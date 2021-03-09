Женщины на фронте - 3. Подпольщики, разведчики, диверсанты, партизаны

Первая часть

Вторая часть



Вера ПОРШНЕВА (1917 - 1941)

До войны работала библиотекарем, вела активную общественную жизнь.

Когда оккупанты пришли на земли Калининградской области Вера закончила курсы пулеметчиц и добилась назначения в партизанский отряд. Вера стала лучшей разведчицей отряда. По заданию командования отряда партизанка проникла в немецкую комендатуру.

При выполнении очередного задания в тылу врага Веру выдал предатель. Более 2 недель девушку допрашивали и очень жестоко пытали.

Перед расстрелом девушка спрятала записку в подкладке пальто, которую обнаружили случайно, когда Веру перезахоранивали в братскую могилу.

30 ноября 1941 г.

Милая мамочка!

Пишу это письмо перед смертью. Ты его получишь, а меня уж не будет на свете. Ты, мама, обо мне не плачь и не убивайся. Я смерти не боюсь... Мамочка, ты у меня одна остаешься, не знаю, как ты будешь жить. Я думаю, что Зоя тебя не бросит. Ладно, моя милая, доживай как-нибудь свой век. Мама, я все же тебе немного завидую: ты хоть живешь пятый десяток, а мне пришлось прожить 24 года, а как бы хотелось пожить и посмотреть, какая будет дальше жизнь. Ладно, отбрасываю мечты...

Писать кончаю, не могу больше писать: руки трясутся и голова не соображает ничего — я уже вторые сутки не кушаю, с голодным желудком умирать легче. Знаешь, мама, обидно умирать.

Ну ладно, прощай, моя милая старушка. Как хотелось бы посмотреть на вас, на тебя, на Зою, милого Женечку, если сохраните его, расскажите ему, какая у него была тетя. Ну все. Целую вас всех и тебя, мою мамочку.

Твоя дочь Вера.



Хелене КУЛЬМАН (1918-1943)

В июне 1941 году Хелене окончила педагогический институт и должна была пойти работать в школу. Но началась война и девушка сразу подала заявление на фронт. Однако Хелене отправили работать в горкомкомсомола, она занималась организацией противовоздушной обороны, помощью раненым, а в августе 1948 отступает вместе с защитниками города.

Хелене попадает в Челябинск, работает в колхозе. Узнав про формирование эстонских национальных частей, девушка снова подала заявление на фронт и была зачислена бойцом медсанбата. Позднее ее направили в Ленинград в школу разведчиков и забросили на территорию оккупированной Эстонии.

Хелене передавала в Ленинград важные сведения о противнике. Ее задачей было наблюдение за морскими силами противника в порту Пярну и в заливе, а также за дислокацией воинских частей в районе Чудского озера.

В январе 1943 разведчица была вычислена и арестована.

В трофейных документах указывается, что Лээн Кульман отправлена в распоряжение политической полиции города Выру, а 4 января 1943 года передана внешней сыскной полиции в Пскове как разведчица Советского Союза. Был найден еще один документ: учетная карточка Лээн Кульман. На карточке пометка: «Находясь под арестом, Кульман умерла. Закончить личное дело 02.04.43».

Письмо Хелене сестре

24 августа 1942 г.

Не вешай нос. Это только начало трудностей. Но это все проходящее. Помнишь, ты сама однажды написала в мой альбом приблизительно такую мысль, что буря и дождь пройдут и опять будет светить солнце. Также исчезнет и самая большая боль и горе, и настанет опять время, когда можно будет смеяться от всего сердца и быть счастливой.

