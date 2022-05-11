Майдан-1923. «Пивной путч» в Германии начался с захвата зданий

Гитлер обращается к участникам «пивного путча», 1923 год.

Униженные и оскорблённые

События на Украине, особенно острая стадия противостояния в январе 2014 года, напоминают те, которые чуть более 90 лет назад разыгрались в Германии и вошли в историю под названием «пивной путч».

Германия в 1920-х годах находилась в бедственном положении. Веймарская республика, установленная после поражения в Первой мировой войне и падения монархии, жила под гнётом всевозможных ограничений, наложенных на неё Версальским мирным договором.

Въезд возвращающихся домой войск в Берлин. 10.12.18 года. Особо тяжким бременем для Германии была выплата репараций, установленных державами-победительницами. Вследствие них экономическая ситуация в Веймарской республике была весьма плачевной.Въезд возвращающихся домой войск в Берлин. 10.12.18 года.

Начиная с 1922 года из-за гиперинфляции Германия перешла с финансовых выплат по репарациям на поставки сырья: угля, стали, древесины.

Согласно условиям Версальского мирного договора, в случае если Германия нарушала график выплат по репарациям, Франция получала право на оккупацию новых территорий страны.

Именно такая ситуация сложилась в январе 1923 года, когда, обвинив Германию в нарушении поставок по репарациям, Франция оккупировала промышленный Рурский район.

Для Германии потеря контроля над ещё одной частью своей территории вдобавок к тем, что были предусмотрены Версальским договором, была не только национальным унижением, но и тяжёлым ударом по экономике.

Долой правительство!

Гнев населения Германии был настолько силён, что возглавить его решило правительство Веймарской республики, состоявшее из социал-демократов, призвавшее народ к «пассивному сопротивлению». Выплаты по репарациям были прекращены полностью, началась всеобщая забастовка, а в оккупированных Францией районах начались нападения на французских военных.

Однако для правительства была грань, через которую оно переступить не могло — власти Веймарской республики были не в состоянии полностью отказаться от выполнения условий Версальского договора, ибо это было чревато полной оккупацией страны.

Тяжёлое экономическое положение и национальное унижение, вызванное жизнью по «версальским правилам», вызвало рост в обществе радикальных настроений.

Берлинское правительство обвиняли в предательстве национальных интересов, сговоре с оккупантами, коррупции и других смертных грехах. Росли и сепаратистские настроения.

Дело в том, что Германия как единое государство образовалась лишь в 1871 году, до этого существуя в виде многочисленных независимых территорий. В 1923 году в одной из таких территорий, Баварии, у местных властей появилась идея об отделении от Германии. Таким образом сепаратисты рассчитывали избавиться от груза возложенных на Германию репарационных выплат.

Баварский сговор

Правые консерваторы в правительстве Баварии намерены были восстановить баварскую монархию и отделиться от Берлина.

В то же время глава правительства Баварии Густав фон Кар отдавал себе отчёт, что открытый мятеж против Берлина может вызвать силовые действия со стороны центрального правительства.

Силе фон Кар намеревался противопоставить силу, заключив союз с крайне правой партией НСДАП во главе с Адольфом Гитлером.

На тот момент влияние НСДАП в стране было незначительным, хотя зажигательные выступления Гитлера в баварских пивных, несомненно, множили ряды его сторонников. Отряды партии НСДАП идут на Берлин. «Пивной путч», 1923 год. Фото: globallookpress.com

Фон Кар был уверен, что Гитлера и его сторонников можно использовать в своих целях, грамотно им управляя.

У Гитлера были свои планы: вдохновлённый «походом на Рим» Бенито Муссолини, который в 1922 году закончился приходом в Италии к власти фашистов, амбициозный радикал задумал повторить его успех. Естественно, что всех своих планов фон Кару Гитлер не раскрывал.

Противостояние между Берлином и Мюнхеном нарастало. К октябрю 1923 года дело дошло до переподчинения правительству Баварии расположенных на его территории частей рейхсвера. Однако немецкий Генштаб дал твёрдо понять, что поддержит в конфликте правительство Германии, и баварские власти приняли решение далее не обострять ситуацию. «Сбавить обороты» было предложено и Гитлеру.

