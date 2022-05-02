Поэма о Вере Волошиной

На свет появилась в Сибири,
в прекрасной рабочей семье.
Родители дочку любили,
заботились очень о ней.
Со спортом дружила Вера.
В один из прекрасных дней
высокий красивый мальчик
в любви объяснился ей.
Уже в ожидании свадьбы
надежд была Вера полна.
Но в планы внезапно, грубо
и резко вмешалась война…
В военкомате шутили.
— Что, ангел спустился с небес?
— Товарищи! Нет, Вы ошиблись!
Волошина Вера, боец!
Сражалась отважно и смело,
умела друзей подбодрить.
И даже, прощаясь, пела.
И очень хотела жить…
Год сорок четвёртый. Хмуро.
Земля от снарядов дрожит.
И мальчик тот самый, Юра;
был под Могилёвом убит…
Мечтали об общем счастье.
Но горькая участь одна…
Мы помним своих Героев,
прекрасная наша страна!
Здравствуйте!
О Герое России Вере Волошиной я писала здесь уже не раз; — вроде как всё уже сказано об этой отважной девушке, и добавить вроде как нечего… Но постоянно всплывают какие-то новые факты, в том числе и о довоенной жизни Веры.
Этот период жизни будущей разведчицы отмечен целым рядом замечательных фотографий;
— это и спортивная страничка биографии девушки,
и, (я долго подбирала подходящее слово); — камерная. Классическая. На одном из таких снимков мне хотелось бы остановиться чуть подробнее.
Сделан он был предположительно в 1934 году, (в девятом классе средней школы) скорее всего, фотографом- любителем. Фотография портретная: с одной стороны — просто снимок, с другой — картина, облачённая в фотоплёнку.
Вера на ней напоминает не то княгиню, не то графиню. Да, она выросла в обычной трудовой семье. Но существует версия, что мама Веры, Клавдия Лукьяновна, принадлежала к старинному дворянскому роду. И в письмах Вера обращалась к маме на «Вы». В отличии от знаменитой серии фотографий сорокового года, (серия «В Серебряном бору»), этот снимок не так известен. Сделан он был вскоре после того, как Вера на спор с одноклассницами обрезала свои золотистые косы — и это лишнее доказательство того, что девушка никогда не нарушала данное слово…
Если бы Вере Волошиной довелось жить в наше время, она без труда могла бы сделать карьеру фотомодели — этому способствовали бы потрясающая фотогеничность и абсолютно натуральная красота девушки.
Напомню, жизнь Веры оборвалась в двадцать два года в подмосковном посёлке Головково. А нам осталась Светлая Память и эти чудесные снимки…