Территория Героев...(198)

Рядовой Анжиганов ВасилийВ районе одного из участков местности подразделение рядового Василия Анжиганова выполняло задачу по нанесению огневого поражения противнику.
Проявив отвагу и самоотверженность в условиях активного применения противником артиллерии и ударных БПЛА, военнослужащие под руководством Анжиганова отразили атаку противника и уничтожили восемь боевиков ВСУ.
Благодаря мужеству и профессионализму рядового Василия Анжиганова, задача была выполнена.
Рядовой Савкин ДенисРядовой Денис Савкин выполнял боевую задачу по уничтожению техники и живой силы противника в составе артиллерийского расчета.
После успешного выполнения боевой задачи артиллерийскому расчету Дениса была поставлена задача по смене огневой позиции.
В ходе выполнения боевой задачи, находясь вблизи орудия, Савкин обнаружил приближающуюся группу БПЛА противника. Не теряя самообладания, Денис быстро сориентировался в ситуации и открыл огонь из стрелкового оружия, уничтожив ретрансляционный беспилотный летательный аппарат. В результате уничтожения дрона-ретранслятора ещё три FPV-дрона противника потеряли управление и упали, взорвавшись на безопасном удалении от расчета российской артиллерии.
Благодаря мужеству гвардии рядового Дениса Савкина удалось не допустить потерь среди личного состава расчёта, а также повреждения орудия.
Сержант Сайфуллин ИльнурСержант Ильнур Сайфуллин выполняет задачи в ходе проведения специальной военной операции в должности командира отделения мотострелкового взвода.
В ходе боевых действий на одном из тактических направлений Сайфуллин действовал в составе экипажа боевой машины пехоты и выполнял боевую задачу по огневому поражению противника.
Сайфуллин, применяя накопленный опыт, в условиях массированного применения противником БПЛА, умело руководил подчиненным расчетом боевой машины и отразил атаки националистов. Под руководством Ильнура также были уничтожены вражеский минометный расчет и личный состав ВСУ.
Благодаря отваге, грамотным и самоотверженным действиям сержанта Ильнура Сайфуллина удалось не допустить потерь среди личного состава подразделения, а также занять более выгодные рубежи.
Старший сержант Якупов ЕвгенийСтарший сержант Евгений Якупов выполняет задачи в должности радиотелефониста.
Якупову была поставлена задача по восстановлению проводной связи между командованием батальона и мотострелковой ротой, нарушенной в результате миномётного обстрела со стороны противника.
Прибыв на место разрыва связи, Евгений подвергся атаке ударных БПЛА противника. Не теряя самообладания, он уничтожил три FPV-дрона противника, направлявшихся в его сторону. После отражения атаки вражеских БПЛА Якупов приступил к восстановлению связи, устранив неисправность в кратчайшие сроки.
Благодаря мужеству и профессионализму старшего сержанта Евгения Якупова связь была оперативно восстановлена.
Сержант Ильин ДмитрийСержант Дмитрий Ильин выполняет задачи в ходе проведения специальной военной операции в должности заместителя командира взвода.
В ходе выполнения боевой задачи по эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения на одном из тактических направлений проведения специальной военной операции Ильин подвергся атаке БПЛА противника. Используя накопленный опыт, Ильин незамедлительно открыл огонь из стрелкового оружия и уничтожил вражеский fpv-дрон, после чего продолжил эвакуацию раненых товарищей.
В ходе боя Дмитрий успешно эвакуировал с линии боевого соприкосновения четверых раненных товарищей, которым в дальнейшем была оказана квалифицированная медицинская помощь.
Благодаря мужеству и профессионализму сержанта Дмитрия Ильина боевая задача была выполнена в полном объеме и не допущено потерь среди личного состава.
Младший сержант Сафонов ИванКомандир отделения мотострелкового взвода младший сержант Иван Сафонов получил задачу захватит опорный пункт противника.
Сафонов провел рекогносцировку на местности и наметил маршрут движения штурмовой группы. Скрытно выдвинувшись на исходную позицию, российские бойцы постепенно продвигались в направлении вражеского опорного пункта. Приблизившись вплотную, штурмовая группа была обнаружена БПЛА противника.
Начался артиллерийский обстрел. Сафонов отдал команду на штурм и сам возглавил группу. Благодаря заранее определённым целям для каждого военнослужащего, штурмовая группа ворвалась на укрепленные позиции и уничтожила украинских боевиков. Несмотря на артиллерийский обстрел и атаки ударных дронов, Иван организовал оборону на захваченном опорном пункте и удерживал позиции до прибытия группы закрепления.
Благодаря боевому опыту и профессионализму младшего сержанта Ивана Сафонова, были созданы условия, позволившие захватить и удержать позиции.
Лейтенант Копатько ДмитрийЛейтенант Дмитрий Копатько выполняет задачи в ходе проведения специальной военной операции в должности командира мотострелкового взвода.