Жизнь красива такой, какая она есть. Украшают ее часто именно трудности. Наша жизнь имеет только одну цель — вперед. Никакой дороги обратно нет. Вперед! В борьбу и к победе. Если живешь только одной мыслью, если хочешь сделать все, чтобы эта мысль осуществилась, тогда никакая трудность не непреодолима. Хотя иногда невольно наполняются глаза слезами, высыхают они только в трудовом подъеме... Представь себе, как скучно было бы жить пустой будничной жизнью. Мы, комсомольцы, уже вступая в организацию, избрали себе другую, более тяжелую и более красивую жизнь. Жизнь, которая полна борьбы и радости победы. И даже если было бы возможно, мы не поменяли бы ее на более легкую жизнь.

Зоя КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ (1923-1941)

Вера ВОЛОШИНА (модель скульптуры Девушка с веслом) (1919-1941)

Девушки познакомились в школе подготовки разведчиков- диверсантов.

В ночь на 22 ноября в 41-м в тыл немецких войск было заброшено 20 человек разведчиков-диверсантов с целью совершения поджогов в населенных пунктах в зоне оккупации. 3 группы ушли в разные стороны. Зоя Космодемьянская в одной группе, Вера Волошина в другой.

Девушки были повешены в один день.

Зоя





«Акт 1942 г. 25 января в д. Петрищево Грибцовского сельсовета Верейского района Московской области.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе председателя Грибцовского сельсовета т. Березина Михаила Ивановича, секретаря Струковой Клавдии Прокофьевны, колхозников-очевидцев колхоза «8 Марта» Кулика Василия Александровича и Ворониной Евдокии Петровны, составили настоящий акт в нижеследующем:

В период оккупации Верейского района немецкими солдатами в д. Петрищево была повешена девушка, назвавшая себя Таней. После оказалось, что это была девушка-партизанка из Москвы Зоя Анатольевна Космодемьянская, 1923 года рождения. Немецкие солдаты поймали ее в то время, когда она выполняла боевое задание — поджигала конюшню, в которой находились более 300 лошадей. Немецкий часовой обхватил ее сзади, и она не успела выстрелить.

Ее повели в дом Седовой Марии Ивановны, раздели и начали допрос. Но получить какие-либо сведения от нее не пришлось. После допроса у Седовой, разутую и раздетую, ее повели в дом Ворониной, где находился штаб. Там продолжали допрашивать, но она на все вопросы отвечала «нет», «не знаю». Не добившись ничего, офицер приказал, чтобы начали бить ее ремнями. Хозяйка, которую загнали на печь, насчитала 200 ударов. Она не кричала и даже не произнесла ни одного стона. И после этой пытки снова отвечала: «Нет! Не скажу! Не знаю!» Ее вывели из дома Ворониной, она шла, ступая голыми ногами по снегу, привели в дом Кулика. Измученная и истерзанная, она находилась в кругу врагов. Немецкие солдаты всячески издевались над ней. Она просила пить, немец поднес ей зажженную лампу, и кто-то провел по ее спине пилой.

Потом все солдаты ушли, остался один часовой. Руки ее были связаны, ноги обморожены. Часовой велел ей подняться и под винтовкой вывел на улицу. И опять она шла, ступая босыми ногами по снегу, и водил ее до тех пор, пока не замерзал сам. Часовые менялись через пятнадцать минут. И так продолжали водить ее по улице целую ночь.

Утром построили виселицу, собрали население и публично повесили. Но и над повешенной продолжали издеваться. Ей ………………………… ножами. Когда наши войска погнали немцев от Москвы, они поспешили снять тело Зои и схоронить за деревней. Ночью спилили виселицу, как бы желая этим скрыть следы своего преступления.

Повесили ее в первых числах декабря 1941 г. На что и составлен настоящий акт. Подпись комиссии. Печать Грибцовского сельсовета».

По делу Зои был расстрелян староста деревни, который сотрудничал с оккупантами и две жительницы деревни (их дома были сожжены Зоей), которые пытались принять участие в избиении Зои.

Вера



Под руководством Веры группа совершила несколько диверсий, однако очень скоро у разведчиков закончились боеприпасы и продукты питания. Было принято решение возвращаться назад.

