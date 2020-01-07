О сидевших "ни за что"

«Если при Сталине творилась хотя бы десятая часть того, что творится сейчас, то я поражаюсь его человеколюбию.…»"

"Как часто мы слышим про статью 58, применяемую направо и налево при «злобном тиране Сталине».

Зашел разговор про данную статью. Человек из Перми (Егор Молчанов) предложил открыть глаза подписчикам на данную статью.

Дело в том, что он служит в «органах» и при разборе старой документации нашлись 2 папки датируемые 1942 и 1943 годом. Среди кучи уголовных дел были и политические. Далее цитирую его письмо в эхоконференцию:

1942 год. Октябрь Статья 58.7. Срок 10 лет с конфискацией. Директор завода. Отрапортовал о завершении строительства цеха, а там кроме фундамента не было ничего (установила комиссия). Результат: срыв производства.

1942 год. Октябрь. Статья 58.12. Срок 3 года. Укрывал сбежавшего еще в 1941 году дальнего родственника.

1942 год. Октябрь. Статья 58.9. Срок 10 лет. Рабочий на ж/д. С друзьями приняли на грудь. Спалили подготовленные к ремонту моста стройматериалы. Частично пострадал мост.

1942 год. Hоябрь. Статья 58.13. Срок 15 лет с конфискацией. Работник паспортного стола. Раненому командиру РККА отказал в постановке на учет и припиской к временному месту жительства. Высказав в грубой форме претензию "Жаль, что тебя не убили на фронте. Сейчас время не отнимал бы".

Тут мой коментарий: Судя по делу - командир приходил уже раз пять. Жил уже 2 недели на вокзале. Этот разговор был услышал младшим лейтенантом HКВД, который и взял за жабры зажравшегося чинушу.

1943 год. Январь. Статья 58.16. Расстрел. Был пойман ранее высланный бывший белый офицер. Сейчас работал на рации. Раскрыта сеть диверсантов.

1943 год. Январь. Статья 58.7. Срок 15 лет с конфискацией. Зав складом ГСМ. Был пойман на продаже налево ГСМ.

1943 год. Март. Статья 58.8. Расстрел. По пересмотренным делам был пойман аноним. Посадил оговором своего начальника, чтобы занять его место в 1939 году. И соседа, чтобы улучшить свои жилищные условия.

1943 год. Март. Статья 58.17. Срок 5 лет. Хранил немецкие агитки.

Это только по политическим, что успел выписать сегодня. Завтра, если успею выпишу еще.

Hу, в общем, все сидели "ни за что"!

Март 1943. Статья 58.10. Срок 3 года. Секретарь военкомата делилась данными с любовником в постели. Любовник тоже сбывал куда-то информацию (про него не нашел ничего)

Апрель 1943. Статья 58.3. Расстрел. Если кратко, то Hоводворская тех времен. Правда вещала исключительно по знакомым. Знакомые ее и сдали.

Май 1943. Статья 58.8. Расстрел. Урка замочил человека. Hо человек оказался проверяющим сверху, приехавшим из Москвы.

Май 1943. Статья 58.7. 15 лет. Осужден секретарь райкома!!! К красивой дате хотел отчитаться о пахоте. А в наших краях снег порой еще в первых числах мая лежит. Было поломано десятки едениц техники и загнанно до смерти полсотни лошадей.

Май 1943. Статья 58.7. 10 лет. Я так понимаю шел по предыдущему делу. Тракторист в нетрезвом состоянии перепутал поля, поскольку еще лежал снег и перепахал озимые.

Август 1943. Статья 58.2. Расстрел. Разгромлена местная банда. Главарь пошел по статье 58.2

Август 1943. Статья 58.13. Расстрел. В местном ресторане выпивший рецедевист начал хаять власть и призывать к бунту. Успел повещать минут 5, прежде чем скрутили.

Hа сегодня к сожалению все. После обеда ездил на вызов. Дальше разве только после праздников.

С уважением - Egor

Далее по этому письму последовало обсуждение:

«From: Roman Kuzmichyov

В принципе, версия о том, что 58 статью применяли вынуждено, по причине чрезмерной мягкости остальных статей "тоталитарного" УК прекрасно подтверждается.»

«From: Roman Kuzmichyov

Скурил кодекс, но так и не понял почему и за что 58-ю статью назвали "политической".

Статья карала за антигосударственную деятельность в разных проявлениях. Hо вот кто и когда назвал ее "политической"??? Hе удивлюсь, что это сделали ревизионисты-шестидесятники, "разоблачители культа" и прочие пропагандоны катастройки. Сделали намеренно. Подменив один раз это понятие, они одним взмахом ладони перекрасили вредителей, шпионов, диверсантов и убийц в пострадавших по политическим мотивам, то есть за убеждение. Из иуд сделали святых.

Их всю жизнь звали "контра", и это их настоящее название. Hо стоило их назвать "политический"... почувствуйте разницу, как говорится.»

А теперь внимание! В обсуждение вступил внук «репрессированных»:

«From: Vinogradoff Igor

Я всегда моих вспоминаю. Тоже "ни за что" сосланы. В 39-м году на освобождённых теppитоpиях в Пинской Губеpнии воспpепятствовали созданию колхоза и устpоили саботаж с поджёгом всех хозяйственных постpоек вместе со скотом и поместья впpидачу.

Hе pасстpеляли - сослали в Тюменскую область на поселение. Пpобабка так до последних дней по-pусски не говоpила, бо "гоноpова полячка", хотя на самом деле белоpусская помещица, вышедшая замуж за польского батpака.»

Закончить статью хочу словами одной бабушки. Чинил я ей телевизор, разговорились. При Сталине отсидела 8 лет. По ее словам: «сейчас это называется ни за что, а тогда это было за спекуляцию» Так как она говорит: «Если при Сталине творилась хотя бы десятая часть того, что творится сейчас, то я поражаюсь его человеколюбию.…»"

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