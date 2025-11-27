История создания фильма "Обыкновенное чудо"

Фильм режиссера Марка Захарова «Обыкновенное чудо» (1979) – это настоящий киношедевр, искренняя, мудрая, одновременно грустная и смешная сказка для взрослых. «О любви можно и говорить, и петь песни, а мы расскажем о ней сказку» – эти слова звучат в прологе пьесы Евгения Шварца, в них одновременно и тайна, и разгадка сюжета.

Пьесу «Обыкновенное чудо» знаменитый сценарист, драматург и писатель Евгений Шварц завершил в середине пятидесятых, и она стала одной из последних его работ: Шварц скончался в 1958 на 62-м году жизни.

Она была его признанием в любви жене Екатерине. И накануне премьеры в Московском театре-студии киноактера он получил телеграмму со срочным требованием. Режиссер Эраст Гарин просил изменить название. Тогда история называлась «Медведь» и, скорее всего, постановщик не хотел, чтобы спектакль ассоциировался с «Медведем» Чехова. Гарин ставил ранее и его, только в Акимовском театре.

Шварц на просьбу ответил списком названий: «Послушный волшебник», «Непослушный волшебник», «Безумный бородач» и «Обыкновенное чудо». Последнее утвердили. Евгений и Екатерина Шварц. Фото: журнал «Вокруг света»

«18 января 1956 года. Сегодня подходит к концу моя тетрадка. Сегодня Крещение. Сегодня в Москве премьера «Обыкновенного чуда», он же «Медведь», и я не знаю, как пройдет...», – написал Шварц на следующий день в своем дневнике. Спектакль полюбился как взрослым, так и детям, а критики позже назовут его «гимном любви».

В 1958 году Шварц скончался из-за инфаркта. Его жена навела порядок в архивах, издала пьесы и через пять лет ушла вслед за супругом.

«Обыкновенное чудо», 1964 г. Кадр из фильма



возглавил театр «Ленком» в 1973 году и почти сразу же принялся за съемки фильмов для телевидения. В 1976 вышли четырехсерийные «12 стульев» — словно в пику одноименному фильму Леонида Гайдая, который тот снял пятью годами раньше. А в 1978 Захаров принялся и за «Обыкновенное чудо».

Эраст Гарин снимал сказку, а вот у Марка Захарова получилась притча. Стало общим местом оценивать успешность той или иной ленты по количеству цитат, которые, что называется, ушли в народ, тем более что советский кинематограф в шестидесятые и семидесятые годы подарил нам множество фильмов, героев которых хотелось цитировать.

И «Обыкновенное чудо» стало одним из них, заняв в череде безусловных удач кино СССР подобающее место.Что касается цитат из «Обыкновенного чуда», то в данном случае есть определенная загадка. Герои фильмов Гарина и Захарова в целом произносят одни и те же фразы, которые написал Шварц. Но в фильме 1978 года эти фразы обрели своего рода завершенность.

«Три дня я гналась за вами, чтобы сказать вам, как вы мне безразличны»,

«Приказ свой не отменю, потому что я самодур»,

«Плаху, палача и рюмку водки. Водку мне, остальное – ему»,

«Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки: я буду все это бить. Уберите хлеб из овина: я подожгу овин»,

«Вот и славно! трам-пам-пам!» — как и любые другие народные афоризмы, они давно потеряли авторство. Ну а диалог Министра-администратора и Хозяйки («А кто у нас муж? — Волшебник. — Предупреждать надо») хоть и перекликается с похожей сценой из «Формулы любви» того же Захарова, но вполне самостоятелен.

Пересматривая этот фильм раз за разом, находишь новые смыслы и открываешь новые грани невероятной истории. Интересный сюжет, тонкий юмор, яркая, запоминающаяся игра актеров, прекрасная музыка и блистательная режиссура – все здесь есть! Каждый жест, каждая улыбка исполнителей главных ролей настолько точно и выверено попадают в эмоцию, что зритель наполняется ощущением волшебства.

