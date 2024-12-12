Москва. Было — стало - 54

Продолжаем путешествие...

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В этом году 180 лет, как на большом пустыре у Каланчёвского поля началось строительство Петербургского вокзала. Место было заброшено с 1812 года.

Когда-то здесь стоял очень большой Новый полевой артиллерийский двор, перенесённый к Красному пруду в 1739 году. При дворе работала Московская Артиллерийская контора.

По сути, это был огромный склад пушек, мортир, иного оружия, свинца и пороховых запасов. В дни Большого пожара двор сгорел с невероятным грохотом: взрывался порох. С того времени здесь образовался пустырь. Ныне его занимают Петербургский (ныне Ленинградский) и Ярославский вокзалы.

Строительство железной дороги Санкт-Петербург — Москва началось в 1843 году. Спустя год, в 1844-м, был заложен вокзал. Работы особой государственной важности вело правление IV округа путей сообщения и публичных зданий. Единоличный подряд на строительство получил купец 1-й гильдии Александр Логинович Торлецкий.

Строительством вокзала руководил главноуправляющий путей сообщения Пётр Андреевич Клейнмихель. Говорят, сильно не поладил с архитектором здания Константином Андреевичем Тоном. Строительство было завершено в 1849 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Софийская набережная в 1884 году, то есть ровно 140 лет назад. Здание Мариинского училища Дамского попечительства о бедных.

Дом был возведён в 1780-е годы для президента Ревизион-коллегии Василия Михайловича Еропкина. Эта изначальная постройка сохранилась в основе здания. Позже дом перешёл Александру Николаевичу Зубову (отцу Платона Александровича Зубова, фаворита Екатерины II). Затем им владел генерал-майор Дурасов. В 1860 году дом был продан для размещения Мариинско-Ермоловского учебного заведения. Здесь обучали девочек из небогатых семей. Выпускницы получали звание домашней учительницы.

Маленький церковный купол на старинном снимке — это домовый храм Введения Пресвятой Богородицы. В советские годы здесь была школа №19. Потом Моспроект-2. При Лужкове памятник истории и архитектуры был назначен к сносу. Но, по счастью, не случилось. Несколько лет назад была реставрация.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 140 лет. Редкая фотография Рязанского проезда: автор — фотограф ТАСС Эммануил Евзерихин. На чёрно-белом кадре ещё не завершённый строительством Казанский вокзал. В кадре ГАЗ М-1, легендарная «эмка», выпускавшийся с 1936 года массовый легковой автомобиль. Рядом последние московские извозчики.

Если в 1928 году в Москве насчитывалось около пяти тысяч извозчиков, то уже через восемь лет, в январе 1936 года, их было 120, а спустя ещё два года, в октябре 1938-го, — всего 47. Московские власти ограничивали движение для извозчиков. Например, в 1937 году движение для них в пределах Садового кольца было запрещено с 7:00 до 20:00. Из-за Великой Отечественной войны извозчики ненадолго вернулись в Москву. Перед тем как окончательно исчезнуть, извозчики занимались свадебными выездами да похоронами.

Строительство нового Казанского вокзала началось в 1913 году. В 1914-м началась Первая мировая война, затем революция, Гражданская бойня, разруха. Строительство затянулось. В общем здание было сдано в эксплуатацию в тяжелейшем 1919 году. На отделку и оформление интерьеров, достройку ушло ещё 20 лет. Работы завершились в 1940 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 88 лет. В ноябре шестого дня (по новому стилю) — ровно 230 лет со дня рождения Константина Андреевича Тона. Великий архитектор, основоположник русско-византийского стиля. Мы уже вспоминали Николаевский вокзал, возведённый по проекту Тона. Пожалуй, две самые известные работы Константина Андреевича в Москве — храм Христа Спасителя и Большой Кремлёвский дворец. Самой высокой была колокольня Симонова монастыря (к сожалению, она была уничтожена).

Перед вами храм Христа Спасителя. В период его строительства Тон жил в Москве. В Гагаринском переулке. Из его кабинета открывался вид на строящийся храм, а также на Боровицкий холм, где в то же время строился Большой Кремлёвский дворец.

