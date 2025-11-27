Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 998 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

История создания фильма "Обыкновенное чудо"

Фильм режиссера Марка Захарова «Обыкновенное чудо» (1979) – это настоящий киношедевр, искренняя, мудрая, одновременно грустная и смешная сказка для взрослых. «О любви можно и говорить, и петь песни, а мы расскажем о ней сказку» – эти слова звучат в прологе пьесы Евгения Шварца, в них одновременно и тайна, и разгадка сюжета.

Пьесу «Обыкновенное чудо» знаменитый сценарист, драматург и писатель Евгений Шварц завершил в середине пятидесятых, и она стала одной из последних его работ: Шварц скончался в 1958 на 62-м году жизни.
Она была его признанием в любви жене Екатерине. И накануне премьеры в Московском театре-студии киноактера он получил телеграмму со срочным требованием. Режиссер Эраст Гарин просил изменить название. Тогда история называлась «Медведь» и, скорее всего, постановщик не хотел, чтобы спектакль ассоциировался с «Медведем» Чехова. Гарин ставил ранее и его, только в Акимовском театре. 
Шварц на просьбу ответил списком названий: «Послушный волшебник», «Непослушный волшебник», «Безумный бородач» и «Обыкновенное чудо». Последнее утвердили.image8 (1).jpgЕвгений и Екатерина Шварц. Фото: журнал «Вокруг света»
«18 января 1956 года. Сегодня подходит к концу моя тетрадка. Сегодня Крещение. Сегодня в Москве премьера «Обыкновенного чуда», он же «Медведь», и я не знаю, как пройдет...», – написал Шварц на следующий день в своем дневнике. Спектакль полюбился как взрослым, так и детям, а критики позже назовут его «гимном любви». 
В 1958 году Шварц скончался из-за инфаркта. Его жена навела порядок в архивах, издала пьесы и через пять лет ушла вслед за супругом.

