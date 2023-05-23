Заброшенная красота в России

Тут каждому месту можно посвятить отдельную тему.

Усадьба Покровское-Стрешнево

Самая большая заброшенная усадьба в пределах Москвы – Покровское-Стрешнево. Усадьба Покровское-Стрешнево имеет очень долгую и богатую историю. Усадебный комплекс очень обширный: включает в себя господский дом в стиле классицизма, вотчинный храм XVII века, постройки в псевдорусском стиле, старинные оранжереи. Это место издревле принадлежало роду Стрешневых - с 1664 года. Род Стрешневых был родственным для Романовых: на Евдокии Стрешневой женился царь Михаил Федорович Романов. С тех самым пор Стрешневы стали знатнейшими представителями России. Будущий великий царь-реформатор Петр I часто гостил у Стрешневых, более того Родион Матвеевич Стрешнев был воспитателем маленького Петра!

Усадьба «Гребнево» — обширный архитектурно-парковый ансамбль, расположенный в 30 км к северо-востоку от МКАД на территории Гребневского сельского поселения Щёлковского района Московской области, в непосредственной близости от подмосковного города Фрязино. Основными постройками усадьба обязана генералу Г. И. Бибикову (шурину М. И. Кутузова) и С. М. Голицыну («последнему московскому вельможе»). Её расцвет пришёлся на эпоху Русского Просвещения. С приходом советской власти усадьба была национализирована, и её будущее претерпело несколько крутых и драматических изменений. С каждым новым зигзагом судьбы Гребнево теряет свой исторический облик: в первую очередь, безвозвратно исчезает внутреннее убранство и интерьеры. В 1919 г. в стенах усадьбы устроен санаторий для больных туберкулезом, впоследствии его сменяет Щелковский техникум электровакуумных приборов, вслед за ним усадьбу занимает НПО «Платан».

В 1960 году Гребнево объявляется памятником архитектуры республиканского значения. Делается несколько попыток реставрации, и к концу 1980-х годов появляется надежда на возрождение усадьбы: на её территории располагается историко-культурный центр, проводятся концерты и выставки картин известных мастеров. Однако в 1991 году, когда реставрация дворца близилась к завершению, при невыясненных обстоятельствах в нем происходит пожар, уничтожающий не только интерьеры, но и перекрытия с крышей, оставляющий лишь голые обожженные стены… Попытки законсервировать дворец не имеют успеха и в настоящее время он, фактически, уже превратился в руины. С тех пор усадьба приходит в состояние крайнего запустения и заброшенности, в котором пребывает и по сей день.

Усадьба Фон Мекк

В Москве и Московской области, к счастью, большинство старинных построек, заброшенных в советские годы, восстанавливают. В соседней Тульской области с этим существуют большие проблемы. Там Вы встретите многолетние усадьбы и храмы, из которых давно ушла былая жизнь. Дворянский род Фон Мекков происходил от силезского канцлера Фридриха фон-Мекка. Его внук переселился в Лифляндию, до этого долгое время служил в Швеции. Начиная с XIX века, род фон Мекков обосновался в Российской Империи. Близ села Хрусловка, в Тульской области сохранилась усадьба Максимилиана Карловича фон Мекка, сына Карла фон Мекка – крупнейшего инженера путей сообщения в России. Большинство железных дорог в европейской части нашей стране было построено именно этим человеком. На этой работе он сумел нажить многомиллионное состояние (в самой Москве есть усадьбы фон Мекков).

Атомный маяк на мысе Анива (Сахалин) Маяк построили с огромным трудом в 1939 году по проекту архитектора Миуры Синобу, это было уникальным и самым сложным техническим сооружением на всем Сахалине. Когда-то он светил на 17,5 миль, а теперь разграблен и пришел в запустение.

Сказочный замок в Заключье

На него можно наткнуться в живописной лесной местности на высоком берегу небольшого озера, между Москвой и Санкт-Петербургом. Усадьба архитектора А. С. Хренова была выстроена в конце XIX века по его собственному проекту. Отличительная особенность дома — полная асимметрия, а также сочетание природных и искусственных материалов при строительстве. Взору предстает не то средневековый замок, не то классическая городская усадьба, в которой в советское время был расположен санаторий. А в настоящее время дом очень неспешно восстанавливают, так что совсем заброшенным его считать нельзя.

Пятизвездочная гостиница «Северная корона»

Гостиницу «Северная корона» начала строить в 1988 году югославская фирма. Хотели построить пятизвездочный отель на 247 номеров общей площадью около 50 000 кв. м. Строительные работы остановились в конце 1995 года, когда объект уже был почти готов.

