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Заброшенная красота в России

Тут каждому месту можно посвятить отдельную тему.

Усадьба Покровское-Стрешнево
Самая большая заброшенная усадьба в пределах Москвы – Покровское-Стрешнево.Заброшенная красота: усадьба Покровское-Стрешнево Москва, Россия, Архитектура, Фотография, История, Усадьба, Заброшенное, Пешие прогулки, ДлиннопостУсадьба Покровское-Стрешнево имеет очень долгую и богатую историю. Усадебный комплекс очень обширный: включает в себя господский дом в стиле классицизма, вотчинный храм XVII века, постройки в псевдорусском стиле, старинные оранжереи.Заброшенная красота: усадьба Покровское-Стрешнево Москва, Россия, Архитектура, Фотография, История, Усадьба, Заброшенное, Пешие прогулки, ДлиннопостЭто место издревле принадлежало роду Стрешневых - с 1664 года. Род Стрешневых был родственным для Романовых: на Евдокии Стрешневой женился царь Михаил Федорович Романов. С тех самым пор Стрешневы стали знатнейшими представителями России. Будущий великий царь-реформатор Петр I часто гостил у Стрешневых, более того Родион Матвеевич Стрешнев был воспитателем маленького Петра!

Усадьба «Гребнево» — обширный архитектурно-парковый ансамбль, расположенный в 30 км к северо-востоку от МКАД на территории Гребневского сельского поселения Щёлковского района Московской области, в непосредственной близости от подмосковного города Фрязино. Основными постройками усадьба обязана генералу Г. И. Бибикову (шурину М. И. Кутузова) и С. М. Голицыну («последнему московскому вельможе»). Её расцвет пришёлся на эпоху Русского Просвещения.Заброшенная РоссияС приходом советской власти усадьба была национализирована, и её будущее претерпело несколько крутых и драматических изменений. С каждым новым зигзагом судьбы Гребнево теряет свой исторический облик: в первую очередь, безвозвратно исчезает внутреннее убранство и интерьеры. В 1919 г. в стенах усадьбы устроен санаторий для больных туберкулезом, впоследствии его сменяет Щелковский техникум электровакуумных приборов, вслед за ним усадьбу занимает НПО «Платан».
В 1960 году Гребнево объявляется памятником архитектуры республиканского значения. Делается несколько попыток реставрации, и к концу 1980-х годов появляется надежда на возрождение усадьбы: на её территории располагается историко-культурный центр, проводятся концерты и выставки картин известных мастеров. Однако в 1991 году, когда реставрация дворца близилась к завершению, при невыясненных обстоятельствах в нем происходит пожар, уничтожающий не только интерьеры, но и перекрытия с крышей, оставляющий лишь голые обожженные стены… Попытки законсервировать дворец не имеют успеха и в настоящее время он, фактически, уже превратился в руины. С тех пор усадьба приходит в состояние крайнего запустения и заброшенности, в котором пребывает и по сей день.

Усадьба Фон Мекк
В Москве и Московской области, к счастью, большинство старинных построек, заброшенных в советские годы, восстанавливают. В соседней Тульской области с этим существуют большие проблемы. Там Вы встретите многолетние усадьбы и храмы, из которых давно ушла былая жизнь. Дворянский род Фон Мекков происходил от силезского канцлера Фридриха фон-Мекка. Его внук переселился в Лифляндию, до этого долгое время служил в Швеции. Начиная с XIX века, род фон Мекков обосновался в Российской Империи.Заброшенная красота: Тульская область. История, Архитектура, Фотография, Заброшенное, Российская империя, Путешествия, Россия, ДлиннопостБлиз села Хрусловка, в Тульской области сохранилась усадьба Максимилиана Карловича фон Мекка, сына Карла фон Мекка – крупнейшего инженера путей сообщения в России. Большинство железных дорог в европейской части нашей стране было построено именно этим человеком. На этой работе он сумел нажить многомиллионное состояние (в самой Москве есть усадьбы фон Мекков).Заброшенная красота: Тульская область. История, Архитектура, Фотография, Заброшенное, Российская империя, Путешествия, Россия, Длиннопост

Атомный маяк на мысе Анива (Сахалин)Фотография: 10 самых жутких заброшенных мест в России №2 - BigPicture.ruМаяк построили с огромным трудом в 1939 году по проекту архитектора Миуры Синобу, это было уникальным и самым сложным техническим сооружением на всем Сахалине. Когда-то он светил на 17,5 миль, а теперь разграблен и пришел в запустение.

Сказочный замок в Заключье
Фотография: 10 самых жутких заброшенных мест в России №5 - BigPicture.ruНа него можно наткнуться в живописной лесной местности на высоком берегу небольшого озера, между Москвой и Санкт-Петербургом. Усадьба архитектора А. С. Хренова была выстроена в конце XIX века по его собственному проекту. Отличительная особенность дома — полная асимметрия, а также сочетание природных и искусственных материалов при строительстве. Взору предстает не то средневековый замок, не то классическая городская усадьба, в которой в советское время был расположен санаторий. А в настоящее время дом очень неспешно восстанавливают, так что совсем заброшенным его считать нельзя.

Пятизвездочная гостиница «Северная корона»
Фотография: 10 самых жутких заброшенных мест в России №8 - BigPicture.ruГостиницу «Северная корона» начала строить в 1988 году югославская фирма. Хотели построить пятизвездочный отель на 247 номеров общей площадью около 50 000 кв. м. Строительные работы остановились в конце 1995 года, когда объект уже был почти готов.