Константин Андреевич скончался, не дождавшись завершения работ. Строительство заканчивал его ученик. Храм простоял 48 лет и был снесён в декабре 1931 года. Чёрно-белый снимок сделан летом того года. Идут приготовления к сносу. Разобраны главный купол и главки. В 1990-е храм был воссоздан.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 90 лет. Нашли место, где до 1930-х стоял храм Саввы Освященного, что на Девичьем поле. Память о нём теперь сохраняют имена Саввинской набережной, Большого и Малого Саввинских переулков.

Когда-то на сём месте стоял Ново-Саввинский Киевский женский монастырь. Киевский — потому что монашки были из Киева. Каменный храм Преподобного Саввы был возведён в 1592-м, в годы царствования царя Фёдора Иоанновича, сына Ивана Грозного. У монастыря лежала патриаршая вотчина — Саввинская слобода. В монастыре были патриаршие покои. Обитель упразднена ещё при батюшке Петра Великого — царе Алексее Михайловиче.

Храм неоднократно пристраивался и перестраивался, древняя звонница в 1817 году была разобрана ради постройки новой. В советские годы, в начале 1930-х, храм был снесён. Часть места, на котором стоял храм, занял Московский экономико-статистический институт. Говорят, внутри — уцелевшие каменные храмовые ступени.

Обе фотографии сделаны примерно с одной точки с разницей около 140 лет. Посмотрите, каким был Реутов в 1930 году. Это панорама Реутовской хлопкопрядильной фабрики — бывшей Реутовской мануфактуры Сергея Алексеевича Мазурина и его сыновей Митрофана и Алексея. Обратите внимание на нижний край старой фотографии, на белую фигуру с поднятой рукой: это первый в Реутове памятник Ленину, установленный в центре фабричного двора в 1925 году. Памятник сохранился по сей день (нижний край современного снимка).

Чёрно-белая фотография сделана с крыши одной из фабричных казарм. Это одно и то же место, хотя кажется, что два разных. Угол Тверской и Малого Гнездниковского переулка. Чёрно-белую фотографию сделал Пётр Петрович Павлов в 1915 году.

Обратите внимание, что в 1915 году Тверская была уже заасфальтирована, а в переулке ещё лежит брусчатка. Когда-то на этом углу стоял дом штабс-капитана Дмитрия Александровича Олсуфьева. Вероятнее всего, он имел отношение к известному аристократическому роду Олсуфьевых. За Дмитрием Александровичем были записаны два дома на Тверской, включая этот, на углу с Гнездниковским переулком. Он в них не жил, а сдавал внаём (коммерческая недвижимость ценилась во все времена).

В старинных справочниках этот одноэтажный дом значился под №33. Перед революцией его занимали магазины. Например, магазин шляп «Г. Морис». Здесь также торговали папиросами фабрики «Дукат». Над домом висит огромный рекламный брандмауэр: Папиросы „Дессерт“ фабрики „Дукат“ незаменимы.

На дальнем плане старинной фотографии виден храм Святого Николая Чудотворца в Гнездниках. Он был снесён в 1930 году. Дом Олсуфьева был снесён при расширении Тверской в начале 1930-х. Теперь на этом месте проезжая часть улицы.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки, разница более века. Москворецкий дом Ивана Фёдоровича Мамонтова на Раушской (бывшей Заяицкой) набережной. Возводился в начале 1860-х, в 1863 году здание было уже закончено строительством. На первых порах в доме работали и трактир, и бани, но довольно скоро хозяин закрыл их. Осталась только гостиница на 150 меблированных номеров. Здание было технически весьма современным: освещение газовое, в номерах электрические звонки для вызова прислуги.

В 1868 году, за год до кончины, Иван Фёдорович продал гостиницу родственникам. Москворецкий дом достался вдове брата Николая – Вере Степановне Мамонтовой.

Здание хорошо сохранилось. Разве что потерян центральный чугунный балкон на шести колоннах. В советские годы дом был надстроен дополнительным этажом, но не испортил ничуть архитектурный облик. Теперь здесь офисы.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около полутора веков. Советская Москва. 1933 год. Валовая улица. Первомайский транспарант со Сталиным и Кагановичем украшает кинотеатр имени Моссовета. Лазарь Моисеевич Каганович в то время – руководитель Москвы, 1-й секретарь Московского горкома партии.

Кинотеатр на 500 зрителей занимал угол с 6-м Монетчиковским переулком (бывший Славущенский). Построен в 1929 году по проекту Владимира Михайлова. В основе — арочная деревянная конструкция. По сути, временное здание без особых удобств. Например, в кинотеатре не было гардероба.

