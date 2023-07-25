Вива Куба ! 70 лет назад началась Кубинская революция

Сегодня - национальный праздник Кубы, исполняется 70 лет Кубинской революции. Вспомним о начале революционных событий на Острове Свободы.

Пожалуй, это один из немногих праздников мира, который отмечается не в честь героической победы, а в честь неудавшегося и подавленного восстания - тем не менее, если бы не было 26 июля, не было бы и кубинской революции, положившей конец режиму Батисты.

За шесть лет до победы революции, группа молодежи, возглавляемая Фиделем Кастро, совершила нападение на военные казармы Монкада - оно было отбито, многие нападавшие арестованы, Рауля схватили 29 июля, Фиделя — 1 августа.

Фидель Кастро, юрист по образованию, сам защищал на суде себя и своих товарищей. Речь его, известная под названием «История меня оправдает», была не просто речью защитника, а смелой декларацией принципов, прав и чаяний народа, патриотическим и юридическим обоснованием восстания, программой, которую впоследствии осуществила на практике победившая Революция. Можно утверждать, что нападение на казармы Монкада и речь Кастро на суде послужили основой для разработки методов революционной борьбы и стали программой грядущих революционных битв. Только вооруженное восстание народа и перестройка всей структуры общества позволили Кубе превратиться из полуколонии в свободную и независимую республику и стать на путь прогресса и социальной справедливости.

Фиделя приговорили к 15 годам тюрьмы, однако отсидел он чуть меньше двух лет, его выпустили по всеобщей амнистии, и он эмигрировал в Мексику...

А потом уже была «Гранма», неудачная высадка и тяжелейшая партизанская война, за которой последовала победа кубинской революции. 26 июля 1953 года группа кубинских повстанцев во главе с Фиделем Кастро атаковала казармы Монкада в городе Сантьяго-де-Куба. Это стало первым этапом на долгом пути к превращению Кубы в знаменитый на весь мир Остров Свободы.

Предыстория

Ещё в 1947 году на примере провала высадки против диктатора Трухильо будущий команданте Фидель убедился, что плохо обученным повстанцам не стоит вступать в лобовые столкновения с регулярной армией. Это правило должно было быть справедливым как на Гаити, так и на Кубе. Молодой Кастро (родился в 1926 году) посещал Венесуэлу, Колумбию, Панаму и видел, что почти везде бурлили революционные движения. Он практически наизусть знал биографии героев войн за независимость Кубы и революций в других странах.

В апреле 1948 года в колумбийской столице Боготе после убийства лидера Либеральной партии Хорхе Гайтана вспыхнуло восстание. Как раз в это время здесь проходила 9-я Панамериканская конференция, делегатом которой был Кастро, и молодой революционер получил свой первый боевой опыт.

Утром 10 марта 1952 года генерал Фульхенсио Батиста, не имея шанса выиграть выборы, как типичный латиноамериканский политик совершил на Кубе переворот. Бывший кубинский президент Грау Сан Мартин отметил:

«Со мной бы такой номер не прошёл, я никогда не спал в предрассветные часы. Бестолковость правительства и безответственное горлопанство ортодоксов — вот в чём я вижу главные причины переворота».

К этому времени Кастро уже был убеждённым марксистом. Фидель решил выдвинуть революционную программу и организовать народное восстание. Но оно требовало секретности и подготовки, тогда как большинство противников новоявленного диктатора Батисты поступало строго наоборот — например, рассказывая о планах захвата казарм в крепости Колумбия в Гаване всем подряд. ​Казармы Монкада, вид со стороны Дворца правосудия - Первый шаг Острова к Свободе | Военно-исторический портал Warspot.ru

Всего за несколько месяцев Кастро, лично беседуя с каждым добровольцем, набрал 1200 человек. За это время он на своём «Шевроле» наездил 50 000 км! Средний возраст повстанцев составлял около 20–24 лет. Немалое число из них были детьми испанцев — тогда на Кубе всех выходцев оттуда называли галисийцами. Члены ячеек (не более 10 человек) знали только своего непосредственного командира.

Сам Фидель, выросший в сельской местности, ещё с 10–11 лет был хорошим стрелком и умел обращаться с пистолетами, револьверами, охотничьими ружьями и винтовками. При подготовке свержения Трухильо Кастро научился работать даже с миномётом. Остальным пришлось учиться в… гаванских клубах, в т. ч. охотничьих. А первое время они вообще ползали по траве с ручками от мётел. Забавно, что даже единственный профессиональный военный среди повстанцев, Флорентино Фернандес Леон, по собственному признанию, почти не умел стрелять.