Восьмой цех завода «Дагдизель», Каспийск
Фотография: 10 самых жутких заброшенных мест в России №10 - BigPicture.ruИспытательная станция морского оружия, сданная в эксплуатацию в 1939 году. Находится на расстоянии 2,7 км от берега и давно уже не используется. Строительство велось долго и осложнялось трудными условиями: фундамент делали на берегу, а потом доставляли к месту строительства. Глубина стен — 14 метров, а толщина — 1,5 метра. К сожалению, цех прослужил заводу недолго. Поменялись требования к проводимой в цехе работе, и в апреле 1966 года это грандиозное сооружение было списано с заводского баланса. Сейчас этот «массив» заброшен и стоит в Каспийском море, напоминая с берега древнее чудовище.

Поселок Кадыкчан, Магаданская область
Фотография: 10 самых жутких заброшенных мест в России №16 - BigPicture.ruКадыкчан (в переводе с эвенкийского языка — «Долина смерти») строили заключенные. В январе 1986 года население насчитывало 10 270 человек, а к 2006 году не осталось и тысячи, в 2012-м здесь жил один пожилой мужчина. Тут добывали уголь, за счет которого энергию получала большая часть Магаданской области, но после взрыва на шахте люди начали уезжать, поселок закрыли и отключили от тепла и электричества.

Заброшенная база подлодок ВМФ Бечевинка
Фотография: 10 самых жутких заброшенных мест в России №19 - BigPicture.ruПетропавловск-Камчатский-54, или Бухта «Финвал», был основан в 1960-х годах как военный городок, база подводников. Раз в неделю ходил корабль в Петропавловск-Камчатский, наземного сообщения с другими поселениями не было. Полное расформирование бригады произошло в 1996 году. Всё военное имущество было вывезено, отключено электричество и водоснабжение.

Корпус санатория «Энергия» в Подмосковье
Фотография: 10 самых жутких заброшенных мест в России №23 - BigPicture.ruНа территории санатория есть новый корпус, исправно принимающий постояльцев, желающих порыбачить в местных прудах, а вот старый корпус частично сгорел и был заброшен. В сгоревшей части находился кинотеатр. Номера набиты горами мусора — телевизорами и мебелью. Главная достопримечательность здания — лестница в дворцовом стиле. Подобных заведений в России огромное количество, заброшенные пионерлагеря и санатории — обычное явление.

Пороховая комната, остров Русский
Заброшенная красота в России.Подвал № 13 — единственный подвал в проекте 1910 года, в котором было пять туннельных хранилищ глубиной до 100 метров. Он использовался для хранения снарядов и взрывателей, некоторые из которых, по мнению энтузиастов промышленного туризма, все еще можно найти здесь.

Мокринский железнодорожный мост
Заброшенная красота в России.Впечатляющий виадук в поселке Мокры которому более 100 лет. Во время Второй мировой войны немцы отчаянно искали здесь мост, так как по нему проходили эшелоны конвоев с боеприпасами. Найти его не удалось, и мост «списали» только в 1986 году.

Станция связи Север, Магадан
Заброшенная красота в России.Тропосферная станция возле Анадыря была окончательно закрыта в 2003 году. С развитием спутниковой связи отпала необходимость в содержании такого массивного объекта.

Замок фон Гейслера, Тверская область
Заброшенная красота в России.Готический замок стоит у озера посреди леса. Потомок обрусевшей голландской семьи Владимир Гейслер построил его за три года до большевистской революции 1917 года, после которой ему пришлось бежать из страны. В советское время в здании располагался санаторий, который, однако, не пережил перестроечные годы.

Форт Императора Александра I, Санкт-Петербург
Заброшенная красота в России.Оборонительная крепость в Финском заливе так и не участвовала в боевых действиях, поэтому в итоге ее исключили из списка оборонительных сооружений города. Но тут же его перевели на другое назначение: в 1899 году он стал домом для лаборатории по изучению чумы.

Заброшенные позиции А-35 ПРО Москвы, Наро-Фоминск
Заброшенная красота в России.Эти сферы — не что иное, как заброшенные позиции систем противоракетной обороны С-25 и А-35, которые раньше охраняли Москву. Всего сфер шесть, две из которых — бывшие радары.

Заброшенное здание электротехнической фабрики в Нововоронеже.Заброшенная Россия

Дом культуры в Котельниче, Кировская область.Заброшенная Россия

Заброшенные суда на ремонтно-эксплуатационной базе Енисейского речного пароходства в селе Подтесово под Красноярском.Заброшенная Россия

Церковь Казанской иконы Божией Матери в селе Новинки, Нижегородская область.Заброшенная Россия

Город Угольный Ручей, бывший участок добычи угля, недалеко от Норильска.Заброшенная Россия

Мост в Кирицах, Рязанская область.Заброшенная Россия

Заброшенное промышленное здание в Сибири.Заброшенная Россия

Церкви в Палтоге, Вологодская область (бывшая деревня Акулово).
На территории Палтоги находятся два православных храма: Церковь Богоявления Господня (1733 года постройки) и Церковь Иконы Божьей Матери Знамение (1810 года постройки).
Деревянная Богоявленская церковь начала реставрироваться в 1990-х годах, однако необходимые работы не были окончены и это привело к обрушению храма 27 января 2009 года.Заброшенная Россия

Казанская церковь Богородицы в Ярополеце.
По состоянию на 2006 год находился в руинированном состоянии. С 2016 года в храме ведутся противоаварийные консервационные работы.Заброшенная Россия

Панельные пятиэтажки в Мурманске.Заброшенная Россия

Покосившийся деревянный дом в Архангельске.Заброшенная Россия

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https://pulse.mail.ru/article/udivitelnye-zabroshennye-mesta...
https://photochronograph.ru/2018/08/12/zabroshennaya-rossiya...

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