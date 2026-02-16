Территория Героев...(198)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Рядовой Анжиганов Василий В районе одного из участков местности подразделение рядового Василия Анжиганова выполняло задачу по нанесению огневого поражения противнику.

Проявив отвагу и самоотверженность в условиях активного применения противником артиллерии и ударных БПЛА, военнослужащие под руководством Анжиганова отразили атаку противника и уничтожили восемь боевиков ВСУ.

После боя Василий лично эвакуировал раненых военнослужащих, чем спас им жизнь.

Благодаря мужеству и профессионализму рядового Василия Анжиганова, задача была выполнена.

https://t.me/rabotaembrat/11060

Рядовой Савкин Денис Рядовой Денис Савкин выполнял боевую задачу по уничтожению техники и живой силы противника в составе артиллерийского расчета.

После успешного выполнения боевой задачи артиллерийскому расчету Дениса была поставлена задача по смене огневой позиции.

В ходе выполнения боевой задачи, находясь вблизи орудия, Савкин обнаружил приближающуюся группу БПЛА противника. Не теряя самообладания, Денис быстро сориентировался в ситуации и открыл огонь из стрелкового оружия, уничтожив ретрансляционный беспилотный летательный аппарат. В результате уничтожения дрона-ретранслятора ещё три FPV-дрона противника потеряли управление и упали, взорвавшись на безопасном удалении от расчета российской артиллерии.

Благодаря мужеству гвардии рядового Дениса Савкина удалось не допустить потерь среди личного состава расчёта, а также повреждения орудия.

https://t.me/rabotaembrat/11053

Сержант Сайфуллин Ильнур Сержант Ильнур Сайфуллин выполняет задачи в ходе проведения специальной военной операции в должности командира отделения мотострелкового взвода.

В ходе боевых действий на одном из тактических направлений Сайфуллин действовал в составе экипажа боевой машины пехоты и выполнял боевую задачу по огневому поражению противника.

Сайфуллин, применяя накопленный опыт, в условиях массированного применения противником БПЛА, умело руководил подчиненным расчетом боевой машины и отразил атаки националистов. Под руководством Ильнура также были уничтожены вражеский минометный расчет и личный состав ВСУ.

Благодаря отваге, грамотным и самоотверженным действиям сержанта Ильнура Сайфуллина удалось не допустить потерь среди личного состава подразделения, а также занять более выгодные рубежи.

https://t.me/rabotaembrat/11069

Старший сержант Якупов Евгений Старший сержант Евгений Якупов выполняет задачи в должности радиотелефониста.

Якупову была поставлена задача по восстановлению проводной связи между командованием батальона и мотострелковой ротой, нарушенной в результате миномётного обстрела со стороны противника.

Прибыв на место разрыва связи, Евгений подвергся атаке ударных БПЛА противника. Не теряя самообладания, он уничтожил три FPV-дрона противника, направлявшихся в его сторону. После отражения атаки вражеских БПЛА Якупов приступил к восстановлению связи, устранив неисправность в кратчайшие сроки.

Благодаря мужеству и профессионализму старшего сержанта Евгения Якупова связь была оперативно восстановлена.

https://t.me/rabotaembrat/11054

Сержант Ильин Дмитрий Сержант Дмитрий Ильин выполняет задачи в ходе проведения специальной военной операции в должности заместителя командира взвода.

В ходе выполнения боевой задачи по эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения на одном из тактических направлений проведения специальной военной операции Ильин подвергся атаке БПЛА противника. Используя накопленный опыт, Ильин незамедлительно открыл огонь из стрелкового оружия и уничтожил вражеский fpv-дрон, после чего продолжил эвакуацию раненых товарищей.

В ходе боя Дмитрий успешно эвакуировал с линии боевого соприкосновения четверых раненных товарищей, которым в дальнейшем была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Благодаря мужеству и профессионализму сержанта Дмитрия Ильина боевая задача была выполнена в полном объеме и не допущено потерь среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/11062

Младший сержант Сафонов Иван Командир отделения мотострелкового взвода младший сержант Иван Сафонов получил задачу захватит опорный пункт противника.

Сафонов провел рекогносцировку на местности и наметил маршрут движения штурмовой группы. Скрытно выдвинувшись на исходную позицию, российские бойцы постепенно продвигались в направлении вражеского опорного пункта. Приблизившись вплотную, штурмовая группа была обнаружена БПЛА противника.

Начался артиллерийский обстрел. Сафонов отдал команду на штурм и сам возглавил группу. Благодаря заранее определённым целям для каждого военнослужащего, штурмовая группа ворвалась на укрепленные позиции и уничтожила украинских боевиков. Несмотря на артиллерийский обстрел и атаки ударных дронов, Иван организовал оборону на захваченном опорном пункте и удерживал позиции до прибытия группы закрепления.

Благодаря боевому опыту и профессионализму младшего сержанта Ивана Сафонова, были созданы условия, позволившие захватить и удержать позиции.

https://t.me/rabotaembrat/11055

Лейтенант Копатько Дмитрий Лейтенант Дмитрий Копатько выполняет задачи в ходе проведения специальной военной операции в должности командира мотострелкового взвода.