Вера была дозороной, остальные шли за ней следом - на расстоянии. Когда Волошина вышла из леса на дорогу, то те, кто были еще в лесу, услышали стрельбу. Позже на разведку к дороге отправили другую разведчицу, но там, кроме следов от крови и мотоцикла, девушка ничего больше не увидела.

А в это время тяжелораненую Веру Волошину немцы уже подвозили к Головково. В здании бывшей школы, где находился немецкий штаб, ее допрашивали и пытали всю ночь. А утром 29 ноября повесили на придорожной иве.

Тело в придорожной канаве случайно нашел местный житель и в безымянной могиле на берегу речки жители Головково в мае 42-го захоронили партизанку Веру Волошину.

Только через 15 лет раскроется вся правда об этом захоронении.

В ноябре в 41-м в "Девушку с веслом", установленную в Парке Горького за пять лет до начала войны, попала авиабомба.

В городе Кемерово есть две пересекающиеся улицы, одна из них носит имя Веры Волошиной, а вторая - Юрия Двужильного, жениха Веры, Героя Советского Союза, погибшего в 1944 году.





Надя ЛИСАНОВА

Ученица 10 класса Ялтинской школы

Вместе с товарищами поклялась мстить врагу.

Надя расклеивала на улицах Ялты листовки и воззвания, поддерживала связь подпольщиков с партизанами.

В феврале 1942 года ее арестовали и посадили в тюрьму. Надю неоднократно лично допрашивал начальник службы безопасности Мауэр. Надю расстряляли в конце февраля. Из тюрьмы она передала сестре письмо со стихотворением

Мне

вспомнилась школа родная,

Мне

вспомнился русский народ,

Прибрежная

Ялта родная

И огненный

солнца восход.

Умру я

свободно и честно

И голову

тихо склоню,

И русскую

землю родную

Я светлой

слезой оболью.

Тогда надо

мной защебечут

Родные мои

соловьи

И кудри мои

разовьются,

Но плечи не

дрогнут мои.

Я сильно

любила Отчизну,

И век я была

ей верна...

ТРИ РАЗВЕДЧИЦЫ

Сегодня 17 октября 1942 года. Больше месяца сидим в этой одиночке. Нас трое. Мы честно выполнили свой долг перед Родиной. За это нас истязают фашисты. Что бы они ни делали, мы погибнем честно, как в бою.

Прощайте, товарищи! Отомстите за нас.

Эта маленькая записка на листке из школьного учебника в 1957 году была найдена строителями за дверной коробкой в одной из камер бывшей гестаповской тюрьмы в Пскове. Листок был сложен вчетверо и пожелтел от времени. На одной его стороне кровью выведен контур красного знамени, а на другой — написан текст.

В ночь на 8 августа 1942 года в район Пскова была заброшена группа советских разведчиц. В группу с условным названием «Вера», входили 20-летняя москвичка Валерия Вильгельмовна Патковская, 19-летняя Валентина Михайловна Голубева, 18-летняя Елена Степановна Силанова и Анфиса Алексеевна Горбунова, 23 лет. Группа имела задание обосноваться в Пскове и сообщать по радио командованию советских войск сведения о расположении частей противника, о передвижении войск и техники, строительстве оборонительных сооружений.

Благополучно приземлившись, девушки на следующий день в районе Заречья наткнулись на карателей. В перестрелке погибла Лена Силанова. Трем разведчицам удалось уйти от преследования.

Устроившись на конспиративной квартире в пригороде Пскова, они регулярно передавали по радио шифровки командованию. В конце августа девушки перебрались в Псков Став на учет на бирже труда, они вскоре устроились на работу: Валентина Голубева (под фамилией Изотова) и Анфиса Горбунова (Мазина) — на шпагатную фабрику, а Валерия Патковская (Щедрова) — переводчицей в одном из учреждений города.