Скорее всего, творчество замечательного француза в значительной мере помогло Захарову создать прекрасный музыкальный фильм. Да и команда у него была подобрана проверенная, сильная: художник-постановщик Людмила Кусакова, оператор Николай Немоляев, поэт Юлий Ким (в титрах он значился как «Ю. Михайлов»), композитор Геннадий Гладков и уже перечисленный выше превосходный актерский состав.



Над образом Волшебника трудились очень тщательно, потому что он, как Хозяин усадьбы, должен быть домашним и уютным, но все же оставаться при этом волшебным. Янковскому пришлось перемерить огромное количество костюмов, пока не нашлась растянутая вязаная кофта – ее надели поверх рубашки с кружевами, под которой была надета водолазка. Отращивать бороду Янковскому не пришлось – ее создали буквально по волоску гримеры, и в таком образе он почти одновременно с «Обыкновенным чудом» снялся в мелодраме «Мой ласковый и нежный зверь».

Марк Захаров сначала видел в роли Медведя Александра Збруева, но актера эта роль не заинтересовала. После этого режиссер планировать снимать в этой роли Александра Курепова, но тот остался работать во Франции после парижских гастролей.

Захаров сразу предупредил Александра Абдулова, что все трюки в фильме, в том числе и на лошади, актеру придется выполнять самостоятельно. И хотя на самом деле Абдулов имел смутное представление о лошадях, он сказал Захарову, что дублер ему не нужен, потому что он все умеет сам. Конечно, такая самонадеянность не могла не иметь последствий, и неприятность случилась.



Хотя сам Захаров долго не хотел брать Симонову – он ей не отказывал, но в то же время делал пробы с другими актрисами. Получить эту роль Симоновой помог оператор Николай Немоляев: он так изящно снял девушку в черном мужском костюме, что Захаров вынужден был сдаться и утвердить Евгению на роль.

На съемках с Евгенией Симоновой все время что-то случалось. Например, когда снимали сцену в песчаном карьере с огромной лужей на дне, и Захаров попросил Абдулова и Симонову подойти к этой луже поближе, вдруг раздался визг актрисы! Оказалось, что ее начал засасывать мокрый песок, в который она ушла по пояс буквально за минуту. Она попыталась выбраться, но песок только сильнее начал затягивать ее. Пытаясь вытянуть Евгению за руки, все больше проваливался и сам Абдулов. Спасли их пожарные, дежурившие на съемках.



Другая неприятность случилась в сцене с оружием, которого Евгения Симонова панически боялась. Она никак не соглашалась сделать выстрел из пистолета, из-за чего даже пришлось останавливать съемку. Кое-как Захаров все-таки уговорил Симонову сделать выстрел, но даже в фильме заметно, что актриса зажмурилась, нажимая на курок.



Евгения Леонова предложение сниматься в фильме застало врасплох – он не хотел отказывать Захарову, но и не хотел жертвовать запланированной на отпуск поездкой в Германию. Поэтому он поставил режиссеру условие, что у него есть всего десять дней, в течение которых он готов сниматься, сколько угодно. Такой напряженный график съемок приводил к тому, что Леонов, приходя на съемку, часто не знал роли своего Короля и учил ее прямо перед входом в кадр.

Роль Короля была, конечно, довольно необычна для Евгения Леонова, привыкшего играть добросердечных персонажей. Но актер сумел создать незабываемый тип тирана-обаяшки, сделав образ не только ироничным, но и трогательным.

Марк Анатольевич говорил, что Евгению Павловичу удивительным образом удавалось чувствовать кадр – представлять, как тот или иной момент будет в итоге выглядеть на пленке. Леонов часто предлагал снять «актерский дубль», который в итоге на экране смотрелся выигрышнее режиссерского.