В ходе боевых действий на одном из тактических направлений проведения специальной военной операции Копатько осуществлял командование штурмовой группой при освобождении населенного пункта.

Копатько, проявив решительность и хладнокровие, первым зашел в населённый пункт и навязал противнику стрелковый бой.

В ходе боя, Дмитрий лично уничтожил пулемётный расчёт националистов, чем обеспечил дальнейшее продвижение своей штурмовой группы. В ходе войсковой операции группа Копатько взяла в плен четверых боевиков ВСУ.

Благодаря личному мужеству и отваге, грамотным и самоотверженным действиям лейтенанта Дмитрия Копатько удалось занять более выгодные рубежи при освобождении населенного пункта.

https://t.me/rabotaembrat/11076

Сержант Ишбаев Павел Сержант Павел Ишбаев радист гаубичного артиллерийского дивизиона выполнял боевую задачу по обеспечению артиллерийской бригады устойчивой связью, нарушенной в результате артиллерийского обстрела.

Выдвинувшись к месту обрыва, Ишбаев был атакован ударным дроном. Павел сумел найти удобную огневую точку, быстро занять позицию и уничтожить дрон из штатного оружия.

После уничтожения дрона, несмотря на опасность быть атакованным снова, Ишбаев добрался до места повреждения связи, восстановил оборудование.

Оперативные и решительные действия сержанта Павла Ишбаева позволили восстановить систему связи и нанести огневое поражение наступающим украинским боевикам.

https://t.me/rabotaembrat/11056

Старший лейтенант Магомедов Георгий Старший лейтенант Георгий Магомедов в должности командира взвода связи выполняет боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции.

Магомедову была поставлена задача по установке антенны -ретранслятора для увеличения дальности полета FPV-дронов.

В ходе выполнения боевой задачи противник применил ударные БПЛА. Георгий, не теряя самообладания и умело используя рельеф местности, укрылся от приближавшихся дронов противника и метким огнем из стрелкового оружия уничтожил два вражеских БПЛА. После чего оперативно установил антенну- ретранслятор.

Благодаря грамотным и профессиональным действиям старшего лейтенанта Георгия Магомедова боевая задача была выполнена, что позволило увеличить зону поражения противника при помощи FPV-дронов.

https://t.me/rabotaembrat/11065

Сержант Мухамбетов Дамир Сержант Дамир Мухамбетов выполняет задачи в ходе проведения специальной военной операции в должности заместителя командира взвода.

В ходе боевых действий на одном из тактических направлений проведения специальной военной операции Мухамбетов выполнял боевую задачу по штурму вражеских позиций в составе своего подразделения.

Дамир, рискуя жизнью, скрытно пробрался на позицию противника и прицельным огнем из стрелкового оружия уничтожил личный состав ВСУ, что позволило штурмовой группе захватить хорошо обороняемый опорный пункт противника.

Благодаря мужеству и самоотверженным действиям сержанта Дамира Мухамбетова удалось не допустить потерь среди личного состава подразделения, а также занять более выгодные рубежи.

https://t.me/rabotaembrat/11063

Старший лейтенант Александров Александр В районе одного из участков местности подразделение Александра Александрова выполняло задачу по нанесению огневого поражения противнику.

В ходе выполнения задачи противник применял артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты. Штурмовая группа под руководством Александра захватила опорный пункт противника и удерживала до прибытия основных сил подразделения.

Благодаря мужеству и профессиональным действиям старшего лейтенанта Александра Александрова, задача была выполнена.

https://t.me/rabotaembrat/11078

Сержант Потапов Кирилл Сержант Кирилл Потапов выполняет задачи в ходе проведения специальной военной операции в должности командира зенитно-ракетного расчета.

На одном из тактических направлений СВО Потапов в составе зенитно-ракетной батареи выполнял боевую задачу по прикрытию воздушного пространства над ведущими наступательные действия мотострелковыми подразделениями.

В ходе боя Потапов уничтожил четыре разведывательных и ударных БПЛА противника.

Благодаря профессионализму сержанта Кирилла Потапова и слаженной работе его расчета боевая задача по прикрытию штурмовых групп была выполнена в полном объеме без потерь личного состава, а штурмовые группы продвинулись в глубину обороны противника.

https://t.me/rabotaembrat/11075

Младший сержант Алипов Сергей Младший сержант Сергей Алипов выполнял боевые задачи специальной военной операции по освобождению населенного пункта.

В составе мотострелкового подразделения он выдвинулся на захват позиции противника. Под миномётным обстрелом, атакой беспилотных летательных аппаратов и огневым воздействием со стороны противника Алипов скрытно подобрался к позиции противника. Метким броском гранаты он уничтожил двух украинских боевиков, после чего ворвался на позиции и зачистил их, уничтожив ещё пять человек личного состава противника. Вместе с сослуживцами он организовал оборону, обеспечив плацдарм для подхода основных сил российских войск.

