Настоящий Гоцман

Нашумевший сериал режиссера Сергея Урсуляка «Ликвидация», вышедший на экраны в 2007 году, увлек миллионы зрителей захватывающим сюжетом и блестящей игрой актеров. Но главной причиной популярности фильма был харизматичный образ Давида Гоцмана, воплощенный на экране Владимиром Машковым.

У этого героя был реальный прототип — одессит Давид Курлянд, сотрудник уголовного розыска, гроза бандитов всех мастей.

Предлагаю узнать о нем подробнее... Курлянд Давид Михайлович (Менделевич) - родился в Одессе 1 февраля 1913 года. Его родители приехали в Одессу из Прибалтики, а именно из Вильнюса, где они оба родились. Семья поселилась на Молдаванке на улице Садиковской, 37, это угол Разумовской. Отец по профессии был печником-строителем и умер в Одессе в 1921 году. И мать Давида осталась одна с тремя детьми. Он был младшим из детей. Давиду пришлось несколько лет быть на воспитании в детских домах Одессы.

Вот что рассказывает в своих дневниках о своей жизни он сам:

- «Мне тогда было семь лет, и я оказался в одном из детских домов, который вначале находился в Малом переулке, 8 (ныне переулок Маяковского), а затем в доме № 20 по улице Пишоновской (ныне ул. Ковалевского). В этих детских домах я находился около трех лет — 1920—1922 годы.

И только после окончания гражданской войны, когда старший брат был демобилизован из Красной армии и вернулся домой, он забрал меня из детского дома».

В начале 20-х годов в Одессе вновь активизировались организованные банды, приезжали «залетные преступники-гастролеры». Оживились шулера, контрабандисты и жулики. В городе участились пожары и кражи. А воспитывавшийся в детдоме Давид не понаслышке узнал криминальный мир и с «лицевой» стороны, и с «изнанки»

Окончив семь классов, Давиду с 13 лет пришлось пойти работать, зарабатывать себе на жизнь. Он пошел по стопам отцам, вначале поработал учеником печника, а потом, когда набрался опыта, уже и печником. Но жизнь брала свое, менялись профессии, менялись места работы: соевый завод, где он поработал завхозом, управление пожарной охраны, суконная фабрика. А ещё вначале 30-х годов комсомол направил его участвовать в ДНД (добровольная народная дружина). Там, в народной дружине, он и познакомился со своей будущей спутницей жизни, девушкой Надей с Заставы. Поженились они еще совсем молодыми. Дом для своей молодой семьи – на улице Столбовой, 4 – он построил своими руками из старенького сарайчика. Еврейский паренек Давид, чтобы кормить семью, подрабатывал: сапожничал, клал людям печи, ремонтировал дымоходы и крыши, а его жена работала на Суконной фабрике. А в 1934 года, когда ему исполнился 21 год, хорошо зарекомендовавшего себя в ДНД, молодого комсомольца Давида Курлянда пригласили в обком комсомола и предложили поработать в Одесском уголовном розыске, в должности помощника уполномоченного. Так он попал на рабату в милицию, где в дальнейшем и служил, до выхода на пенсию.

Прототипом главного героя и стал знаменитый одесский чекист Давид Курлянд. В то время в стране была огромная нехватка следователей, судей, инспекторов. Вот и проводились комсомольские наборы, в органы призывали новых людей. Детдомовский парень, не имевший ничего за душой, хотел служить государству и тем идеям, которым его учили. К тому же он был способный: имея образование всего семь классов, он писал безукоризненно грамотно. И потому специалистом в розыскном деле оказался незаменимым. Он не только планировал операции, но и сам в них участвовал. В то же время безрассудно своими подчиненными не рисковал. В первые же дни его работы бандитами были убиты сотрудники угро Нумерованный и Ополько. Смерть товарищей только укрепила уверенность Давида в верности выбора своего решения - бороться с бандитами до конца. Он смело и находчиво выполнял все поставленные перед ним задачи.

За все время службы у Курлянда не было ни одного прокола. И не было такого дела, которое он не смог бы раскрыть. За несколько лет прошел профессиональный путь от помощника опера до старшего оперуполномоченного. Войну он встретил в Одессе. Давид Курлянд вместе с товарищами по службе до последнего дня участвовал в обороне родного города от фашистов. И лишь после того как советские войска оставили Одессу, Курлянд ушёл из города на последнем судне. Он был награждён медаль «За оборону Одессы» за № 300. А вот его мать и сестра Полина с детьми, оставшиеся в Одессе, были растреляны оккупантами.

