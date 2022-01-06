А Хахалева все же смылась

Покинувшая Россию «золотая судья» Елена Хахалева из Краснодарского края оставила в стране элитную недвижимость. Владения бывшей председательницы суда оцениваются в 300 млн рублей.

Известно, что Хахалева вылетела в Ереван за несколько дней до того, как в ее отношении было возбуждено уголовное дело. Официальное разбирательство деятельности «золотой судьи» было запущено с разрешения Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Как сообщает «Комсомольская правда», в отношении Хахалевой возбудили два уголовных дела - за мошенничество и служебный подлог. Также вершительницу судеб уличили в прогулах. По данным источника, судья не являлась на работу как минимум 128 раз, причем заработная плата насчитывалась краснодарской судье в полном объеме. В итоге Хахалеву уволили.

Опросить подозреваемую в совершении преступлений по двух статьям УК РФ пока не удалось, поскольку Хахалевой удалось покинуть страну ранее, чем за ней пришли. Правда, по данным КП, она все же успела продать один из объектов недвижимости, которым обладала. Это роскошный дом стоимостью 85 млн рублей.

«Золотой» судью Хахалеву прозвали после скандала со свадьбой ее дочери.

Тогда, в 2017 году, неимоверно шикарное торжество, по подсчетам, обошлось ей в 2 млн долларов. Столы были заставлены дорогими деликатесами, а гостей развлекали выдающиеся звезды российского шоу-бизнеса.