Благодаря мужеству и профессионализму младшего сержанта Сергея Алипова позиция противника была захвачена без потерь.

https://t.me/rabotaembrat/11066

Младший сержант Зимин Илья Младший сержант Илья Зимин выполнял задачи в должности заместителя командира взвода радиоэлектронной борьбы.

На одном из тактических направлений спецоперации в ходе несения боевого дежурства по обнаружению воздушных целей противника, Зимин выявил движение группы вражеских БПЛА в направлении подразделения.

Илья незамедлительно оповестил личный состав взвода и с помощью средств РЭБ подавил радиочастоты. В результате его профессиональных действий, взвод своевременно покинул опасную зону, а fpv-дроны противника не достигли своих целей.

Благодаря профессионализму и оперативным действиям младшего сержанта Ильи Зимина боевая задача была выполнена в полном объеме и не допущено потерь среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/11070

Ефрейтор Фаттохов Валентин На одном из тактических направлений подразделение Валентина Фаттохова выполняло задачу по обороне позиций.

Группа Валентина подверглась атаке ударных беспилотных летательных аппаратов противника, в ходе которой был ранен товарищ военнослужащего. Валентин, несмотря на воздействие ударных БПЛА, лично эвакуировал раненого сослуживца на безопасное расстояние и оказал ему первую медицинскую помощь, тем самым спас ему жизнь.

Благодаря мужеству и оперативно оказанной первой медицинской помощи, жизнь боевого товарища ефрейтора Валентина Фаттохова была спасена.

https://t.me/rabotaembrat/11079

Младший лейтенант Павел Сорока Младший лейтенант Павел Сорока выполнял боевую задачу на одном из направлений наступления российских войск.

Штурмовая группа получила задачу выбить противника с опорного пункта. Сорока провел разведку местности и определил наиболее безопасные маршруты выдвижения к рубежу атаки.

Павел возглавил одну из боевых групп и выдвинулся в направлении противника. Постоянно координируя движение военнослужащих по времени, что позволило обеспечить минимальное время нахождение на открытой местности, младшему лейтенанту удалось добиться внезапности. Штурмовая группа оперативно и грамотно с минимальными потерями уничтожила украинских боевиков на опорном пункте.

Затем, под руководством Сороки группа заняла оборону и сдерживала атаки противника до прибытия групп закрепления.

Грамотное руководство штурмовым подразделением младшим лейтенантом Павлом Сорокой позволило оперативно захватить важный опорный пункт и обеспечить продвижение российских войск в глубину обороны противника.

https://t.me/rabotaembrat/11084

Младший лейтенант Разуваев Иван Заместитель командира роты младший лейтенант Иван Разуваев получил задачу возглавить штурмовую группу и захватить крупный опорный пункт противника.

Оценив обстановку, и выявив с помощью аэроразведки огневые точки противника, Разуваев поставил задачу военнослужащим группы и лично возглавил атаку.

Штурмовая группа под руководством Разуваева скрытно приблизилась к опорному пункту противника и после уничтожения огневыми средствами и гранатами огневых точек оперативно уничтожила украинских боевиков на позиции, понеся при этом минимальные потери.

Благодаря мужеству и грамотному руководству младшего лейтенанта Ивана Разуева опорный пункт противника был захвачен с минимальными потерями и российские подразделения значительно вклинились в глубину обороны противника.

https://t.me/rabotaembrat/11085

Гвардии младший сержант Сластенин Николай Уроженец села Липовка Пичаевского округа Тамбовской области Николай Сластенин награждён Георгиевским крестом IV степени за отличную службу и успешное выполнение боевых задач в зоне СВО.

В числе его наград также медали «За боевые отличия», «За воинскую доблесть II степени», «За укрепление боевого содружества», «Участнику специальной военной операции», «Участник военной операции в Сирии», а также медаль за участие в Параде Победы в Санкт-Петербурге в 2020 году, посвящённом 75-летию Победы, сообщает сетевое издание «Пичаевский вестник».

Николай Сластенин родился и вырос в Липовке. После окончания школы был призван на срочную службу в военно-воздушные войска. Решение связать дальнейшую жизнь с армией принял осознанно: в 2017 году он подписал контракт с Министерством обороны РФ и продолжил службу в соединениях Балтийского флота в Калининграде.

С декабря 2021-го по сентябрь 2022 года выполнял боевые задачи на территории Сирии. По итогам командировки был награждён медалью «Участник военной операции в Сирии». После возвращения отказался от положенного отпуска и направился в зону СВО.

В настоящее время гвардии младший сержант Николай Сластенин проходит службу в составе 120-й гвардейской Белостокской орденов Жукова, Суворова и Александра Невского дивизии морской пехоты дважды Краснознамённого Балтийского флота. Он является оператором беспилотных летательных аппаратов — одной из востребованных военных специальностей, требующей высокой технической подготовки и навыков работы с современными технологиями.

https://t.me/SpecnazRussii/45407

Гвардии лейтенант Хетуров Шарапутдин Первая боевая задача гвардии лейтенанта Шарапудина Хетурова с позывным «Викинг» выдалась жаркой. Под Гуляй-полем его отряд снайперов оказался под плотным огнем, а на позиции пошли вражеские танки.

