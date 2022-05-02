Поэма о Вере Волошиной

На свет появилась в Сибири,

в прекрасной рабочей семье.

Родители дочку любили,

заботились очень о ней.

Со спортом дружила Вера.

В один из прекрасных дней

высокий красивый мальчик

в любви объяснился ей.

Уже в ожидании свадьбы

надежд была Вера полна.

Но в планы внезапно, грубо

и резко вмешалась война…

В военкомате шутили.

— Что, ангел спустился с небес?

— Товарищи! Нет, Вы ошиблись!

Волошина Вера, боец!

Сражалась отважно и смело,

умела друзей подбодрить.

И даже, прощаясь, пела.

И очень хотела жить…

Год сорок четвёртый. Хмуро.

Земля от снарядов дрожит.

И мальчик тот самый, Юра;

был под Могилёвом убит…

Мечтали об общем счастье.

Но горькая участь одна…

Мы помним своих Героев,

прекрасная наша страна!

Здравствуйте!

О Герое России Вере Волошиной я писала здесь уже не раз; — вроде как всё уже сказано об этой отважной девушке, и добавить вроде как нечего… Но постоянно всплывают какие-то новые факты, в том числе и о довоенной жизни Веры.

Этот период жизни будущей разведчицы отмечен целым рядом замечательных фотографий;

— это и спортивная страничка биографии девушки,

и, (я долго подбирала подходящее слово); — камерная. Классическая. На одном из таких снимков мне хотелось бы остановиться чуть подробнее.

Сделан он был предположительно в 1934 году, (в девятом классе средней школы) скорее всего, фотографом- любителем. Фотография портретная: с одной стороны — просто снимок, с другой — картина, облачённая в фотоплёнку.

Вера на ней напоминает не то княгиню, не то графиню. Да, она выросла в обычной трудовой семье. Но существует версия, что мама Веры, Клавдия Лукьяновна, принадлежала к старинному дворянскому роду. И в письмах Вера обращалась к маме на «Вы». В отличии от знаменитой серии фотографий сорокового года, (серия «В Серебряном бору»), этот снимок не так известен. Сделан он был вскоре после того, как Вера на спор с одноклассницами обрезала свои золотистые косы — и это лишнее доказательство того, что девушка никогда не нарушала данное слово…

Если бы Вере Волошиной довелось жить в наше время, она без труда могла бы сделать карьеру фотомодели — этому способствовали бы потрясающая фотогеничность и абсолютно натуральная красота девушки.

Напомню, жизнь Веры оборвалась в двадцать два года в подмосковном посёлке Головково. А нам осталась Светлая Память и эти чудесные снимки…