Замысел

Казармы Монкада первоначально строились как городская тюрьма, но из-за частых бунтов кубинцев их переделали под военное укрепление, крепость «Королева Мерседес», завершив строительство в 1878 году. Однако в казематы крепости регулярно сажали заключённых, включая одного из лидеров антиколониальной борьбы на Кубе Гильермо Монкада, в 1893 году обвинённого в государственной измене против Испании. После провозглашения республики в 1902 году казармам присвоили его имя. Крепость в плане имела форму неправильного треугольника. Фидель Кастро выбрал для атаки именно эти казармы по нескольким причинам.

Во-первых, крепость находилась довольно далеко от столицы. Куба — вытянутый в длину остров, и от Гаваны до Сантьяго, центра провинции Орьенте («Восток»), порядка 800–900 км (по шоссе — 927). Никакое Правительство просто не успело бы быстро перебросить войска на помощь гарнизону. А чтобы гарантировать свой успех, повстанцы собирались подорвать или вывести из строя мост на центральном кубинском шоссе у местечка Баямо. Перекрыть оставшуюся железную дорогу было бы куда проще, а перебросить значительные подкрепления по воздуху правительство просто не имело возможности. В идеале начальная стадия плана выглядела так: восставшие быстро захватывают несколько тысяч единиц оружия из арсенала казарм, прячут его в городе и отступают из казарм, чтобы избежать воздушной бомбардировки. ​Вид на казармы Монкада с воздуха - Первый шаг Острова к Свободе | Военно-исторический портал Warspot.ru

Во-вторых, провинция Орьенте издавна славилась оппозицией центральной власти — в ней всегда хватало партизан-«мамби». Следующим этапом плана как раз предполагалось раздать оружие народу. В юго-западной части Ориенте протянулся вполне пригодный для партизанской войны горный хребет Сьерра-Маэстра — тогда ещё не знаменитый.

В-третьих, с 25 по 27 июля в Сантьяго в любую погоду проходит карнавал, особенно яркий в провинции с преобладанием негритянского населения. Его кульминация как раз приходится на 26 число. Посреди буйства эмоций и красок никто не должен был обратить внимания на передвижения маленькой группы заговорщиков.

Лишь за несколько часов до атаки фиделисты собрались на небольшой уединённой ферме Сибоней в окрестностях Сантьяго. Каждая группа во главе со своим командиром добиралась к месту сбора на взятых в Гаване напрокат машинах (всего — 16 машин). Часть автомобилей даже имела флажки батистовского движения «4 сентября» (дата первого переворота Батисты в 1933 году). Ферму будущие повстанцы арендовали ещё за три месяца до штурма. Предварительно для тренировки они уже несколько раз собирались в разных местах страны — а потом получали отбой. Собравшись вместе, повстанцы разъехались для ночёвки по снятым в городе пансионам. Несколько человек отказалось от участия.

Часть оружия была спрятана заранее на ферме в сухом колодце, часть была куплена в пятницу, 24 июля, во второй половине дня. Штурм должен был начаться утром в воскресенье. Повстанцы имели несколько десятков бельгийских пятизарядных дробовиков, которые очень любил Кастро. Такие полуавтоматические дробовики можно было свободно купить в кубинских оружейных магазинах. Вторыми по распространённости в отряде Кастро были винтовки 22-го калибра (5,6 мм). У бойцов была одна-единственная самозарядная винтовка М1 «Гаранд», а также винтовка «Спрингфилд», два «винчестера», два пистолета-пулемёта Томпсона и несколько пистолетов.

Правительственные силы в районе планируемой атаки были представлены 1-м полком имени Антонио Maceo в Сантьяго и эскадроном сельской жандармерии в Баямо. В совокупности они насчитывали около полутора тысяч человек. Солдаты были вооружены пятизарядными «спрингфилдами», самозарядными «гарандами», автоматическими винтовками и пулемётами, включая крупнокалиберные, а также миномётами.

Предполагалось, что 120 человек нападут на казармы Монкада, а ещё 40 — на казармы в Баямо, чтобы помешать переброске подкреплений. Из штурмовавших основную цель одна группа – 24 человека во главе с Абелем Сантамария – шла на захват гражданского госпиталя, примыкавшего к казармам. Вторая группа, включавшая 10 человек с Раулем Кастро, атаковала Дворец правосудия. Третья группа из 90 человек во главе с самим Фиделем Кастро высылала 8–9 бойцов для снятия часовых у казарм, затем подъезжала к комплексу зданий и выводила оттуда босиком и в одном белье разбуженных и безоружных солдат. Для начала операции было выбрано время в 5:15 утра, когда было уже достаточно светло, но солдаты ещё не успели проснуться. Повстанцы учли даже то, что в Сантьяго светлеет на 20 минут раньше, чем в столице.