В ходе боевых действий на одном из тактических направлений проведения специальной военной операции Копатько осуществлял командование штурмовой группой при освобождении населенного пункта.
Копатько, проявив решительность и хладнокровие, первым зашел в населённый пункт и навязал противнику стрелковый бой.
В ходе боя, Дмитрий лично уничтожил пулемётный расчёт националистов, чем обеспечил дальнейшее продвижение своей штурмовой группы. В ходе войсковой операции группа Копатько взяла в плен четверых боевиков ВСУ.
Благодаря личному мужеству и отваге, грамотным и самоотверженным действиям лейтенанта Дмитрия Копатько удалось занять более выгодные рубежи при освобождении населенного пункта.
Сержант Ишбаев ПавелСержант Павел Ишбаев радист гаубичного артиллерийского дивизиона выполнял боевую задачу по обеспечению артиллерийской бригады устойчивой связью, нарушенной в результате артиллерийского обстрела.
Выдвинувшись к месту обрыва, Ишбаев был атакован ударным дроном. Павел сумел найти удобную огневую точку, быстро занять позицию и уничтожить дрон из штатного оружия.
После уничтожения дрона, несмотря на опасность быть атакованным снова, Ишбаев добрался до места повреждения связи, восстановил оборудование.
Оперативные и решительные действия сержанта Павла Ишбаева позволили восстановить систему связи и нанести огневое поражение наступающим украинским боевикам.
Старший лейтенант Магомедов ГеоргийСтарший лейтенант Георгий Магомедов в должности командира взвода связи выполняет боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции.
Магомедову была поставлена задача по установке антенны -ретранслятора для увеличения дальности полета FPV-дронов.
В ходе выполнения боевой задачи противник применил ударные БПЛА. Георгий, не теряя самообладания и умело используя рельеф местности, укрылся от приближавшихся дронов противника и метким огнем из стрелкового оружия уничтожил два вражеских БПЛА. После чего оперативно установил антенну- ретранслятор.
Благодаря грамотным и профессиональным действиям старшего лейтенанта Георгия Магомедова боевая задача была выполнена, что позволило увеличить зону поражения противника при помощи FPV-дронов.
Сержант Мухамбетов ДамирСержант Дамир Мухамбетов выполняет задачи в ходе проведения специальной военной операции в должности заместителя командира взвода.
В ходе боевых действий на одном из тактических направлений проведения специальной военной операции Мухамбетов выполнял боевую задачу по штурму вражеских позиций в составе своего подразделения.
Дамир, рискуя жизнью, скрытно пробрался на позицию противника и прицельным огнем из стрелкового оружия уничтожил личный состав ВСУ, что позволило штурмовой группе захватить хорошо обороняемый опорный пункт противника.
Благодаря мужеству и самоотверженным действиям сержанта Дамира Мухамбетова удалось не допустить потерь среди личного состава подразделения, а также занять более выгодные рубежи.
Старший лейтенант Александров АлександрВ районе одного из участков местности подразделение Александра Александрова выполняло задачу по нанесению огневого поражения противнику.
В ходе выполнения задачи противник применял артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты. Штурмовая группа под руководством Александра захватила опорный пункт противника и удерживала до прибытия основных сил подразделения.
Благодаря мужеству и профессиональным действиям старшего лейтенанта Александра Александрова, задача была выполнена.
Сержант Потапов КириллСержант Кирилл Потапов выполняет задачи в ходе проведения специальной военной операции в должности командира зенитно-ракетного расчета.
На одном из тактических направлений СВО Потапов в составе зенитно-ракетной батареи выполнял боевую задачу по прикрытию воздушного пространства над ведущими наступательные действия мотострелковыми подразделениями.
В ходе боя Потапов уничтожил четыре разведывательных и ударных БПЛА противника.
Благодаря профессионализму сержанта Кирилла Потапова и слаженной работе его расчета боевая задача по прикрытию штурмовых групп была выполнена в полном объеме без потерь личного состава, а штурмовые группы продвинулись в глубину обороны противника.
Младший сержант Алипов СергейМладший сержант Сергей Алипов выполнял боевые задачи специальной военной операции по освобождению населенного пункта.
В составе мотострелкового подразделения он выдвинулся на захват позиции противника. Под миномётным обстрелом, атакой беспилотных летательных аппаратов и огневым воздействием со стороны противника Алипов скрытно подобрался к позиции противника. Метким броском гранаты он уничтожил двух украинских боевиков, после чего ворвался на позиции и зачистил их, уничтожив ещё пять человек личного состава противника. Вместе с сослуживцами он организовал оборону, обеспечив плацдарм для подхода основных сил российских войск.
Благодаря мужеству и профессионализму младшего сержанта Сергея Алипова позиция противника была захвачена без потерь.
Младший сержант Зимин ИльяМладший сержант Илья Зимин выполнял задачи в должности заместителя командира взвода радиоэлектронной борьбы.
