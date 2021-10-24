12 ножей в спину будущего. Мы проигрываем борьбу за детей и подростков?

В 1983 году на Пленуме ЦК КПСС советский лидер Юрий Андропов сказал: «Мы ещё до сих пор не изучили в должной степени общество, в котором живём и трудимся». Почти сорок лет спустя мы снова сталкиваемся с той же проблемой, не понимая, по каким законам развивается общество.

Резня в режим нон-стоп?

Шокирующая новость минувшего дня — в школе № 51 города Махачкалы 16-летний ученик нанес смертельное ножевое ранение своему сверстнику. Школьники часто конфликтовали, порой дрались, но большого значения этому не придавали. Пока не случилось непоправимое.

Ученики школы, в которой произошла трагедия, теперь рассказывают: убийца и раньше приходил в учебное заведение с ножом и даже грозил им. Но администрация делала вид, что ничего не происходит, а мама юноши в ответ на претензии заявила просто — он же мальчик, что в этом особенного?

Здесь, конечно, появляется искушение списать все на местные горячие нравы и традиции, однако это было бы ошибкой. Вот вам еще несколько случаев последнего времени.

11 октября пресс-служба УМВД по Тульской области сообщила, что в Киреевском районе 10-летний мальчик ударил ножом в живот своего 12-летнего знакомого в ходе ссоры. Пострадавший был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

По факту случившегося проводится процессуальная проверка.

6 октября в Тюмени один из учеников 6-го класса местного лицея прямо во время урока начал нецензурно оскорблять одноклассников. Учительница, которая не сумела совладать с ситуацией, побежала за завучем, а несовершеннолетний агрессор пустил в ход канцелярский нож в отношении сверстника. Пострадавшего отправили в больницу.

22 сентября в Москве 16-летний школьник зарезал собственных отца и мать. Юноша страдал от алкоголизма и наркомании, а счеты с родителями свел буквально на следующий день после выхода из клиники, где проходил курс лечения.

21 сентября в московской школе № 1245 15-летний школьник нанес несколько ударов ножом сверстнику. Подростка госпитализировали с колото-резаными ранами живота и шеи.

В начале сентября в Алтайском крае 14-летний школьник облил сверстника бензином и поджег его. В результате произошедшего потерпевший получил 50-процентные ожоги тела и был доставлен в медицинское учреждение.

Также в начале сентября в подмосковном Долгопрудном 16-летний подросток поссорился с матерью, которая упрекала его за нежелание учиться. Воспитательная беседа закончилась тем, что юноша ударил мать ножом, после чего выпрыгнул в окно третьего этажа. Обоих пострадавших отправили в больницу.

Вулкан агрессии

Подчеркнем, это хроника событий всего за полтора месяца, и она далеко неполная. Количество преступлений, в которых фигурируют несовершеннолетние, чрезвычайно велико.

Причем речь идет не только о классических драках и мелких уголовных деяниях. Подростковая агрессия все чаще напоминает внезапно взрывающийся вулкан. Да и методы решения проблем выглядят просто чудовищно: многочисленные ножевые ранения, групповое избиение толпой, кое-где в ход идет и огнестрельное оружие.

«Не преувеличивайте, так было всегда», — говорят некоторые. Однако это не совсем верно: до таких масштабов дело не доходило. Да и сравнивать нравы лихих 90-х с относительной стабильностью нынешних времен, честно говоря, некорректно.

Далеко не всегда, когда заходит речь о подобных случаях, речь идет о выходцах из неблагополучных семей. Нередко крышу сносит вполне благополучным на первый взгляд мальчикам и девочкам, которые до этого момента считались гордостью родителей и преподавательского состава.

Когда после того, как все случилось, с таким разговаривают представители правоохранительных органов, часто в ответ звучит «не знаем, почему мы так поступили».

В 1980-х, говоря о проблемах молодежи, журналисты писали: новое поколение перестало верить в идеалы советского общества, и агрессией выражает протест против лицемерия взрослых.

Машина воспитания

Спустя годы ясно, что проблема была не в идеалах, а в людях, которые изменяли им ради собственных корыстных интересов.

И если лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, некогда воспевавшая Феликса Дзержинского, получила награду мирового сообщества за книги, в которых проявления всего советского поносились, то проблема не в Дзержинском, а в писательнице, у которой, как выяснилось, идеалов вообще не существовало.

Даже в позднем СССР, давая сбои, идеологическая машина обеспечивала воспитание людей, которые в массе своей проявляли благородство, приходили на помощь слабому и не били лежачего ногами. Рассказы о Ленине Зои Воскресенской, книги Аркадия Гайдара, легендарный рассказ «Честное слово» Леонида Пантелеева, книги о войне делали свое дело. До поры до времени система «октябрята — пионеры — комсомольцы» обеспечивала взросление нового поколения по заданным лекалам. Отдельные сбои не влияли на общую картину.

Никакой легализации блатняка, никаких криминальных форм вокруг школ — для пресечения подобной деятельности хватало участкового и инспектора по делам несовершеннолетних.

Да и развитая система секций, кружков, клубов, абсолютно бесплатных, позволяла вытащить с кривой дорожки даже тех, кто заблудился.

Сегодня в России тоже хватает секций, кружков, детских лагерей, но вот о полной бесплатности говорить не приходится.

«Булочка и трамвайчик» как идеологический суррогат

Но главное даже не в этом. Абстрактная, лишенная идеологии система воспитания работает на создание... кого?

Некоторое время назад целью объявлялся «грамотный потребитель», но к третьему десятилетию XXI века стало ясно, что это путь в никуда. России, как оказалось, по-прежнему нужны ученые, инженеры, конструкторы, высококвалифицированные рабочие, короче, не потребители, а созидатели.

Но на каких примерах их растить, на что опереться?

Ответа на этот вопрос нет. Разговоры о патриотическом воспитании упираются в то, что и патриотизм у нас понимается по-разному. Советский патриотизм власть имущим претит настолько, что его старательно вымывают, разменивая борьбу героев за Родину и идею на «булочку и трамвайчик». Такие образы сродни суррогатной водке, и при попытке их применения к молодежи они вызывают острое идеологическое отравление с последующим отторжением.

Дети и подростки уходят в интернет, где становятся добычей «ловцов душ» различных мастей, начиная от старых зэков, учащих их понятиям, до вербовщиков террористических организаций. Предоставить на этих площадках положительный контент, способный зажечь сердца молодых, не получается.

Как объяснить взрослым мужам, что Юлия Пересильд это не Юрий Гагарин и никого за собой в космос не позовет? Дети и подростки отлично чувствуют фальшь взрослых, отличая настоящие поступки от имитации.

Прости нас, Павка...

Полярный перелет Чкалова, космический полет Гагарина, освоение целины и БАМ — в свое время эти вещи могли позвать за собой даже отпетых хулиганов.

Сегодня звучат речи о необходимости строительства в Сибири и на Дальнем Востоке новых городов-миллионников, однако нет нового поэта, способного выдать нечто вроде:

Темно свинцовоночие,

и дождик толст, как жгут,

сидят в грязи рабочие,

сидят, лучину жгут.

Сливеют губы с холода,

но губы шепчут в лад:

«Через четыре года

здесь будет город-сад!»

Российские политики погружены в решение задач текущего момента, они ведут отчаянную борьбу, отстаивая интересы нашей страны. А где-то за их спинами подростки, которым не сужден было стать комсомольцами и расти на примере Павки Корчагина, режут друг друга ножами, поджигают, расстреливают из дробовиков. И если там, в тылу, мы проигрываем борьбу за молодые души, то и во всем остальном в итоге не окажется смысла.

А на примерке Павке Корчагина сегодня воспитываются юные китайцы. Но это уже совсем другая история.

https://aif.ru/society/people/12_nozhey_v_spinu_budushchego_...