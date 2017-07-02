День победы над хазарским каганатом

3 июля, по современному календарю, важнейшая дата в истории Русской нации.

1 Хейлетъ /день - Неделя/, Лето 6472 от С.М.З.Х. по славянскому КоленДарю (3 июля 964 по современному календарю) - День Победы Русского войска князя Святослава над Хазарским Каганатом. Пока мы, Русские, живы, мы будем славить Великие Победы наших дедов.

3 июля 964 года дружина князя русов — Святослава одержала сокрушительную победу над войском Хазарского каганата. Столица Каганата — Итиль была взята войском Святослава и разрушена, затем были взяты и разрушены ключевые крепости иудейской Хазарии, составлявшие основу её паразитарной власти. Хазарский каганат хищническое паразитическое государство, которое в течении многих лет истребляла население славянских племён, разоряло набегами все южные области Руси и распространяло своё влияние всё дальше на север.

Святослав не только сокрушил Хазарский каганат, но и пытался закрепить завоёванные территории за собой. На месте Саркела появлется русское поселение Белая Вежа, Тмутаракань переходит под власть Киева, есть сведения о том, что русские отряды находились в Итиле и Семендере до 990-х.

Хазарский каганат был первым государством, с которым серьёзно пришлось столкнуться Древней Киевской Руси. От исхода борьбы этих двух государств зависела судьба не только восточно-европейских племен, но и многих племен и народов Европы и Азии.

Первое достоверное упоминание о хазарах относится к 60-80-м годам VI века, когда они как подчиненные участвуют в походах тюркютов в Закавказье. По-видимому, в начале 90-х годов VI века хазары становятся ведущей силой в Восточном Предкавказье, признавая однако верховную власть Тюркского каганата.

С крушением в 50-х годах VII века Западно-тюркского каганата, хазары обретают независимость. С этого времени и можно говорить о начале Хазарского каганата. Глава хазар объявил себя главой всех тюркских и кочевых племен Евразии, то есть каганом. Одержав победу над булгарами, хазары значительно усилились.

Под их власть подпало все Северное Причерноморье, большая часть Крыма, Приазовье, Северный Кавказ, Нижнее Поволжье и Прикаспийское Заволжье. Ко второй половине VII в. относится и покорение хазарами лесостепной полосы Киевской Руси. Воспоминание об этом времени сохранилось в "Повести временных лет" в рассказе о требовании хазарами дани с полян. В подчинении у хазар оказалось большинство тюркских и угрских племен, кочевавших в Причерноморских и Прикаспийских степях.

Примерно в 730/731 году один из знатных людей Хазарии Булан обращается в иудейскую веру. К X веку Хазария, подчинившая часть восточно-славянских племен, была мощным очагом распространения иудаизма и его воззрений.

Смертельный удар Хазарскому каганату, положивший конец его самостоятельному существованию, был нанесен князем Святославом, сыном Игоря.

Готовя наступление на Хазарию, Святослав отверг фронтальный натиск через волго-донское междуречье и предпринял грандиозный обходной маневр. Прежде всего князь двинулся на север и покорил зависимые от каганата земли славянского племени вятичей, выведя их из зоны хазарского влияния.

Перетащив ладьи из Десны на Оку, княжеская дружина поплыла к Волге, где разгромила зависимые от каганата племена волжских булгар и буртасов. Так Святослав обеспечил безопасность своего северного фланга. Хазары не ожидали удара с севера. Они были дезорганизованы подобным маневром и не смогли организовать серьезную оборону.

Достигнув хазарской столицы — Итиля, Святослав атаковал пытавшееся спасти ее войско кагана и в жестокой битве разбил его.

Далее киевский князь предпринял поход в Северо-Кавказский регион, где разгромил опорный пункт хазар — крепость Семендер. Во время этого похода Святослав покорил племена касогов и основал на Таманском полуострове Тмутараканское княжество.

После этого дружина Святослава двинулась к Дону, где взяла штурмом и разрушила восточный хазарский форпост — крепость Саркел. Таким образом Святослав, совершив беспрецедентный поход длиной в тысячи километров, захватил основные опорные пункты хазар на Дону, Волге и Северном Кавказе.

Одновременно он создал базу для славянского влияния на Северном Кавказе — Тмутараканское княжество. Эти походы сокрушили мощь Хазарского каганата, который прекратил свое существование на рубеже X—XI вв. В результате походов Святослава Древнерусское государство добилось безопасности своих юго-восточных рубежей и стало в тот период основной силой в Волжско-Каспийском регионе.

Хазарский каганат был сокрушен Святославом. Конец Хазарии означал объединение в едином государстве, Киевской Руси, большей части восточнославянских племен. Во время похода были сокрушены и зависимые от каганата земли булгар, буртасов, ясов и касогов. Власть хазар была сокрушена не только в центре Хазарии, но и на ее окраинах.

Конец Хазарии означал свободу проезда Руси в Каспийское море, Хорезм и Закавказье. Русь открыла себе свободную дорогу на Восток. Торговые связи Руси с Востоком укрепились, благодаря устранению посредников Хазарии. Победа князя Святослава означала и мировоззренческую победу Руси в праве выбора особого пути своего духовного развития.

Как отмечают многие исследователи, сокрушение Хазарии, верхи которой исповедовали иудаизм и поддерживали его среди подвластных и окружающих народов через распространение выгодного для их мировоззрения — порабощения, рабства, покорности и превосходства иудеев, означало сокрушение оков наиболее тяжкого угнетения — духовного, которое могло погубить основы яркой, самобытной духовной жизни славян и других народов Восточной Европы.

Киевская Русь оказалась самым могучим и последовательным врагом иудейского хазарского каганата. Освободительная война восточных славян против хазарского каганата была завершена походом князя Святослава. Сокрушив основные военные силы каганата во главе с каганом и разрушив основные опорные узлы хазар на Средней и Нижней Волге, на Северном Кавказе и Нижнем Дону, князь Святослав лишил власти и торгово-ростовщическую верхушку Хазарии основы их паразитического существования.

"Хазарское царство исчезло как дым сразу же после ликвидации основного условия его существования: военного превосходства над соседями и тех экономических выгод, которые доставляло обладание важнейшими торговыми путями между Азией и Европой. Поскольку других оснований для его существования не было, оно под ударами более сильного Русского государства рассыпалось на составные свои части, в дальнейшем растворившиеся в половецком море", — заключает историю хазар крупнейший ее знаток М. И. Артамонов.

Для Киевской Руси же эта победа означало колоссальное укрепление могущества русского государства, выход Руси на главные роли в мировой политике того времени, торжество русского оружия и духовного превосходства над паразитическим хазарским государством.