В сентябре 1942 года в связи с очередной регистрацией населения их вызвали в комендатуру и там задержали, так как у них в паспортах не оказалось какой-то отметки. Первоначально, не имея против девушек никаких улик, их содержали в абверкоманде , где режим был свободней, чем в тюрьме, и разведчицы готовились к побегу. Неожиданно в абверкоманду привезли женщину, которая хорошо знала Валерию. Не выдержав пыток, на первом же допросе она назвала подлинную фамилию Валерии и показала, что Патковская является руководителем группы разведчиц. На следующий же день Патковскую и двух ее подруг перевели в гестаповскую тюрьму, где подвергли допросам и пыткам. Не добившись показаний, девушек расстреляли





Ольга ЧЕХОВА (1897-1980)

Русская и немецкая актриса, жена Михаила Чехова, сестра Льва Книппера.

Уехала из России в 1920 году.

С 1921 по 1974 годы снималась в кино. Звезда немецкого кино в 30-ые, 40-ые и 50-ые годы.

В довоенные и военные годы была вхожа в высшие круги Германии, пользовалась особенным расположением Гитлера.

Официальных данных, подтверждающих, что Ольга работала на советскую разведку - нет.

Тем не менее, 27 апреля 1945 ее из Берлина на самолете переправили в Москву, а 25 июня также вернули обратно.





Зоя ВОСКРЕСЕНСКАЯ (1907-1992)

Правда об известной детской писательнице, тираж книг которой составил более 20 миллионов, раскрылась только в 90-х годах.

В 1921 году ее взяли на работу библиотекарем ВЧК, затем она служила в штабе ЧОН Смоленской губернии. В 16 лет Зоя - воспитательница в колонии несовершеннолетних правонарушителей. С 1925 по 1928 год работала на партийной работе на заводе

С 1929 года переезжает в Москву и работает в Иностранном отделе ОГПУ - во внешней разведке.

Первое задание - Харбин, где Зоя Ивановна 2 года выполняла задания Центра.. Позже в облике знатной баронессы, роскошно одетая, появлялась она на улицах Риги, в городах и поместьях старой Латвии. Затем в Германии и Австрии.

Воскресенской принадлежит авторство шифровки - печать донесений через шелковый платок.

Финляндия и Швеция - страны, в которых Зоя Ивановна провела большую часть своей закордонной разведывательной жизни: с 1935 по 1939 год - в Финляндии и с 1941 по 1944 год в Швеции.

В Финляндии «мадам Ярцева» (муж Воскресенской - резидент внешней разведки Борис Аркадьевич Рыбкин - работал в Финляндии под фамилией Ярцев) была заместителем резидента, официально работала в «Интуристе». После Финляндии Зоя Ивановна занялась аналитической работой, став одним из основных аналитиков в разведке. Именно к ней стекались разведданные от знаменитой "Красной капеллы".

С первых дней войны Воскресенская являлась сотрудником Особой группы, занимавшейся отбором, организацией, обучением и переброской в тыл врага диверсионных и разведывательных групп. Она стала одним из создателей первого партизанского отряда.



После окончания войны Зоя Ивановна работала некоторое время заместителем, а затем начальником отдела разведки.

Весной 1953 года, когда умер Сталин. Ее перевели начальником спецотдела в Воркутинский лагерь.

В 1955 году Зоя Ивановна вышла на пенсию и занялась литераторством.



Татьяна МАРКУС (1921-1943)

Связная подпольного горкома Киева и член диверсионно-истребительной группы. Участвовала в диверсионных актах против оккупантов, в частности, во время парада оккупантов бросила гранату, замаскированную в букете астр, в марширующую колонну солдат.

Скрывая свои еврейские корни, выдает себя за грузинку по фамилии «Маркусидзе»,

Красивая девушка легко входит в доверии к начальству и устраивается на работу в офицерскую столовую, где успешно подсыпает отраву нескольким офицер, сама оставаясь вне подозрений.