«Я подумал, я здесь должен быть самым стойким, замотивировать свой личный состав и взять себя в руки», – вспоминает командир.

Спокойствие «Викинга» передалось подразделению. Как только первый вражеский танк взлетел на воздух, бойцы поймали настоящий кураж. В том бою «ребята сражались как тигры»: сожгли две бронемашины, одну «Брэдли» и уверенно отбили несколько атак.

Сегодня за плечами «Викинга» – множество выполненных задач на разных направлениях спецоперации. Но первый урок стойкости он помнит до сих пор. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/60953

Ефрейтор Урусов Альберт,

рядовой Гозгешев Беслан Двое мотострелков из Карачаево-Черкесии – ефрейтор Таулан Урусов и рядовой Беслан Гозгешев – стали негласными ангелами-хранителями роты и смежных подразделений. С начала 2025 года бойцы вытащили с поля боя 79 человек.

Больше всего запомнился им парень, которого нашли в кукурузном поле. Раненый, отчаявшийся, он просил бросить его, чтобы не быть обузой.

«Я ему сказал: нет, давай до конца, – вспоминает Таулан. – Представьте, мы сидели с ним за одним столом, хлеб делили. Как я могу его оставить?»

Но самая тяжёлая ноша – это не живые, а павшие. После боев в Курской области Беслан Гозгешев возвращался, чтобы собрать тела погибших товарищей.

«Я всех своих собрал, – тихо говорит он. – Нельзя парней там оставлять».

Подробнее о непростых задачах мотострелков читайте в материале «Красной звезды»

https://t.me/mod_russia/61082

Доброволец Чаруйский Михаил Когда объявили частичную мобилизацию, у Михаила Чаруйского уже было четверо детей. Но повестку из военкомата, говорит сам герой, ожидал, ведь службу по призыву проходил в разведроте.

Уклоняться от возвращения в строй Михаил не собирался, однако в военкомате многодетного отца все же отправили домой.

«По словам товарищей знал, что обстановка на передовой сложная. Звали к себе. А я понимал, что могу им помочь», – вспоминает Михаил.

В итоге трудное решение всё же было принято: он стал командиром отделения в штурмовом отряде.

Три года на передовой, два ордена Мужества, две медали «За отвагу» и поступление в Московское высшее общевойсковое командное училище.

Подробнее о боевом пути нашего героя читайте в материале «Красной звезды»

https://t.me/mod_russia/61120 «Обычный рабочий день»: военнослужащие 102-го мотострелкового полка рассказали, как удалось дойти и освободить от противника населенный пункт Торецкое в ДНР.

Операция была тщательно спланирована. Бойцы скрытно продвигались вперед малыми группами. Комбат грамотно определил направления заходов и порядок занятия опорных пунктов противника, а командиры рот четко довели задачи до личного состава. А еще неоценимую помощь военнослужащим оказала погода.

Подробности участники событий рассказывают в этом видео. См. по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1932 Сергей Параничев и Махсадбик Худобердиев служат операторами-саперами в расчете БПЛА Молния-2. Это беспилотник самолетного типа, который способен нести несколько килограммов взрывчатки и точно попадать по вражеским укрепам. Управляет им оператор Олег Васильев.

В этом сюжете бойцы рассказывают о себе, о своей работе и о мотивах, которые привели их в войска беспилотных систем. См. по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1936 Артиллеристам 268-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии вручены государственные награды за освобождение Красноармейска.

Каждый из награжденных выполнял свою боевую задачу, подвергался атакам врага, сталкивался с трудностями. Их работа — подвиг! Пусть родные и близкие гордятся своими воинами! См. по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1937 Хабаровчанин Юрий Сеселкин, получивший тяжелое ранение на фронте, успешно трудоустроился помощником юриста. Добиться назначения по профессии помог депутат Госдумы, к которому обратился ветеран.

Изначально Юрию предлагали вакансии, не связанные с его квалификацией - например, работу охранником. При этом у него было профильное юридическое образование и желание развиваться в этой сфере.

Максим Иванов передал данные мужчины в программу «Доступный труд», специалисты которой оперативно нашли подходящую вакансию. Сейчас Юрий уже приступает к обязанностям, а новое место работы открывает для него реальные перспективы карьерного роста в правовой сфере.См. по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1934

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Евгений Григорьевич Шевкун родился 1 ноября 1975 года в городе Сим Челябинской области.

В 2024 году заключил контакт и отправился воевать в зону СВО. В зоне спецоперации служил в должности ефрейтора.

Погиб 9 июня 2024 года. Родственников не нашлось. Захоронен на кладбище в селе Вторые Ключики.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581 Алексей Щёголев родился 21 февраля 1995 года в селе Грызаны Ординского района.

Окончил 11 классов Ашапской школы. Прошёл срочную службу на Дальнем Востоке.

После службы Алексей переехал в посёлок Звёздный. Работал в пермской научно-производственной компании «Химпром». Последнее место работы – «Юговской комбинат молочных продуктов».

Алексей увлекался спортом, занимался волейболом, очень любил детей.

Он всегда говорил, что хотел бы связать свою жизнь с армией.