Летом 1941 года в кинотеатр попала немецкая авиабомба. Уже после войны, в 1948 году на Лужниковской улице (теперь Бахрушина) был возведён новый кинотеатр имени Моссовета. Потом он был переименован в Центральный детский. На месте первого кинотеатра в начале 1950-х был возведён 14-этажный жилой дом Министерства нефтяной промышленности СССР. Архитекторы Игорь Николаевич Кастель и Трифон Григорьевич Заикин.

Обе фотографии сделаны с одной точки около 90 лет. Мы на Большой Калужской (ныне Ленинский проспект). В 1904 году здесь, напротив Нескучного сада, открылась больница для неизлечимых больных имени Ивана Логгиновича и Александры Ксенофонтовны Медведниковых.

Александра Ксенофонтовна пережила мужа-купца и завещала от его имени и от себя невероятную сумму — пять миллионов рублей — на благотворительность. Медведников торговал золотом, пушниной, Из завещанного 1,3 миллиона ушло на строительство и содержание огромной бесплатной больницы на 150 кроватей для неизлечимых и богадельни для 60 пожилых обоего пола. Сейчас бы назвали хосписом. При больнице были домовые храмы Козельщанской и Тихвинской Божьей Матери для вечного поминания Медведниковых и одна часовня при больничном морге. У каждого храма была своя звонница.

Проектировал академик Сергей Устинович Соловьёв в неорусском стиле, очень популярном в начале XX века. Строительство началось осенью 1902-го, а закончилось в конце 1903-го. Спустя пять лет тот же архитектор Соловьёв пристроил рядом Рахмановскую богадельню. При Советской власти здесь была 5-я городская больница. В 1923-м храмы были закрыты. Здесь разместилась 5-я градская больница. Ныне — Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет Советская Москва. 1920-е годы. Пречистенский бульвар уже переименован в Гоголевский. Храму во имя ​Пресвятой​ Богородицы ​Ржевской​, что у Пречистенских ворот, осталось недолго. В 1929 году он будет закрыт и снесён до основания. На освободившемся месте будет возведён дом-коммуна с названием «Показательное строительство».

Храм на этом месте был поставлен в память о принесении в Москву чудотворного Ржевского образа Божией Матери. Произошло это в январе 1540 года. Храм был деревянный. Позже он сгорел в московском пожаре; на месте был возведён новый, каменный. Но к концу XIX столетия он пришёл в ветхость. Архитектор Александр Алексеевич Никифоров в 1898 году построил новую изящную колокольню и трапезную, а древний храмовый объём был сохранён и отреставрирован.

На месте храма теперь внутридомовой сквер.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около века. Промежуточный вестибюль перехода на станцию «Комсомольская-кольцевая». Настоящая машина времени. Здесь почти ничего не поменялось с 1952 года — именно тогда сделан чёрно-белый снимок. Разве что освещение изменилось, и не в лучшую сторону. Раньше светильники были вмонтированы в капители колонн, и свет растекался по их сводам, словно огонь. «Комсомольская» создавалась как памятник воинской славы, и храмовые черты угадывались даже в промежуточном вестибюле.

В 1930-е такого же эффекта добивались архитекторы станции «Дворец Советов» — Алексей Николаевич Душкин и Яков Григорьевич Лихтенберг. Проект станции был выполнен ими в стилистике храма Амона в Карнаке.

Алексей Викторович Щусев получил заказ на проектирование станции «Комсомольская» Кольцевой линии в 1945-м. К 1949 году проект был завершён. Но Щусев её не увидел. Он скончался за два с половиной года до её открытия. Заканчивали его ученики.

Первые пассажиры зашли на «Комсомольскую-кольцевую» 30 января 1952 года. Сталин посетил её в июне того же года.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть более 70 лет. 91 год московскому троллейбусу. 15 ноября 1933-го в столице открылось троллейбусное движение. В 11 часов водитель Павел Михайлович Засыпкин завёл троллейбус марки ЛК-1 под №2 и вышел в первый рейс.

Семикилометровый маршрут от Белорусского вокзала до моста Волоколамского шоссе над Московской окружной железной дорогой троллейбус преодолевал за полчаса. Маршрут обслуживала всего одна машина. Вторая сломалась до открытия движения.

