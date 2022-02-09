Почему погиб Советский Союз. Роль общественного мнения в истории

Большинство статей, которые мне приходилось читать на тему гибели Советского Союза чаще всего оперируют в основном различными экономическими понятиями. "Слишком много тратили на армию", "низкая производительность труда", "слишком много вкладывали в тяжелые отрасли" и так далее.

Наверно там много правильного.

Но есть одна штука, которою я очень хорошо помню. И которая, как мне кажется, сыграла одну из ключевых вещей в гибели Советского Союза.

Я знал, что мы живем неправильно. И я был не один. Нас было много.

Но быстро об этом рассказать не получится. Поэтому подробности дальше...

Мой год рождения 1968. Мое детство пришлось на период развитого социализма и застоя. Мать моя работала учительницей. Отец служил в армии прапорщиком. У меня ещё есть брат на 3 года младше.

Мы жили вполне средне по тому времени. Сначала в Узбекистане - там отец служил. Каждый год ездили в отпуск в Подмосковье, в Курскую область - по родственникам. Достаточно часто на море в Крым. Отпуск у учителей тогда был 2 месяца.

Пока жили в Узбекистане, у нас была двухкомнатная квартира, предоставленная частью. Когда отец закончил служить, то переехали в Подмосковье (тогда военный после окончания службы мог переезжать практически в любой город по своему желанию), и получили трехкомнатную квартиру в новом панельном доме.

В Узбекистане мы даже сумели купить жигули двойку. Как я понимаю, под неё пришлось прилично подзанять. Но когда переезжали - продали. В новую квартиру купили германскую стенку, цветной телевизор, холодильник, другую мебель, стандартную по тому времени. То есть, у нас было все как у людей. Средних людей.

После переезда отец работал в военкомате рядовым сотрудником. Мать - в детском доме воспитателем. Никогда никаких приработок и левых доходов не имели.

В 1982 году мне было 14 лет. Мне купили катушечный магнитофон. В 16 - джинсы.

Еда у нас всегда была. И колбасу покупали, и масло. Но без особых изысков. Наиболее частая еда плов или картошка с курицей. Сажали картошку, был сад. Там нас детей привлекали на работу, но не много. Летом мы всегда ездили сначала в пионерский лагерь. Затем в спортивный лагерь. Я бесплатно занимался разными видами спорта, в конце концов остановился на парусном спорте. Брат мой тоже, он остановился на лыжах.

Родители нас в свои финансы не посвящали. Как я понимаю, излишков не было. Крупные вещи покупали в кредит. Личных денег никогда не выдавали. Но на что-то можно было попросить.

Для чего я это все так подробно пишу? Мы были СРЕДНИЕ. Вокруг нас были в основном такие-же. Да, были синяки. Были бедные по жизненным обстоятельствам. Были те, кто зарабатывал больше. Но мы были основной средней массой. Мы жили нормально, как все. Не жировали, но и не бедствовали.

И мы считали, что мы живем неправильно. То есть, мы все в Советском Союзе живем неправильно. Неправильно по отношению к тому, как живет остальной мир - капиталистический.

Это неправильно складывалось из большого количества вещей. Но некоторые из них были очень яркие.

Я вот отлично помню новый год примерно 1982г. У меня была ещё бабушка, которая была настоящей идеологической коммунисткой, доцент кафедры марксизма-ленинизма. И мои родители постоянно с ней спорили о нашей жизни. И вот мать моя как довод приводит следующий. Показывает на телевизор, в котором программа "Время" обличает капитализм, и показывает очередь безработных в говорит: "Вот, у них в очереди безработные стоят в пуховиках, которые нас только втридорога можно купить у спекулянтов. Это правильно?". А там в очереди негры в таких ярких пуховиках стоят, сильно модных в то время.

Или вот у меня дядя как-то приехал. Он был инженером на Курской атомной станции. Ездил в командировку в Ливию в том же 1982 году. Рассказывал мне: "Да они там магнитофоны не ремонтируют. Сломался у них, они его в окно выкидывают, и новый покупают".

Итак. Первая яркая вещь - это вещи. Которые там были, и которых у нас не было. Пластинки. Рубашки. Жвачка. Сигареты. Всего было много, и все было лучше чем у нас. И супермаркеты полны разной еды. 20(30,40,50,100) видов колбасы.

