени

Утром 23 апреля из первых самолетов высадились шесть десантников… и узнали, что половина города уже занята басмачами. Красноармейцы решили атаковать, не дожидаясь высадки всего десанта. Раздобыв в ближайшем кишлаке лошадей, они напали на город с двух направлений. С одной стороны в город ворвался комиссар и взводный с пулеметом, с другой — комбриг с остальными десантниками и двумя пулеметами.

Басмачи не ожидали появления пулеметчиков и решили, что к городу подошли регулярные части Красной Армии. Среди бандитов началась паника, они побежали. К тому времени подоспели остальные десантники, увидели убегающих басмачей, оседлали брошенных коней и кинулись в погоню. После подошли регулярные отряды и уничтожили банду. По другой версии отважные десантники взяли не напором, а внезапностью. Отряд занял укрытые позиции и заманив прорвавшихся в центр Гарма басмачей в «огненный мешок» ошеломил противника. Сравнительно небольшой отряд был принят за крупное соединение. Один из приближенных главаря банды увидел, что из пулемета ведет огонь командир с ромбом. Бандиты решили, что в город ворвалась бригада Красной Армии. Басмачи отступили и были встречены кавалеристами 79 полка.

Таким образом, внезапное появление и решительные действия небольшой группы десантников помогли разгромить крупную банду и сорвать наступление. Сейчас это событие назвали бы «тактическим посадочным десантом», тогда же теория боевого применения воздушного десанта только зарождалась.

Тактические посадочные десанты хорошо показали себя при поддержке партизан в Великую Отечественную войну, а так же в Афганистане и Чечне. Однако с развитием ПВО, зенитно-ракетных комплексов и крылатых ракет применить десант против сильного противника как прежде уже не получится.

Настало время поиска новых решений. И наверняка в будущем новые высокомобильные войска, такие, как кавалерия в 19 веке и ВДВ в 20-м, еще займут свою нишу.

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