На роль трактирщика Захаров позвал еще одного ленкомовца – Александра Збруева. Однако тот от роли отказался, и сыграл ее Юрий Соломин. Интересно, что когда Соломина назначили министром культуры Российской Федерации, все телевизионные каналы стали дружно демонстрировать эпизод из фильма – его дуэт с Екатериной Васильевой, где он проникновенно поет голосом Леонида Серебренникова: «Ах, сударыня, когда мы с вами вместе, все цветочки расцветают на лугу…»

Каждый из героев фильма появляется на экране под свою музыкальную тему, сочиненную Геннадием Гладковым. Музыка стала одним из героев картины и писалась «в дуэте» с Марком Анатольевичем. Режиссер приходил к Геннадию Игоревичу домой, тот с утра готовил часть партитуры, и вместе они ­что-то поправляли, а иногда композитору приходилось нервно импровизировать. Словом, соавторы изводили друг друга. Творческий процесс шел мучительно. Гладков даже прятался от Захарова, притворялся больным, чтобы с ним не встречаться. Но режиссер был настырен. Марк Анатольевич так решил: все будем снимать под музыкальное сопровождение, во время съемки постоянно должна звучать фонограмма. Он был уверен, что это дисциплинирует актеров – создает настроение.

А гимн любви продолжил жить – и переродился в фильм.Но он успел дать «Чуду» окончательное название (рабочим было «Медведь») — для первой театральной постановки в московском Театре-студии киноактера — и увидеть пьесу напечатанной (книга вышла в 1956). А режиссер того спектакля в школе-студииЭраст Гарин позже — в 1964 — снял и фильм по пьесе.Черно-белый фильм Гарина оказался весьма удачным. Роль Медведя, например, сыграл набирающий популярностьОлег Видов, а Короля — сам режиссер. Эту экранизацию можно упрекнуть разве что в некоторой старомодности: по интонациям и по поведению актеров в кадре она очень похожа на «Золушку» 1947 года, сценарий к которой тоже писал Шварц (и в которой Гарин, кстати, тоже играл Короля). Впрочем, подобный подход к экранизации сказок тогда был весьма распространен: вышедшая в том же 1964 «Сказка о потерянном времени»Александра Птушкосделана в похожей манере.Евгений Шварц оставил большое наследство, да и при жизни спектакли по его произведениям шли во многих театрах СССР, он писал сценарии к фильмам, выходили его книги. При этом во время Гражданской войны будущий драматург в какой-то момент оказался не на той стороне: служил в Добровольческой армии, был участником Ледяного похода и штурма Екатеринодара, во время которого получил тяжелую контузию, последствия которой ощущал всю жизнь.Но потом Шварц оказался в Петербурге, начал писать для детей, работал в детских изданиях: например, в журналах «Ёж» и «Чиж». Сейчас из его творчества чаще всего вспоминают «Сказку о потерянном времени», «Дракона», «Тень» и, разумеется, «Обыкновенное чудо».Марк ЗахаровКадр из фильма *Обыкновенное чудо*, 1978С момента съемок фильма-сказки Марка Захаровапрошло уже 47 лет, большинства актеров, к сожалению, уже нет в живых, но эта трогательная история по-прежнему актуальна и многих современных зрителей заставляет поверить в то, что чудеса иногда случаются. Хотя во время съемок случалось немало совсем не сказочных происшествий, которые могли бы привести к драматическим последствиям.Олег Янковский в роли ВолшебникаПредложение снять для телевидения сказку по пьесе Евгения Шварца не вызвало у Марка Захарова особого восторга - пьеса его не зацепила, к тому же, уже был пример неудачной экранизации этой сказки, снятой в 1964 года режиссером Эрастом Гариным. Но желание снять в фильме любимых актеров – Олега Янковского, Евгения Леонова, Андрея Миронова, Александра Абдулова – заставило режиссера взяться за экранизацию. Марк Анатольевич потом вспоминал, что, приступив к режиссерскому сценарию, чтобы лучше работалось, он погружался в своеобразный транс под песни Джо Дассена.Когда режиссер приступил к съемкам, он уже знал, кто должен исполнить главные роли. В образе Волшебника Марк Захаров видел только Олега Янковского. И его кандидатуру, и Евгения Леонова на роль Короля руководство «Мосфильма» тут же одобрило. Но когда начались съемки, у Янковского случился сердечный приступ, и актер оказался в реанимации. Он предлагал режиссеру взять вместо него другого актера, но Захаров решил приостановить съемки и ждать, пока Янковский выйдет из больницы. И для актера это решение стало судьбоносным – позже он говорил, что именно благодаря работе с Захаровым в «Обыкновенном чуде» позже сыграл у него Мюнхгаузена и другие знаковые роли.