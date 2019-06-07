Рисунки детей 1930-х годов

Журнал «Чиж» выходил с 1930-го по июнь 1941 года. Издание было ориентировано на детей 8–10 лет. Прославился «Чиж» (назван не в честь птицы; расшифровывается как «Чрезвычайно интересный журнал») фирменными иллюстрациями, а также литературными и поэтическими опусами Евгения Шварца, Даниила Хармса, Николая Заболоцкого и Александра Введенского. Особый интерес представляет рубрика «Клуб Чижа», существовавшая в 1931–1932 годах. В рамках данной рубрики публиковались рассказы, стишки, загадки и, что самое главное, рисунки читателей журнала, маленьких детей. Публикуем наиболее примечательные рисунки.

Беспризорники, 1931 годВ лесу, 1931 годВзятие Зимнего дворца, 1931 годДва парохода, 1931 годЗавод, 1931 годЕщё один завод, 1931 годКрестный ход, 1931 годПаровоз, 1931 годТрактор, 1931 годПионерский лагерь, 1931 годФруктовый ларёк, 1931 годПьяное Рождество, 1931 годДомны, 1932 годБез названия, 1932 годКрасноармейцы учатся стрелять в цель, 1932 годКрасные выбивают белых из города, 1932 годМавзолей Ленина, 1932 годПоп у себя дома подсчитывает пасхальные доходы, 1932 год

Автор: Сергей Лунёв