Кроме того, она своими руками застрелила ценного гестаповского осведомителя, а также передала в подполье

сведения о предателях, работавших на гестапо. Против красоты Татьяны не смог устоять высокопоставленный чин из Берлина, прибывший для борьбы с партизанами и подпольщиками. На своей квартире он был застрелен Таней Маркус. За время своей деятельности Таня Маркус уничтожила несколько десятков фашистских солдат и офицеров.

Разоблачила себя, оставив записку на теле убитого офицера. Была схвачена при попытке подпольщиков вывезти ее из зоны оккупации. В течение 5 месяцев её подвергали в гестапо жесточайшим пыткам, но она никого не выдала и была расстреляна.

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Надежда ТРОЯН (1921-2011)

Мария ОСИПОВА (1908-1999)

Елена МАЗАНИК (1914-1996)

Надежду, Марию и Елену объединяет участие в операции по уничтожению генерального комиссара Белоруссии Вильгельма Кубе, за которым долгое время охотилась советская разведка (во время одной из операций сработала мина в театре, было убито 70 офицеров, Кубе убыл из театра за несколько минут до взрыва)



Надежда Троян

С началом войны, находясь на оккупированной территории участвовала в работе подпольной организации в городе Смолевичи Минской области. С июля 1942 была связной, разведчицей, медсестрой партизанских отрядов «Сталинская пятёрка». Участвовала в операциях по взрыву мостов, нападении на вражеские обозы, не раз участвовала в боях.



Мария Осипова

К моменту войны работала в Верховном суде Белорусской ССР

В первые дни оккупации Минска немецко-фашистскими войсками Мария Борисовна совместно с преподавателем Минского юридического института А. А. Соколовой в общежитии института организовала одну из первых подпольных антифашистских групп. Первоначально организация насчитывала 14 членов. К сентябрю 1943 года в группе Ганны Чёрной насчитывалось около 50 активных участников. После установления связи с партизанами в августе 1941 года группа активно привлекалась к разведывательно-диверсионной работе.



Елена Мазаник

С момента оккупации работала уборщицей в немецкой воинской части, официанткой на фабрике-кухне и в казино для немецких офицеров. В начале июня 1943 года она была принята на работу в семью генерального комиссара Белоруссии Вильгельма Кубе.

Мария и Надежда вышли на Елену с целью привлечь ее к уничтожению Кубе. Елена отказывалась, то требуя встречи с руководством, то мотивируя тем, что не хочет причинять вред членам семьи Кубе.

Ее условия о встрече с руководством (плюс гарантия эвакуации сестры Валентины) выполнили, и Мазаник организовала подрыв Кубе в его спальне, пронеся с собой запущенную вместе с сестрой заранее бомбу, переданную Елене вместе с ядом для самоубийства.

Ни дети, ни беременная жена Кубе не пострадали.

Мария, Валентина и Елена были переправлены в партизанский отряд, а оттуда в Москву.



Вера Захаровна ХОРУЖАЯ (1903-1942)

Партизанская активистка, связная между Центральным Комитетом КП Белоруссии и командованием фронта.

После окончания гражданской войны работала в комсомоле Белоруссии.

С 1924 года — секретарь подпольного ЦК комсомола и член ЦК КП Западной Белоруссии. Блестящий пропагандист, Вера стремительно увеличивает ряды тех, кто вступает в активную борьбу с польскими оккупантами.

Арестована 15 сентября 1925 года и приговорена польскими властями к восьми годам лишения свободы.

Обменена на польского ксендза и в 1932 году вернулась в Советский Союз.

С 1937 по 1939 годы находилась в заключении по доносу и обвинению в шпионаже в пользу Польши.

5 августа 1939 года Вера Хоружая была оправдана и освобождена из-под стражи. В этот период новый глава НКВД Лаврентий Берия пересматривал дела Николая Ежова.

Веру восстановили в партии и на партийной работе.

После немецкой оккупации Белоруссии вступила вместе с мужем в партизанский отряд под командованием Коржа и работала там связной.

Поймана немцами под Витебском и после нечеловеческих пыток казнена в ноябре 1942 года.