 А гимн любви продолжил жить – и переродился в фильм.
Но он успел дать «Чуду» окончательное название (рабочим было «Медведь») — для первой театральной постановки в московском Театре-студии киноактера — и увидеть пьесу напечатанной (книга вышла в 1956). А режиссер того спектакля в школе-студии Эраст Гарин позже — в 1964 — снял и фильм по пьесе.
Черно-белый фильм Гарина оказался весьма удачным. Роль Медведя, например, сыграл набирающий популярность Олег Видов, а Короля — сам режиссер. Эту экранизацию можно упрекнуть разве что в некоторой старомодности: по интонациям и по поведению актеров в кадре она очень похожа на «Золушку» 1947 года, сценарий к которой тоже писал Шварц (и в которой Гарин, кстати, тоже играл Короля). Впрочем, подобный подход к экранизации сказок тогда был весьма распространен: вышедшая в том же 1964 «Сказка о потерянном времени»Александра Птушкосделана в похожей манере.«Обыкновенное чудо», 1964 г. Кадр из фильма
Евгений Шварц оставил большое наследство, да и при жизни спектакли по его произведениям шли во многих театрах СССР, он писал сценарии к фильмам, выходили его книги. При этом во время Гражданской войны будущий драматург в какой-то момент оказался не на той стороне: служил в Добровольческой армии, был участником Ледяного похода и штурма Екатеринодара, во время которого получил тяжелую контузию, последствия которой ощущал всю жизнь.
Но потом Шварц оказался в Петербурге, начал писать для детей, работал в детских изданиях: например, в журналах «Ёж» и «Чиж». Сейчас из его творчества чаще всего вспоминают «Сказку о потерянном времени», «Дракона», «Тень» и, разумеется, «Обыкновенное чудо».
Марк Захаров возглавил театр «Ленком» в 1973 году и почти сразу же принялся за съемки фильмов для телевидения. В 1976 вышли четырехсерийные «12 стульев» — словно в пику одноименному фильму Леонида Гайдая, который тот снял пятью годами раньше. А в 1978 Захаров принялся и за «Обыкновенное чудо».
Эраст Гарин снимал сказку, а вот у Марка Захарова получилась притча. Стало общим местом оценивать успешность той или иной ленты по количеству цитат, которые, что называется, ушли в народ, тем более что советский кинематограф в шестидесятые и семидесятые годы подарил нам множество фильмов, героев которых хотелось цитировать.
И «Обыкновенное чудо» стало одним из них, заняв в череде безусловных удач кино СССР подобающее место.Что касается цитат из «Обыкновенного чуда», то в данном случае есть определенная загадка. Герои фильмов Гарина и Захарова в целом произносят одни и те же фразы, которые написал Шварц. Но в фильме 1978 года эти фразы обрели своего рода завершенность.
«Три дня я гналась за вами, чтобы сказать вам, как вы мне безразличны»,
«Приказ свой не отменю, потому что я самодур»,
«Плаху, палача и рюмку водки. Водку мне, остальное – ему»,
«Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки: я буду все это бить. Уберите хлеб из овина: я подожгу овин»,
«Вот и славно! трам-пам-пам!» — как и любые другие народные афоризмы, они давно потеряли авторство. Ну а диалог Министра-администратора и Хозяйки («А кто у нас муж? — Волшебник. — Предупреждать надо») хоть и перекликается с похожей сценой из «Формулы любви» того же Захарова, но вполне самостоятелен.Пересматривая этот фильм раз за разом, находишь новые смыслы и открываешь новые грани невероятной истории. Интересный сюжет, тонкий юмор, яркая, запоминающаяся игра актеров, прекрасная музыка и блистательная режиссура – все здесь есть! Каждый жест, каждая улыбка исполнителей главных ролей настолько точно и выверено попадают в эмоцию, что зритель наполняется ощущением волшебства.Кадр из фильма *Обыкновенное чудо*, 1978
С момента съемок фильма-сказки Марка Захарова «Обыкновенное чудо» прошло уже 47 лет, большинства актеров, к сожалению, уже нет в живых, но эта трогательная история по-прежнему актуальна и многих современных зрителей заставляет поверить в то, что чудеса иногда случаются. Хотя во время съемок случалось немало совсем не сказочных происшествий, которые могли бы привести к драматическим последствиям.Олег Янковский в роли Волшебника
Предложение снять для телевидения сказку по пьесе Евгения Шварца не вызвало у Марка Захарова особого восторга - пьеса его не зацепила, к тому же, уже был пример неудачной экранизации этой сказки, снятой в 1964 года режиссером Эрастом Гариным. Но желание снять в фильме любимых актеров – Олега Янковского, Евгения Леонова, Андрея Миронова, Александра Абдулова – заставило режиссера взяться за экранизацию. Марк Анатольевич потом вспоминал, что, приступив к режиссерскому сценарию, чтобы лучше работалось, он погружался в своеобразный транс под песни Джо Дассена.