Революционеры переоделись в форму сержантов по образцу «восстания сержантов» 1933 года, которое организовал Батиста. Форму тоже купили заранее, а недостающую сделали по выкройкам. После захвата казарм повстанцы собирались отправить от имени армии сообщения в другие части. Гражданское население должно было решить, что армейцы дерутся между собой, и это усилило бы образовавшуюся сумятицу. Затем восставшие собирались взять контроль над радиостанцией в Сантьяго, раскрыть себя и зачитать подготовленные декреты, призывая население к всеобщей забастовке. «Своих» от «чужих» фиделисты планировали отличать по обуви – «свои» носили полуботинки.

Десятилетиями позже Кастро всё ещё считал, что будь у него возможность повторить штурм, он оставил бы этот план без изменений. Подвёл недостаток боевого опыта у революционеров. Но если бы штурм удался, революция могла бы победить слишком рано — в 1953 году СССР был ещё не тем, каким он стал к 1959-му. Хотя кубинцы изначально и не рассчитывали на помощь СССР, в реальности именно она «имела исключительное значение».

Штурм

Казалось, что всё было предусмотрено. Передовая группа уже успела обезоружить часовых и поднять цепь, перегораживающую въезд. Однако когда машины уже подъезжали к казармам, Кастро заметил на улице перед входом патруль из двух солдат — вероятно, по случаю карнавала. Кастро с бойцами спрыгнул на землю и попытался нейтрализовать патруль. Позднее Кастро признал попытку убрать патруль ошибкой — надо было ехать дальше как ни в чём не бывало. За лидером спешились и люди с остальных машин, решив, что они уже доехали до места назначения. Бой начался не на территории казарм, а рядом с ними. Раздались выстрелы, завыла сирена. Патруль исчез. Восставшие ворвались в здание, принятое ими за казарму – но это оказался госпиталь. В результате вместо толпы безоружных полусонных солдат повстанцам пришлось иметь дело с разбуженным гарнизоном. Тем временем другие группы захватили госпиталь и суд, как и было обговорено.

Не более чем через полчаса после начала боя Кастро принял решение отступать — шансов на успех уже не оставалось. Несмотря на огонь крупнокалиберного пулемёта с крыши казармы, машины смогли отъехать – в какой-то момент пулемётчик по неизвестной причине прекратил стрельбу. Другие бойцы остались в госпитале или пробивались кто куда — пешком, на автобусе или попутной машине. Интересно, что плана отступления у повстанцев не было вообще. ​Казармы после атаки - Первый шаг Острова к Свободе | Военно-исторический портал Warspot.ru

После некоторых блужданий Кастро и большая часть повстанцев прибыла обратно на ферму. Там Фидель собрал группу численностью около 20 человек, собираясь уйти в горы. Но без проводников, без информации, без пищи и воды повстанцы были обречены. Правительственные солдаты на машинах успели занять господствующие высоты. Сам Кастро имел большой альпинистский опыт, но его люди не могли похвастаться тем же. Эвакуировав двенадцать наиболее истощённых и раненых, Кастро остался лишь с восемью людьми, затем с двумя. И тут они совершили «глупую ошибку», после нескольких дней скитаний решив заночевать в покинутой крестьянской хижине. Там их и схватили «самым позорным образом».

Во время атаки на казармы были убиты три офицера и шестнадцать солдат. В бою погибло пятеро повстанцев — Хильдо Флейтас, Флорес Бетанкур, Кармело Ноа, Ренато Гитарт и Педро Марреро (Бетанкур и Ноа были отличными стрелками). Ещё 56 революционеров были схвачены и казнены. Тела многих из них носили следы пыток.

Едва не убили на месте и самого Кастро. Его по крайней мере трижды спас лейтенант-негр Педро Саррия, не давший расправиться с пленным ни своим солдатам, ни начальству. Пропаганда Батисты обвиняла в нападении головорезов-иностранцев: корейцев, индейцев, мексиканцев, венесуэльцев и даже поляков, нанятых братьями Кастро.

Впереди у Фиделя Кастро были тюрьма, голодовка, суд, слова «История меня оправдает» и новая попытка восстания.

Литература:

Кастро Ф. Фидель Кастро. Моя жизнь. Биография на два голоса. — М.: РИПОЛ классик, 2009.

Леонов Н. С., Бородаев В. А. Фидель Кастро. Политическая биография. — М.: Терра-Книжный клуб, 1998.

Мерль Р. Монкада. Первая битва Фиделя Кастро. М.: Прогресс, 1968.

Пастухов Н. Первое в Западном полушарии. «Огонек», № 31, август 1970. Стр. 5.

Травьесо Хулио. Время «Ч». М., Молодая гвардия, 1988.

Чичков В. День первый: Монкада. «Вокруг света», № 7, 1973.

https://warspot.ru/6690-pervyy-shag-ostrova-k-svobode

Без этой провалившейся атаки на казармы Монкада, которая положила начало «Движению 26 июля», не было бы современной Кубы.

Что же это за движение?