В сентябре 2022 года Алексей Щёголев был мобилизован в зону специальной военной операции. Проходил службу в должности радиотелефониста управления миномётной батареи, мотострелкового батальона войсковой части 91704.

Погиб 4 июня 2024 года при исполнении боевой задачи в селе Невское, Кременского района, Луганской народной республики.

Указом Президента РФ награждён орденом Мужества – посмертно.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581 Виталий Вавилов родился в 1984 г. в Сосновке.

После окончания Сосновской школы получил профессию автослесаря в Кунгуре.

В 2004 г. призван в ряды Вооружённых сил РФ, первые полгода служил в Екатеринбурге, затем в Москве.

После армии работал в газовой службе г. Кунгура.

У В. Вавилова три дочери.

4 ноября 2023 г. заключил контракт с Министерством обороны РФ. В должности наводчика мотострелкового отделения в составе мотострелкового батальона войсковой части 78568 был направлен в зону боевых действий.

Ефрейтор Вавилов Виталий Александрович погиб 27 мая 2024 г. в селе Парасковиевка Артёмовского района ДНР.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581 Вадим Осетров родился 9 августа 2004 года в деревне Березовая Гора Ординского района.

Учился в Шляпниковской школе.

После её окончания работал в селе Орда.

30 апреля 2024 года Вадим Осетров подписал контракт с министерством обороны РФ и был направлен для прохождения службы в зону специальной военной операции.

Погиб 23 мая 2024 года при исполнении боевой задачи.

Указом Президента РФ награждён орденом Мужества посмертно.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581 Азат Нигамаев родился 10 декабря 1982 года в городе Тахиаташ Каракалпакской АССР.

В 2000 году семья Нигамаевых переехала в Карьёво.

В 2002 году Азат Нигамаев был призван на срочную службу старшим разведчиком-дальномерщиком артиллерийской разведки.

Заключив контракт с министерством обороны РФ, был направлен для прохождения службы в зону специальной военной операции в должности командира отделения штурмового взвода, штурмового батальона войсковой части 62295.

Погиб 13 мая 2024 года при исполнении боевой задачи на территории ДНР в городе Часов Яр.

У него остались мама, сестра и брат.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581 Андрей Канисев родился 16 апреля 1997 года.

17 февраля 2024 года Канисев Андрей Павлович подписал контракт с министерством обороны РФ и был направлен для прохождения воинской службы в зону СВО.

Рядовой Канисев проходил службу в должности стрелка стрелкового батальона, войсковой части 42038.

Погиб в ходе выполнения боевой задача по освобождению населенного пункта Уманское, Ясиноватского района 12 мая. Награждён орденом Мужества посмертно.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581 Дмитрий Горин родился 4 апреля 1981 года в деревне Шавкуново Кунгурского района.

Окончил школу в селе Ашап Ординского района, затем учился в аграрном техникуме в Осе на ветеринара.

С 2003 по 2005 год проходил срочную службу.

После этого Дмитрий 13 лет работал инспектором ДПС.

За время участия в СВО проявлял мужество и героизм.

9 августа 2023 года получил медаль Министерства обороны «За разминирование».

Дмитрий Васильевич Горин погиб 1 марта 2024 года в зоне СВО.

Дмитрий был очень добрым, общительным и дружелюбным человеком, всегда приходил на помощь тем, кто в ней нуждался.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581 Рафик Разин родился в Уинском районе в селе Суда 27 марта 1979 года.

Жил с родителями в деревне Мерекаи Ординского района. Учился в Чайкинской средней школе Уинского района. В 1996 году окончил среднюю школу в селе Енапаево Октябрьского района.

Через год был призван на срочную службу в пограничные войска на Дальний Восток.

После службы работал участковым полиции в городе Перми.

С 2015 года работал на заводе «Инкаб».

С супругой воспитывали двоих сыновей.

В сентябре 2022 года мобилизован на специальную военную операцию.

Служил рядовым в комендантском взводе.

Погиб 9 февраля 2024 года.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581

Старшина Двоеглазов Василий Двоеглазов Василий Витальевич, житель Нагорского района Кировской области, погиб 26 августа 2025 года во время выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции в Донецкой Народной Республике.

Василий Витальевич родился в 1984 году в посёлке Кобра Нагорского района, где прошли его детство и юность. Он жил и трудился на малой родине до момента призыва.

28 сентября 2022 года был мобилизован и направлен в зону боевых действий. В составе подразделения занимал должность стрелка мотострелкового отделения.

Погиб в результате огневого контакта с противником и миномётного обстрела.

У героя остались супруга и несовершеннолетний сын.

https://t.me/geroisvorf/3446

Военнослужащий Бобров Иван Бобров Иван Викторович

село Тугутуй, Иркутская область

Иван родился 17 сентября 1990 года. Он вырос в многодетной семье пятым из шести детей.

После школы Иван служил в армии, а затем успешно завершил образование в Политехническом институте на факультете «Эксплуатация зданий и сооружений».

Начав карьеру инженера-механика в Иркутске, он показал себя как целеустремленный и квалифицированный специалист.