Кадр из фильма *Обыкновенное чудо*, 1978Александр Абдулов в фильме *Обыкновенное чудо*, 1978А вот кандидатура Александра Абдулова на худсовете вызвала сомнения – на тот момент он был начинающим актером и еще не заслужил всенародного признания. Конкуренция была очень серьезной – среди претендентов были Евгений Герасимов, Валерий Шальных, Игорь Костолевский. Последнему действительно часто доставались роли, на которые проходил пробы Абдулов.Поэтому, когда Захаров пригласил Абдулова поучаствовать в кинопробах, актер ответил: «С удовольствием. Потому что пробуюсь всегда я, а снимается все равно Костолевский». Но Марку Захарову удалось отстоять его кандидатуру и утвердить на главную роль.Кадр из фильма *Обыкновенное чудо*, 1978Абдулов гордился этой работой и считал себя обязанным Марку Захарову. «Попасть мне, мальчишке, в такую компанию, в которой были Леонов, Янковский, Соломин, Купченко, Миронов, Симонова – дикое количество удивительных актеров, – это очень дорогого стоило! И то, что я не потонул в этом потоке, – их заслуга. Они меня, наверное, пожалели просто. А могли бы «растащить одеяло» в разные стороны, и я бы оказался на дне. Но эта команда помогала мне, и что-то у меня вышло... Это такой отдельный кинематограф, который изобрел Марк Захаров», – говорил актер.Александр Абдулов в фильме *Обыкновенное чудо*, 1978Фотопробы Евгения Герасимова и Евгения Меньшова на роль МедведяОднажды это едва не обернулось трагедией. Актер рассказывал:«Помните, есть в картине такой эпизод: мой герой на полном скаку влетает под каменную арку, цепляется за нее руками и подтягивается. Снимаем первый дубль. У меня получилось все и сразу, за исключением одного существенного момента. Я пустил лошадь во весь опор, схватился за выступ арки и… не подумал о том, что ноги из стремян хорошо бы вытащить. Народ на площадке вдохнул и дружно ахнул. Лошадь на приличной скорости протащила меня, безнадежно застрявшего в стременах, волоком несколько десятков метров. После этого происшествия все были уверены, что теперь-то уж я сам попрошу дублера. Но не на того напали – я сделал трюк! Потом я еще не раз сталкивался с «лошадиными» сценами и снова работал без дублера».Фотопробы Ларисы Удовиченко и Марины Яковлевой на роль ПринцессыЕвгения Симонова в фильме *Обыкновенное чудо*, 1978На роль Принцессы тоже проходили пробы несколько актрис, среди которых были Вера Глаголева, Марина Яковлева, Лариса Удовиченко, Евгения Глушенко.Все сомнения развеялись, когда он увидел актрису на съемочной площадке.- Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны!Евгения Симонова блестяще справилась со своей ролью, не подозревая о том, что это сыграет с ней злую шутку: после этого фильма все режиссеры видели ее исключительно в таком амплуа и не предлагали разноплановых ролей.Кадр из фильма *Обыкновенное чудо*, 1978Кадр из фильма *Обыкновенное чудо*, 1978После инфаркта снимался и Евгений Леонов, без которого режиссер также не представлял этого фильма.Нередко он импровизировал на площадке и предлагал свои версии тех или иных сцен. Чаще всего Захаров прислушивался к его советам, но однажды сделал по-своему и оказался прав.Леонов советовал ему вырезать эпизод, в котором Король машет рукой, приветствуя народ так, как это делали тогда члены Политбюро на трибуне Мавзолея. Однако именно в этой сцене цензура крамолы не усмотрела.Евгений Леонов в роли КороляКадр из фильма *Обыкновенное чудо*, 1978Юрий Соломин и Екатерина Васильева в фильме *Обыкновенное чудо*, 1978Зато сомнения вызвали многие другие эпизоды. Так, цензура не хотела пропускать песню о воробушке и бабочке, которая «крылышками бяк-бяк-бяк-бяк». В ней заподозрили сексуальный подтекст – мол, зачем же еще воробей преследует бабочку, наверняка с непристойными намерениями. Песню удалось оставить только благодаря тому, что Захарову удалось убедить цензоров в «гастрономическом» смысле преследований бабочки. Немаловажную роль сыграло и то, ее исполнял знаменитый Андрей Миронов, которого любили даже цензоры.Песня волшебника

В фильме, точнее в кадре, главные герои не поют. Авторы освободили их от этого – из боязни «впасть» в оперетту.­ За кадром «Песню Волшебника» пел неизвестный тогда еще Леонид Серебренников, на которого после выхода фильма сразу обратили внимание телевизионщики и кинематографисты.