Скорее всего, творчество замечательного француза в значительной мере помогло Захарову создать прекрасный музыкальный фильм. Да и команда у него была подобрана проверенная, сильная: художник-постановщик Людмила Кусакова, оператор Николай Немоляев, поэт Юлий Ким (в титрах он значился как «Ю. Михайлов»), композитор Геннадий Гладков и уже перечисленный выше превосходный актерский состав.
Когда режиссер приступил к съемкам, он уже знал, кто должен исполнить главные роли. В образе Волшебника Марк Захаров видел только Олега Янковского. И его кандидатуру, и Евгения Леонова на роль Короля руководство «Мосфильма» тут же одобрило. Но когда начались съемки, у Янковского случился сердечный приступ, и актер оказался в реанимации. Он предлагал режиссеру взять вместо него другого актера, но Захаров решил приостановить съемки и ждать, пока Янковский выйдет из больницы. И для актера это решение стало судьбоносным – позже он говорил, что именно благодаря работе с Захаровым в «Обыкновенном чуде» позже сыграл у него Мюнхгаузена и другие знаковые роли.Над образом Волшебника трудились очень тщательно, потому что он, как Хозяин усадьбы, должен быть домашним и уютным, но все же оставаться при этом волшебным. Янковскому пришлось перемерить огромное количество костюмов, пока не нашлась растянутая вязаная кофта – ее надели поверх рубашки с кружевами, под которой была надета водолазка. Отращивать бороду Янковскому не пришлось – ее создали буквально по волоску гримеры, и в таком образе он почти одновременно с «Обыкновенным чудом» снялся в мелодраме «Мой ласковый и нежный зверь».Кадр из фильма *Обыкновенное чудо*, 1978Александр Абдулов в фильме *Обыкновенное чудо*, 1978
А вот кандидатура Александра Абдулова на худсовете вызвала сомнения – на тот момент он был начинающим актером и еще не заслужил всенародного признания. Конкуренция была очень серьезной – среди претендентов были Евгений Герасимов, Валерий Шальных, Игорь Костолевский. Последнему действительно часто доставались роли, на которые проходил пробы Абдулов. Марк Захаров сначала видел в роли Медведя Александра Збруева, но актера эта роль не заинтересовала. После этого режиссер планировать снимать в этой роли Александра Курепова, но тот остался работать во Франции после парижских гастролей. Поэтому, когда Захаров пригласил Абдулова поучаствовать в кинопробах, актер ответил: «С удовольствием. Потому что пробуюсь всегда я, а снимается все равно Костолевский». Но Марку Захарову удалось отстоять его кандидатуру и утвердить на главную роль.Кадр из фильма *Обыкновенное чудо*, 1978
Абдулов гордился этой работой и считал себя обязанным Марку Захарову. «Попасть мне, мальчишке, в такую компанию, в которой были Леонов, Янковский, Соломин, Купченко, Миронов, Симонова – дикое количество удивительных актеров, – это очень дорогого стоило! И то, что я не потонул в этом потоке, – их заслуга. Они меня, наверное, пожалели просто. А могли бы «растащить одеяло» в разные стороны, и я бы оказался на дне. Но эта команда помогала мне, и что-то у меня вышло... Это такой отдельный кинематограф, который изобрел Марк Захаров», – говорил актер.
Александр Абдулов в фильме *Обыкновенное чудо*, 1978 Фотопробы Евгения Герасимова и Евгения Меньшова на роль Медведя
Захаров сразу предупредил Александра Абдулова, что все трюки в фильме, в том числе и на лошади, актеру придется выполнять самостоятельно. И хотя на самом деле Абдулов имел смутное представление о лошадях, он сказал Захарову, что дублер ему не нужен, потому что он все умеет сам. Конечно, такая самонадеянность не могла не иметь последствий, и неприятность случилась.
Однажды это едва не обернулось трагедией. Актер рассказывал:
«Помните, есть в картине такой эпизод: мой герой на полном скаку влетает под каменную арку, цепляется за нее руками и подтягивается. Снимаем первый дубль. У меня получилось все и сразу, за исключением одного существенного момента. Я пустил лошадь во весь опор, схватился за выступ арки и… не подумал о том, что ноги из стремян хорошо бы вытащить. Народ на площадке вдохнул и дружно ахнул. Лошадь на приличной скорости протащила меня, безнадежно застрявшего в стременах, волоком несколько десятков метров. После этого происшествия все были уверены, что теперь-то уж я сам попрошу дублера. Но не на того напали – я сделал трюк! Потом я еще не раз сталкивался с «лошадиными» сценами и снова работал без дублера».Фотопробы Ларисы Удовиченко и Марины Яковлевой на роль ПринцессыЕвгения Симонова в фильме *Обыкновенное чудо*, 1978
На роль Принцессы тоже проходили пробы несколько актрис, среди которых были Вера Глаголева, Марина Яковлева, Лариса Удовиченко, Евгения Глушенко. Хотя сам Захаров долго не хотел брать Симонову – он ей не отказывал, но в то же время делал пробы с другими актрисами. Получить эту роль Симоновой помог оператор Николай Немоляев: он так изящно снял девушку в черном мужском костюме, что Захаров вынужден был сдаться и утвердить Евгению на роль.