29 сентября 2022 года Иван был мобилизован и отправлен в зону специальной военной операции.

Иван оставил после себя супругу Анастасию и двоих детей

https://герои-сво.рф/geroi/bobrov-ivan-viktorovich/

Военнослужащий Ахрамович Николай Николай Ахрамович приехал на Донбасс с начала спецоперации и присоединился к "Спарте", получив позывной "Алмаз". Был заместителем командира взвода, занимался разминированием , выполнял боевые задачи на разных направлениях.

Однажды его группа захватила и уничтожила четыре вражеских БМП, два "Града", танк и самоходную артиллерийскую установку. В этом тяжелом бою "Алмаз" помог выйти подразделению и оказал первую медицинскую помощь двум тяжелораненым бойцам.

Погиб в августе 2022 года в районе посёлка Опытное, спасая товарищей.

Ему было 26 лет.

Посмертно присвоен Орден Мужества.

https://t.me/zhogaartem/6197

Военнослужащий Антипин Алексей Антипин Алексей Николаевич, уроженец города Красновишерска, Пермский край, с честью выполнил свой воинский долг в зоне специальной военной операции.

Погиб 14 сентября 2024 года вблизи населённого пункта Гродовка, Донецкая Народная Республика, при выполнении боевой задачи.

Будущий воин родился 20 сентября 1988 года.

В рядах Вооружённых Сил России Алексей служил стрелком мотострелкового отделения мотострелкового взвода. В ходе боевых действий он проявил стойкость и преданность присяге, отдав жизнь за безопасность Родины и мирное будущее своего народа.

Был похоронен с воинскими почестями.

https://t.me/geroisvorf/3445

Рядовой Петров Виктор Петров Виктор Валерьевич

Пулеметчик штурмовик

Екатеринбург, Свердловская область

16.09.1977 - 19.06.2024

Погиб прикрывая свое подразделение в бою (посёлок Работино Запорожское направление).

Награжден Орденом Мужества посмертно

https://герои-сво.рф/geroi/petrov-viktor-valerevich/

Доброволец Чамтыев Кару Кару Игоревич Чамтыев, уроженец села Кучерла, Республика Алтай, героически погиб 17 ноября 2024 года, выполняя боевую задачу в зоне специальной военной операции.

Кару родился 16 сентября 1994 года. Начальное образование получил в Кучерлинской школе, затем учился в Тюнгурской общеобразовательной школе. Он продолжил своё обучение в Новосибирском кооперативном техникуме имени А.Н. Косыгина, где получил диплом юриста.

В январе 2023 года Кару подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и добровольно отправился на СВО в должности снайпера.

За время службы он проявил невероятное мужество и был удостоен медалей

«За храбрость»,

«За взятие Бахмута» и

«Бахмутская мясорубка».

После окончания контракта в августе 2023 года Кару вернулся домой.

Однако уже в январе 2024 года он вновь решил встать на защиту Родины, подписав контракт с Министерством обороны РФ. На этот раз он служил в должности старшего оператора взвода ПТУР. За героизм был награждён

медалью «Суворова» и

медалью «За спасение погибавших».

У него остались дочь, сын, две сестры и родители

https://герои-сво.рф/geroi/chamtyev-karu/

Рядовой Гуров Сергей Гуров Сергей Петрович

Водитель минометной батареи

16.09.1970 - 24.11.2023

Погиб: Харьковская область, п Маньковка

Награжден посмертно орденом Мужества

https://герои-сво.рф/geroi/gurov-sergej-petrovich/

Гвардии ефрейтор Яковлев Артём Яковлев Артём Андреевич

Оператор дронов ударного взвода

г. Астрахань

10.05.1980 - 16.09.2024

Погиб: Донецкое направление

Ветеран боевых действий

https://герои-сво.рф/geroi/yakovlev-artjom-andreevich/

Военнослужащий Гончаров Алексей Гончаров Алексей Дмитриевич.

Родился 14.09.2005 года, село Герасимовка, Оренбургская область.

Подписал контракт 13 апреля, 19 апреля убыл по месту назначения.

24 мая 2024 года он погиб.

У Алексея было много друзей, не закончив третий курс, без срочной службы, пошел на СВО.

Алексею присвоено орден Мужества посмертно. И орден участника СВО.

https://герои-сво.рф/geroi/goncharov-aleksej-dmirievich/

Младший сержант Гаврилов Александр В ходе специальной военной операции, верный присяге, мужеству и отваге, при исполнении воинского долга на территории ЛНР Сватовский р-н, н.п. Коломыйчиха, 15.09.2024 года героически погиб в бою

Гаврилов Александр Владимирович.

Наш простой русский парень с позывным «Кошмар». Жизнь его оборвалась в возрасте 42 лет (родился 24.09.1981).

5 августа 2024 года Александр добровольно подписал контракт и отправился на СВО.

Александр был бойцом 91701 в/ч, 4 танковая дивизия 3 рота 3 полк.

https://герои-сво.рф/geroi/gavrilov-aleksandr-vladimirovich/

Военнослужащий Батомункуев Вячеслав Батомункуев Вячеслав Галсанович

Улан-Удэ, Республика Бурятия

Родился 14.09.1986 в улусе Шанага Бичурского района, он вырос в многодетной семье и с детства знал ценность семейных уз и поддержки.