Но круче всего были не вещи, а рассказы тех, кто там побывал. Воображение же сильнее реальных вещей.

И машина у каждого, и домики поболее наших. И вещи все эти они себе могут позволить. В неограниченных количествах. Сколько надо. А мы нет.

И даже таблетки - не просто аспирин, а такой растворимый. Выпил - и сразу как огурчик.

А качество у них у буржуев такое, что вообще ничего не ломается. Это хорошо Макаревич в своей книге описал. "Только потом пришло осознание, что машины у них тоже ломаются".

И много объяснений, почему так. "У них там конкуренция. У них там бракодела терпеть не будут - сразу уволят. А у нас тут попробуй кого уволь".

Вторая яркая вещь - это торгаши. Те, которые "имеют блат", или "имеют доступ". Это те, которые паразитировали на нашей неправильной жизни. Через них можно было "достать". Поэтом с ними чаще всего не портили отношения, в лицо ничего не говорили. Но за глаза - сильно не любили. Это было не правильно. "Почему я за свои кровные не могу просто взять и купить. Почему я должен унижаться, переплачивать? За какие такие заслуги они живут лучше, чем мы?". Опять же. У буржуев этого нет. У буржуев ты идешь в магазин, и просто покупаешь.

Для тех, кто тогда не жил поясню. Цены в СССР на все устанавливал не рынок, устанавливало государство. И государство часто ошибалось, либо по идеологическим причинам не могло установить цены выше. И из-за этого товаров не хватало. Их было меньше, чем желающих их купить. Часто приходилось в очереди месяцами или годами ждать. Либо вообще не купить. А работники торговли этим пользовались. Они могли что-то продать вне очереди. За долю малую - за взятку, по современному.

Так вот это было не правильно. Не справедливо. Неправильно, что торгаши зарабатывают больше, нечестно зарабатывают на нас, на учителях, прапорщиках и так далее.

Третья яркая вещь - враньё. Тотальное враньё официальной пропаганды вокруг нас. Они нам рассказывают о безработных. О капиталистическом кризисе. Но мы же видим, что у них там негры в пуховиках ходят, которые у нас 200 и больше рублей стоят и их не достать. Кроме того, у них там свобода слова. И пресса у них там свободная, обо все говорит. А у нас цензура.

Все, что я описываю сейчас - это то, в чем я жил в уже осознаваемый период жизни 1982-1985г. Вокруг меня не было диссидентов. Таких настоящих, которые на демонстрации выходят. Но при этом вокруг меня все были диссиденты. В том смысле, что все считали, что мы живем неправильно. В том числе и ярые комсомольцы, будущие ярые коммунисты - тоже считали, что мы живем неправильно.

В 1985 году к власти пришел Горбачев. И начал перестройку. И начал её потому, что мы все считали, что мы живем неправильно. И он тоже вместе с нами.

И никакой вероятности сделать эту перестройку по-другому, кроме как стать капиталистической страной, у нас не было. Потому что мы твердо знали, что они живут правильно - а мы нет. И если мы хотим хорошо жить, мы должны жить как они.

Оглядываясь назад, какой можно сделать вывод? Чему мы проиграли? Высокому уровню жизни? Но я выше описал наш уровень жизни. Был ли он низкий? Этот средний уровень был ли он низкий?

Да, наверно, наш уровень жизни был реально ниже, чем в некоторых капиталистических странах. Но эти страны были нашими противниками. При этом в наших головах он был сильно ниже, намного ниже. Мы проиграли даже не товарам. Мы проиграли маркетингу, упаковке. То, что так хорошо может делать капитализм.

Но ещё мы проиграли потому, что многое в своей жизни считали несправедливым. Торгашей, уравниловку, блат, привилегии. При этом мы честно считали, что при капитализме этого нет. Там все честно, все только за деньги (наивные)).

Можно ли было сохранить Советский Союз в ситуации, когда большинство народа считало, что мы живем неправильно? Сомневаюсь. Можно ли сохранить семью, когда супруги считают, что неправильно жить вместе. Друг друга не любят, и стали противны друг другу?

Все дальнейшие действия. Перестройка, катастрофа 90 - это следствие того, что большинство народа считали, что мы живем неправильно.

https://m.aftershock.news/?q=node/1048067