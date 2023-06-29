Часть нашей истории

Малоизвестная и захватывающая часть истории России — Железные караваны. Так называли речные флотилии, отправлявшие уральское железо с заводов в центральную часть страны. Водой большую часть металла перевозили 200 с лишним лет, с 1703 по 1918 год. «Плыть Чусовою рекою до Камы, а Камою вниз до Волги, а с Волгою и с Окою и с Москвою реками до Моск­вы», — так предписывал царский указ. Позднее, со второй четверти XVIII века караваны стали ходить не только до Мос­квы, но и до Санкт-Петербурга и в другие города России.

Перед отплытием каравана священник служил моле­бен и окроплял дощаники святой водой. Под выстрел суда отходили от пристани. Чусовая считалась очень опасной рекой, от сопровождающих требовалась недюжинная выдержка. В первый караван с Каменского завода было отправлено 323 пушки, 12 мортир, 15 гаубиц и 1110 пудов железа на 40 дощаниках. В Москву караван прибыл 18 июля за 84 дня пути.

Вот про что нужно сериалы снимать!

Совершенно забытая вещь — применение пальм при озеленении Москвы в 1920-1930-е годы. Они стояли везде — у Большого театра, фонтанов, ВСХВ, даже в метро (снимок сделан на «Кропоткинской»). Вероятно, их выносили только на лето, а зимой отправляли в тёплые оранжереи. Но в тридцатые Москва активно и в архитектуре, и в оформлении использовала идею продвижения себя как «тропического» города. Про это много писал Паперный в «Культуре Два».

Шпага для императрицы Чья шпага с рукоятью из янтаря хранится в Государственном Эрмитаже? Есть версия, что это оружие Екатерины Великой. Конечно, вряд ли императрица фехтовала, но эту красоту в золоте и янтаре ей подарили не для боя.

Как глава империи, Екатерина была шефом всех гвардейских полков. И в некоторых случаях, на парадах или в дни полковых праздников могла надевать особое мундирное платье цветов того или иного полка. А к нему полагалась шпага.

Опасное оружие получило изящное оформление. Это было в духе "галантного века". Кстати, изготовили шпагу во Франции, однако янтарь на её рукояти - балтийский. Русский янтарь, словно яркое солнце из глубин свинцовых, суровых вод.

А это шпага Павла I, большого поклонника средневековой романтики.

К Павлу можно относиться по-разному. Но за его чудачествами (а иногда самодурством) не забудем большую заботу о России и её армии. В гвардии, офицеры которой порядком разбаловались при Екатерине, Павел стал наводить порядок. Император озаботился даже тем, чтобы солдатам зимой было тепло: благодаря ему в обмундировании служивых впервые появилась шинель, а часовые в мороз стали надевать тулупы и валенки. Мелочь? Но не для солдат! Есть данные, что свою "рыцарскую" шпагу в рубинах и алмазах Павел подарил сыну - будущему императору Николаю I. Пройдёт время, Николай займёт престол - и продолжит политику отца: укрепляя страну и смело глядя в лицо опасностям. "Подняв забрало", как рыцарь на его парадном оружии.

Триумфальная арка. Москва, 1896 год. Триумфальная арка впервые сооружена в 1829-1834 годах по проекту архитектора О.И. Бове на площади Тверская Застава в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года.

Разобрана (разрушена) в 1936 году. Копия ворот сооружена в 1966-1968 годах по проекту В.Я. Либсона на Кутузовском проспекте, ныне — площади Победы в районе Поклонной горы.

Детали ворот и часть скульптур была передана в Музей архитектуры на территории бывшего Донского монастыря. После окончания реконструкции площади планировалось восстановить арку на площади Белорусского вокзала, но сделано это не было.

Чугунные колонны Триумфальных ворот несколько лет лежали на Миусской площади; во время Великой Отечественной войны все они, кроме одной, были переплавлены.