На одном из тактических направлений спецоперации в ходе несения боевого дежурства по обнаружению воздушных целей противника, Зимин выявил движение группы вражеских БПЛА в направлении подразделения.
Илья незамедлительно оповестил личный состав взвода и с помощью средств РЭБ подавил радиочастоты. В результате его профессиональных действий, взвод своевременно покинул опасную зону, а fpv-дроны противника не достигли своих целей.
Благодаря профессионализму и оперативным действиям младшего сержанта Ильи Зимина боевая задача была выполнена в полном объеме и не допущено потерь среди личного состава.
Ефрейтор Фаттохов ВалентинНа одном из тактических направлений подразделение Валентина Фаттохова выполняло задачу по обороне позиций.
Группа Валентина подверглась атаке ударных беспилотных летательных аппаратов противника, в ходе которой был ранен товарищ военнослужащего. Валентин, несмотря на воздействие ударных БПЛА, лично эвакуировал раненого сослуживца на безопасное расстояние и оказал ему первую медицинскую помощь, тем самым спас ему жизнь.
Благодаря мужеству и оперативно оказанной первой медицинской помощи, жизнь боевого товарища ефрейтора Валентина Фаттохова была спасена.
Младший лейтенант Павел СорокаМладший лейтенант Павел Сорока выполнял боевую задачу на одном из направлений наступления российских войск.
Штурмовая группа получила задачу выбить противника с опорного пункта. Сорока провел разведку местности и определил наиболее безопасные маршруты выдвижения к рубежу атаки.
Павел возглавил одну из боевых групп и выдвинулся в направлении противника. Постоянно координируя движение военнослужащих по времени, что позволило обеспечить минимальное время нахождение на открытой местности, младшему лейтенанту удалось добиться внезапности. Штурмовая группа оперативно и грамотно с минимальными потерями уничтожила украинских боевиков на опорном пункте.
Затем, под руководством Сороки группа заняла оборону и сдерживала атаки противника до прибытия групп закрепления.
Грамотное руководство штурмовым подразделением младшим лейтенантом Павлом Сорокой позволило оперативно захватить важный опорный пункт и обеспечить продвижение российских войск в глубину обороны противника.
Младший лейтенант Разуваев ИванЗаместитель командира роты младший лейтенант Иван Разуваев получил задачу возглавить штурмовую группу и захватить крупный опорный пункт противника.
Оценив обстановку, и выявив с помощью аэроразведки огневые точки противника, Разуваев поставил задачу военнослужащим группы и лично возглавил атаку.
Штурмовая группа под руководством Разуваева скрытно приблизилась к опорному пункту противника и после уничтожения огневыми средствами и гранатами огневых точек оперативно уничтожила украинских боевиков на позиции, понеся при этом минимальные потери.
Благодаря мужеству и грамотному руководству младшего лейтенанта Ивана Разуева опорный пункт противника был захвачен с минимальными потерями и российские подразделения значительно вклинились в глубину обороны противника.
Гвардии младший сержант Сластенин НиколайУроженец села Липовка Пичаевского округа Тамбовской области Николай Сластенин награждён Георгиевским крестом IV степени за отличную службу и успешное выполнение боевых задач в зоне СВО.
В числе его наград также медали «За боевые отличия», «За воинскую доблесть II степени», «За укрепление боевого содружества», «Участнику специальной военной операции», «Участник военной операции в Сирии», а также медаль за участие в Параде Победы в Санкт-Петербурге в 2020 году, посвящённом 75-летию Победы, сообщает сетевое издание «Пичаевский вестник».
Николай Сластенин родился и вырос в Липовке. После окончания школы был призван на срочную службу в военно-воздушные войска. Решение связать дальнейшую жизнь с армией принял осознанно: в 2017 году он подписал контракт с Министерством обороны РФ и продолжил службу в соединениях Балтийского флота в Калининграде.
С декабря 2021-го по сентябрь 2022 года выполнял боевые задачи на территории Сирии. По итогам командировки был награждён медалью «Участник военной операции в Сирии». После возвращения отказался от положенного отпуска и направился в зону СВО.
В настоящее время гвардии младший сержант Николай Сластенин проходит службу в составе 120-й гвардейской Белостокской орденов Жукова, Суворова и Александра Невского дивизии морской пехоты дважды Краснознамённого Балтийского флота. Он является оператором беспилотных летательных аппаратов — одной из востребованных военных специальностей, требующей высокой технической подготовки и навыков работы с современными технологиями.
Гвардии лейтенант Хетуров ШарапутдинПервая боевая задача гвардии лейтенанта Шарапудина Хетурова с позывным «Викинг» выдалась жаркой. Под Гуляй-полем его отряд снайперов оказался под плотным огнем, а на позиции пошли вражеские танки.
