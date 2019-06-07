Рисунки детей 1930-х годов
Журнал «Чиж» выходил с 1930-го по июнь 1941 года. Издание было ориентировано на детей 8–10 лет. Прославился «Чиж» (назван не в честь птицы; расшифровывается как «Чрезвычайно интересный журнал») фирменными иллюстрациями, а также литературными и поэтическими опусами Евгения Шварца, Даниила Хармса, Николая Заболоцкого и Александра Введенского. Особый интерес представляет рубрика «Клуб Чижа», существовавшая в 1931–1932 годах. В рамках данной рубрики публиковались рассказы, стишки, загадки и, что самое главное, рисунки читателей журнала, маленьких детей. Публикуем наиболее примечательные рисунки.
Беспризорники, 1931 год
В лесу, 1931 год
Взятие Зимнего дворца, 1931 год
Два парохода, 1931 год
Завод, 1931 год
Ещё один завод, 1931 год
Крестный ход, 1931 год
Паровоз, 1931 год
Трактор, 1931 год
Пионерский лагерь, 1931 год
Фруктовый ларёк, 1931 год
Пьяное Рождество, 1931 год
Домны, 1932 год
Без названия, 1932 год
Красноармейцы учатся стрелять в цель, 1932 год
Красные выбивают белых из города, 1932 год
Мавзолей Ленина, 1932 год
Поп у себя дома подсчитывает пасхальные доходы, 1932 год
Автор: Сергей Лунёв
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