Утренний развод одесских милиционеров

Курлянд в конце 1941 года был направлен в Узбекистан, в распоряжение Ферганского уголовного розыска для борьбы с преступностью. В те годы туда эвакуировали десятки тысяч людей, многие приезжали не с пустыми руками. Среди них были дезертиры, валютчики, бандиты. Курлянда, как уже опытного сотрудника уголовного розыска назначают заместителем начальника управления уголовного розыска Узбекистана. А было ему только двадцать восемь лет

В марте 1944 года, когда наши войска уже подходили к Одессе, Давид Михайлович был отозван из Узбекистана и в числе освободителей 10 апреля въехал на танке в родной город. После освобождения Одессы от фашистской оккупации в городе и его окрестностях создалась сложная криминогенная обстановка. Отступая, разведорганы немецкой и румынской армий формировали банды из уголовников-рецидивистов, бывших полицаев и их пособников. Перед ними ставилась задача всячески тормозить восстановление разрушенного города; внедряясь в руководящие органы, организовывать саботажи, дезинформировать население, разнося слухи о якобы возвращающихся захватчиках. И, конечно же, совершать убийства, налеты, разбои, грабежи (в том числе и военных складов).

В активную борьбу с предательским отребьем вступили сотрудники Одесского уголовного розыска во главе с Давидом Курляндом. В то время особенно громким стало дело об убийстве и ограблении одесского горвоенкома Ивана Ляшко. Курлянд со своим помощником Леонидом Кривенко напал на след банды Игоря Шевцова, орудовавшей в подобном стиле и подозреваемой в убийстве Ляшко. В течение месяца оперативники сумели выследить и обнаружить логово подельников Шевцова и обезвредить. Также сотрудникам Одесского уголовного розыска, фактически возглавляемого Давидом Курляндом, в течение нескольких недель удалось обезвредить и уничтожить банды «Додж 3/4», «Одесский Тарзан», «Черная кошка». Только «Черная кошка» за короткий срок совершила 12 убийств, налетов и ограблений. Возглавлял банду некто Николай Марущак, а помощником у него был отпетый бандит Федор Кузнецов по кличке Когут. В этой группе насчитывалось 19 рецидивистов. Именно члены шайки "Черная кошка" зверски убили участкового инспектора милиции Небита, сотрудника госбезопасности и несколько войсковых офицеров. Все это производилось с целью присвоения оружия и форменной одежды, в которую экипировались бандиты, когда шли "на дело". Как правило, трупы убитых уголовники прятали в катакомбах.

Курлянд поставил перед своими подчиненными задачу во что бы то ни стало и в сжатые сроки взять или уничтожить банду "Черная кошка" и, по возможности, захватить живым Марущака. По предположению начальника угро, он наверняка знал и других своих сообщников и встречался с ними. А Марущак и его шайка в это время скрывались в катакомбах и в развалинах разрушенных во время войны зданий. И все же по полученной от населения информации сотрудники угрозыска шаг за шагом сжимали кольцо вокруг Марущака. Но опытный бандит со стажем каждый раз избегал подготовленных для него ловушек. Однажды оперативникам удалось выследить вожака. А он, хорошо знавший многие ходы в катакомбах, нырнул в один из них и через время прибыл в свою глубокую пещеру на Куяльнике, где находилась его штаб-квартира. Марущак считался битым волком и обложить его было не так уж и просто.

Прошло некоторое время. И как-то раз при очередной облаве на барахолке, в числе других, был арестован один из сообщников Марущака. Об этом стало известно, когда при выявлении личностей задержанных его опознал один из бывших полицаев. Спасая свою шкуру, он сдал его. Так и вышли на штаб-квартиру банды "Черная кошка". Действуя оперативно, сотрудники угро ранним утром окружили это место. Бесшумно подошли вплотную к логову. Но бандиты, почувствовав опасность и понимая, что они заперты в пещере, решили прорваться сквозь кольцо. Выскочив наружу, открыли ураганный огонь. Оперативники моментально отреагировали на это, начав стрельбу на поражение. Бой был коротким, но жестоким. Тяжело раненный вожак еще пытался отстреливаться из пистолета, но его схватили и обезоружили. В самый последний момент Марущак все же успел раскусить ампулу с ядом. На его лице застыл звериный оскал. Вожак прекрасно понимал, что за содеянное ему спуску не будет, и предпочел умереть добровольно. С бандой "Черная кошка" было покончено.