«Я подумал, я здесь должен быть самым стойким, замотивировать свой личный состав и взять себя в руки», – вспоминает командир.
Спокойствие «Викинга» передалось подразделению. Как только первый вражеский танк взлетел на воздух, бойцы поймали настоящий кураж. В том бою «ребята сражались как тигры»: сожгли две бронемашины, одну «Брэдли» и уверенно отбили несколько атак.
Сегодня за плечами «Викинга» – множество выполненных задач на разных направлениях спецоперации. Но первый урок стойкости он помнит до сих пор. См. видео по ссылке
Ефрейтор Урусов Альберт,
рядовой Гозгешев БесланДвое мотострелков из Карачаево-Черкесии – ефрейтор Таулан Урусов и рядовой Беслан Гозгешев – стали негласными ангелами-хранителями роты и смежных подразделений. С начала 2025 года бойцы вытащили с поля боя 79 человек.
Больше всего запомнился им парень, которого нашли в кукурузном поле. Раненый, отчаявшийся, он просил бросить его, чтобы не быть обузой.
«Я ему сказал: нет, давай до конца, – вспоминает Таулан. – Представьте, мы сидели с ним за одним столом, хлеб делили. Как я могу его оставить?»
Но самая тяжёлая ноша – это не живые, а павшие. После боев в Курской области Беслан Гозгешев возвращался, чтобы собрать тела погибших товарищей.
«Я всех своих собрал, – тихо говорит он. – Нельзя парней там оставлять».
Доброволец Чаруйский МихаилКогда объявили частичную мобилизацию, у Михаила Чаруйского уже было четверо детей. Но повестку из военкомата, говорит сам герой, ожидал, ведь службу по призыву проходил в разведроте.
Уклоняться от возвращения в строй Михаил не собирался, однако в военкомате многодетного отца все же отправили домой.
«По словам товарищей знал, что обстановка на передовой сложная. Звали к себе. А я понимал, что могу им помочь», – вспоминает Михаил.
В итоге трудное решение всё же было принято: он стал командиром отделения в штурмовом отряде.
Три года на передовой, два ордена Мужества, две медали «За отвагу» и поступление в Московское высшее общевойсковое командное училище.
Операция была тщательно спланирована. Бойцы скрытно продвигались вперед малыми группами. Комбат грамотно определил направления заходов и порядок занятия опорных пунктов противника, а командиры рот четко довели задачи до личного состава. А еще неоценимую помощь военнослужащим оказала погода.
https://t.me/heroesofZ/1932Сергей Параничев и Махсадбик Худобердиев служат операторами-саперами в расчете БПЛА Молния-2. Это беспилотник самолетного типа, который способен нести несколько килограммов взрывчатки и точно попадать по вражеским укрепам. Управляет им оператор Олег Васильев.
https://t.me/heroesofZ/1936Артиллеристам 268-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии вручены государственные награды за освобождение Красноармейска.
https://t.me/heroesofZ/1937Хабаровчанин Юрий Сеселкин, получивший тяжелое ранение на фронте, успешно трудоустроился помощником юриста. Добиться назначения по профессии помог депутат Госдумы, к которому обратился ветеран.
Изначально Юрию предлагали вакансии, не связанные с его квалификацией - например, работу охранником. При этом у него было профильное юридическое образование и желание развиваться в этой сфере.
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Евгений Григорьевич Шевкун родился 1 ноября 1975 года в городе Сим Челябинской области.
В 2024 году заключил контакт и отправился воевать в зону СВО. В зоне спецоперации служил в должности ефрейтора.
Погиб 9 июня 2024 года. Родственников не нашлось. Захоронен на кладбище в селе Вторые Ключики.
https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581Алексей Щёголев родился 21 февраля 1995 года в селе Грызаны Ординского района.
Окончил 11 классов Ашапской школы. Прошёл срочную службу на Дальнем Востоке.
После службы Алексей переехал в посёлок Звёздный. Работал в пермской научно-производственной компании «Химпром». Последнее место работы – «Юговской комбинат молочных продуктов».
Алексей увлекался спортом, занимался волейболом, очень любил детей.
Он всегда говорил, что хотел бы связать свою жизнь с армией.
В сентябре 2022 года Алексей Щёголев был мобилизован в зону специальной военной операции. Проходил службу в должности радиотелефониста управления миномётной батареи, мотострелкового батальона войсковой части 91704.
Погиб 4 июня 2024 года при исполнении боевой задачи в селе Невское, Кременского района, Луганской народной республики.
Указом Президента РФ награждён орденом Мужества – посмертно.
https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581Виталий Вавилов родился в 1984 г. в Сосновке.
После окончания Сосновской школы получил профессию автослесаря в Кунгуре.
В 2004 г. призван в ряды Вооружённых сил РФ, первые полгода служил в Екатеринбурге, затем в Москве.
После армии работал в газовой службе г. Кунгура.
У В. Вавилова три дочери.
