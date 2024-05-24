По поводу решения Белоусова об изменении границы России на Балтике и реакции прибалтов, финнов и шведов

Любопытные нынче события происходят. Белоусов только-только вступил в должность Министра Обороны и практически тут же появился документ, о подготовке пересмотра (уточнения) границы России на Балтике. Далее по тексту МО РФ:

Новости СМИ2 "Прямые исходные линии в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию Российской Федерации, что, в свою очередь, не позволяет определить внешнюю границу внутренних морских вод.Предложено установить систему прямых исходных линий в восточной части Финского залива, а также в районе Балтийска и Зеленоградска. Это изменит прохождение госграницы в акватории Балтийского моря и позволит использовать ее в качестве внутренних морских вод".

- Официальный сайт для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов и результатах их обсуждения regulation.gov.ru

Все сразу же воодушевились, представляя, что Путин с Белоусовым решили протянуть границы России чуть-ли не к берегам Дании. В НАТО, кстати, тоже напряглись????

Объясняем, дело в том, что когда готовился предыдущий документ по границам на Балтике, на дворе стоял 1985 год. Вся Прибалтика была в составе Советского Союза и границы уточняли, исходя из общей территории. Так вот сегодня трибалтийские тигры, пытаются кидаться заявлениями "о внутреннем море НАТО", "о необходимости досматривать российские суда" и так далее.

Почему они так говорят? Да потому, что на Балтике, в пограничных с Литвой и Эстонией территориальных водах, есть несколько белых пятен. Используя этот фактор, трибалтийские тигры могут исполнить какую-нибудь провокацию. Чтобы этого не произошло и нашему судоходству не угрожали, Минобороны и начали заниматься данным вопросом, потому что он уже назрел. А наши балтийские соседи сильно занервничали. То есть по сути, наши просто в одностороннем порядке заявляют права на некоторые части маршрута, как на внутренние воды России. Далее готовят документы и сдают в ООН. После этого спокойно пользуются, ставят туда военные корабли, для обеспечения безопасности судоходства, и всё.

Литва назвала предложение России "эскалацией против НАТО", Швеция начала укрепление своих остров на Балтике, в частности остров Готланд, а эстонцы пока думают, как бы ответить нам. Судя по документу, изменения должны произойти в трёх местах - рядом с Балтийском, Зеленоградском и на востоке Балтики.

Иллюстрация

Так что мы бы не переоценивали данное намерение, оно лишь служит защитой судоходства. Понятно, что Прибалтика будет этим сильно недовольна, ровно как и Швеция с Финляндией, но нам-то чего с этого? Побурчат и примут. Другого варианта им не дано.

По поводу реакции прибалтов, финнов и шведов, на решение Белоусова о корректировке координат границы России на Балтике

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В России решили немного поработать с уточнением границ на Балтике.

На самом деле, ничего сверхъестественного. Немного уточнят, слегка сдвинут точки координат и все дела????????????. Далее пишет Блумберг:

"Соседи России по Балтике яростно отреагировали на первоначальную публикацию документа. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позже опроверг какие-либо политические намерения, хотя и не опроверг документ и заявил, что Россия обязана предпринять “соответствующие шаги” для обеспечения своей безопасности.

"Россия пытается посеять страх, неуверенность и сомнения относительно своих намерений в Балтийском море”, - заявил в среду министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

“Это очевидная эскалация против НАТО и ЕС, и на нее должен быть дан надлежащий решительный ответ”- МИД Латвии

Ну эти-то ладно, они всегда недовольны. Лучше брали пример с эстонцев, те пока думают над ответом России за такие заявления.

После прибалтийцев, выступили финны:

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Конвенция ООН по морскому праву регулирует то, как прибрежные государства определяют свои морские районы, и Россия должна соблюдать хартию как страна, подписавшая ее. “Сеяние путаницы является частью гибридного влияния. Финляндия не будет сбита с толку”.

Так красиво и наивно написано, что аж хочется сердечно прижать к груди и пожалеть. Но следующая фраза, просто гениальна:

"Финляндия возьмет за отправную точку то, что это обычная проверка координат, что допускается уставом ООН. Мы надеемся, что Россия проявит благоразумие и тактичность. Финляндия продолжит следить за ситуацией и постарается официально выяснить, что все это значит.

Но больше всего понравилась Швеция, которая заявила, что начинает укрепление своего острова Готланд на Балтике. Вот он на карте ниже.

о. Готланд на карте

На самом деле, там всё уже давно укреплено. Правда, это никак не спасает от Бастионов, скандериков, сарматулек и других изделий отечественного ВПК. Если объективно посмотреть на ситуацию, то Калининградская область - это очень и очень неприятный балкон для НАТО. Наши "летающие малышки", способны в считанные минуты достичь основных проливов на Балтике, а вместе с ними и портов, военных баз и торговых путей. Если Россия действительно будет корректировать координаты внутренних вод, то это и правда серьёзный шаг, но мы не видим каких-то неопределимых препятствий. НАТО не будет вписываться, потому что будут последствия.

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