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Рисунки детей 1930-х годов

Журнал «Чиж» выходил с 1930-го по июнь 1941 года. Издание было ориентировано на детей 8–10 лет. Прославился «Чиж» (назван не в честь птицы; расшифровывается как «Чрезвычайно интересный журнал») фирменными иллюстрациями, а также литературными и поэтическими опусами Евгения Шварца, Даниила Хармса, Николая Заболоцкого и Александра Введенского. Особый интерес представляет рубрика «Клуб Чижа», существовавшая в 1931–1932 годах. В рамках данной рубрики публиковались рассказы, стишки, загадки и, что самое главное, рисунки читателей журнала, маленьких детей. Публикуем наиболее примечательные рисунки.

Рисунки детей 1930-х годов
Беспризорники, 1931 год
Рисунки детей 1930-х годов
В лесу, 1931 год
Рисунки детей 1930-х годов
Взятие Зимнего дворца, 1931 год
Рисунки детей 1930-х годов
Два парохода, 1931 год
Рисунки детей 1930-х годов
Завод, 1931 год
Рисунки детей 1930-х годов
Ещё один завод, 1931 год
Рисунки детей 1930-х годов
Крестный ход, 1931 год
Рисунки детей 1930-х годов
Паровоз, 1931 год
Рисунки детей 1930-х годов
Трактор, 1931 год
Рисунки детей 1930-х годов
Пионерский лагерь, 1931 год
Рисунки детей 1930-х годов
Фруктовый ларёк, 1931 год
Рисунки детей 1930-х годов
Пьяное Рождество, 1931 год
Рисунки детей 1930-х годов
Домны, 1932 год
Рисунки детей 1930-х годов
Без названия, 1932 год
Рисунки детей 1930-х годов
Красноармейцы учатся стрелять в цель, 1932 год
Рисунки детей 1930-х годов
Красные выбивают белых из города, 1932 год
Рисунки детей 1930-х годов
Мавзолей Ленина, 1932 год
Рисунки детей 1930-х годов
Поп у себя дома подсчитывает пасхальные доходы, 1932 год

Автор: Сергей Лунёв

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