Вот что вспоминает известный одесский писатель и коллекционер Михаил Пойзнер: - "Два с половиной года оккупации не могли не сказаться на криминальной ситуации. Многих молодых людей, которые в 1941 году по возрасту еще не подлежали призыву, в 1944 году, когда город был освобожден, стали призывать в армию. Те, кто был призван, молодые, необстрелянные, практически все погибли при Ясско-Кишиневской операции. Понятно, что многие пытались уклониться от призыва. Так возникла целая армия дезертиров, некоторые из них пополняли бандитские группы. Да и возвращавшиеся с войны фронтовики зачастую не имели образования и профессии, ничего не умели делать, кроме как стрелять, и тоже порой пополняли среду уголовников, наивно думая: «Вот пару копеек отобьем, а там будет видно…». В городе оставались бывшие полицаи, снабжённые немцами оружием. Вот с кем приходилось иметь дело работникам уголовного розыска.

После войны Одесса входила в состав городов особого списка, которые определялись по уровню бандитизма. В Украине, кроме Одессы, такими городами были ещё Умань и Николаев. В 1948 году Давид Курлянд был назначен заместителем начальника уголовного розыска Одессы. Табельным оружием у него, как и у многих сотрудников уголовного розыска в то время, был так называемый пистолет оперативника – браунинг калибра 7,62. Мощный, безотказный пистолет, который свободно помещался, как в заднем кармане брюк, так и за голенищем сапога. Это было очень удобно, поскольку висящая сбоку кобура мешала и выдавала работника милиции. Но в «руководящем кресле» он сидеть так и не привык. Сам планировал проведение различных операций против бандитов, сам в них участвовал.

В коллективе его называли «профессором» по борьбе с бандитами, фальшивомонетчиками, мошенниками. Безрассудно своими подчиненными не рисковал, хоть и был для сотрудников непререкаемым авторитетом. Криминальные же «авторитеты» боялись и уважали «большого начальника». Бывшие матерые уголовники «завязывали» с прошлым только потому, что дали слово Давиду. Давид Михайлович умел разговаривать со своими подопечными. По словам сына Д.Курлянда Анатолия: "Отца уважали и боялись, в том числе и бандиты .. Фамилия Курлянд приводила в ужас преступников. Нас боялись как огня. Помню, когда я женился на москвичке и любимая взяла мою фамилию, так она год не могла устроиться здесь, в Одессе, на работу. Ее боялись. Руководство каждого предприятия переживало: а вдруг она будет что-то выяснять, выведывать, ее свекор же настоящий сыщик! Ой, смешно и горестно это вспоминать! Еле нашли ей работу."

Создатель Народного музея милиции Василий Давиденко (недавно ушедший из жизни) был близким другом Давида Курлянда. Он с большой теплотой и уважением вспоминал о Давиде Михайловиче, отдавая должное его высокому профессионализму. Он говорил:

- ".. Если начальник уголовного розыска мог быть номенклатурной единицей, то заместитель начальника был «рабочей лошадкой». В мирное время с такой анкетой быть награжденным боевыми наградами, удостоиться ордена Красной Звезды (в 1954 году) — это что-то да значило",

Давид Михайлович Курлянд

В 1953-м Давида Курлянда назначают начальником 2-го, затем 1-го отдела милицейской службы. В 1960-м — заместитель начальника уголовного розыска Одессы. До начальника отделения уголовного розыска не дослужился, но заместителем стал знаменитым. С 1958 года почти десять лет Курлянд читал лекции в Одесской спецшколе милиции МВД СССР. А в 1963-м, в возрасте всего лишь пятидесяти лет Давида Михайловича отправили на пенсию.... Но отдыхать он не мог: читал лекции, консультировал работников уголовного розыска, просиживал в архивах, собирая материалы о героическом пути своих соратников, товарищей по оружию.

