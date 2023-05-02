Некоторые фото Москвы

Ну сегодня мы не просто прогуляемся по улицам города, а заглянем внутрь некоторых музеев, театров и просто зданий. Без фанатизма. По чуть-чуть. Заглянем внутрь«Китайской шкатулки» – Чайный Дом купца Перлова на Мясницкой

Снаружи он тоже весьма привлекателен. Посмотрим 7 самых колоритных двориков.

Большой дворец в Царицыно. Тут никогда никто не жил. В роскошных залах Царицынского дворца размещаются временные и постоянные экспозиции всевозможных выставок, которые проводятся в музее-заповеднике Царицыно. Также здесь постоянно организуются концерты и прочие развлекательные мероприятия. Готическая библиотека по проекту Шехтеля - украшение бывшей усадьбы Морозова в Подсосенском переулке. Главный дом московской городской усадьбы Викулы Елисеевича Морозова, а также его потомков включен Москомнаследием в реестр культурно-исторических памятников Москвы, профессионально и бережно реставрирован. Увидеть интерьеры своими глазами трудно. Дом занимает Российский общественный фонд инвалидов военной службы, попасть внутрь можно дважды в год – в дни исторического и культурного наследия (и то не всегда). Иногда разные туристические проекты договариваются об экскурсии, но места расхватывают минуты через три после анонса. Диорама Москвы на первом этаже гостиницы Украина Диорама Москвы на первом этаже гостиницы Украина Дом Блинова-Броуде. На углу Старосадского переулка и улицы Забелина стоит не очень примечательный с виду дом - дом Блинова-Броуде. Его второе название - дом Красногоровой-Блинова. Дом скрывает одну из самых красивых парадных города - в оттенках тиффани и розового, с лепниной и видом на Ивановский монастырь Построенное в 1881 году, здание имело форму буквы П и размещались в нем разные конторы, в числе и Правление железных дорог. В 1900 году дом приобрёл купец Иван Блинов, он занимался торговлей свечами, воском и ладаном. Блинов провел реконструкцию дома, надстроил его и стал сдавать квартиры внаем. Через несколько лет часть здания приобрел купец Мендель Броуде, торговавший мануфактурными товарами. В доме во времена Первой мировой войны размещались разные еврейские организации, в том числе и еврейская библиотека. Здесь проживал у своего брата Александра поэт Осип Мандельштам.

Сейчас дом является жилым. Дом С.Елагина на Страстном бульваре.11 В 1920—1930-х годах в особняке располагалась редакция журнала «Огонёк». В то время здесь бывали Владимир Маяковский, Демьян Бедный, Ильф и Петров, Владимир Гиляровский. В саду особняка действовал летний ресторан «Жургаза», популярный у журналистов и писателей. Он стал одним из прообразов ресторана Грибоедова в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

В память о главном редакторе журнала «Огонёк» М. Е. Кольцове на фасаде дома была установлена мемориальная доска.

В послевоенные годы в особняке разместился Свердловский райисполком, потом Институт истории партии при МК КПСС, затем областной комитет народного контроля Дом С.Елагина на Страстном бульваре.5 Сам дом Дом-музей Виктора Михайловича Васнецова Двухэтажное здание, построенное в конце XIX века, признано памятником архитектуры. В основу архитектурного проекта легли рисунки Васнецова. Жители столицы ласково именуют дом-музей «Теремок» за внешний декор в неорусском стиле - сочетание модерна и древнерусского традиционного стиля с деталями из северного зодчества. Разные части дома имеют разный стиль. Так, гостиная выглядит как боярская комната XVII века, тогда как столовая напоминает крестьянский дом. На первом этаже, который был жилым, располагались комнаты семьи Васнецова, столовая и гостиная. Именно здесь собирались так называемые «васнецовские среды», на которых присутствовала вся московская интеллигенция. Мемориальный музей Васнецова открыт в его доме в 1953 году по инициативе наследников, которые передали здание под управление государства. С 1986 года дом-музей Васнецова в Москве входит в музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея». Завод Кристалл Даня Терно. В 2012-2013 годах производство завода «Кристалл» было полностью перенесено в Московскую область. Тер­ри­то­рию пло­ща­дью 9,3 га, которую он занимал, было решено преобразовать в уникальный арт-квартал, со­здав в Москве на бе­ре­гу Яузы пространство для полноценной жиз­ни и раз­ви­тия. Здесь открылись ре­мес­лен­ные и дизайнерские мастер­ские, появятся спор­тив­ные зоны и театр, запустятся об­ра­зо­ва­тель­ные про­ек­ты, жители квартала смогут получать широкий спектр со­ци­аль­но-бы­то­вых услуг. Кроме того, в здании бывшего завода разместятся функциональные и современные лофт-апартаменты. Это здание страхового общества «Россия». Вот в нем-то и посмотрим некоторые камины Ну и еще один дом. А то и так информации много, хотя ее много не бывает. Потаповский переулок, 12 – дом, построенный в 1912-1913 гг. по проекту Кондратенко и Дорошенко. Уникальная архитектура дома сочетает элементы древней Руси и готики. Его семь этажей занимали элитные квартиры. Сводчатые арки, окна, авторская лепнина и уникальные росписи подъезда, уцелевшие после реконструкции начала 1990-х годов. И на этом сегодня завершим нашу прогулку. Как-нибудь еще прогуляемся