4 ноября 2023 г. заключил контракт с Министерством обороны РФ. В должности наводчика мотострелкового отделения в составе мотострелкового батальона войсковой части 78568 был направлен в зону боевых действий.
Ефрейтор Вавилов Виталий Александрович погиб 27 мая 2024 г. в селе Парасковиевка Артёмовского района ДНР.
https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581Вадим Осетров родился 9 августа 2004 года в деревне Березовая Гора Ординского района.
Учился в Шляпниковской школе.
После её окончания работал в селе Орда.
30 апреля 2024 года Вадим Осетров подписал контракт с министерством обороны РФ и был направлен для прохождения службы в зону специальной военной операции.
Погиб 23 мая 2024 года при исполнении боевой задачи.
Указом Президента РФ награждён орденом Мужества посмертно.
https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581Азат Нигамаев родился 10 декабря 1982 года в городе Тахиаташ Каракалпакской АССР.
В 2000 году семья Нигамаевых переехала в Карьёво.
В 2002 году Азат Нигамаев был призван на срочную службу старшим разведчиком-дальномерщиком артиллерийской разведки.
Заключив контракт с министерством обороны РФ, был направлен для прохождения службы в зону специальной военной операции в должности командира отделения штурмового взвода, штурмового батальона войсковой части 62295.
Погиб 13 мая 2024 года при исполнении боевой задачи на территории ДНР в городе Часов Яр.
У него остались мама, сестра и брат.
https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581Андрей Канисев родился 16 апреля 1997 года.
17 февраля 2024 года Канисев Андрей Павлович подписал контракт с министерством обороны РФ и был направлен для прохождения воинской службы в зону СВО.
Рядовой Канисев проходил службу в должности стрелка стрелкового батальона, войсковой части 42038.
Погиб в ходе выполнения боевой задача по освобождению населенного пункта Уманское, Ясиноватского района 12 мая. Награждён орденом Мужества посмертно.
https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581Дмитрий Горин родился 4 апреля 1981 года в деревне Шавкуново Кунгурского района.
Окончил школу в селе Ашап Ординского района, затем учился в аграрном техникуме в Осе на ветеринара.
С 2003 по 2005 год проходил срочную службу.
После этого Дмитрий 13 лет работал инспектором ДПС.
За время участия в СВО проявлял мужество и героизм.
9 августа 2023 года получил медаль Министерства обороны «За разминирование».
Дмитрий Васильевич Горин погиб 1 марта 2024 года в зоне СВО.
Дмитрий был очень добрым, общительным и дружелюбным человеком, всегда приходил на помощь тем, кто в ней нуждался.
https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581Рафик Разин родился в Уинском районе в селе Суда 27 марта 1979 года.
Жил с родителями в деревне Мерекаи Ординского района. Учился в Чайкинской средней школе Уинского района. В 1996 году окончил среднюю школу в селе Енапаево Октябрьского района.
Через год был призван на срочную службу в пограничные войска на Дальний Восток.
После службы работал участковым полиции в городе Перми.
С 2015 года работал на заводе «Инкаб».
С супругой воспитывали двоих сыновей.
В сентябре 2022 года мобилизован на специальную военную операцию.
Служил рядовым в комендантском взводе.
https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581
Старшина Двоеглазов ВасилийДвоеглазов Василий Витальевич, житель Нагорского района Кировской области, погиб 26 августа 2025 года во время выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции в Донецкой Народной Республике.
Василий Витальевич родился в 1984 году в посёлке Кобра Нагорского района, где прошли его детство и юность. Он жил и трудился на малой родине до момента призыва.
28 сентября 2022 года был мобилизован и направлен в зону боевых действий. В составе подразделения занимал должность стрелка мотострелкового отделения.
Погиб в результате огневого контакта с противником и миномётного обстрела.
У героя остались супруга и несовершеннолетний сын.
Военнослужащий Бобров ИванБобров Иван Викторович
село Тугутуй, Иркутская область
Иван родился 17 сентября 1990 года. Он вырос в многодетной семье пятым из шести детей.
После школы Иван служил в армии, а затем успешно завершил образование в Политехническом институте на факультете «Эксплуатация зданий и сооружений».
Начав карьеру инженера-механика в Иркутске, он показал себя как целеустремленный и квалифицированный специалист.
29 сентября 2022 года Иван был мобилизован и отправлен в зону специальной военной операции.
Иван оставил после себя супругу Анастасию и двоих детей
https://герои-сво.рф/geroi/bobrov-ivan-viktorovich/
Военнослужащий Ахрамович НиколайНиколай Ахрамович приехал на Донбасс с начала спецоперации и присоединился к "Спарте", получив позывной "Алмаз". Был заместителем командира взвода, занимался разминированием , выполнял боевые задачи на разных направлениях.