Все сомнения развеялись, когда он увидел актрису на съемочной площадке.
На съемках с Евгенией Симоновой все время что-то случалось. Например, когда снимали сцену в песчаном карьере с огромной лужей на дне, и Захаров попросил Абдулова и Симонову подойти к этой луже поближе, вдруг раздался визг актрисы! Оказалось, что ее начал засасывать мокрый песок, в который она ушла по пояс буквально за минуту. Она попыталась выбраться, но песок только сильнее начал затягивать ее. Пытаясь вытянуть Евгению за руки, все больше проваливался и сам Абдулов. Спасли их пожарные, дежурившие на съемках.
- Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны!
Другая неприятность случилась в сцене с оружием, которого Евгения Симонова панически боялась. Она никак не соглашалась сделать выстрел из пистолета, из-за чего даже пришлось останавливать съемку. Кое-как Захаров все-таки уговорил Симонову сделать выстрел, но даже в фильме заметно, что актриса зажмурилась, нажимая на курок.
Евгения Симонова блестяще справилась со своей ролью, не подозревая о том, что это сыграет с ней злую шутку: после этого фильма все режиссеры видели ее исключительно в таком амплуа и не предлагали разноплановых ролей.Кадр из фильма *Обыкновенное чудо*, 1978
Евгения Леонова предложение сниматься в фильме застало врасплох – он не хотел отказывать Захарову, но и не хотел жертвовать запланированной на отпуск поездкой в Германию. Поэтому он поставил режиссеру условие, что у него есть всего десять дней, в течение которых он готов сниматься, сколько угодно. Такой напряженный график съемок приводил к тому, что Леонов, приходя на съемку, часто не знал роли своего Короля и учил ее прямо перед входом в кадр.Кадр из фильма *Обыкновенное чудо*, 1978
После инфаркта снимался и Евгений Леонов, без которого режиссер также не представлял этого фильма. Роль Короля была, конечно, довольно необычна для Евгения Леонова, привыкшего играть добросердечных персонажей. Но актер сумел создать незабываемый тип тирана-обаяшки, сделав образ не  только ироничным, но и трогательным. Нередко он импровизировал на площадке и предлагал свои версии тех или иных сцен. Чаще всего Захаров прислушивался к его советам, но однажды сделал по-своему и оказался прав. Марк Анатольевич говорил, что Евгению Павловичу удивительным образом удавалось чувствовать кадр – представлять, как тот или иной момент будет в итоге выглядеть на пленке. Леонов часто предлагал снять «актерский дубль», который в итоге на экране смотрелся выигрышнее режиссерского.
Леонов советовал ему вырезать эпизод, в котором Король машет рукой, приветствуя народ так, как это делали тогда члены Политбюро на трибуне Мавзолея. Однако именно в этой сцене цензура крамолы не усмотрела.Евгений Леонов в роли КороляКадр из фильма *Обыкновенное чудо*, 1978
На роль трактирщика Захаров позвал еще одного ленкомовца – Александра Збруева. Однако тот от роли отказался, и сыграл ее Юрий Соломин. Интересно, что когда Соломина назначили министром культуры Российской Федерации, все телевизионные каналы стали дружно демонстрировать эпизод из фильма – его дуэт с Екатериной Васильевой, где он проникновенно поет голосом Леонида Серебренникова: «Ах, сударыня, когда мы с вами вместе, все цветочки расцветают на лугу…»
Юрий Соломин и Екатерина Васильева в фильме *Обыкновенное чудо*, 1978
Зато сомнения вызвали многие другие эпизоды. Так, цензура не хотела пропускать песню о воробушке и бабочке, которая «крылышками бяк-бяк-бяк-бяк». В ней заподозрили сексуальный подтекст – мол, зачем же еще воробей преследует бабочку, наверняка с непристойными намерениями. Песню удалось оставить только благодаря тому, что Захарову удалось убедить цензоров в «гастрономическом» смысле преследований бабочки. Немаловажную роль сыграло и то, ее исполнял знаменитый Андрей Миронов, которого любили даже цензоры.
Каждый из героев фильма появляется на экране под свою музыкальную тему, сочиненную Геннадием Гладковым. Музыка стала одним из героев картины и писалась «в дуэте» с Марком Анатольевичем. Режиссер приходил к Геннадию Игоревичу домой, тот с утра готовил часть партитуры, и вместе они ­что-то поправляли, а иногда композитору приходилось нервно импровизировать. Словом, соавторы изводили друг друга. Творческий процесс шел мучительно. Гладков даже прятался от Захарова, притворялся больным, чтобы с ним не встречаться. Но режиссер был настырен. Марк Анатольевич так решил: все будем снимать под музыкальное сопровождение, во время съемки постоянно должна звучать фонограмма. Он был уверен, что это дисциплинирует актеров – создает настроение.
Песня волшебника