Но Густав фон Кар не учёл, что управлять нацистами невозможно. Гитлер был намерен довести свой план до конца. В рядах НСДАП к осени 1923 года насчитывалось 50 тысяч членов, включая бойцов военизированных формирований. Кроме того, вокруг НСДАП был создан «Немецкий союз борьбы», объединивший все праворадикальные группировки. Склонить военных на сторону нацистов должен был генерал Эрих Людендорф. Генерал Эрих Людендорф (в центре) и Гитлер. Фото: globallookpress.com

Герой Первой мировой войны, генерал Людендорф, как впоследствии и его последователи во Второй мировой, в неудачах на фронте был склонен обвинять кого угодно, но только не себя. Людендорф полагал, что причиной поражения Германии стал заговор в тылу, в котором участвовали немецкие социал-демократы и еврейство.

В лице Людендорфа Гитлер нашёл не просто родственную душу, но родственную душу, авторитет которой мог склонить на сторону нацистов военных.

И Гитлер решил, что время брать власть пришло.

Национальная революция в пивной

8 ноября 1923 года в помещении пивного зала «Бюргербройкеллер» проходил проправительственный митинг правых, в котором участвовал и сам глава Баварии Густав фон Кар.

В тот момент, когда три тысячи присутствующих внимали речам Кара, зал окружали штурмовики НСДАП. Кроме Кара, в пивной присутствовали командующий вооружёнными силами, расквартированными в Баварии, а также начальник баварской полиции.

Без пятнадцати девять вечера в центр зала ворвался Гитлер с соратниками, провозгласивший: «Национальная революция началась!». Под угрозой применения оружия объявив баварские власти низложенными, Гитлер стал убеждать фон Кара, а также военное и полицейское командование Баварии присоединиться к походу на Берлин. Военизированные формирования НСДАП на подступах к Берлину. «Пивной путч», 1923 год. Фото: globallookpress.com

Нужно отдать должное мужеству фон Кара и других членов правительства: они отказывались участвовать в нацистском походе. Ситуация, правда, изменилась, когда в пивной появился поддержавший выступление нацистов генерал Людендорф — члены правительства Баварии перешли на сторону Гитлера.

В это время нацистские штурмовики занимали одно за другим здания правительственных учреждений в Мюнхене.

Гитлер ликовал — взятие власти в Баварии прошло молниеносно, впереди Берлин! Генерал Людендорф был назначен командующим вооружёнными силами Германии, фон Кар получил пост регента Баварии, а сам Гитлер через день – другой намеревался стать канцлером Германии.

Полицейские стояли до конца

И тут мятежники допустили прокол. Будучи уверенными, что ситуация полностью в их руках, они отпустили фон Кара, а также начальника полиции и командующего вооружёнными силами. Те объяснили, что им необходимо осуществлять свои текущие обязанности. Агитационная листовка. «Пивной путч», 1923 год. Фото: globallookpress.com

Густав фон Кар, переживший неприятные минуты в пивной, не потерял политической воли. Он немедленно перевёл правительство Баварии из Мюнхена в Регенсбург, дезавуировал все свои заявления, сделанные в пивной под дулом пистолета, и объявил о роспуске НСДАП и её штурмовых отрядов.

Захваченную штурмовиками под руководством Эрнста Рема штаб-квартиру сухопутных войск блокировали части, верные правительству. Инициатива уходила из рук нацистов.

И тем не менее Гитлер решился продолжить реализацию своего плана. Тем более что такое решение поддержал генерал Людендорф, рассчитывавший своим авторитетом уговорить военных перейти на сторону мятежников.

9 ноября колонна вооружённых нацистов во главе с Гитлером и Людендорфом двинулась по улицам Мюнхена к блокированной правительственными силами штаб-квартире сухопутных войск. Однако на подступах к зданию дорогу трём тысячам нацистов преградили 100 вооружённых полицейских.

Гитлер призвал полицию сдаваться, однако сотня отважных ответила отказом. Напряжение росло до тех пор, пока не прогремели первые выстрелы. У кого именно сдали нервы, историки спорят по сей день. Зато известно другое: полицейские, потеряв несколько человек убитыми, не отступили ни на шаг, в то время как их огонь обратил нацистов бегство.

Мятеж, вошедший в историю как «пивной путч», провалился. Во время перестрелки на площади нацисты потеряли 16 человек убитыми, лидеры и активные участники мятежа, включая Гитлера и Людендорфа, были арестованы.