Восьмой цех завода «Дагдизель», Каспийск

Испытательная станция морского оружия, сданная в эксплуатацию в 1939 году. Находится на расстоянии 2,7 км от берега и давно уже не используется. Строительство велось долго и осложнялось трудными условиями: фундамент делали на берегу, а потом доставляли к месту строительства. Глубина стен — 14 метров, а толщина — 1,5 метра. К сожалению, цех прослужил заводу недолго. Поменялись требования к проводимой в цехе работе, и в апреле 1966 года это грандиозное сооружение было списано с заводского баланса. Сейчас этот «массив» заброшен и стоит в Каспийском море, напоминая с берега древнее чудовище.

Поселок Кадыкчан, Магаданская область

Кадыкчан (в переводе с эвенкийского языка — «Долина смерти») строили заключенные. В январе 1986 года население насчитывало 10 270 человек, а к 2006 году не осталось и тысячи, в 2012-м здесь жил один пожилой мужчина. Тут добывали уголь, за счет которого энергию получала большая часть Магаданской области, но после взрыва на шахте люди начали уезжать, поселок закрыли и отключили от тепла и электричества.

Заброшенная база подлодок ВМФ Бечевинка

Петропавловск-Камчатский-54, или Бухта «Финвал», был основан в 1960-х годах как военный городок, база подводников. Раз в неделю ходил корабль в Петропавловск-Камчатский, наземного сообщения с другими поселениями не было. Полное расформирование бригады произошло в 1996 году. Всё военное имущество было вывезено, отключено электричество и водоснабжение.

Корпус санатория «Энергия» в Подмосковье

На территории санатория есть новый корпус, исправно принимающий постояльцев, желающих порыбачить в местных прудах, а вот старый корпус частично сгорел и был заброшен. В сгоревшей части находился кинотеатр. Номера набиты горами мусора — телевизорами и мебелью. Главная достопримечательность здания — лестница в дворцовом стиле. Подобных заведений в России огромное количество, заброшенные пионерлагеря и санатории — обычное явление.

Пороховая комната, остров Русский

Подвал № 13 — единственный подвал в проекте 1910 года, в котором было пять туннельных хранилищ глубиной до 100 метров. Он использовался для хранения снарядов и взрывателей, некоторые из которых, по мнению энтузиастов промышленного туризма, все еще можно найти здесь.

Мокринский железнодорожный мост

Впечатляющий виадук в поселке Мокры которому более 100 лет. Во время Второй мировой войны немцы отчаянно искали здесь мост, так как по нему проходили эшелоны конвоев с боеприпасами. Найти его не удалось, и мост «списали» только в 1986 году.

Станция связи Север, Магадан

Тропосферная станция возле Анадыря была окончательно закрыта в 2003 году. С развитием спутниковой связи отпала необходимость в содержании такого массивного объекта.

Замок фон Гейслера, Тверская область

Готический замок стоит у озера посреди леса. Потомок обрусевшей голландской семьи Владимир Гейслер построил его за три года до большевистской революции 1917 года, после которой ему пришлось бежать из страны. В советское время в здании располагался санаторий, который, однако, не пережил перестроечные годы.

Форт Императора Александра I, Санкт-Петербург

Оборонительная крепость в Финском заливе так и не участвовала в боевых действиях, поэтому в итоге ее исключили из списка оборонительных сооружений города. Но тут же его перевели на другое назначение: в 1899 году он стал домом для лаборатории по изучению чумы.

Заброшенные позиции А-35 ПРО Москвы, Наро-Фоминск

Эти сферы — не что иное, как заброшенные позиции систем противоракетной обороны С-25 и А-35, которые раньше охраняли Москву. Всего сфер шесть, две из которых — бывшие радары.

Заброшенное здание электротехнической фабрики в Нововоронеже.

Дом культуры в Котельниче, Кировская область.

Заброшенные суда на ремонтно-эксплуатационной базе Енисейского речного пароходства в селе Подтесово под Красноярском.

Церковь Казанской иконы Божией Матери в селе Новинки, Нижегородская область.

Город Угольный Ручей, бывший участок добычи угля, недалеко от Норильска.

Мост в Кирицах, Рязанская область.

Заброшенное промышленное здание в Сибири.

Церкви в Палтоге, Вологодская область (бывшая деревня Акулово).

На территории Палтоги находятся два православных храма: Церковь Богоявления Господня (1733 года постройки) и Церковь Иконы Божьей Матери Знамение (1810 года постройки).

Деревянная Богоявленская церковь начала реставрироваться в 1990-х годах, однако необходимые работы не были окончены и это привело к обрушению храма 27 января 2009 года.

Казанская церковь Богородицы в Ярополеце.

По состоянию на 2006 год находился в руинированном состоянии. С 2016 года в храме ведутся противоаварийные консервационные работы.

Панельные пятиэтажки в Мурманске.

Покосившийся деревянный дом в Архангельске.

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