Нужно было еще найти того, кто будет петь за Екатерину Васильеву. Геннадий Гладков вспомнил о Ларисе Долиной, которая исполняла песни в фильме «Пока безумствует мечта», музыку к которому тоже написал он. Молодая, мало кому известная певица из Одессы тогда только пробивалась в Москве и с удовольствием откликнулась на предложение.

А вот фразу «Стареет наш королек» пришлось вырезать из-за слишком явных ассоциаций со стареющим Брежневым. Андрей Миронов в фильме *Обыкновенное чудо*, 1978 "Ровно в полночь. Приходите к амбару — не пожалеете! Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны, я чертовски привлекателен. Чего зря время терять? В полночь, жду"

Многие зрители сразу заметили, что в начале фильма звучит мелодия из фильмов о Джеймсе Бонде, только слегка переделанная. Это было задумано Марком Захаровым – он был поклонником композитора Джона Барри и агента 007.

Изначально для фильма было написано шесть песен, но вошло только пять, а не вошедшую в фильм «Песню охотника» в исполнении Михаила Боярского можно услышать на вышедшей после премьеры пластинке.

В фильме сам исполнял песни только Андрей Миронов, за остальных актеров пели Лариса Долина и Леонид Серебренников. Александр Абдулов в фильме *Обыкновенное чудо*, 1978

А про Ирину Купченко, исполнившую роль жены Волшебника, Марк Захаров говорил так: «В нашей интерпретации Волшебник – это творец, Сочинитель с большой буквы. Значит, рядом с Петраркой должна быть Лаура, человек, который очень любит его, ради которой он сочиняет свои забавные истории. Нужна была волшебница. И она нашлась». Купченко создала самый реалистичный из образов в этой яркой гротесковой картине. Кадр из фильма *Обыкновенное чудо*, 1978

Шикарные декорации нашлись на свалках

Невероятные декорации дома Волшебника, ассоциирующиеся у зрителя с детством и ожиданием чуда, в прямом смысле были сделаны из мусора. Так, и огромный часовой механизм, и летучий корабль с мутным шаром, по словам кинохудожника Людмилы Кусаковой, были сделаны из вещей, найденных на свалке. Да и практически все «сказочные» детали в фильме, весь антураж и декорации – зеркала, странные рисунки, часы, загадочные листы, костюмы – были найдены среди мусора или изготовлены из того, что попало под руку в дефицитное время. Из-за этого потрясающий эффект в фильме создается эклектикой стилей и времен - от романтизма и Средневековья до современности – 70-х годов, в которые и снимался фильм. В фильме вообще каждый наряд и образ имеет определенный смысл, и у каждой детали есть своя роль и своя жизнь.

Например, изображение дракона, стираемое женой волшебника в конце фильма – это копия с гравюры Иоганна Цана «Излучающий глаз. Дракон, видимый под разными углами зрения» 1702 года. Это изображение, которое изначально было частью научного труда по оптике и объясняло читателю, что такое угол зрения, в фильме появляется несколько раз.

И в конце фильма вид дракона символизирует усталость души Волшебника, потерявшего контроль над процессом и переставшего прислушиваться к мелодии своего сердца. Стирая нарисованное изображение, жена Волшебника открывает зрителю, что оно нарисовано не на холсте, на котором обычно рождаются картины, а на зеркале, которое лишь бездушно отражает происходящее. Вот так и Волшебник к концу истории из творца превратился в обычного художника, в котором уже нет былого огня, который теперь просто фиксирует то, что происходит, и уже не может что-то изменить.

Финальная песня из фильма " Обыкновенное чудо"