Возрождение недобитой гадины

Казалось, история нацистов бесславно завершена. Но на деле получилось иначе. Баварские власти, ввиду своей неприглядной роли в происшедшем, не были настроены придавать событиям большой резонанс. К тому же высокий авторитет генерала Людендорфа послужил некоей защитой путчистам. НСДАП в Мюнхене. «Пивной путч», 1923 год. Фото: globallookpress.com

Кроме того, в 1923 году большинство ни в Германии, ни в остальном мире и представить не могло, во что могут превратить Европу этот говорливый пивной оратор со своими соратниками. Многие видели в них всего лишь защитников униженного достоинства германской нации, борцов против коррумпированного правительства.

Судебный процесс над участниками «пивного путча» завершился в Мюнхене 1 апреля 1924 года. Шёл он странно и был похож скорее на многосерийную пропагандистскую речь Гитлера. Приговор оказался под стать процессу: Гитлер и ещё трое лидеров мятежа получили по пять лет тюрьмы, ещё пять человек были приговорены к 15 месяцам заключения, а генерал Людендорф и вовсе был оправдан. Храм почёта на площади Кёнигсплац в Мюнхене, возведённый в память о погибших участниках «пивного путча» 1923 года. Фото: globallookpress.com

За те несколько месяцев, что Гитлер провёл в тюрьме, он написал книгу «Моя борьба», ставшую «нацистской библией». Уже в декабре 1924 года Гитлер вышел на свободу.

Уроки «пивного путча» не пошли Германии впрок. Гитлер и его партия обрели широкую популярность среди слоёв, недовольных существующей властью, а в немецкой элите стали зреть идеи использования лидера НСДАП для реализации своих целей.

Игры с нацизмом в Германии завершились в 1933 году, когда на демократических выборах, в полном соответствии со всеми нормами закона, НСДАП во главе с Адольфом Гитлером одержала победу.

А дальше…

«Когда они пришли за коммунистами, я молчал — я не был коммунистом.

Когда они пришли за социал-демократами, я молчал — я не был социал-демократом.

Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал — я не был членом профсоюза.

Когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня».

Весной, летом и осенью 33-го в Германии продолжалась отчаянная политическая борьба, закончившаяся запрещением всех немецких партий, кроме НСДАП. Монопольное положение нацистов было закреплено на референдуме 12 ноября 1933 г. Основанное тогда государство было названо Третьим рейхом и просуществовало 12 лет. О взлёте и падении Третьего рейха «АиФ» побеседовал с историком Андреем Васильченко. Андрей Васильченко родился в 1975 г. в Ярославле. Российский германист, кандидат исторических наук. В 1997 г. закончил истфак Ярославского гос­университета. Автор книг «Секс в Третьем рейхе», «Мистика СС», «Арийский миф III рейха» и др.

Секс - дело общее

Сергей Осипов, «АиФ»: Почему Гитлер пришёл к власти? Казалось, союзники по Антанте сделали всё, чтобы милитаризм в Германии не смог возродиться...

Андрей Васильченко: По Версальскому договору выплаты репараций должны были закончиться к... 1988 г. Если вы загоняете людей в угол, не стоит ожидать, что в их стране будет развиваться политический центризм. Естественно, после Первой мировой войны в Германии в бурный рост пошли радикалы разной направленности - нацисты, коммунисты, национал-революционеры, национал-большевики, социал-революционные националисты... И у всех были свои боевые организации, даже у либерал-пацифистов. И все они ненавидели Веймарскую республику (так называли Германию с 1919 г., когда в г. Веймаре приняли новую конституцию страны). Тем не менее она просуществовала до 1933 г.

Поначалу Адольф Гитлер был одним из претендентов на роль вождя-националиста. Сперва ему удалось устранить всех конкурентов в этой «песочнице», потом и в других. Одна из причин его победы в том, что Гитлер был, пожалуй, первым политиком в мире, который осознал значение тотальной пропаганды.

Неслучайно одним из первых его решений стало назначение Йозефа Геббельса на пост главы Рейхсминистерст­ва народного просвещения и пропаганды. Геббельс был не лучшим оратором Германии и не лучшим немецким публицистом. Но он понимал: если национальную идею нельзя изложить в одном предложении, то грош ей цена. В смысле, пфенниг. Одна из самых коротких версий звучала так: «Айн рейх, айн фольк, айн фюрер» - «Одна страна, один народ, один вождь».

- Как из немцев так быстро удалось сделать нацистов?