Ася ЖУКОВА

Родилась 21 декабря 1924 года на Днепропетровщине.

С 1941 по 1943 год проживала на оккупированной фашистами территории. В Красной Армии с октября 1943 года. К разведывательной работе привлечена в 1944 году. После учебы в школе радистов направлена в распоряжение начальника разведывательного отдела штаба 1-го Украинского фронта.

В августе 1944 года была десантирована в тыл противника вблизи Кракова как радист разведывательной группы “Голос”, в составе которой успешно действовала до января 1945 года. Работала нелегально. Передала огромное количество разведывательных данных о состоянии и численности противника, поступавших от разведчиков и польских партизан. После ареста второго радиста группы Елизаветы Вологодской была направлена в партизанский отряд и уже оттуда поддерживала связь с командованием.

После войны окончила медицинский институт, работала врачом в Ялтинской поликлинике.

Деятельность рзведгруппы «Голос», проработавшей в районе Кракова 156 дней, стала ключевой сюжетной линией романа Юлиана Семёнова и фильма «Майор Вихрь». Руководитель этой группы Березняк Е.С. бежал от гестаповцев на краковском рынке — отчего после войны находился под наблюдением до 1956 года, вместе с вошедшей в его группу радисткой Елизаветой Вологодской.



Елизавета ВОЛОГОДСКАЯ

Родилась 7 ноября 1922 года в Киргизской ССР в городе Кара-Кол, русская, беспартийная. Окончила в 1941 году алма-атинский коммунально-строительный техникум.

С ноября 1941 г. по июнь 1943 г. проходила службу в Особом женском запасном строевом полку. В июле 1943 г. отобрана сотрудником ГРУ подполковником Коноваловым для работы в военной разведке. Окончила школу радиотелеграфистов. 15 апреля 1944 г. прибыла в распоряжение разведывательного отдела штаба 1-го Украинского фронта. Заброшена в составе разведывательной группы «Львов» на территорию Польши.».

Елизавета была арестована немцами «на ключе», но сумела бежать, завербовав одного из работавших с нею абверовцев. Эта группа вскрыла схему минирования объектов в Кракове и группа снабжала наших настолько подробными и точными данными, что это вызывало серьёзные подозрения.



Тот самый майор Вихрь



Прасковья Ивановна САВЕЛЬЕВА

Родилась в 1918 году . Руководитель подпольной группы в Луцке. Организовывала диверсии на железной дороге, выкрала у немцев образец секретного химического оружия, переправленный затем в Москву. 22 декабря 1943 года по доносу предателя арестована гестапо. 12 января 1944 года после жестоких истязаний и пыток сожжена заживо во дворе бывшего католического монастыря Луцка. Перед смертью на стене кельи №14, превращённой в камеру, нацарапала гвоздём записку:

Приближается черная, страшная минута! Все тело изувечено - ни рук, ни ног... Но умираю молча. Страшно умирать в 22 года. Как хотелось жить! Во имя жизни будущих после нас людей, во имя тебя, Родина, уходим мы... Расцветай, будь прекрасна, родимая, и прощай.

Твоя Паша,

январь 1944 г.



Мария Филипповна ХОВРЕНКОВА

Родилась в Белоруссии в 1914 году. Сельская учительница.

В начале войны шесть сестер Ховренковых стали подпольщицами, затем партизанскими связными. Выполняла особо важные задания командования: доставляла сведения, помогавшие авиации громить военные объекты фашистов и оружие. Доставила в отряд 15 винтовок, 4 пулемета, 200 кг тола, 24 тысячи патронов. По доносу предателя была арестована гестапо. Ее пытали в присутствии 7-летнего сына. Дикие издевательства над матерью так подействовали на ребенка, что впоследствии, не сумев оправиться от психического потрясения, он умер. Не добившись от нее ни слова, гитлеровцы повесили партизанку. Посмертно награждена орденом Отечественной войны.