В Государственном музее архитектуры им. А.В. Щусева частично сохранились элементы Триумфальной арки и фотографии. Часть подлинных чугунных панно памятника сегодня находятся на хранении в Спасо-Бородинском монастыре. Единственная подлинная часть, вернувшаяся на восстановленную Арку на Кутузовском проспекте в 1968 году - это венчающая ее шестерка лошадей, запряженных в колесницу Славы, скульптор И. Витали.

Бои за пулемёты

Герой России - полный Георгиевский кавалер. Одним из них во время Отечественной войны 1914 - 1918 гг. стал подпрапорщик 71-го пехотного Белёвского полка Корней Иванович Алексеев. Корней Иванович был крестьянином села Першино Тульской губернии. На сверхсрочной службе - с 1912 г. Свой первый Георгиевский крест, 4 степени, он получил за бой 24 августа 1914 г., за "за личную храбрость при отбитии захваченных неприятелем пулемётов". Крест 3 степени - за бой 10 и 11 декабря 1914 г.: личным примером увлёк за собой подчинённых и спас оставленный в виду неприятеля пулемёт.

В бою 20 мая 1915 г. он подбадривал товарищей и первым бросился в атаку на вражеские укрепления, за что получил Георгиевский крест 2 степени. Креста 1 степени герой удостоился за то, что в бою заменил собой раненого командира роты, восстановил порядок и остановил наступление врага. Это было 21 июля 1915 г.

Мы помним тебя Корней Иванович. Вечная тебе слава...

«Грудь в крестах!» Так говорили раньше о храбрых защитниках Родины. Мы продолжаем знакомство в героями России - полными Георгиевскими кавалерами Одним из них в годы Отечественной войны 1914-1918 гг. стал старший унтер-офицер 71-го Белёвского пехотного полка Василий Петрович Симонов.

Он родился в 1885 г., был крестьянином Пермской губернии. Служил с 1907 г. Свой первый Георгиевский крест, 4 степени, Василий Петрович получил за бой 15 июля 1915 г.: доставил важное донесение под сильным огнём противника. Крест 3 степени - за бой 27 июля 1915 г.: при взятии занятого врагом укреплённого места «примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлёк их за собой».

Крестом 2 степени его наградили за боевые отличия: наверняка их было много. А крестом 1 степени - за то, что в бою 18 октября 1915 г. он первым бросился в окопы противника, чем способствовал успеху атаки.

Также на груди унтер-офицера - 3 георгиевские медали. Каждая из них - память об отваге защитника Отечества.

Василий Тимофеевич Карабанов - герой русско-японской и Первой Мировой войны, подпрапорщик 146-го пехотного Царицынского полка.

Участник Русско-японской войны 1904-1905 годов: пошел добровольцем и служил в военно-санитарном поезде Государыни Императрицы Марии Федоровны.

По мобилизации 1914 года был зачислен в 146-й пехотный Царицынский полк.

Награжден Георгиевскими медалями 4-й ст. № 200556, 3-й ст., 2-й ст., и 1-й ст. № 4302, Георгиевскими крестами 4-й ст. № 80821, 3-й ст. № 25849, 2-й ст. № 2865, 1-й ст. № 1306, медалями «За усердие» (на Аннинской и Станиславской лентах), «В память Русско-японской войны 1904-1905 гг.» и медалью общества Красного Креста «В память Русско-японской войны».

Празднование столетия Отечественной войны 1812 г. Последние свидетели. 1912 г. Бородино. Ветераны.

В 1912 году в Российской империи отмечалось столетие Отечественной войны. Задолго до этих торжеств были сделаны по всей России запросы у губернаторов о наличии живых свидетелей войны 1812 года. Было найдено всего 25 человек и все в возрасте более 110 лет, за исключением одного И. Машарского, которому исполнилось 108 лет. Он был очевидцем сражения под Клястицами.

Самому старшему из этих участников, бывшему фельдфебелю А. И. Винтонюку, было 122 года. Он был настолько слаб, что не мог ходить без посторонней помощи. Только пятеро из них смогли прибыть на торжества. Их посадили на стульях у решётки ограды.

Покупка Киева — официальное приобретение Киева Русским царством в результате соглашения с Речью Посполитой в рамках «Вечного мира» 1686 года и уплаты ей 146 тысяч рублей. Польская сторона, нуждавшаяся в деньгах и военной поддержке против турок и татар, а также не видевшая возможности отобрать Киев силой, согласилась обсуждать сумму, за которую она была готова официально отказаться от него.

Стороны начали долгие переговоры о цене, которую Москва заплатит Варшаве «по братской дружбе и любви» — именно так дипломаты в 1686 году официально сформулировали назначение платежа. Торг за Киев шёл несколько месяцев. Переговоры привели к окончательной сумме, за которую Киев был официально признан российским — 146 тысяч рублей. Это было примерно 10 % годового бюджета России.

Положение о покупке Киева было включено в «Вечный мир» 1686 года.

9 апреля 1906 года в Либаве сформировали отряд подводного плавания Русского императорского флота В истории русского военно-морского флота, и в первую очередь в истории его подводных сил, 1906 год занимает особенное место. 19 марта (по новому стилю) император всероссийский Николай II повелел включить в состав классификации кораблей русского военного флота новый класс — подводные лодки.

Появление тюльпанов в России Из Голландии Петр I привез много интересных вещей в Россию. Среди них и тюльпаны. Луковицы этих растений появились в России в 1702 году. Реформатор был настолько очарован растущими в дворцовых садах, растениями, что учредил «садовую контору» специально для выписки заморских цветов.

Российский герб В России, как и во многих странах Европы, государственные гербовые эмблемы появились в эпоху средневековья. В 1497 году двуглавый орел в качестве государственной эмблемы впервые появился на печати Ивана III, причем совместно с изображением святого Георгия, некогда являвшегося покровителем киевских князей.

Но если на печати Ивана III обе эмблемы выступали как бы на равных, занимая каждая свою сторону, то уже со следующего века двуглавый орел становится главной эмблемой российского герба. По мере укрепления царской власти к орлу и всаднику добавлялись новые атрибуты. В XVII веке в лапах орел уже держал скипетр и державу – регалии королевской, императорской власти, общепринятые во всех монархических государствах.

12 мая 996 года в Киеве освящён первый на Руси каменный храм — Десятинная церковь.

«Пройдусь по Абрикосовой» Мало кто, попав в незнакомый город и вертя головой в поисках таблички с названием улицы, поблагодарит давным-давно почившую императрицу Екатерину II. А ведь если по совести, то стоило бы. Потому что именно она в далёком 1768 г. написала генерал-полицмейстеру Санкт-Петербурга Николаю Чичерину следующие строки:

«Прикажи на концах каждой улицы и каждого переулка привешивать досок с имяни той улицы или переулка на русском и неметском языке. У коих же улиц или переулков нет ещё имян, то изволь оныя окрестить. Форм же досок получче и почище изделать, без многих украшениев, но просто».

Кстати, на этих табличках ещё и проставляли номера первого и последнего домов по конкретной улице, показывая стрелками, куда нумерация увеличивается, а куда уменьшается, - всё как сейчас. Указ, беспрекословно исполняющийся на протяжении столетий, - исключительная редкость.

Находчивость русского посла. Поexал как-то раз русский посол А.С. Меншиков ко двору одного турeцкого султана. Султан, узнав, что Меншиков высокого роста, прикaзал сделать низкую дверь в своем кабинете, дабы входя, русскому дипломaту пришлось поклониться Его Светлости Великому Султану, а следоватeльно бы вышло так, будто вся Русь поклонилась ему.

Мeншиков, узнав о коварных намерениях турецкого владыки, ловко вышел из положения – взял да вошел в хоромы не передом, а задом.

15 мая 1484 года в Московском Кремле заложен Благовещенский собор. На соборной площади Московского Кремля по велению Великого князя Иоанна III Васильевича (6) 15 мая 1484 года состоялась закладка каменного здания Благовещенского собора – православного храма в честь Благовещения Богородицы. Псковские мастера возвели белокаменный собор за 5 лет.

История российского флага Россия до царя Алексея Михайловича не имела единого государственного знамени.

Первый бело-сине-красный флаг России был утверждён в 1668 году царём Алексеем Михайловичем как корабельное знамя фрегата «Орёл». Порядок цветов и точный дизайн флага неизвестен, он мог быть триколором или крестовым. Предположительно это было белое полотно, с широким синим крестом, с двумя противоположными красными углами и двумя противоположными белыми углами.

6 августа 1693 года, во время плавания Петра I в Белом море с во главе Беломорской флотилии военных кораблей, построенных им в Архангельске, на 12-пушечной яхте «Святой Пётр» впервые был поднят «флаг царя Московского». Флаг, под которым Пётр совершил свой первый морской поход — по Северной Двине к Белому морю и на Соловецкие острова. В конце путешествия Пётр подарил флаг со своего судна одному из архангельских монастырей, где тот сохранялся до начала XX века, а затем поступил в Военно-морской музей в Петербурге, где находится и сегодня. Военно-морской флаг образца 1693 г.

После поражения Петра Великого под Нарвой в 1700 году, государь решил полностью отойти от традиций ведения войны в русском войске. Флаг Царя Московского больше не использовался - его заменил царский штандарт.

Пётр I отказался от «Флага царя Московского» и принял в качестве своего штандарта принципиально новый флаг: желтое полотнище с черным двуглавым орлом, держащим в клювах и лапах карты четырех морей. В качестве флага военного флота утверждался Андреевский флаг, а бело-сине-красный флаг оказался связан с российским торговым флотом.

В клювах и когтях орёл держал куски карты, на которых были изображены моря, к которым Россия имела выход (Чёрное, Каспийское, Балтийское, Белое).

В 1742 году в связи с предстоящей коронацией Елизаветы Петровны было сделано новое государственное знамя Российской империи (которое являлось одной из государственных регалий наряду с короной, скипетром, печатью и использовалось на торжественных церемониях, коронациях, погребениях императоров). Оно состояло из жёлтого полотнища с изображением на обеих его сторонах чёрного двуглавого орла в окружении овальных щитков с 31 гербом, символизирующих царства, княжества и земли.

11 июля 1858 года. Александр II своим указом утвердил чёрный, жёлтый и белый как цвета первого официального национального флага Российской Империи. Цвета черно-желтый-белый имеют неоспоримое геральдическое значение и берут свое начало от штандарта Императора Петра Великого.

В 1883 году Император Александр III поменял чередование цветов черно-желто-белого флага: флаг стал бело-жёлто-чёрным. Причиною тому было совпадение введённого в 1858 г. флага с флагом Ганновера. На картинах и фотографиях того времени видно, что с определенного момента черно-желто-белый флаг действительно был заменен бело-желто-черным.

28 апреля 1883 года. После долгих споров историков о том, каким должен быть флаг страны Александр III в 1883 году объявил бело-сине-красный флаг гражданским, a чёрно-жёлто-белый использовался только в качестве штандарта императорской фамилии, и вплоть до 1896 года применялся достаточно широко.

12 августа 1914 года Министерством внутренних дел был введён дополнительный флаг. К триколору добавили золотой квадрат с изображением государственного орла, который символизировал единение царя с народом.

Окончательное решение вопроса о государственном гербе и национальном флаге было на заседании правительства 6 мая 1917 года отложено до разрешения Учредительным собранием, которое так и не было собрано.

Алам Алам — нагрудное золотое украшение, декорированное каменьями и жемчугом, которое пристегивалось к платью. Об аламах речь идет в духовных грамотах Ивана Калиты, Ивана Ивановича и Дмитрия Ивановича, датируемых XIV веком. Так, Иван Калита одежду своих дочерей Марьи и Федосьи украсил «аламами». А в письменных источниках XVII века аламы упоминаются уже как украшения, которые крепились как на мужскую, так и на женскую одежду, при том зачастую в достаточно больших количествах.

Санкт-Петербург строился крепостными и государственными крестьянами, а также вольнонаемными рабочими. Из-за непростых условий работы строительство велось вахтовым методом: через каждые два - три месяца люди сменяли друг друга. Всего же за 14 лет возведения города в строительстве Петербурга приняли участие около 300 тысяч человек. Для сравнения, в 1703 году население Москвы составляло 200 тысяч человек.

Предательство как оно есть Не существовавший сын Василия IV Шуйского обещал европейским монархам «поделиться» Русью

Тимофей Анкудинов, чиновник из Вологды, самозванцем стал, судя по всему, по воле случая. Он запутался с финансами, из-за чего и вынужден был бежать за границу. Предварительно он сжёг собственный дом вместе с супругой и прихватил солидную денежную сумму. А за границей Тимофея, как говорится, «понесло». 9 лет он ездил по Европе, называя себя «князем Великопермским», сыном царя Василия IV Шуйского (хотя у этого царя и сыновей-то не было). Благодаря своему артистизму и изобретательности, Анкудинов заручился поддержкой таких влиятельных особ, как Папа Римский Иннокентий X, Богдан Хмельницкий, королева Швеции Кристина. Он обещал, что как только взойдёт на трон, обязательно «поделится территорией», издавал указы и собственноручно их подписывал. В результате князя Великопермского выдали царю Алексею Михайловичу, доставили в Москву, где и четвертовали.

Огнемёт Создателем ранцевого огненного прибора является русский изобретатель Зигер-Корн (1893 год). В 1898 году изобретатель предложил новое оригинальное оружие военному министру. Огнемет был создан по тем же принципам, по которым действуют и современные огнеметы. Прибор был очень сложный и опасный в употреблении и на вооружение принят не был под предлогом «нереальности», хотя изобретатель и продемонстрировал свое детище в действии. Точное описание его конструкции не сохранилось. Но тем не менее отсчет создания «огнемета» можно начать с 1893 года.

Три года спустя немецкий изобретатель Рихард Фидлер создал огнемет аналогичной конструкции. Фидлер обратился в Россию с просьбой об испытании его разработок, таковое было проведено на полигоне в Усть-Ижоре. Было показано 3 типа огнемётов: малый (носимый 1 солдатом на спине), средний (носимый 4 бойцами), тяжёлый (возимый).

После испытания 1909 году российское военное ведомство не стало осуществлять приобретение нового оружия. В частности, малый огнемёт был сочтён небезопасным для своих, а средний и тяжёлый полагались непригодными из-за большой массы и необходимости иметь много запасов горючих веществ. Зарядка и установка были сочтены довольно длительными, что чревато риском для боевых команд и собственно огнемётов.

Через полтора года Фидлер опять обратился в Россию, теперь уже с усовершенствованным оружием, но вновь успеха не имел. В других европейских странах, которые он объехал ещё до России, изобретение также не стали принимать на вооружение. Впрочем, события 1915 года, когда немцы применили огнемётные силы против стран Антанты, заставили правительства противников Германии по Первой мировой задуматься.

В начале 1915 года в России начались проектные работы по созданию огнеметов. В сентябре того же года на войсковые испытания поступили ранцевые огнеметы, разработанные профессором Горбовым. Но огнемет получился очень громоздкий и тяжелый, что не вписывалось в разряд носимого оружия. Этот огнемет был отклонен.

В 1916 году комиссии военного министерства России был представлен ранцевый огнемет, разработанный конструктором Товарницким. После успешных испытаний огнемет Товарницкого был принят на вооружение в 1916 году, а в начале 1917 года пехотные полки российской армии имели огнеметные команды.

Конструктивно ранцевый огнемет Товарницкого состоял из трех основных частей: баллона с огнесмесью, баллона со сжатым воздухом и брандспойта с воспламенителем. Принцип действия огнемета Товарницкого состоял в следующем: сжатый воздух из специального баллона попадал в баллон с огнесмесью через специальный редуктор. Под воздействием давления сжатого воздуха огнесмесь выталкивалась в брандспойт, где и воспламенялась. Простота конструкции позволила до середины 1917 года выпустить около 10 тысяч ранцевых огнеметов Товарницкого. Усть-Ижорское испытание огнемётов, 1909 год.

Бахмут. В 1701 году Петр I для развития добычи соли на реке Бахмут, распорядился построить здесь крепость с деревянными укреплениями, а слободу переименовать в город Бахмут.

В 1710–1720-х годах в Бахмуте производится укрепление крепостных сооружений. В связи с созданием новой оборонительной линии в 1730-х годах, роль Бахмута, как важной крепости в защите от набегов крымских татар и турок еще более возрастает. Важной составляющей хозяйства города и его окрестностей остаётся добыча соли.

В самом начале XIX в. в 1802 году была образована Екатеринославская губерния, с центром в городе Екатеринослав (он же Днепропетровск, он же Днепр), которая просуществует до Советских времен (до 1925 года). В ней Бахмут был центром Бахмутского уезда. Отмена крепостного права в 1861 году дала толчок развитию промышленности, в городе появляются стекольные и металлообрабатывающие предприятия, производство строительных материалов и другие производства.

Знаменитый разбойник Тришка-сибиряк Народным героем 19 века был Тришка-сибиряк. Информации о криминальном авторитете сохранилось довольно мало, однако по приданиям, он приводил в ужас помещиков и дворян. Народ слагал о нем легенды и сказки, представляя разбойника защитником обездоленных. Он был необычайно осторожен и хитер.

Совершая набеги на хозяйства помещиков, Тришка-сибиряк отдавал часть награбленного крепостным. Люди говорили, что сильно он никого не обижал, но мог «лихого до крестьян» барина наказать, например, подрезать жилки под коленками, чтоб «прытко» не бегал. Так он учил их «уму-разуму».

Даже после его ареста, слухи о нем еще долго не давали спокойно жить дворянам. Да и поймали его только потому, что поиски Тришки были в строжайшем секрете, поскольку власти остерегались его смекалки и хитрости. Дальнейшая судьба Тришки-Сибиряка неизвестна. Так что у нас были свои "Робин Гуды"

Было дело. Московский трамвай. Электрические часы на Манежной площади. Москва, 1912 г.

А слышали ли вы, что есть сопка с портретом Ленина, серпом и молотом? Село Степное Челябинской области.

Первый русский электромобиль В 1899 году инженер Ипполит Романов построил и продемонстрировал в Санкт-Петербурге первый русский электрический автомобиль, рассчитанный на перевозку двух пассажиров. Автомобиль мог проходить без замены батарей до 65 км, развивая скорость до 35 верст в час (примерно 39 км/час).Электродвигатель также был его собственной конструкции. Он развивал мощность 4,4 кВт, эквивалентную 6 л.с.

На фото: Электромобиль И. В. Романова у Гатчинского дворца. 1899-1900 гг.

Немногие знают, что у Белки и Стрелки на самом деле были другие клички В институте Белку звали Альбиной, а Стрелку - Маркизой. Когда собаки слетали в космос и вернулись, надо было давать информацию в прессу. О полёте доложили маршалу Неделину. Он, конечно, обрадовался, но вспылил: «Как это советские собаки могут носить такие прозвища?! Надо срочно придумать им другие!» И распорядился назвать их Белкой и Стрелкой.

Нашей истории более 7000 лет Надпись на памятнике в Тюмени "Поставлен город Тюмень в 7093 лето от сотворения мира" подтверждает это.

Ну вот. Большинство думает, что чуть больше 2000.

Русская кровь императоров в % Начиная с 18 века русские самодержцы стали брать в жены немецких принцесс. В следствие этого, к концу 19 века «русской крови» на престоле фактически не осталось.