Александр Колпакиди - «Как может протекать ядерная война – уже никто не может сказать. Возможно что угодно»

Мир снова заговорил о ядерной войне, только на этот раз устами действующего президента Америки. Дональд Трамп и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев вступили в публичную перепалку в соцсетях. К экспрессивному тону бывшего президента России мир привык уже давно. И уж точно никто не ждал, что на его посты начнет отвечать лидер Штатов.

«ВН»: – Александр Иванович,

В итоге глава Белого дома сказал, что США готовы к ядерной войне с Россией. Поговорим с историком и писателемо том, грозит ли планете новый Карибский кризис.

– Ну прежде всего надо отметить, действительно неожиданно выяснилось, что среди семи миллиардов жителей Земли есть один человек, который читает записи нашего любимого бывшего президента по прозвищу «Он вам не Димон». И это оказался президент США, это поразительно.

Человек дремучий, ничего толком не знающий, читает его записи.

Учитывая, что до этого говорили, что Трамп информацию получает от жены, возможно, это его жена читает. И тем не менее, это всё анекдотично. Но если бы только не предмет полемики. А предмет страшный, учитывая, что это происходит.

Это всё происходит практически в годовщину бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Восемьдесят лет прошло, и мы уже в той же позе. Вот что значит отсутствие Советского Союза, отсутствие сдерживающего позитивного начала в мире.

Нет Советского Союза, и мы вернулись к 80-летней давности катастрофе. Это действительно катастрофа. И я думаю, что это всё на фоне того, что мы абсолютно не представляем, возможно это или нет.

У нас на глазах не менее дикая история произошла в Иране, повторенная там израильтянами при поддержке, очевидно, Азербайджана.

Мы же видим, что военные мало что могут реально объяснить, прикрываясь вопросами секретности. У нас на глазах произошла совершенно дикая история, так называемая операция «Паутина».

У нас на глазах произошли невиданные в истории спецоперации. Поэтому как может протекать ядерная война – уже никто не может сказать. Возможно что угодно. Настолько изменилась вся ситуация. Причем какая-то мелочь за несколько тысяч долларов может перекрыть то, на что потрачены миллиарды долларов. Я имею в виду эти дроны, беспилотники и так далее. Ракетный крейсер «Москва». 14 апреля 2022 года Министерство обороны России сообщило, что крейсер затонул / Википедия

Поэтому специалистов нет, никто сказать ничего не может. Веры генералам нет – ни натовским, ни американским. Никаким. И мы наблюдаем вот это отсутствие экспертов, не просто прочитавших статью в «Википедии», а знающих тему и независимых, дорожащих своей репутацией. Полное отсутствие.

Это, конечно, тоже дополняет вот эту катастрофическую картину сложившегося мира. Кому мы можем верить? Михееву? Нет. Они сегодня нам что-то хорошее говорят, и мы им верим. А завтра они нам про «Мумию» расскажут, что из-за нее все проблемы. И что, продолжать им верить?

«ВН»: – На Западе с экспертами то же самое?

– Я думаю, что на Западе примерно такая же ситуация. Все проданы, все куплены, независимого мнения ни у кого нет. Автор книги «Конец истории и последний человек» Фрэнсис Фукуяма / Википедия

Те люди, которые остались от холодной войны, типа Наума Чомски или Сеймура Херша в Америке, они очень старые. Им, конечно, можно верить, но просто компетенция их уже… Они честные, да, они не соврут. Но верить можно тем, кто на пике карьеры и разбирается. А они уже всё.

И новых не появилось, нет никого. В мире нет авторитетов. Кто авторитет? Нет их. Нет никаких Бертранов Расселлов, Жан-Полей Сартров. Нет даже каких-то уродцев из дурдома типа академика Сахарова. Вообще никого нет.

И вот эта картина мира сложилась, где нет авторитетов. А раз нет авторитетов, значит, полностью отсутствуют какие-нибудь моральные принципы. Нет этики. Смыслы исчезли. Осталась нажива, остался культ Золотого тельца.

Слова, которые звучали много лет назад, сказанные коммунистическим мучеником, подвижником, что «жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно», полностью переиначены. Сейчас эти слова, если школьникам их произнести, пойму: чтобы не было мучительно больно, чтобы на старости лет было вспомнить, как съездил в Куршавель, Дубай.

Или куда они сейчас там ездят. Вот понырял с аквалангом, полетал как-то там и так далее. Вот это мир, в котором мы живем. И мы даже не понимаем, как и что делается.

Скоро наша страна, очевидно, вообще разорится на телефонных звонках. Теперь уже из Израиля звонят. И причем если с Трампом еще было непонятно, за чей счет, то тут уж точно понятно, что за счет нашей стороны все эти звонки.

«ВН»: – Александр Иванович, в этом контексте ожидают и неких переговоров между США и РФ. Один известный политолог пишет: «Последний шанс – завтра возможны очень важные переговоры Уиткоффа в Москве. Это последняя попытка договориться о чём-то перед окончанием ультиматума Трампа 8 августа. Есть шанс договориться о прекращении «воздушной войны», то есть о запрете ударов дронами и ракетами по тылам».

– Это все какая-то чушь собачья. Я помню последнее выражение «воздушное перемирие» и чем это кончилось для Каддафи. И там, кстати, насколько я помню, тоже мелькал этот бывший наш президент, на которого потом всё свалили. И якобы патриотические деятели всевозможные, якобы независимые и якобы оппозиционные, сказали: «Вот это он виноват. Дали ему порулить – он нарулил не туда». Владимир Жириновский и лидер Ливийской джамахирии Муаммар Каддафи. 1 марта 1995 года / Википедия

Это нехитрая игра, показывающая цену независимости этих патриотических деятелей. Я думаю, что это очень глупая история. Я совершенно не понимаю, кто согласится на это. Если главная проблема для нас сейчас – это эти беспилотники.

Но тут есть еще важный момент. У нашей власти нет единой позиции. Что происходит? Иногда говорят, что с нами воюет НАТО во главе с Соединенными Штатами. Но так как Соединенные Штаты сейчас взялись как бы рулить между Украиной и Россией, то получается что же – мы тем, кто против нас воюет, доверили рулить? Не совсем понятно.

Нам говорят, что НАТО и Соединенные Штаты – уже чуть ли не враги между собой. Но это же просто смешно.

Я думаю, что нежелание считаться с реальностью – вот это опасно. Хорошо, населению они врут в интересах военной ситуации и так далее. Сажают людей, затыкают рты, сокращают свободу печати, слова и так далее – всё это можно как-то оправдать. Но невозможно понять, если они сами верят во все эти байки по поводу того, что Соединенные Штаты – это какой-то объективный рефери между нами и НАТО. В. Путин и Д. Трамп. Фото: EPA / TASS

Если они сами верят, что у НАТО абсолютно не осталось боеприпасов, что там одни проблемы, а Францию клопы заели и т. д. – если они сами в это верят, то вот это страшно.

А всё больше и больше складывается впечатление, что тут какой-то замкнутый круг.

Они запускают это в ширнармассы, а потом это возвращается к ним, и они по ходу сами в это верят. И это же просто смерти подобно. Вся эта ситуация куда нас приведет?

«ВН»: – Опасно неправильно оценивать ситуацию?

– Одно дело, когда только простые люди не понимают, что происходит. Ну как бы это ложь во спасение. Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

А другое дело, когда руководители страны верят в свою же ложь, которую они спускают вниз. Я абсолютно не верю ни в какое «воздушное» перемирие.