После окончания школы в Хоринском районе Вячеслав служил в танковых войсках, что показало его приверженность и ответственность.

Его жизнь после армии в Улан-Удэ, где он работал плотником-бетонщиком, была наполнена трудом и уходом за семьей, в которой в 2009 году родились две дочери.

Вячеслав Галсанович решил вернуться к военной службе, заключив контракт в феврале 2024 года, демонстрируя свою преданность и желание защищать свою страну.

Героически погиб 13 апреля 2024 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

Оставил после себя братьев, сестру, любящую жену и двух дочерей

https://герои-сво.рф/geroi/batomunkuev-vyacheslav-galsanovich/

Рядовой Терентьев Константин Терентьев Константин Николаевич

Пулеметчик

село Николаевка, Кемеровская область

17.09.1991 - 09.07.2024

Погиб: Украина, г. Волчанск

Орден Суворова

Орден Мужества

https://герои-сво.рф/geroi/terentev-konstantin-nikolaevich/

Рядовой Зарихин Павел Зарихин Павел Владимирович

г. Артемовск, ЛНР

04.03.1984 - 15.09.2022

Павел погиб, выполнив поставленную боевую задачу.

Награжден медалью За отвагу посмертно

https://герои-сво.рф/geroi/zarihin-pavel-vladimirovich/

Младший сержант Дураков Петр Гранатомётчик

деревня Лежайка, Тамбовская область

04.01.1995 - 16.09.2024

Погиб: Луганская народная Республика, Новоселовское

Награждён орден Мужества посмертно.

https://герои-сво.рф/geroi/durakov-petr/

Военнослужащий Сташковян Франц Сташковян Франц, житель города Сосногорска Республики Коми, погиб во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции.

https://t.me/geroisvorf/3472

Гвардии рядовой Макаров Виталий Макаров Виталий Евгеньевич с позывным «Арбалет»

Виталий родился 08 декабря 1977 г. в селе Маар Ленинского района (ныне Нюрбинский улуса) Якутской АССР. Позже семья переехала в с. Антоновка.

В первый класс пошел в 1984 году в Антоновскую среднюю школу. Учителя отмечали его интерес и способности к техническим наукам, отлично и серьезно увлекался математикой, физикой.

После окончания средней школы выучился на тракториста-машиниста в селе Маар Нюрбинского улуса и получил водительские права.

В 1997 году переехал в г. Якутск. Встретил свою любовь, и в 1999 году молодые люди поженились, создали прекрасную семью. В том же году он поступил в Якутскую сельскохозяйственную академию на экономический факультет, который успешно окончил в 2005 году, получив специальность экономиста.

В 2001 г. родилась долгожданная дочь, а в 2004 г. – сын.

В 2002 г. поступил администратором сети в Сахателеком в отдел информационных технологий. Дорос до ведущего инженера электросвязи регионального Центра управления сетями связи и информационными системами Ростелекома. За добросовестную работу, достигнутые высокие результаты был награжден Благодарственным письмом Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).

Виталий Евгеньевич был настоящим патриотом своей страны, с самого начала специальной военной операции в кругу семьи, в узких кругах друзей говорил, что хочет принять участие на СВО и внести свою лепту в дело победы над угрозой, возникшей в последние годы над страной, на то у него были отличные знания и большой опыт в области информационно-коммуникационных систем.

В ноябре 2023 года Виталий Евгеньевич подписал контракт с Минобороны на службу в отряде БПЛА, который создавался в республике. Он был уверен, что его технические знания и компетенции пригодятся и найдут применение в инженерных войсках.

В июле 2024 г. Виталия Евгеньевича и двух его сослуживцев перевели штурмовиком в 26 отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду 29 общевойсковой армии Восточного военного округа.

В новой части его определили в инженерно-саперный отряд. Ежедневно выполнял самые сложные боевые задачи. Для наступательных сил армии России подчищал пути от мин, заодно был проводником для штурмовиков! Это значит, от его непосредственной работы и смекалки зависел успех штурмовиков нашей армии.

Виталий Евгеньевич погиб в 8 утра 13 сентября 2024 г. в населенном пункте Владимировка ДНР (под Угледаром) во время выполнения очередной задачи специальной военной операции.

https://герои-сво.рф/geroi/makarov-vitalij-evgenevich/

Младший лейтенант Баторин Андрей Баторин Андрей Евгеньевич

Командир миномётной батареи г. Донецк 15.09.1987 - 09.01.2023 Позывной «Батура», погиб на позиции Авдеевского направления https://герои-сво.рф/geroi/batorin-andrej-evgenevich/ Старший матрос Петляков Илья Петляков Илья Игоревич Павловский р-н. с. Воронцовка, Воронежская область 14.09.2001 - 18.09.2023 Указом Президента РФ 10 июня 2023 года за выполнение боевых задач в ходе специальной военной операции награжден медалью «За отвагу». https://герои-сво.рф/geroi/petlyakov-ilya-igorevich/ Младший сержант Ложкин Николай Ложкин Николай Анатольевич погиб 31 августа 2025 года в зоне специальной военной операции в Херсонской области, выполняя воинский долг. Николай родился 26 января 1986 года в селе Филатовское Сухоложского района Свердловской области.