Однажды его группа захватила и уничтожила четыре вражеских БМП, два "Града", танк и самоходную артиллерийскую установку. В этом тяжелом бою "Алмаз" помог выйти подразделению и оказал первую медицинскую помощь двум тяжелораненым бойцам.
Погиб в августе 2022 года в районе посёлка Опытное, спасая товарищей.
Ему было 26 лет.
Посмертно присвоен Орден Мужества.
Военнослужащий Антипин АлексейАнтипин Алексей Николаевич, уроженец города Красновишерска, Пермский край, с честью выполнил свой воинский долг в зоне специальной военной операции.
Погиб 14 сентября 2024 года вблизи населённого пункта Гродовка, Донецкая Народная Республика, при выполнении боевой задачи.
Будущий воин родился 20 сентября 1988 года.
В рядах Вооружённых Сил России Алексей служил стрелком мотострелкового отделения мотострелкового взвода. В ходе боевых действий он проявил стойкость и преданность присяге, отдав жизнь за безопасность Родины и мирное будущее своего народа.
Был похоронен с воинскими почестями.
Рядовой Петров ВикторПетров Виктор Валерьевич
Пулеметчик штурмовик
Екатеринбург, Свердловская область
16.09.1977 - 19.06.2024
Погиб прикрывая свое подразделение в бою (посёлок Работино Запорожское направление).
Награжден Орденом Мужества посмертно
https://герои-сво.рф/geroi/petrov-viktor-valerevich/
Доброволец Чамтыев КаруКару Игоревич Чамтыев, уроженец села Кучерла, Республика Алтай, героически погиб 17 ноября 2024 года, выполняя боевую задачу в зоне специальной военной операции.
Кару родился 16 сентября 1994 года. Начальное образование получил в Кучерлинской школе, затем учился в Тюнгурской общеобразовательной школе. Он продолжил своё обучение в Новосибирском кооперативном техникуме имени А.Н. Косыгина, где получил диплом юриста.
В январе 2023 года Кару подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и добровольно отправился на СВО в должности снайпера.
За время службы он проявил невероятное мужество и был удостоен медалей
«За храбрость»,
«За взятие Бахмута» и
«Бахмутская мясорубка».
После окончания контракта в августе 2023 года Кару вернулся домой.
Однако уже в январе 2024 года он вновь решил встать на защиту Родины, подписав контракт с Министерством обороны РФ. На этот раз он служил в должности старшего оператора взвода ПТУР. За героизм был награждён
медалью «Суворова» и
медалью «За спасение погибавших».
У него остались дочь, сын, две сестры и родители
https://герои-сво.рф/geroi/chamtyev-karu/
Рядовой Гуров СергейГуров Сергей Петрович
Водитель минометной батареи
16.09.1970 - 24.11.2023
Погиб: Харьковская область, п Маньковка
Награжден посмертно орденом Мужества
https://герои-сво.рф/geroi/gurov-sergej-petrovich/
Гвардии ефрейтор Яковлев АртёмЯковлев Артём Андреевич
Оператор дронов ударного взвода
г. Астрахань
10.05.1980 - 16.09.2024
Погиб: Донецкое направление
Ветеран боевых действий
https://герои-сво.рф/geroi/yakovlev-artjom-andreevich/
Военнослужащий Гончаров АлексейГончаров Алексей Дмитриевич.
Родился 14.09.2005 года, село Герасимовка, Оренбургская область.
Подписал контракт 13 апреля, 19 апреля убыл по месту назначения.
24 мая 2024 года он погиб.
У Алексея было много друзей, не закончив третий курс, без срочной службы, пошел на СВО.
Алексею присвоено орден Мужества посмертно. И орден участника СВО.
https://герои-сво.рф/geroi/goncharov-aleksej-dmirievich/
Младший сержант Гаврилов АлександрВ ходе специальной военной операции, верный присяге, мужеству и отваге, при исполнении воинского долга на территории ЛНР Сватовский р-н, н.п. Коломыйчиха, 15.09.2024 года героически погиб в бою
Гаврилов Александр Владимирович.
Наш простой русский парень с позывным «Кошмар». Жизнь его оборвалась в возрасте 42 лет (родился 24.09.1981).
5 августа 2024 года Александр добровольно подписал контракт и отправился на СВО.
Александр был бойцом 91701 в/ч, 4 танковая дивизия 3 рота 3 полк.
https://герои-сво.рф/geroi/gavrilov-aleksandr-vladimirovich/
Военнослужащий Батомункуев ВячеславБатомункуев Вячеслав Галсанович
Улан-Удэ, Республика Бурятия
Родился 14.09.1986 в улусе Шанага Бичурского района, он вырос в многодетной семье и с детства знал ценность семейных уз и поддержки.
После окончания школы в Хоринском районе Вячеслав служил в танковых войсках, что показало его приверженность и ответственность.
Его жизнь после армии в Улан-Удэ, где он работал плотником-бетонщиком, была наполнена трудом и уходом за семьей, в которой в 2009 году родились две дочери.