Письма партизанки М. Ф. Ховренковой из гестаповского застенка (1943)

ПИСЬМО РОДНЫМ

Зиночка, обо мне не ходатайствуй, ибо ты моего дела не знаешь, не трать средства и не убивай здоровья, не расстраивайсяи береги сама себя, ибо ты у нас молодая, тебе жить нужно, обо мне не плачьте, я сама виновата, что заслужила, то получила.

Зиночка, прошу много, много раз, не трать здоровья. Я жизни не жалею, ибо моя судьба такая, что я сколько живу... [Далее текст неразборчив] и сама тоже.

Уважайте все сына за меня, а мне простите, что вы за меня пережили, и берегите Толю, чтобы он не скучал. Он, когда приносил передачу, очень плакал, когда увидел меня, просто растерялся и не знал, что ему делать, разрешили поцеловать. После, когда я его увидела, очень переживала, ну, ничего не сделаешь. Все заставит судьба пережить.

О, как жалею всех вас, что вам много переживать. Прошу, не плачьте, не одна я такая. Сейчас вижу — много людей переживают всякое горе. Убеждайте как можно маму, чтобы она не плакала.

Милая сестренка, не плачьте и передавайте Насте, пусть она не плачет. Я на нее не обижаюсь. Пусть смотрит деток. Привет Роману и тете Татьяне и Ермолаю, дядине Марии с ее детками и всей родне. Зиночка, скажи Анне, чтобы она не плакала, и Фруза и Мотя... [Далее текст неразборчив]

Такая я, вижу во сне часто Шурку и Ваню, и Надю, и Толика каждую ночь и вас всех, Фрузу, Мотю и Аню, Зиночку и вижу всех родных. Целую Настю с ее детками и мужем, целую Марусю с ее сыном, Лену с ее детками и всех, которые живут.

Я сейчас сижу в вашей камере, сидела 5 недель в камере смерти. Там, где сидела вся семья. Жалейте моего сыночка. Сиротку. Буду приять [Так в тексте] с того свету.

Целую Муру и Тамару. На меня не обижайтесь, не обижайте папу.

ПИСЬМО СЫНУ

Слушайся родных. Хорошо учись, будь вежливым, не кури. Не ругайся, учись играть на гармошке и на гитаре. У тебя есть способности. На что есть способность, не выбрасывай из головы, не ленись. Все заучивай, для тебя будет не плохо. Будешь помогать бабушке за меня и дедушке.

Помни маму, что у тебя была она... [Далее текст неразборчив]

… я-таки утешалась тобой и ты мной, и вся наша радость. Береги мои карточки. Когда придет дядя, зови его папой. Пусть перешивают тебе папины костюмы. Папе ничего не блюди.

Целую вас тысячи, тысячи раз. Желаю вам много раз счастья, только не такого, как было у меня, такого никому не желаю.

Русские героини европейского Сопротивления



Галина Федоровна РОМАНОВА (второй снимок сделан в гестапо, хранится в

German Resistance Memorial Center)

Родилась 25 декабря 1918 года. Подпольщица. В июне 1942 года вместе с группой врачей вывезена на каторжные работы в Германию.

Работая «русским доктором» в концлагерях вокруг Ораниенбурга, где были расположены важные немецкие стратегические объекты, возглавила молодежную подпольную организацию сопротивления «Европейский Союз», включавшую французов, немцев и бельгийцев. Цель – диверсии на военных предприятиях Германии и организация вооруженного восстания. Группа была раскрыта гестапо. Свыше 100 дней провела в камере смертников тюрьмы Плетцензее в Берлине. Текст обвинения содержит 29 страниц. 3 ноября 1944 года была гильотинирована.

Последнее слово участницы антифашистской подпольной группы «Европейский Союз» Г.Ф.Романовой:

Я знаю, что меня ждет. Но такой меня воспитала Родина. Я не унижусь перед вами и гордо приму смерть. Жалею только об одном — мало пользы успела принести своей Отчизне. Пусть простит меня за это мой народ...

Г. Романова

18 февраля 1944 г.



Ариадна Александровна СКРЯБИНА

Дочь русского композитора. Участница движения Сопротивления. Погибла в бою на юге Франции с устроившими ей засаду полицаями в июле 1944 г., за месяц до освобождения Тулузы.



Вера Аполлоновна ОБОЛЕНСКАЯ

Генеральный секретарь подпольной Organisation Civile et Militaire («Гражданская и военная организация») Вера («Вики») и высшие награды Франции, присужденные ей посмертно.

Из приказа фельдмаршала Монтгомери:

Этим приказом я хочу запечатлеть мое восхищение перед услугами, оказанными Верой Оболенской, которая в качестве добровольца Объединенных Наций отдала свою жизнь, дабы Европа снова могла стать свободной.

6 мая 1946 года.



Тамара Алексеевна ВОЛКОНСКАЯ (на снимке «Красная княгиня» с боевыми соратниками. Франция, 1945).

С 1941 года активная участница партизанского движения. Боролась с оружием в руках в рядах партизанского отряда капитана Александра Хетаурова, участвовала в боях за освобождение многих городов юга-запада Франции.



О. Э. Грененберг с дочерью Роменой

Ольга погибла в 29 лет, после жестоких пыток.

В 1941 году была заброшена в Латвию, легализовалась, устроившись на работу в аптеку.

С 41 по 44гг организовывала работу подпольщиков, держал связь с партизанами, отвечала за поставки им вооружения и боеприпасов, по радиопередатчику сообщала сведения в Центр.

ПРОЩАЛЬНОЕ ПИСЬМО ПОДПОЛЬЩИЦЫ О. Э. ГРЕНЕНБЕРГ СВОЕЙ ДОЧЕРИ РОМЕНЕ

Письмо дошло до дочере через 20 лет

2 августа 1944 г.

Моя милая Ромена!

Пытки и тюрьма меня не сломили. Когда меня поведут к месту казни, я пойду с поднятой головой и приму смерть с открытыми глазами...

Тебе, милая доченька, надо знать, за что пошла на смерть твоя мама, за что шли на смерть бесчисленные тысячи борцов. Мы защищали Советскую власть и идеалы Коммунистической партии. Это означает, что я отдаю свою жизнь за тебя, за твое будущее. И так—все! Мы идем на смерть за светлое будущее и счастье молодого поколения. Я отдаю свою жизнь, чтобы ты, милая Роменочка, не знала ужасов войны и чтобы радость твоей молодости никогда не омрачала черная свастика...

Я нахожусь в камере, в которой сейчас нас 12 женщин коммунистического подполья. Силу нам дает уверенность, что наша борьба справедлива... Мы все решили, что по дороге к месту казни будем петь «Широка страна моя родная». Эту песню мы все хорошо знаем. Да, красива наша Родина! За нее стоит бороться. В нашей славной Родине и жизнь красива. Большинство из нас еще сравнительно молодые. Поэтому естественно, что мы любим жизнь, но мы жертвуем свои пламенные сердца, чтобы счастливы были все трудящиеся нашей прекрасной Родины, которые останутся жить после нас...

Моя милая Роменочка!

Когда ты подрастешь, ты так же должна любить свою Родину и, если нужно, уметь так же бороться за Родину, как это делали я и твой папочка.

Уже долго я нахожусь на пороге жизни и смерти. В июне многих увезли на расстрел, в июле—не меньше и в августе—наша очередь.

Мою могилу ты, милая доченька, никогда не найдешь. Всех расстрелянных палачи сбрасывают в одну общую яму и сравнивают землю, чтобы никто не мог ее найти.

Идя в последний путь, я в мыслях последний раз тебя нежно обласкаю и поцелую.

Учись, Роменочка, как полагается комсомолке, и работай, как настоящий ленинец, так как только в труде на благо общества человек находит подлинное счастье жизни.

Твоя мамочка Оля.