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Некоторые фото Москвы

Ну сегодня мы не просто прогуляемся по улицам города, а заглянем внутрь некоторых музеев, театров и просто зданий. Без фанатизма. По чуть-чуть.Некоторые фото Москвы.Заглянем внутрь«Китайской шкатулки» – Чайный Дом купца Перлова на МясницкойНекоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.
Снаружи он тоже весьма привлекателен.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Посмотрим 7 самых колоритных двориков.Некоторые фото Москвы.
Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Большой дворец в Царицыно.Некоторые фото Москвы.Тут никогда никто не жил. В роскошных залах Царицынского дворца размещаются временные и постоянные экспозиции всевозможных выставок, которые проводятся в музее-заповеднике Царицыно.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Также здесь постоянно организуются концерты и прочие развлекательные мероприятия.Некоторые фото Москвы.Готическая библиотека по проекту Шехтеля - украшение бывшей усадьбы Морозова в Подсосенском переулке.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Главный дом московской городской усадьбы Викулы Елисеевича Морозова, а также его потомков включен Москомнаследием в реестр культурно-исторических памятников Москвы, профессионально и бережно реставрирован. Увидеть интерьеры своими глазами трудно. Дом занимает Российский общественный фонд инвалидов военной службы, попасть внутрь можно дважды в год – в дни исторического и культурного наследия (и то не всегда). Иногда разные туристические проекты договариваются об экскурсии, но места расхватывают минуты через три после анонса.Некоторые фото Москвы.Диорама Москвы на первом этаже гостиницы УкраинаНекоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Диорама Москвы на первом этаже гостиницы УкраинаНекоторые фото Москвы.Дом Блинова-Броуде. На углу Старосадского переулка и улицы Забелина стоит не очень примечательный с виду дом - дом Блинова-Броуде.Некоторые фото Москвы.Его второе название - дом Красногоровой-Блинова.Некоторые фото Москвы.Дом скрывает одну из самых красивых парадных города - в оттенках тиффани и розового, с лепниной и видом на Ивановский монастырьНекоторые фото Москвы.Построенное в 1881 году, здание имело форму буквы П и размещались в нем разные конторы, в числе и Правление железных дорог.Некоторые фото Москвы.В 1900 году дом приобрёл купец Иван Блинов, он занимался торговлей свечами, воском и ладаном. Блинов провел реконструкцию дома, надстроил его и стал сдавать квартиры внаем. Через несколько лет часть здания приобрел купец Мендель Броуде, торговавший мануфактурными товарами.Некоторые фото Москвы.В доме во времена Первой мировой войны размещались разные еврейские организации, в том числе и еврейская библиотека.  Здесь проживал у своего брата Александра поэт Осип Мандельштам.
Сейчас дом является жилым.Некоторые фото Москвы.Дом С.Елагина на Страстном бульваре.11Некоторые фото Москвы.В 1920—1930-х годах в особняке располагалась редакция журнала «Огонёк». В то время здесь бывали Владимир Маяковский, Демьян Бедный, Ильф и Петров, Владимир Гиляровский. В саду особняка действовал летний ресторан «Жургаза», популярный у журналистов и писателей. Он стал одним из прообразов ресторана Грибоедова в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». 
Некоторые фото Москвы.В память о главном редакторе журнала «Огонёк» М. Е. Кольцове на фасаде дома была установлена мемориальная доска.
Некоторые фото Москвы.В послевоенные годы в особняке разместился Свердловский райисполком, потом Институт истории партии при МК КПСС, затем областной комитет народного контроляНекоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Дом С.Елагина на Страстном бульваре.5Некоторые фото Москвы.Сам домНекоторые фото Москвы.Дом-музей Виктора Михайловича ВаснецоваНекоторые фото Москвы.Двухэтажное здание, построенное в конце XIX века, признано памятником архитектуры. В основу архитектурного проекта легли рисунки Васнецова. Жители столицы ласково именуют дом-музей «Теремок» за внешний декор в неорусском стиле - сочетание модерна и древнерусского традиционного стиля с деталями из северного зодчества.Некоторые фото Москвы.Разные части дома имеют разный стиль. Так, гостиная выглядит как боярская комната XVII века, тогда как столовая напоминает крестьянский дом.Некоторые фото Москвы.На первом этаже, который был жилым, располагались комнаты семьи Васнецова, столовая и гостиная. Именно здесь собирались так называемые «васнецовские среды», на которых присутствовала вся московская интеллигенция.Некоторые фото Москвы.Мемориальный музей Васнецова открыт в его доме в 1953 году по инициативе наследников, которые передали здание под управление государства.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.С 1986 года дом-музей Васнецова в Москве входит в музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея».Некоторые фото Москвы.Завод Кристалл Даня Терно.Некоторые фото Москвы.В 2012-2013 годах производство завода «Кристалл» было полностью перенесено в Московскую область. Тер­ри­то­рию пло­ща­дью 9,3 га, которую он занимал, было решено преобразовать в уникальный арт-квартал, со­здав в Москве на бе­ре­гу Яузы пространство для полноценной жиз­ни и раз­ви­тия.Некоторые фото Москвы.Здесь открылись ре­мес­лен­ные и дизайнерские мастер­ские, появятся спор­тив­ные зоны и театр, запустятся об­ра­зо­ва­тель­ные про­ек­ты, жители квартала смогут получать широкий спектр со­ци­аль­но-бы­то­вых услуг.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Кроме того, в здании бывшего завода разместятся функциональные и современные лофт-апартаменты.Некоторые фото Москвы.Это здание страхового общества «Россия». Вот в нем-то и посмотрим некоторые каминыНекоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Ну и еще один дом. А то и так информации много, хотя ее много не бывает.Некоторые фото Москвы.Потаповский переулок, 12 – дом, построенный в 1912-1913 гг. по проекту Кондратенко и Дорошенко. Уникальная архитектура дома сочетает элементы древней Руси и готики. Его семь этажей занимали элитные квартиры.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.Сводчатые арки, окна, авторская лепнина и уникальные росписи подъезда, уцелевшие после реконструкции начала 1990-х годов.Некоторые фото Москвы.Некоторые фото Москвы.И на этом сегодня завершим нашу прогулку. Как-нибудь еще прогуляемся

фото сегодняМосквагорода Советского СоюзаМосковская обл.Светлана Митленко

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