Вячеслав Галсанович решил вернуться к военной службе, заключив контракт в феврале 2024 года, демонстрируя свою преданность и желание защищать свою страну.
Героически погиб 13 апреля 2024 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции.
Оставил после себя братьев, сестру, любящую жену и двух дочерей
https://герои-сво.рф/geroi/batomunkuev-vyacheslav-galsanovich/
Рядовой Терентьев КонстантинТерентьев Константин Николаевич
Пулеметчик
село Николаевка, Кемеровская область
17.09.1991 - 09.07.2024
Погиб: Украина, г. Волчанск
Орден Суворова
Орден Мужества
https://герои-сво.рф/geroi/terentev-konstantin-nikolaevich/
Рядовой Зарихин ПавелЗарихин Павел Владимирович
г. Артемовск, ЛНР
04.03.1984 - 15.09.2022
Павел погиб, выполнив поставленную боевую задачу.
Награжден медалью За отвагу посмертно
https://герои-сво.рф/geroi/zarihin-pavel-vladimirovich/
Младший сержант Дураков ПетрГранатомётчик
деревня Лежайка, Тамбовская область
04.01.1995 - 16.09.2024
Погиб: Луганская народная Республика, Новоселовское
Награждён орден Мужества посмертно.
https://герои-сво.рф/geroi/durakov-petr/
Военнослужащий Сташковян ФранцСташковян Франц, житель города Сосногорска Республики Коми, погиб во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции.
Гвардии рядовой Макаров ВиталийМакаров Виталий Евгеньевич с позывным «Арбалет»
Виталий родился 08 декабря 1977 г. в селе Маар Ленинского района (ныне Нюрбинский улуса) Якутской АССР. Позже семья переехала в с. Антоновка.
В первый класс пошел в 1984 году в Антоновскую среднюю школу. Учителя отмечали его интерес и способности к техническим наукам, отлично и серьезно увлекался математикой, физикой.
После окончания средней школы выучился на тракториста-машиниста в селе Маар Нюрбинского улуса и получил водительские права.
В 1997 году переехал в г. Якутск. Встретил свою любовь, и в 1999 году молодые люди поженились, создали прекрасную семью. В том же году он поступил в Якутскую сельскохозяйственную академию на экономический факультет, который успешно окончил в 2005 году, получив специальность экономиста.
В 2001 г. родилась долгожданная дочь, а в 2004 г. – сын.
В 2002 г. поступил администратором сети в Сахателеком в отдел информационных технологий. Дорос до ведущего инженера электросвязи регионального Центра управления сетями связи и информационными системами Ростелекома. За добросовестную работу, достигнутые высокие результаты был награжден Благодарственным письмом Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).
Виталий Евгеньевич был настоящим патриотом своей страны, с самого начала специальной военной операции в кругу семьи, в узких кругах друзей говорил, что хочет принять участие на СВО и внести свою лепту в дело победы над угрозой, возникшей в последние годы над страной, на то у него были отличные знания и большой опыт в области информационно-коммуникационных систем.
В ноябре 2023 года Виталий Евгеньевич подписал контракт с Минобороны на службу в отряде БПЛА, который создавался в республике. Он был уверен, что его технические знания и компетенции пригодятся и найдут применение в инженерных войсках.
В июле 2024 г. Виталия Евгеньевича и двух его сослуживцев перевели штурмовиком в 26 отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду 29 общевойсковой армии Восточного военного округа.
В новой части его определили в инженерно-саперный отряд. Ежедневно выполнял самые сложные боевые задачи. Для наступательных сил армии России подчищал пути от мин, заодно был проводником для штурмовиков! Это значит, от его непосредственной работы и смекалки зависел успех штурмовиков нашей армии.
Виталий Евгеньевич погиб в 8 утра 13 сентября 2024 г. в населенном пункте Владимировка ДНР (под Угледаром) во время выполнения очередной задачи специальной военной операции.
https://герои-сво.рф/geroi/makarov-vitalij-evgenevich/
Младший лейтенант Баторин АндрейБаторин Андрей Евгеньевич
Командир миномётной батареи
г. Донецк
15.09.1987 - 09.01.2023
Позывной «Батура», погиб на позиции Авдеевского направления
https://герои-сво.рф/geroi/batorin-andrej-evgenevich/
Старший матрос Петляков ИльяПетляков Илья Игоревич
Павловский р-н. с. Воронцовка, Воронежская область
14.09.2001 - 18.09.2023
Указом Президента РФ 10 июня 2023 года за выполнение боевых задач в ходе специальной военной операции награжден медалью «За отвагу».
https://герои-сво.рф/geroi/petlyakov-ilya-igorevich/
Младший сержант Ложкин НиколайЛожкин Николай Анатольевич погиб 31 августа 2025 года в зоне специальной военной операции в Херсонской области, выполняя воинский долг.