В фильме, точнее в кадре, главные герои не поют. Авторы освободили их от этого – из боязни «впасть» в оперетту.­ За кадром «Песню Волшебника» пел неизвестный тогда еще Леонид Серебренников, на которого после выхода фильма сразу обратили внимание телевизионщики и кинематографисты.

Нужно было еще найти того, кто будет петь за Екатерину Васильеву. Геннадий Гладков вспомнил о Ларисе Долиной, которая исполняла песни в фильме «Пока безумствует мечта», музыку к которому тоже написал он. Молодая, мало кому известная певица из Одессы тогда только пробивалась в Москве и с удовольствием откликнулась на предложение.

А вот фразу «Стареет наш королек» пришлось вырезать из-за слишком явных ассоциаций со стареющим Брежневым.Андрей Миронов в фильме *Обыкновенное чудо*, 1978"Ровно в полночь. Приходите к амбару — не пожалеете! Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны, я чертовски привлекателен. Чего зря время терять? В полночь, жду"

Многие зрители сразу заметили, что в начале фильма звучит мелодия из фильмов о Джеймсе Бонде, только слегка переделанная. Это было задумано Марком Захаровым – он был поклонником композитора Джона Барри и агента 007.
Изначально для фильма было написано шесть песен, но вошло только пять, а не вошедшую в фильм «Песню охотника» в исполнении Михаила Боярского можно услышать на вышедшей после премьеры пластинке.
В фильме сам исполнял песни только Андрей Миронов, за остальных актеров пели Лариса Долина и Леонид Серебренников.Александр Абдулов в фильме *Обыкновенное чудо*, 1978
А про Ирину Купченко, исполнившую роль жены Волшебника, Марк Захаров говорил так: «В нашей интерпретации Волшебник – это творец, Сочинитель с большой буквы. Значит, рядом с Петраркой должна быть Лаура, человек, который очень любит его, ради которой он сочиняет свои забавные истории. Нужна была волшебница. И она нашлась». Купченко создала самый реалистичный из образов в этой яркой гротесковой картине.Кадр из фильма *Обыкновенное чудо*, 1978
Шикарные декорации нашлись на свалках
Невероятные декорации дома Волшебника, ассоциирующиеся у зрителя с детством и ожиданием чуда, в прямом смысле были сделаны из мусора. Так, и огромный часовой механизм, и летучий корабль с мутным шаром, по словам кинохудожника Людмилы Кусаковой, были сделаны из вещей, найденных на свалке.Да и практически все «сказочные» детали в фильме, весь антураж и декорации – зеркала, странные рисунки, часы, загадочные листы, костюмы – были найдены среди мусора или изготовлены из того, что попало под руку в дефицитное время.Из-за этого потрясающий эффект в фильме создается эклектикой стилей и времен - от романтизма и Средневековья до современности – 70-х годов, в которые и снимался фильм. В фильме вообще каждый наряд и образ имеет определенный смысл, и у каждой детали есть своя роль и своя жизнь.
Например, изображение дракона, стираемое женой волшебника в конце фильма – это копия с гравюры Иоганна Цана «Излучающий глаз. Дракон, видимый под разными углами зрения» 1702 года. Это изображение, которое изначально было частью научного труда по оптике и объясняло читателю, что такое угол зрения, в фильме появляется несколько раз.
И в конце фильма вид дракона символизирует усталость души Волшебника, потерявшего контроль над процессом и переставшего прислушиваться к мелодии своего сердца. Стирая нарисованное изображение, жена Волшебника открывает зрителю, что оно нарисовано не на холсте, на котором обычно рождаются картины, а на зеркале, которое лишь бездушно отражает происходящее. Вот так и Волшебник к концу истории из творца превратился в обычного художника, в котором уже нет былого огня, который теперь просто фиксирует то, что происходит, и уже не может что-то изменить.
Финальная песня из фильма " Обыкновенное чудо"

https://kulturologia.ru/blogs/070318/38102/
https://izhlife.ru/kino/kak-snimali-film-obyknovennoe-chudo....
https://www.kinoafisha.info/articles/snimali-na-svalke-i-eko...
https://www.doverie-tv.ru/articles/31909
https://www.sb.by/articles/istoriya-sozdaniya-filma-obyknove...
https://aif.ru/culture/movie/ya_korol_dorogie_moi_kto_pridum...

наверх