Перед вами чёрно-белый снимок осени 1938 года, сделанный на территории Рязанского трамвайного парка имени Баумана (будущего 2-го троллейбусного парка). В августе 1937-го в Москву были поставлены первые одноэтажные трёхосные троллейбусы британской English Electric Company. Они были изготовлены по заказу Советского правительства. Поздней осенью 1938 года английские машины проходили испытания.

Советская промышленность быстро наладила выпуск собственных машин. Конкретно этот троллейбус гонял по Москве десять лет, до осени 1948 года, после чего был списан... Регулярное троллейбусное движение в Москве было закрыто в 2020 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки. К 91-летию московского троллейбуса. Чёрно-белая фотография была опубликована в 1969 году в 7-м номере журнала «Городское хозяйство Москвы». Перед депо стоят легендарные троллейбусы ЗиУ-5 (Завод имени Урицкого, ныне «Тролза»). Это 2-й троллейбусный парк — бывшее трамвайное депо имени Баумана на Ольховской улице.

Серийный выпуск ЗиУ-5 начался в 1959 году и продолжался до 1980-х. Последние машины поставлялись до середины 1980-х. Последний ЗиУ-5 в Москве был списан в декабре 1987 года.

Депо было возведено в 1910–1911 годах как Рязанский парк городских железных дорог. Проект архитектурной мастерской инженера Михаила Константиновича Поливанова. С июня 1937 года здесь располагался 2-й троллейбусный парк. Работал в том числе как испытательный полигон для новых моделей троллейбусов. Парк работал до 2020 года, был закрыт. Два года назад реконструирован с сохранением исторических фасадов. Теперь здесь большой ресторан «Депо. Три вокзала».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 55 лет. На старинной открытке 1914 года надпись: Кузьминки. Дворец.

Если точнее, то это загородный дом семейства Голицыных. Они владели усадьбой Влахернское с 1757 года, когда Анна Александровна Строганова вышла замуж за Михаила Михайловича Голицына.

Господский дом был возведён за несколько лет и закончен в 1808 году архитектором Иваном Васильевичем Еготовым. На фронтоне дома — герб Голицыных. У колонн — львы, рядом красивые чугунные светильники (Голицыны владели железоделательными заводами; чугун только свой).

В 1912 году внучатый племянник Михаила Михайловича продал родовое поместье властям Москвы. С началом Первой мировой в усадьбе размещались воинская часть и госпиталь. В феврале 1915-го дом сгорел и пребывал много лет в полуразрушенном состоянии. С 1918 года в Кузьминках размещался Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии.

В 1930-х на месте сгоревшего дворца архитектор Сергей Александрович Торопов построил главный корпус института. В 2001 году институт покинул Кузьминки. Дом пустует.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 110 лет. Большая Грузинская улица. Дом Пресненского попечительства о бедных 2-го и 3-го участков. Организатором попечительства был Николай Николаевич Шустов, сын Николая Леонтьевича Шустова, который в 1863 году основал ставшую известной по всей России фирму «Шустов и Сыновья».

Дом на Большой Грузинской был возведён в 1910 году. Архитектор Адольф Эрнестович Эрихсон (но это неточно). В доме располагались канцелярия попечительства о бедных, богадельня, ясли, сапожная и швейная мастерские и бесплатная столовая для неимущих.

В 1911 году в столовой давали:

на завтрак — молоко или чай; кашу овсяную, перловую или полбяную с конопляным маслом; белый или ржаной хлеб; тушёную рыбу;

на обед — щи, борщ с пирожками на выбор, уху стерляжью; кашу перловую с говядиной или картофель отварной с осетриной; хлеб белый и ржаной, масло; чай, молоко, кофе на выбор; десерт;

на ужин: говядину отварную с хреном или рыбу; мочëные яблоки; чай, молоко или ряженку; варенье брусничное или клюкву с мёдом.

В годы Первой мировой в доме был развёрнут госпиталь. Николай Николаевич Шустов скончался 19 января 1917 года. Пресненское попечительство о бедных недолго носило его имя. После революции здесь размещалась средняя школа. Ныне кожно-венерологический диспансер. Улица Большая Грузинская, №9.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Садовая-Кудринская. В 1968 году и более полувека спустя. В центре двух кадров — примечательный дом, известный москвичам как музей Антона Павловича Чехова. Вместе с матерью, сестрой и братом он жил здесь — в одной из квартир — почти четыре года: с августа 1886-го до отъезда на Сахалин в апреле 1890 года. Сам дом, точнее флигель, был возведён в 1874 году. Принадлежал врачу Якову Алексеевичу Корнееву. Он сдавал квартиру Чеховым за 54 рубля в месяц. Спустя несколько лет Чехов писал литератору Николаю Михайловичу Ежову:

Если понадобится доктор, то обратитесь къ известному Вам Корнееву. Это хороший врач и добрейший человек. Когда-то он был ассистентом Захарьина и имел до последнего времени громадную практику, теперь же предается кейфу. Узнайте, в какие дни у него прием, и отправляйтесь с моим письмом.