- Гитлер предлагал всем и всё. При этом почти сразу! Организации ветеранов Первой мировой он привлёк красочными маршами и парадами (кстати, бледное подобие нацистских массовых мероприятий можно было наблюдать на «Русском марше» в Москве). Пролетариям он обещал полное отсутствие безработицы. Крестьянам - земли в Польше и России. Женщинам - настоящих арийских мужей. Армии - победы германского оружия и славу в неограниченном количестве. И всем вместе - «окончательное решение еврейского вопроса» с возможностью поделить между собой «расово неполноценную» собственность. И, заметьте, он никого не обманул. Другой вопрос - какую цену пришлось заплатить немцам за выполнение этих обещаний.

Человек в Германии 1933-1945 гг. был не сам по себе. Нем­цев объединяли по половому признаку (Союз германских женщин), возрастному (Гитлер-югенд), а уж профессиональных союзов каких только не было - и все с приставкой «национал-социалистический». Даже создание семьи, занятие сексом и рождение детей тоже было не личным, а государст­венным делом. 18 октября 1935 г. закон «О наследст­венном здоровье немецкого народа» вводил «свидетельство годности к браку». Нацистское государство активно организовывало консультации по вопросам брака, где женихов и невест просвещали относительно «наследственного здоровья расы». Но многие не хотели добровольно посещать эти консультации, а потому в 1936 г. подобные мероприятия стали обязательными при заключении брака.

Ещё примерно через год до немцев окончательно дошло, что теперь они живут в условиях новой реальности. Всего 5 лет ушло на то, чтобы подчинить себе всю страну. От Веймарской республики в рейхе не осталось и следа.

Мистика реальности

- Оккультные изыскания Третьего рейха - зачем им это было надо?

- Германский национал-социализм был, по сути, политической религией, где пост мессии занимал Гитлер. Сектор, занимавшийся проблемами ведовства и религии, был даже в СД у Генриха Мюллера. Ещё один вид эрзац-религии разрабатывали в СС под руководством Гиммлера. Судя по сохранившимся документам, эсэсовцы намеревались воссоздать некую изначальную нордическую прарелигию, которая обычно ассоциируется с культом древнегерман­ского бога Ирмина. Культ был окончательно уничтожен ещё в Средние века - при Карле Великом в IX в.

«Генеральным подрядчиком» работ по мистическим вопросам была организация, про которую и в России, и во всём мире сочинено немало легенд, - «Аненербе», или «Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков».

Архивы «Аненербе» после войны попали в США. Позд­нее документы вернули, но, видимо, не полностью. То, что ныне доступно исследователям, на две трети представляет скучнейшую бюрократическую переписку типа «Кто будет курировать изучение древней истории в Тюрингии» или «Какая трактовка учения о вселенском льде является правильной». Вообще тематика научных исследований в «Аненербе» была та ещё: разработка антисептиков и противодействие вшам на основе древних текстов; выведение особо пушистых ангорских кроликов для нужд люфтваффе (на мех для лётных комбинезонов); выведение мистического красного коня, про которого где-то прочитал Гиммлер... Профессор политологии Свободного университета Берлина Йоханнеса Тухеля, который с 1991 года руководит Центром памяти Сопротивления нацизму, обнаружил могилу главы гестапо Генриха Мюллера на старом... еврейском кладбище в Берлине. Кстати, вот и еще одна гримаса истории, не знаю, знали ли вы об этом.Профессор политологии Свободного университета Берлина Йоханнеса Тухеля, который с 1991 года руководит Центром памяти Сопротивления нацизму, обнаружил могилу главы гестапо Генриха Мюллера на старом... еврейском кладбище в Берлине. Мюллер был похоронен 1945 году в общей могиле на старом еврейском кладбище в районе Митте в центре города, пишет газета Bild со ссылкой на исследование Тухеля, в ходе которого были обнаружены архивные докумены. В одном из них содержится свидетельство о смерти. Также удалось обнаружить показания могильщика, который хоронил нацистского руководителя. Первоначально, по данным Тухеля, тело Мюллера похоронили во временной могиле недалеко от здания министерства авиации Третьего рейха. Его обнаружили и перезахоронили в августе 1945 года. Труп Мюллера был опознан тогда по генеральской форме и удостоверению СС с его фотографией. Ранее считалось, что глава гестапо похоронен на обычном берлинском кладбище в районе Нойкельн. Выдвигалась также версия, что Мюллер на самом деле жив и работает на разведку ГДР, либо спецслужбы СССР в Чехословакии. Интересный итог жизни подвела история, не правда ли? Андрей Сидорчик

https://aif.ru/society/history/maydan-1923_pivnoy_putch_v_ge...

https://aif.ru/society/history/1020909

https://aif.ru/society/history/1012799