Что хотел сделать Сталин, если бы немцы взяли Москву- секретное постановление советского правительства

Несмотря на то, что осенью 1941-го немцы были на подступах к Москве и могли вскоре ворваться в сам город, Сталин из столицы не уехал. Но возможность поражения под Москвой кремлёвскими аналитиками, безусловно, рассматривалась. И подробный план действий был разработан, и необходимые меры на этот случай были приняты. Несмотря на то, что осенью 1941-го немцы были на подступах к Москве и могли вскоре ворваться в сам город, Сталин из столицы не уехал. Но возможность поражения под Москвой кремлёвскими аналитиками, безусловно, рассматривалась. И

Официальная пропаганда не раз цитировала изречение Кутузова: «С потерей Москвы не потеряна Россия» . Народ слушал и понимал: это неспроста.

«Запасная столица»

«Запасной столицей» в случае потери Москвы должен был стать город Куйбышев (Самара). Он ей наполовину уже стал: в октябре 1941-го правительство и дипломатический корпус эвакуировались в этот город. Диктор Левитан вещал своим стальным голосом: «Говорит Москва…» – вовсе не из Москвы, а из Куйбышева.

15 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны издал совершенно секретное постановление № 801сс «Об эвакуации столицы СССР г. Москвы в город Куйбышев». Зал совещаний правительственного бункера в Куйбышеве (ныне там музей).

Будь оно хоть трижды секретным – утаить масштабную эвакуацию правительственных учреждений, государственных и партийных организаций было невозможно. Руководители среднего и низшего звена уезжали из города вместе с семьями, вывозя личное и казённое имущество.

Заводы готовили к минированию, рабочим выдавали расчёт и всю месячную зарплату. Метро не работало (единственный раз в своей истории): его готовили к подрыву и затоплению. Историки пишут, что было закрыто все: аптеки, магазины, больницы. Более того — в Москве одномоментно отключили отопление. Чиновники бежали из Москвы раньше, чем люди, за которых они отвечали. Это было связано с большей информированностью — до членов политбюро и их знакомых новость о том, что сам Сталин собрался эвакуироваться, дошла (по очевидным причинам) гораздо быстрее. Посадка на трамваи эвакуирующихся жителей Кировского района Ленинграда. 18 сентября 1941

Данные разнятся, однако в открытых источниках несколько раз встречается число 780. Именно столько руководящих работников покинули свои посты, а затем и Москву в период с 15 по 19 октября. В общей сложности они увезли из столицы около полутора миллиардов рублей и около сотни автомобилей — легковых и грузовых. «16 октября во дворе завода “Точизмеритель” в ожидании зарплаты находилось большое количество рабочих. Увидев автомашины, груженные личными вещами работников Наркомата авиационной промышленности, толпа окружила их и стала растаскивать вещи. Разъяснения оперативного работника районного отдела НКВД Ныркова рабочих не удовлетворили. Ныркову и директору завода Гольдбергу они угрожали расправой», — приводит ВВС сообщение одной из советских газет. Вся эта чудовищная неразбериха сопровождалась усиливающимися слухами — через два дня «немец» будет в Москве.

Всё это спровоцировало хаос, который царил в Москве 16-19 октября. Под влиянием этой волны всеобщей деморализации Сталин передумал эвакуироваться. Он понял, что после его отъезда управление и сопротивление в Москве окончательно развалятся, и столица неминуемо падёт. Поэтому и пошёл на риск, оставшись в Кремле вместе с несколькими членами Политбюро и малой группой сотрудников оперативного управления Генштаба.

«Если будет нужно, я этот полк сам поведу в атаку»

В мемуарах Жукова и воспоминаниях лиц из окружения вождя описан такой эпизод. Кода правительство уехало, все ждали отъезда Сталина, но никто не решался спросить его об этом. Наконец осторожная формулировка была найдена:

«Товарищ Сталин, уже можно отправить в Куйбышев полк охраны?» – «Не надо. Если будет нужно, я этот полк сам поведу в атаку» – ответил вождь.

Популярна байка о том, как Сталин приехал в Рогожско-Симоновский тупик, где стоял специальный поезд. Задумчиво ходил по платформе, решая – ехать в Куйбышев или остаться в Москве? На самом деле этого не было.

Спецпоезд, по свидетельствам сотрудников охраны, действительно был подготовлен. Более того: на аэродроме имени Фрунзе наготове стояли ещё и самолёт «Дуглас» с истребителями прикрытия. Однако вождь ни разу не приехал ни в ж/д тупик, ни на аэродром.

Сталин никуда не уехал, немец в Москву не зашел, а метро открыли. Как позднее писал нарком авиационной промышленности Алексей Шахурин, 16 октября Сталин в его присутствии отдал приказ Александру Щербакову — первому секретарю МГК — и Василию Пронину — главе исполкома — выступить по радио и навести порядок в столице Союза. Выполнить приказ вождя в тот же день не получилось — нужно было чинить радиосвязь. Однако на следующий день, 17 октября, выступление состоялось, на улицу вышли армейские и милицейские патрули, а метро было открыто.

Эвакуацию никто не отменял, но ее сделали более организованной — насколько это было возможно в те дни. Москва, октябрь 1941-го.

Что делать, если немцы всё-таки возьмут столицу?

В таком случае ставка Верховного Главнокомандования планировала создать новый стратегический рубеж обороны: по линии Вытегра – Череповец – Рыбинск – Ярославль – Горький – Пенза – Саратов – Сталинград – Астрахань. На этом укреплённом рубеже запланировали расположить 10 новых резервных армий, и за него же в случае поражения под Москвой и на Украине должны были отходить остатки прочих советских войск.

Южная часть этого рубежа, проходившая по Волге, совпадала с линией, которой, по плану «Барбаросса», должны были в итоге достичь германские войска. Только Гитлер со своими стратегами планировал вытеснить за Волгу уже полностью потерявшие управление и боеспособность остатки советских войск. А Сталин рассматривал это отступление лишь как вынужденный вариант, при котором сопротивление всё равно продолжалось бы. Интенсивные бомбежки Москвы закончились только летом 1942 года. Все это время метро столицы служило людям не только средством передвижения, но и в первую очередь местом спасения от снарядов. Так, например, одной из наиболее «популярных» станций была «Маяковская» — здесь с ноября 1941 года размещали в основном женщин и детей, которые жили тут едва ли не постоянно. Сюда же были организованы поставки провизии, медикаментов и теплых вещей. Сейчас о 16 октября 1941 года появляется все больше информации — что-то получается обнародовать у историков, какие-то снимки удается найти и опубликовать журналистам. Однако совершенно понятно, почему этого не происходило раньше — многие годы день «московской паники» оставался клеймом на действиях советской власти, показывая ее первоначальную неспособность решать настолько массовые и страшные для всего народа проблемы. Несмотря на то, что встроиться в осадный режим удалось довольно быстро, как и устранить повальную панику населения, долгое время руководство Советского Союза старалось замалчивать информацию о 16 октября. И зря.

https://zen.yandex.ru/media/two_wars/chto-hotel-sdelat-stali...

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