Музей был открыт здесь ровно 70 лет назад, в 1954 году, к пятидесятилетию со дня кончины писателя.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Мы на станции «Дворец Советов»; ныне — «Кропоткинская», а во время строительства у неё было проектное название «Кропоткинские ворота». Кажется, что ничего не изменилось. Но изменения есть, и немалые.

С момента открытия в мае 1935 года на платформе был асфальт. Лишь полвека назад ему на смену пришли тёмно-красные и чёрные гранитные плиты. Также метлахскую плитку на путевых стенах сменил коелгинский белый мрамор. Обратите внимание на завершения колонн. На чёрно-белом снимке они темнее, чем нынешние, потому что изначально были выполнены из бетона и лишь много лет спустя покрыты мрамором.

С началом Великой Отечественной войны в 1941 году строительство Дворца Советов на месте уничтоженного храма Христа Спасителя было остановлено. Но станция продолжала носить имя непостроенного дворца вплоть до 1957 года.

Архитекторы станции Алексей Николаевич Душкин и Яков Григорьевич Лихтенберг дружили со студенческих лет и увлекались архитектурой Древнего Египта. Проект станции был выполнен в стилистике храма Амона в Карнаке. Обратите внимание, в 1935 году на платформе стоят урны. Все урны из московского метро были убраны после январского теракта 1977 года.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 89 лет. Пустота на Баррикадной образовалась в 1973 году, когда был снесён восьмиэтажный корпус бывшего женского медицинского института. Первое и единственное частное медицинское учебное заведение в Российской Империи.

Здание было закончено к 1909-му. Говорят, что его архитектор Эрнст-Рихард Карлович Нирнзее. Осенью того же года институт открылся. Его основали два доктора: Александр Борисович Изачик и Павел Григорьевич Статкевич (он был директором). Обучение шло по программе Петербургского женского медицинского института. Плата — 200 рублей в год (по сотне за полугодие).

После революции Статкевич закрыл институт — продолжать учёбу было невозможно. В советские годы это был простой жилой дом. Около него была конечная остановка троллейбуса №8. На первом этаже — диспетчерская. Полвека назад из-за строительства станции «Баррикадная» здание дало трещину, возникла угроза обрушения. Пришлось расселить и снести.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Советская Москва. 1957 год. Пушки

ская улица (ныне Большая Дмитровка). Над входом хорошо читается вывеска: Сберегательная касса.

Дом был построен для сдачи внаём в 1865 году. Архитектор — Антон Булгарин (он же Васильев). Аттик по сей день украшает герб дворянского рода Лодыженских в обрамлении двух женских фигур. Владельцем дома был Александр Степанович Ладыженский. К сожалению, фигуры не были сохранены.

С момента постройки в 1865 году дом арендовал книжный ломбард (единственный в Москве) и магазин по продаже книг «Комиссионер»; закрылся после революции. В советские годы здесь несколько десятилетий работала сберкасса. В 1990-е годы дом попал в реестр выявленных объектов культурного наследия, но в 2008-м или в 2009 году был из реестра удалён. Полностью перестроен с сохранением фасада. Адрес: Большая Дмитровка, 18, стр. 2.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 65 лет. Москва 1920-х годов. Баррикадная (бывшая и нынешняя Кудринская). Сейчас улица делает небольшой поворот на подъёме. Ранее же Кудринская шла прямо. Изменить трассировку улицы понадобилось в конце 1940-х, когда началось строительство высотки и стал необходим участок для сквера перед ней.

