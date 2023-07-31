"Страна - бензоколонка", "Стоит нам только надавить и их экономика развалится". Помните эту риторику со всех западных высоких трибун? И до не давнего времени западная аудитория вторила ей со всей своей наивностью. Я приводил подобные рассуждения на канале еще в прошлом году.

А сейчас я хочу показать вам, как начинается меняться вектор в умах западной думающей публики, умеющей сложить два плюс два, невзирая на нескончаемый поток дезинформации о нашей стране в их собственных СМИ.

И характерным показателем "ветра перемен" как раз и является прозвучавший на Quora вопрос: «Российская промышленность начинает разваливаться?», а также последовавшие от западных знатоков комментарии к нему. Я, признаться, был безмерно удивлен и традиционно ожидал треша. Однако...

Смотрим.

Джеймс Джозеф, США, авиационный инженер

Да, конечно! Тем временем Россия увеличивает производство авиалайнеров и двигателей. Это одна из двух стран в мире, производящих авиалайнеры и реактивные двигатели. О, и угадайте, где на самом деле производятся эти гигантские немецкие краны? Ответ: В Нижнем Новгороде, Россия. Кто их покупает? Китай, Иран, Индия, ЮАР, Мексика! Не следует также упускать из виду бурно развивающуюся в России нефтехимическую отрасль, производящую пластмассы, смолы, углеродное волокно, ткани, этилен. В последнее время весь сектор находится в плачевном состоянии, и экспорт растет: Это новый завод ЗапСибНефтеХима под Тобольском, Россия. Россия также производит автоматизированные тяжелые грузовики, такие как этот 30-тонный рудовоз, для удовлетворения потребностей подземной промышленности. Помимо роботизированного управления, еще одним ключом к успеху российского экспорта этого типа техники являются российские шины - таких шин никто не производит! Что касается сектора высоких технологий, то сегодня весь Запад боится российских радаров и микроволновых технологий, поэтому российский экспорт быстро растет, когда производители видят качество российского оборудования, используемого в авиации, судоходстве и медицинской диагностике, например, клистронных усилителях.

ГШ

В прошлом году российская экономика рухнула, в то время как европейская экономика процветает... Да ладно вам, западные СМИ слишком сильно промыли вам мозги. У России все хорошо. Он может продавать свою нефть и газ Китаю, Индии и многим другим незападным странам. Фактически российская экономика всё ещё растет, в то время как экономика европейских стран либо находится в рецессии, либо входит в режим рецессии.

Майкл Идаресис

Наоборот, российская индустрия похожа на лучшую строчку фильма «Дюна» 1984 года.

Отец спящий проснулся!

Благодаря санкциям русские значительно увеличили свое производство. США искоренили их жадность в продаже российского газа в Европу.

Вы можете сказать, что США похожи на Bud Light…. Женщина, из-за которой бренд bud light потерпел крах, имеет тот же менталитет, что и те, кто управляет США.

Справка: Компания Anheuser-Busch лишилась свыше 5 млрд долларов рыночной капитализации из-за того, что её бренд Bud Light снял рекламу с трансгендером Дилан Малвани — актрисой и комиком, имеющей 10,8 млн подписчиков в TikTok.

Все должны кушать, и теперь США узнают, что единственная рука в банке с печеньем означает «больше никакого печенья для вас».

Слава Иисусу,

Майкл Идаресис

Томми Бэк, Швейцария

Совсем не так. Вы этого не заметите, потому что российская промышленность производит продукцию для России, а не на экспорт. Россия экспортирует газ, пшеницу и металл, а также лучшее военное оборудование, которое только можно найти.

Промышленность Украины рухнула.

Херш Бортман, Израиль

Нет, конечно нет. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные по ВВП.

Существует заблуждение, что война уничтожает ее участников. На самом деле война способствует прогрессу при условии, что война ведется на чужой территории. В нашем случае жертвой стала Украина, а не Россия. Существует заблуждение, что война уничтожает ее участников. На самом деле война способствует прогрессу при условии, что война ведется на чужой территории. В нашем случае жертвой стала Украина, а не Россия.

Самое отвратительное, что не только США упорно трудились над тем, чтобы превратить Украину в полигон для испытаний своих систем вооружений, но и все украинские президенты, от Кравчука до Зеленского, только и делали, что ставили свою страну на службу чуждым интересам.

Для ответа на заглавный вопрос можно отметить, что проблема в России не в динамике ВВП, а — по сравнению с другими развитыми странами — в малой доле в нем малого и среднего бизнеса.

Альберт Дай

Я сомневаюсь в этом. Россия — огромная страна с большим количеством ресурсов, ей не нужна внешняя торговля, чтобы выжить, но она не хочет отрезать себя от остального мира.

Запад замышлял уничтожить Россию с момента окончания Второй мировой войны — по той же причине, по которой Гитлер хотел русские земли. НАТО может называть себя чем угодно, но мы все знаем, что это агрессивный альянс.

Бредфорд, США

У России на самом деле светлое будущее. Позвольте мне объяснить вам, почему: глобальное потепление пойдет на пользу некоторым странам, таким как Канада и Россия.

Более теплые погодные условия растопили вечную мерзлоту на обширных участках земли, сделав их пригодными для возделывания, и теперь Россия является ведущим экспортером пшеницы. Некогда замерзший Северный морской путь (СМП) теперь открыт в летние месяцы для грузовых судов, он значительно короче Суэцкого или Панамского каналов. Короче - значит дешевле. СМП тянется из одного конца России в другой И там уже есть военное море порты вдоль него, и они построили 40 ледокольных кораблей для облегчения прохода (для справки, у США есть один).

Россия в три раза больше США, но большая часть ее находится в Сибири, где слишком холодно. Более теплые температуры откроют доступ к ресурсам в региона и он станет обитаемым, места хватит для миллиардов людей.

Брайан Го

В реальности промышленность может рухнуть только в том случае, если:

Массовый отток капитала (все уходят и крадут всё, что плохо лежит). На продукцию страны не хватает покупателей или потребителей. Для поддержания промышленности не хватает сырья или доступной энергии.

В случае с русскими у них много энергии и сырья, поэтому 3 пункт маловероятен.

Они никогда не заботились о производстве потребительских товаров или экспорта, ориентированного на Запад, поэтому 2 пункт не влияет на их существующую экономику, а Россия поддерживает торговые связи с двумя крупнейшими странами на планете.

А санкции и западная конфискация собственности означают, что никто не может (или настолько глуп чтобы) попытаться взять то, что можно прихватить и сбежать на Запад. Так что 1 пункт тоже не происходит.

В целом, российская промышленность, скорее всего, будет жить достаточно хорошо, если что-то не изменится.

Родни Джинс, США

Нет, благодаря замечательному санкционному пакету Америки, Россия действительно набирает обороты. Рост промышленности, новых заводов и т. д. невероятен. Это сделало Россию силой добра.

https://dzen.ru/a/ZLZKjbExLFGDtWoi