В то же время Курлянд был бессребреником. Гроза бандитов немного для себя наработал в конце безупречной службы: с любимой женой Надей и с детьми он всю жизнь прожил в коммунальной квартире, в центре города, в районе Соборной площади, а именно в доме Либмана. Дочь Давида Михайловича стала учительницей математики в одесской школе, сын стал профессиональным военным и служил в городе Энгельсе, недалеко от Саратова.

Не слушая сплетен, не замечая грязи, выливаемой на него недоброжелателями, в своей жизни Давид Курлянд руководствовался законом двух П – порядочности и профессионализма. Он всегда был открыт для новых идей, но никогда не спешил немедленно принимать любую. Готов был учесть чужое мнение, но в каждом случае сам решал, что пойдет на пользу делу. Всегда помнил, что для принятия окончательного решения необходимы ясный ум и холодная голова. Эмоции – плохой советчик. И излишне чувствительные, беспомощные, мечущиеся натуры вызывали у него некоторое раздражение. Он был уверен в том, что для достижения намеченной цели нужны организованность, дисциплина и мобилизация скрытого потенциала. И в том, что начатое дело не бросают на полдороге.

А еще две высокие награды обошли Давида Михайловича стороной. В 1957 году за успешную операцию, нашумевшее дело — розыск детей, потерявшихся в катакомбах, Д.Курлянд был представлен к ордену «Знак Почета». Но вместо ордена руководителю отдела милицейской службы объявили благодарность «за находчивость и проявленную инициативу». Представление в 1958 году еще на один орден Красного Знамени, затем заменили медалью «За безупречную службу 1-й степени». Так и проходил Давид Михайлович всю жизнь с одним орденом Красной Звезды. Памятник Давиду Курлянду в Одессе у входа в областное управление внутренних дел

В 1988 году Давид Михайлович написал дневник воспоминаний, который сегодня хранится в Одесском музее милиции на улице Еврейской. В красной папке более 200 страниц. Здесь перечислены самые значимые дела, которые он расследовал. Описаны они по разному: где по канцелярски, а где по одесски, с юмором. Дневник – кладезь сюжетов для новых детективов, одни заголовки дел уже привлекают внимание: «Оборотень», «И оружие не помогло», «Зачем мошеннику оружие», «Случайное задержание», «Утренние гости», «Неудавшаяся гастроль», «Задача с одним неизвестным», «Курортники», «Засада», «Импортный макинтош», «Яшка-Китайчик», «Флегмона, или…», «Дубровский», «Котиковая шуба», «18-летний губернатор», "Марущка+Соколов", "Моца и К и другие", "Заказная" кража”.

Кстати, в создании музея милиции немалая заслуга самого Давида Курлянда, считавшего воссоздание героического пути своих товарищей по оружию долгом живых перед погибшими.

Личное дело заместителя начальника Одесского уголовного розыска Давида Курлянда до сих пор засекречено. Курлянд был классным специалистом по агентуре, у него был с десяток явочных квартир. И сегодня, вполне возможно, здравствуют дети и внуки тех, с кем он раскрывал сложнейшие дела. Давид Курлянд знал город, как никто другой, без труда ориентировался и в знаменитых одесских катакомбах.

28 июля 1993 года Курлянд Давид Михайлович умер от инфаркта и похоронен на Троицком кладбище.

В 2008 году, после грандиозного успеха "Ликвидации", возле здания одесского областного управления МВД был установлен памятник сотрудникам послевоенного уголовного розыска, который иногда называют "памятник Гоцману". Однако черты лица этого бронзового милиционера, протягивающего руку бронзовым голубям, больше напоминают не киногероя Гоцмана, а его прототипа из жизни. Не менее храброго, но при том доброго, скромного, проницательного, интеллигентного - капитана Давида Михайловича Курлянда. Кто не верит - может посмотреть и убедиться: картина маслом...

http://myhistori.ru/blog/43730713078/10-faktov-iz-zhizni-legendarnogo-%C2%ABodesskogo-volkodava%C2%BB-Davida-Ku?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1

http://odesskiy.com/k/kurljand-david-mihajlovich.html

http://altfast.ru/1000067107-ya-vam-ne-skazhu-za-vsyu-odessu.html

https://masterok.livejournal.com/3037953.html

https://markfrm.blogspot.com/2016/08/10_35.html