Организация возникла на рубеже 1952—1953 года, её ядро составляли студенты Гаванского университета. Первоначально, она имела название «Движение молодежи столетия».

Движение было реорганизовано в Мексике в 1955 году группой из 82 революционеров-изгнанников, включая Фиделя, его брата Рауля, Камило Сьенфуэгоса, и аргентинского революционера Че Гевары. Их задачей было сформировать организованные партизанские силы для свержения режима Батисты.

2 декабря 1956 года, 82 человека высадились на Кубу, прибыв туда на яхте Гранма из Туспана. С самого начала высадка обернулась неудачей. Когда яхта «Гранма» вошла в территориальные воды Кубы в районе Орьенты, люди, плывущие на ней еще не знали, что восстание, поднятое их соратниками на острове, уже подавлено правительственными войсками Батисты, и на берегу их уже ждали солдаты Батисты. Эта встреча вынудила революционеров в спешном порядке провести высадку в незапланированном и неизвестном повстанцам районе, около устья реки Белик.

Перед высадкой исполнили национальный гимн, Фидель Кастро произнёс краткую речь. Затем, разделившись на небольшие группы, стали прыгать в воду. Впереди было большое, протяжённостью около 2 км, болото с мангровыми зарослями. В некоторых местах люди утопали по грудь в грязной жиже. В довершение всего над зоной высадки появились самолёты ВВС Кубы. Но болото сослужило добрую службу: лётчики так и не заметили отряд. «Заплетающейся походкой, — вспоминал Эрнесто Че Гевара, — мы ступили на твёрдую землю, являя собой армию теней, армию призраков, которая шла, подчиняясь импульсу какого-то скрытого психического механизма».

До убежища — гор Сьерра-Маэстра — оставалось более 40 км, более тысячи солдат бросил Батиста на уничтожение повстанцев. Были перекрыты все дороги; все окрестности интенсивно обстреливались летавшими на бреющем полёте самолётами.

Участники высадки разбились на группы по 2—3 человека и голодные, в полуобморочном состоянии, как писал потом Эрнесто Че Гевара, с боями продвигались по направлению к горам. 21 человек погиб, многие были взяты в плен и преданы суду.

В конце декабря до условленного места — заброшенной в горах усадьбы Кресенсио Переса, одного из организаторов «Движения 26 июля» в этом районе, — добрались всего 22 революционера, имевших лишь два автомата. Среди них были: Фидель Кастро, Рауль Кастро, Эрнесто Че Гевара, Камило Сьенфуэгос, Рамиро Вальдес, Хуан Альмейда Боске — те, кто впоследствии возглавит на Кубе революционные преобразования.

Борьба повстанцев постепенно превратилась в борьбу всего народа против военно-полицейского режима. «Движение 26 июля» стало общенациональной патриотической организацией. 62 группы этого движения действовали за границей, главным образом в США, странах Центральной Америки и Карибского бассейна. Они собирали средства, приобретали оружие и разъясняли людям цели и задачи революции. Борьба закончилась в январе 1959 года, после того, как 1 января года повстанческие войска вошли в Сантьяго, одновременно на западе повстанцы во главе с Че Геварой овладели городом Санта-Клара. В ночь на 1 января Батиста бежал в Доминиканскую республику. 2 января отряды повстанцев вступили в Гавану, 6 января в столицу торжественно прибыл Фидель Кастро.

После того, как власть на Кубе перешла к Фиделю Кастро, «Движение 26 июля» воссоединилось с Народно-социалистической партией Кубы (НСПК) и «Революционным директоратом 13 марта». Так была сформирована Объединенная Партия Социалистической Революции Кубы (ОПСРК), которая в 1962—1963 годах была преобразована в Единую партию социалистической революции Кубы. В октябре 1965 года последняя переименована в Коммунистическую партию Кубы. А это музыка для поднятия боевого духа, 7 песен, посвященных или связанных неразрывно с кубинской революцией...

26 июля МАРШ КУБИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Guantanamera

"El Pueblo Unido"... ЧЕловеку - Команданте!

Запрещeнные Барабанщики - Куба рядом - filmed in Cuba in 1978

КОМАНДАНТЕ ЧЕ ГЕВАРА. АЛЕКСАНДР Ф. СКЛЯР

Муслим Магомаев / Куба - любовь моя



ВИА Песняры - Баллада о Че Геваре

Очень редкая песня Песняров, выходила только на виниле (в сборнике "Эта планета одна у людей", 1986 г.). Исполняет сам Мулявин. Вива, Куба!!! https://gala-gala15.livejournal.com/774471.html

Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев и премьер-министр Революционного правительства Республики Куба Фидель Кастро. Вива Куба! СССР. 70-е. Да здравствует Куба, да здравствует революция!

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26 июля: День национального восстания на Кубе