Николай родился 26 января 1986 года в селе Филатовское Сухоложского района Свердловской области.
После окончания средней школы № 2 получил рабочие специальности столяра и маляра. Работал на мебельном производстве и других предприятиях.
26 августа 2024 года он подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и был зачислен в Ивановский полк ВДВ.
Участвовал в боях под Часовым Яром и Бахмутом. Дослужился до звания младшего сержанта.
За время службы дважды получал ранения, но после реабилитации всегда возвращался в строй.
Был представлен к медали «За отвагу», однако награду при жизни получить не успел.
Вместе с супругой Николай воспитывал четверых детей, младшему из которых ещё не исполнилось двух лет.
Лейтенант Степанов ДенисМосква
Кремлёвец, командир мотострелкового взвода мотострелкового батальона мотострелковой бригады Степанов Денис Игоревич родился 23 июня 1997 в городе Иваново в семье потомственных военных.
В 2018 году окончил Омский автобронетанковый инженерный институт, и в апреле 2023 года Московское высшее общевойсковое командное училище. Во время учебы, в составе парадного расчета Московского высшего общевойскового командного училища, лейтенант Степанов Денис Игоревич неоднократно принимал участие в парадах Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве.
Женат с мая 2023 года.
В мае 2023 года лейтенант Степанов Д.И. был направлен в качестве командира мотострелкового взвода для дальнейшего прохождения службы в Ставропольский край, а оттуда в августе 2023 года для выполнения боевой задачи в город Новая Каховка Херсонской области.
В воскресенье 17 сентября 2023 года, русский офицер, командир мотострелкового взвода мотострелкового батальона лейтенант Степанов Денис Игоревич при выполнении своего долга перед Отечеством и народом, совершив геройский подвиг самопожертвования, пал смертью храбрых.
В ходе боевых действий бойцы и заместитель командира взвода, возглавляемого лейтенантом Степановым Д.И. подразделения, подверглись минометному обстрелу и атаке ударных беспилотников. В результате атаки они получили ранения, в том числе и тяжелые, им требовалось срочное оказание первой медицинской помощи.
Продолжающаяся атака беспилотников и минометный огнь не остановили лейтенанта Степанова Д.И., он стал самоотверженно оказывать медицинскую помощь своим раненным товарищам, чем спас их жизни. В это время противник осуществил очередной сброс мин с беспилотника, которые разорвались в непосредственной близости от лейтенанта Степанова Д.И. Он погиб в бою, защищая свою Родину, пожертвовал собственной жизнью ради спасения жизней своих подчиненных.
Был похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище, с отданием воинских почестей.
Лейтенант Степанов Денис Игоревич награждён медалями и орденом Мужества (посмертно).
https://герои-сво.рф/geroi/stepanov-denis-igorevich/
Гвардии лейтенант Копылов РавильКомандир роты морской пехоты, лейтенант Копылов Равиль Павлович «Гермес»
Равиль с детства был лидером. Был президентом школы, в которой учился. Старательно относился к учебе, активно участвовал в общественной жизни.
Закончив ДВОКУ с отличием, «Гермес» по распределению попал в 177-й полк морской пехоты и отправился в зону СВО.
Фронтовая служба Равиля началась в тяжелейших условиях: с первых дней вместе со своими боевыми товарищами и командиром он участвовал в кровопролитных боях под Работино на Запорожье. Затем сражался на Херсонщине.
В октябре 2023 года, «Гермес» стал командирои роты. «Гермес» справился со всеми трудностями и стал хорошим командиром для своих бойцов.
Дома 23-летнего Равиля ждала девушка. После Победы они мечтали построить дом.
13 февраля 2024 года «Гермес» геройски погиб в боях за Донбасс при исполнении воинского долга.
https://t.me/kaspiyskyberet/19376
Доброволец Гаспарян АйкКомандир добровольческого батальона «АрБат» («Армянский батальон») Айк Гаспарян (позывной «Абрек») погиб 9 февраля при выполнении боевого задания.
На момент гибели «Абреку» было 34 года.
В январе 2023 года в Кремле президент России наградил Айка Гаспаряна медалью «За отвагу», тем самым отметив его «геройство в ходе специальной военной операции».
Позднее в январе того же 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вручил «Абреку» медаль «За взятие Соледара».
Осенью 2023 года в интервью RT Гаспарян заявил, что имеет уже девять наград.
«Четыре медали “За Отвагу” (две государственные, одна луганская и одна вагнеровская),
“Вагнеровский крест”,
“Бахмутская мясорубка”,
“За взятие Бахмута”,
нагрудный знак интернациональной бригады “Пятнашка” I степени и
крест ОБСпН»,
Участник боёв под Курском.
До военной операции на Украине Айк Гаспарян был профессиональным бойцом смешанных единоборств и тренером, а также активно участвовал в жизни армянской общины. Мы о нём писали ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ
