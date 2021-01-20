Внуки «героев Майдана» не простят предкам последствий украинизации. ПолитРоссия

С 16 января 2021 года на Украине, согласно статье 30 закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах исключительно на украинском (государственном) языке.

Правда, есть оговорочка, о которой упомянул языковой омбудсмен Тарас Креминь в своем Facebook еще 2 декабря:

«Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке».

Но мы-то понимаем, что в реальной украинской жизни подразумевается, что другой язык — это, например, венгерский или польский, а не «москальская гавкота», против которой, собственно, и направлен вышеупомянутый языковой закон.

Хорошо. Допустим, что стремление украинских патриотов построить на месте бывшей индустриальной державы совсем уж самостийный хуторок с мовой, кавой и булыжными мостовыми бывшего Лемберга продиктовано не воспаленным бредом национального величия, а какими-то соображениями высшего порядка. Добра они хотят для серой массы так называемого народа.

Окей. Давайте абстрагируемся от текущей реальности и поверим в то, что Украина в ее нынешнем русофобском и националистическом изводе просуществует еще 30 лет, что никакие пертурбации мировой геополитики ее не затронут и никакие внутренние конфликты не разорвут на десяток маленьких украин. Допустим, что у киевской власти получится сломать о колено русскоговорящую часть населения и заставить их детей говорить и мыслить исключительно на государственном языке.

Какие чувства через 30 лет будут испытывать внуки «героев Майдана» по отношению к «героям» украинизации типа Фарион, Тягнибока или вышеупомянутого языкового омбудсмен Тараса Креминя? Вы скажете, что сложно спрогнозировать? А я уверен — жгучую ненависть. Жгучую ненависть на фоне подпольных кружков по изучению русского языка.

Все очень просто. При всем пестром этническом и языковом разнообразии планеты Земля в мире не так много языков, которые можно назвать мировыми по количеству носителей и ареалу распространения. По данным на 2020 год, первенство среди самых распространенных удерживает английский язык — 1,132 млрд носителей. Чуть меньше людей владеет китайским — 1,117 млрд. Русский в этом списке находится на восьмом месте с 258 млн носителей, пропустив вперед хинди, испанский, французский, арабский и бенгальский языки. Однако надо учесть, что эти 258 миллионов расселены на одной шестой суши и что богатство и универсальность русского языка подкреплены культурой мирового значения как гуманитарной, так и технической. Последнее обстоятельство — особенно важно.

Необходимо понимать, что, отказываясь от русского языка, Украина, с технологической точки зрения, совершает прыжок в XIX век. Так получилось, что в мире сложилось несколько систем стандартов, большинство из которых основано на нормальной (стройной и логичной) метрической системе, а англосаксонские — на архаичных дюймах-футах-милях.

В 2014 году Украина после Майдана уже встала враскоряку, анонсировав переход от «клятомоскальских ГОСТов» к международным ISO. Первые использовать «невместно» идеологически, на введение вторых банально не хватает нескольких десятков миллиардов евро. В сочетании с этой «эпохой перемен» переход на украинский язык не усугубит, а просто убьет на корню любую самостоятельную технологическую и научную деятельность на Украине. Попытка же ввести английский язык как повсеместный технический стандарт приведет просто к аду столкновения метрической системы с дюймами-футами. Кому интересно — погуглите про проблемы внедрения и обслуживания тепловозов ТЕ33А, построенных фирмой General Electric для «Укрзалізниці».

В рассматриваемом нами варианте через 30 лет на Украине мало-мальски сложные технологические проекты будут реализовываться только иностранными корпорациями с минимальным привлечением местного персонала. Да, фактор талантливых самородков никто не исключает, но остальных местных придется глубоко переучивать в случае привлечения их к деятельности чуть сложнее управления самосвалом или бульдозером.

Потому что в том диком суржике, который сейчас насаждается сверху на Украине, просто нет необходимого словарного запаса для создания технологической цивилизации XXI века. При этом насаждение сверху ультрановых словоформ (которые, судя по всему, изобретают какие-то безумные тролли в пещерах под Карпатами) вроде «винищувач-перехоплювач» (истребитель-перехватчик) у украинизированного населения энтузиазма не вызывают из-за дикой неудобоваримости, поэтому в каждом регионе появляется свой суржик второго порядка.

В результате через 30 лет на Украине при таком положении дел будет десяток «правильных украинских языков». Ведь невозможно представить, что «украинские патриоты» возьмут и договорятся до кодификации единственно правильного варианта языка. Поскольку если «украинские патриоты» до чего-то договорились и придерживаются договоренностей, то это какие-то агенты Владимира Путина под прикрытием.

В результате среднестатистический маленький украинец через 30 лет будет получать образование, которое не котируются нигде, в местности, которая не производит ничего и пригодна только для этнографического туризма. Учить английский? А вы уверены, что через 30 лет белые в Англии и США вообще будут нужны? Ну разве что в качестве рабов, «отвечающих за преступления предков». Учить польский? То же рабство, только ближе, да. Про учить китайский — даже не смешно.

Вот и остается только русский язык, только трудовая миграция в Россию. Вот тут-то у маленького украинца и будет просыпаться дикая ненависть к майданутым украинизаторам: весьма неприятно осознавать, что кто-то лишил тебя того, на что ты имел полное право по факту рождения. Что кто-то за тебя решил променять первородство на похлебку. Что тебе приходится учить русский язык, когда, например, киргизы или таджики знают его с рождения.

Но, конечно, этих 30 лет у Украины нет и не будет. Раздражение бездумной и насильственной украинизацией нарастает во всех слоях населения Украины, и рано или поздно маятник качнется в обратную сторону. Можно долго затыкать недовольным рот массированной пропагандой и кивать на Донбасс — мол, хотите как в Донецке, жить под бомбами? Но рано или поздно именно Донецк станет для остальной Украины примером того, как надо поступать с «потерявшими берега» внуками Бандеры.