На дальнем плане красивый храм Покрова Пресвятой Богородицы, что в Кудрине (в память о селе Кудрино, что было здесь в седой древности). Храм стоял на выгодной точке и прекрасно смотрелся со всех сторон. Храм был закрыт в 1931-м. В мае 1932 года Моссовет постановил бывшую церковь разобрать на строительный материал. Медленное разрушение Покрова завершилось в 1937-м. Спустя ровно 10 лет на Кудринской площади (тогда площадь Восстания) была заложена известная высотка. Место сильно изменилось, включая рельеф.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет. Покровка. Храм Воскресения Словущего в Барашах. 1905 год. Церковь на сём месте с незапамятной древности стояла: сначала деревянный, потом кирпичный храм. Тот, что мы видим сегодня, поставлен на основе постройки XVII века. Строили долго — больше 40 лет. Закончили в 1773-м. Колокольню справили пораньше — в 1740-е. На главном куполе красовалась золочёная корона, выточенная из дерева.

По легенде, в храме тайно венчалась Елизавета Петровна с графом Разумовским. Хотя большинство историков полагают, что венчание состоялось в Перове.

Храм был закрыт решением президиума Мособлисполкома от 19 октября 1929 года. Власти полагали разместить в бывшем храме хлебохранилище, но от идеи пришлось отказаться — он был передан рабфаку Института инженеров транспорта. В начале 1930-х храм был сильно перестроен. Колокольня снесена, главный купол разобран, корона сброшена, также была снесена часовня (она стоит слева на первом плане старинной фотографии). Появилась уродливая надстройка над трапезной. В поздние советские годы здесь квартировали управление пожарной охраны Москвы и пенсионный отдел ГУВД Мосгорисполкома. Относительно недавно здесь возобновились службы. Храм нуждается в реставрации.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 118 лет. Арбатская площадь кардинально изменилась за последние 100 лет. Колоризированная открытка сделана примерно в 1909 году. Нижний снимок — примерно с той же точки спустя более 110 лет.

На дальнем плане старинной фотокарточки мы видим храм во имя Бориса и Глеба. Справа возвышается церковь Святого Тихона Амафунтского.

Историки пишут, что первое упоминание деревянной церкви Бориса и Глеба относится к 1490-м годам, а первая каменная была сооружена в 1520-х. Свой классический вид храм приобрёл в 1768 году, при императрице Екатерине II, благодаря потомку французских гугенотов, обрусевшему архитектору Карлу Ивановичу Бланку. Деньги на строительство дал граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин.

Борисоглебский храм был снесён в 1930 году. В то же время церковь Тихона Амафунтского была передана Метрострою. Старинное здание использовалось как стройплощадка для будущей станции «Арбатская». Сначала в качестве помещения, а впоследствии — как шахта. Далее храм был разобран, его кирпичи использованы при строительстве тоннеля. В 1997-м на месте Тихоновской церкви был поставлен храм-часовня Бориса и Глеба.

Чуть левее центра на старинной фотографии выделяется красивый дом. Тогда это было Арбатское отделение Соединённого банка. Он был снесён в начале 1960-х при строительстве проспекта Калинина. Москва 1920-х годов. Малый Каменный мост и Большая Полянка. Всего за несколько лет до кардинальных изменений.

Малый Каменный является продолжением Большого Каменного моста. Поскольку Большой был передвинут в 1936 году, пришлось подвинуться и Малому. При сравнении фотографий эта разница заметна. На старом кадре переправа 1880 года постройки. Она была разобрана в середине 1930-х.

Новый мост проектировали братья Яковлевы, Константин Николаевич и Юрий Николаевич. Расчёты проводил инженер Исаак Наумович Гольбродский. Старший из Яковлевых, Константин Николаевич, создал для Москвы десяток мостов, включая Смоленский метромост и Новоарбатский.

В 1935 году Большая Полянка была сильно расширена. Почти вся нечётная часть улицы была снесена. Под слом пошли памятники. Например, высокий дом князей Прозоровских — на дальнем плане, в центре чёрно-белого кадра. Его построил Василий Иванович Баженов; позже перестроил Матвей Фёдорович Казаков.

В 1939 году на месте дома трест «Москультстрой» начал строительство семиэтажного жилого корпуса по проекту академика Аркадия Григорьевича Мордви­нова. Дом с бельведером возводился скоростным методом. Был закончен уже в 1940 году.

Правая сторона Большой Полянки уцелела частично. Во всяком случае, красивый двухэтажный дом на Якиманской набережной со скруглённым углом стоит на прежнем месте. В 1908 году там располагалось частное реальное училище Николая Матвеевича Урвачёва.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет. Большую Полянку украшала большая колокольня храма Святых Космы и Дамиана, что в Кадашах. Она была возведена позже, чем сам храм. Примерные годы строительства — 1730−1740-е. Она возвышалась над Замоскворечьем и была ориентиром.

В 1930 году храм был закрыт. С того времени его начали постепенно разбирать, как не имеющий архитектурной и исторической ценности. Сначала была снесена звонница. По традиции храмового зодчества, она выходила за красную линию улицы и потому мешала проезду транспорта. К 1933-му от храма осталось пустое место. Знаменитый пятиярусный золочёный иконостас был сожжён на драгметалл.

В 1939-м на пустыре встал крупноблочный жилой дом. Проект архитекторов Андрея Константиновича Бурова и Бориса Николаевича Блохина (№4/10 по Большой Полянке). В 1930-е годы Большая Полянка была расширена за счёт сноса нечётной стороны. Чётная сторона уцелела фрагментарно.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей чуть меньше века. Берсеневская набережная в 1912 году. По центру чёрно-белого снимка — усадьба Аверкия Кириллова и храм Николая Чудотворца, или Никола на Берсеневке. В 1912 году в усадьбе размещалось Московское археологическое общество.

Храм был возведён в 1650-х по заказу хозяина усадьбы, думного дьяка Аверкия Степановича Кириллова. Храм горел в Великом пожаре 1812 года; был восстановлен. В 1853 году была заложена новая колокольня по проекту архитектора Николая Всеволодовича Дмитриева. Старая звонница разобрана по ветхости.

Храм был закрыт и едва уцелел при Советской власти. На его сносе настаивал архитектор Борис Михайлович Иофан. Ему нужен был участок земли для строительства второй очереди Дома Советов, более известного как Дом на набережной.

С 1920-х палаты Кириллова и храм занимали Центральные государственные реставрационные мастерские. В 1932 году реставраторы настояли на сносе колокольни — она мешала хорошему освещению. В наше время здесь снова идут службы.

На втором плане ещё высятся трубы трамвайной электростанции (она же ГЭС-2).

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет. В 1937 году на шоссе Октябрьского поля (ныне улица Поликарпова) возведено красивое здание клиники экспериментальной хирургии Центрального института усовершенствования врачей.

Проект Владимира Ивановича Чагина, знаменитого московского архитектора, оставившего после себя немало образцов модерна. В начале 1930-х Чагин трудился в архитектурно-проектной мастерской Моссовета. В моде был помпезный стиль, что назовут позже сталинским ампиром. В 1960-е годы здание было очень грубо надстроено на два этажа. Ныне здесь кафедра патологической анатомии. Улица Поликарпова, 10.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 80 лет. Красивый дом-теремок в неорусском стиле на Чистопрудном бульваре. Заложен в мае 1895 года по заказу Московского почтамта как Дом призрения заслуженных престарелых членов почтово-телеграфного ведомства. Окончен строительством в 1898 году. Архитектор — академик архитектуры Императорской Академии художеств Александр Петрович Попов (в его честь, ещё при жизни зодчего, был назван Попов проезд).

Здесь селились вышедшие на покой почтальоны и телеграфисты. Кроме богадельни, в здании работали аптека и поликлиника. На центральном кокошнике долгое время сохранялся облик Христа Спасителя, написанный на металлическом листе. Он пережил революцию и почти все годы Советской власти. Исчез относительно недавно, в кокошнике осталась пустая ниша. Если сильно увеличить чёрно-белый кадр, можно разглядеть лик Христа.

В 1920-х тут было обычное жильё, потом работала ведомственная поликлиника Московского почтамта. Здание внесено в реестр памятников. В наши дни не используется.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Кузьминки. 1920-е годы. Белый обелиск в память о визите Александра II и императрицы Марии Александровны в имение Влахернское в августе 1858 года. Был создан по проекту Доменико Ивановича Жилярди; установлен у парадных Чугунных ворот. Ворота до нашего времени не сохранились — уничтожены в 1930-е годы.

Обелиск не пострадал. Почти. До революции на нём красовалась чугунная плита с надписью: «Село Влахернское, Кузьминки тож, имение Егермейстера Двора Его Императорского Величества, князя С.М. Голицына». Обелиск окружала ограда — цепи на восьми чугунных колёсоотбойниках. Они хорошо видны на старинной фотографии.

Полвека назад, 4 декабря 1974 года, вышло Постановление Совета Министров РСФСР №624: обелиск был внесён в список памятников культуры, подлежащих государственной охране.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около века. _______