После окончания средней школы № 2 получил рабочие специальности столяра и маляра. Работал на мебельном производстве и других предприятиях. 26 августа 2024 года он подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и был зачислен в Ивановский полк ВДВ. Участвовал в боях под Часовым Яром и Бахмутом. Дослужился до звания младшего сержанта. За время службы дважды получал ранения, но после реабилитации всегда возвращался в строй. Был представлен к медали «За отвагу», однако награду при жизни получить не успел. Вместе с супругой Николай воспитывал четверых детей, младшему из которых ещё не исполнилось двух лет. https://t.me/geroisvorf/3454 Лейтенант Степанов Денис Москва Кремлёвец, командир мотострелкового взвода мотострелкового батальона мотострелковой бригады Степанов Денис Игоревич родился 23 июня 1997 в городе Иваново в семье потомственных военных. В 2018 году окончил Омский автобронетанковый инженерный институт, и в апреле 2023 года Московское высшее общевойсковое командное училище. Во время учебы, в составе парадного расчета Московского высшего общевойскового командного училища, лейтенант Степанов Денис Игоревич неоднократно принимал участие в парадах Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве. Женат с мая 2023 года. В мае 2023 года лейтенант Степанов Д.И. был направлен в качестве командира мотострелкового взвода для дальнейшего прохождения службы в Ставропольский край, а оттуда в августе 2023 года для выполнения боевой задачи в город Новая Каховка Херсонской области. В воскресенье 17 сентября 2023 года, русский офицер, командир мотострелкового взвода мотострелкового батальона лейтенант Степанов Денис Игоревич при выполнении своего долга перед Отечеством и народом, совершив геройский подвиг самопожертвования, пал смертью храбрых. В ходе боевых действий бойцы и заместитель командира взвода, возглавляемого лейтенантом Степановым Д.И. подразделения, подверглись минометному обстрелу и атаке ударных беспилотников. В результате атаки они получили ранения, в том числе и тяжелые, им требовалось срочное оказание первой медицинской помощи. Продолжающаяся атака беспилотников и минометный огнь не остановили лейтенанта Степанова Д.И., он стал самоотверженно оказывать медицинскую помощь своим раненным товарищам, чем спас их жизни. В это время противник осуществил очередной сброс мин с беспилотника, которые разорвались в непосредственной близости от лейтенанта Степанова Д.И. Он погиб в бою, защищая свою Родину, пожертвовал собственной жизнью ради спасения жизней своих подчиненных. Был похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище, с отданием воинских почестей. Лейтенант Степанов Денис Игоревич награждён медалями и орденом Мужества (посмертно). https://герои-сво.рф/geroi/stepanov-denis-igorevich/ Гвардии лейтенант Копылов Равиль Командир роты морской пехоты, лейтенант Копылов Равиль Павлович «Гермес»

Равиль с детства был лидером. Был президентом школы, в которой учился. Старательно относился к учебе, активно участвовал в общественной жизни.

Закончив ДВОКУ с отличием, «Гермес» по распределению попал в 177-й полк морской пехоты и отправился в зону СВО.

Фронтовая служба Равиля началась в тяжелейших условиях: с первых дней вместе со своими боевыми товарищами и командиром он участвовал в кровопролитных боях под Работино на Запорожье. Затем сражался на Херсонщине.

В октябре 2023 года, «Гермес» стал командирои роты. «Гермес» справился со всеми трудностями и стал хорошим командиром для своих бойцов.

Дома 23-летнего Равиля ждала девушка. После Победы они мечтали построить дом.

13 февраля 2024 года «Гермес» геройски погиб в боях за Донбасс при исполнении воинского долга.

https://t.me/kaspiyskyberet/19376

Доброволец Гаспарян Айк Командир добровольческого батальона «АрБат» («Армянский батальон») Айк Гаспарян (позывной «Абрек») погиб 9 февраля при выполнении боевого задания.

На момент гибели «Абреку» было 34 года.

В январе 2023 года в Кремле президент России наградил Айка Гаспаряна медалью «За отвагу», тем самым отметив его «геройство в ходе специальной военной операции».

Позднее в январе того же 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вручил «Абреку» медаль «За взятие Соледара».

Осенью 2023 года в интервью RT Гаспарян заявил, что имеет уже девять наград.

«Четыре медали “За Отвагу” (две государственные, одна луганская и одна вагнеровская),

“Вагнеровский крест”,

“Бахмутская мясорубка”,

“За взятие Бахмута”,

нагрудный знак интернациональной бригады “Пятнашка” I степени и

крест ОБСпН»,

— перечислил он.

Участник боёв под Курском.

До военной операции на Украине Айк Гаспарян был профессиональным бойцом смешанных единоборств и тренером, а также активно участвовал в жизни армянской общины. Мы о нём писали ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ

Источник

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !