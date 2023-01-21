Мысли вслух боевого командира

О правах и самоуправстве.

С одной стороны, я призываю к наведению более жёсткой дисциплины в войсках, вспоминаю Приказ 227, штрафбаты и прочее, а с другой - критикую привычку генералитета к самоуправству. На днях разжаловали до сержанта замкомандира Девятого полка и отправили командиром отделения в другое подразделение только за то, что он осмелился раскрыть глаза новому генералу на положение дел в полку. Человек воевал с четырнадцатого года, не вылезает с передка с начала операции - и пошёл к такой-то матери в назидание каждому, желающему открыть рот, чтобы у начальства открылись глаза.

Как здесь быть? Какой рецепт? А всё просто: если мерило - Победа, - то желающий её достичь будет делать всё для её достижения, и не делать того, что может этому помешать. Наведение дисциплины в армии будет способствовать достижению Победы? Безусловно. Удовлетворение царственных амбиций и устранение с шахматной доски неудобных офицеров будет мешать достижению Победы? Тоже очевидно.

Даже Владимир Путин сказал, что местные воюют порой эффективнее регулярных российских частей. Это он в том числе и об этом разжалованном офицере из местных. Местные же бесправные, у них никого нет, кто бы замолвил за них слово - с ними можно не церемониться. А как на это посмотрит солдатская масса, такие же бесправные офицеры? Это добавит им мотивации? Нет. Это покажет им деструктивный характер мышления современного генералитета и напомнит советские шаблоны про царских "держиморд": мы, дескать, что-то одно, а вы - что-то другое. Это неправильно.

https://t.me/aleksandr_skif/2541

Мы системно и последовательно уничтожаем остатки собственного генофонда. Украина гордится своими достижениями, помощью запада, проделанными в направлении Евросоюза и НАТО шагами - и как безумный, обвешанный пустыми консервными банками, мчится к обрыву, не осознавая своих последних дней. А Украина - это наш генофонд, - правда, отрекшийся от собственной идентичности. Но это не только генофонд - это общее духовное пространство, которое сейчас со всех сторон подьедает ржавчина.

Со своей стороны мы тоже сейчас несем потери, которые в современных условиях невероятно трудно восполнить. И если мы не найдём способ, как убедить людей последовать библейской заповеди - плодиться и размножаться, - тем, у кого есть виды на нашу землю, останется просто подождать, когда мы сами попросим выделить нам кусок нашей же территории, чтобы тихо умереть, как в доме престарелых.

К чему я это пишу? Я что, вдруг прозрел и возроптал против войны? Война понимается мной по-толстовски - строго и серьёзно, как страшная необходимость. А пишу я это к тому, что никакая политическая или иная человеческая причина не является в этой войне настоящей причиной. Страшно, что мы сами себя устраняем физически на полях этой войны? Страшно. У меня нет ненависти к украинцам - только боль от осознания того, что мы - люди - в очередной раз докатились до этого. Но ещё страшнее то, во что мы медленно превращались в последние десятилетия. Быстрее, чем физическая смерть, нас убивала духовная деградация, когда Евросоюз и кружевные трусики стали важнее кровных уз, если речь идёт об Украине, и когда земля, данная нам Богом, перестала восприниматься ценным даром и наследием, а стала просто тушей, которую нужно выпотрошить.

При таком нашем состоянии - только война. Она либо нас убьёт, либо даст нам шанс возродиться. Это как хирургическая операция, как ампутация гангренной конечности, как удаление опухоли - боль во имя спасения. Это не просто толчок к политическим преобразованиям внутри страны - это наш последний шанс понять, кто мы и зачем. С наступающим Рождеством! - Сейчас в этом празднике оттенков гораздо больше, чем обычно.

https://t.me/aleksandr_skif/2542

За секунды перед Макеевской Бойней 31.12.2022.

Прошло несколько дней с момента трагедии в Макеевке, - есть ли с нашей стороны реакция? Судя по тому, что вчерашний прилёт хаймерсов в район Холодной Балки таких последствий не имеет - выводы делаются и меры принимаются. В дополнение могу сказать, что для местных мобилизованных, выведенных с других направлений на переформирование, которых тоже держали, как селёдок в бочке, - введён специальный режим службы, минимизирующий скопление. Солдат, воевавших где-нибудь на Херсонском направлении и не видевших семьи несколько месяцев, перевели на дежурный режим, когда они сутки на службе, а двое - дома. Эта временная мера и разумна, и человечна - парни хотя бы дома побудут, - перезагрузятся.

В целом, анализ случившегося происходил на двух уровнях. На низшем уровне искали по привычке крайнего, на более высоком - пытались вывести формулу, как должен работать механизм размещения личного состава в подобных ситуациях. Согласен с мнением, что отвечать за решение проблемы должны и военные, и гражданские власти. Принято считать, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих: военным надо - пусть они и заморачиваются. Но все инфраструктурные объекты в чьей-либо собственности, и как только возникает потребность - сразу начинается плач Ярославны, - это проходили уже сотни раз. Ощущение, что у нас две войны, закрепилось окончательно: одна война для тех, кто погибает, а вторая - для зрителя... Вывод: командиры должны понимать, что сохранение собственной жизни и жизни солдат в условиях, когда безопасных мест сейчас нет, - это их зона ответственности. Но гражданские власти, в свою очередь, должны моментально реагировать на возникающие потребности и предоставлять военным максимум необходимого.

https://t.me/aleksandr_skif/2544

Разведка противника, наблюдая нашу подготовку, сделала вывод, что мы собираемся в наступление, и Украина решила нанести упреждающий удар на ключевых направлениях. Этот удар был запланирован на шестое января - в аккурат на Рождество, - но тут мы выступили со своей инициативой по установлению Рождественского перемирия и поставили Зеленского в положение...

Он же там крякает, что они воюют с чертями, - а тут черти предложили ему не осквернять праздник лишней кровью, - как отреагировать? Отвергнешь предложение - покажешь истинное лицо; примешь - хозяин из преисподней может наругаться... И давай лицедей нервничать, что планы срываются, да рассказывать, что подлая Россия использует время для подготовки, - но не рискнул все-таки устроить бойню на Рождество.

А вот про время для подготовки хотелось бы поподробнее... Не хитрая ли немка поведала всему миру, как Украина вместе со своими кураторами водили всех за нос, используя восьмилетнее перемирие для подготовки к войне с Россией? Ну так они готовились к отражению вторжения, - скажет кто-то. Возражу: если бы Украина не готовилась к войне, а взяла бы курс на мир, - то и вторжения бы никакого не было. Да, сейчас мы имеем дело с двумя факторами, с которыми придётся считаться: первый - в Украине выросло уже не одно поколение, которые не знают ничего, кроме Украины, а второй - война многих лояльных оставила по ту сторону баррикад.

Но и тем силам, которых запад привёл к власти в четырнадцатом году, нужно было считаться, что нам с ними не по пути, и смириться с раздельным проживанием. Но признавать очевидное они не хотели - и теперь война.

https://t.me/aleksandr_skif/2546

Вчера нам сбили "птицу" - небольшую электричку самолётного типа, верой и правдой служившую нам несколько лет. Мы сделали её в нашей лаборатории с применением некоторых изысков, и хоть морально она давно устарела - к РЭБ противника она демонстрировала некоторую устойчивость. Достали мы её с полки, потому что в последнее время все эти ДиДжиАй, в изобилии поставленные в войска волонтёрами, начали сыпаться с неба, как осадки - противник максимально усилил противодроновую борьбу.

Но тут вопрос: чем и как сбили? Птица благополучно залетела туда, куда коптеры и близко не подлетали, как вдруг по ней прилетела ракета. Там этой птицы - полтора метра в размахе, - и ракета.... Сразу же возникло подозрение, что навелись по радиоизлучению - электричку по выделяемому теплу не засечешь. И не пожалели ведь ракеты! - насколько берегут сейчас небо над собой.

Что нам с того? А надо переустраивать систему. Во-первых, сколько ни возись с коптерами - их потолок применения ограничен самим принципом их работы. Значит, нужно искать другие способы переиграть противника, но при том, что у нас есть решения - превратить это в тактику не получается. Одна из причин - правила капитализма: каждый разработчик трусится на своим авторским правом, боится упустить выгоды, - в итоге то, что должно стать массовым, остаётся штучным. Отсюда и дороговизна изделий, кстати.

А представьте, я таких электричек наделаю тысячи и буду запускать по десять штук на своём участке каждый день? - Как это примерно происходит с Геранями, только по всему фронту.... Никаких ракет не хватит, чтобы их сбивать. А за ними полетят барражирующие боеприпасы на дистанции, недосягаемые для нашей артиллерии.... Через месяц у противника не останется ни ПВО, ни средств поражения, без которых пехота бессильна. Что нужно для этого? Нужны "танки Т-34" и "автоматы Калашникова" в массовом производстве, а при нынешней системе подхода это невозможно.

https://t.me/aleksandr_skif/2547

Коллеги прислали актуальное фото, как по их птице отработала ПВО противника. При увеличении видно, как ракета летит на перехват. Ребятам повезло - после взрыва птица смогла вернуться домой.

https://t.me/aleksandr_skif/2548

Нужно воздавать должное подвигу наших парней, которые сегодня наступают и теснят противника. Задача, которую им приходится решать, требует невероятных усилий, и, безусловно, отрадно, что у них получается. Но мы не под Киевом, а под Донецком; противник не истощён и способен к активным действиям, и все фронтовики сосредоточенно ждут развития событий. Поэтому я бы поумерил интенсивность тактической радости и вспомнил, что радость уже однажды сменялась горьким разочарованием. Работы - непочатый край, - будем предельно бдительны.

https://t.me/aleksandr_skif/2549

Конечно, много сейчас инсинуаций по поводу назначения Герасимова командующим операцией. Внешне кажется, что Суровикина кинули под танки с Херсоном, а потом отодвинули, - но так ли это на самом деле - утверждать не берусь. Мне предпочтительнее поддержать собственную версию о том, что не нужно так давить на Верховного - особенно через соцсети, - иначе получите обратный результат. Я бы перестал уважать президента, который принимает решения на основе мнения соцсетей.

https://t.me/aleksandr_skif/2551

Прочитал в сети призыв научиться ненавидеть их так, как они ненавидят нас. Да, ненависть - это хороший временный стимулятор. Но если в нас недостаточно убеждённости в собственной правоте, веры в себя, настоящих мотиваций - ненависть не надолго поддержит "горение". Им приходится всё время делать инъекции ненависти, потому что дом их построен на песке, и за ними нет ни Божеской, ни исторической правды. А ненависть - она как чистый адреналин: когда крови хватает - учащённое сердцебиение помогает, а когда крови нет - то адреналин только зря заставляет сокращаться сердце.

Я убежден, что если мы научимся ненавидеть ТАК, как они - мы проиграем, даже победив на поле боя. Они уже проиграли - их ненависть к русскому, явленная задолго до русского пришествия, привела подконтрольную им нашу территорию к пропасти. Им только и остаётся, что инъекции - то ненависти, то западных подачек. Научите общество их ненавидеть - и вы погубите всё, за что отдано столько жизней. Лучше научитесь сами понимать, что это за война, и научите этому пониманию других - этого хватит.

https://t.me/aleksandr_skif/2552