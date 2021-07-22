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Что хотел сделать Сталин, если бы немцы взяли Москву- секретное постановление советского правительства

Что хотел сделать Сталин, если бы немцы взяли Москву- секретное постановление советского правительстваНесмотря на то, что осенью 1941-го немцы были на подступах к Москве и могли вскоре ворваться в сам город, Сталин из столицы не уехал. Но возможность поражения под Москвой кремлёвскими аналитиками, безусловно, рассматривалась. И подробный план действий был разработан, и необходимые меры на этот случай были приняты.

Официальная пропаганда не раз цитировала изречение Кутузова: «С потерей Москвы не потеряна Россия» . Народ слушал и понимал: это неспроста.

«Запасная столица»

«Запасной столицей» в случае потери Москвы должен был стать город Куйбышев (Самара). Он ей наполовину уже стал: в октябре 1941-го правительство и дипломатический корпус эвакуировались в этот город. Диктор Левитан вещал своим стальным голосом: «Говорит Москва…» – вовсе не из Москвы, а из Куйбышева.

15 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны издал совершенно секретное постановление № 801сс «Об эвакуации столицы СССР г. Москвы в город Куйбышев».Зал совещаний правительственного бункера в Куйбышеве (ныне там музей). Фото в свободном доступе.Зал совещаний правительственного бункера в Куйбышеве (ныне там музей). 

Будь оно хоть трижды секретным – утаить масштабную эвакуацию правительственных учреждений, государственных и партийных организаций было невозможно. Руководители среднего и низшего звена уезжали из города вместе с семьями, вывозя личное и казённое имущество.

Заводы готовили к минированию, рабочим выдавали расчёт и всю месячную зарплату. Метро не работало (единственный раз в своей истории): его готовили к подрыву и затоплению.Что хотел сделать Сталин, если бы немцы взяли Москву- секретное постановление советского правительстваИсторики пишут, что было закрыто все: аптеки, магазины, больницы. Более того — в Москве одномоментно отключили отопление. Чиновники бежали из Москвы раньше, чем люди, за которых они отвечали. Это было связано с большей информированностью — до членов политбюро и их знакомых новость о том, что сам Сталин собрался эвакуироваться, дошла (по очевидным причинам) гораздо быстрее.Что хотел сделать Сталин, если бы немцы взяли Москву- секретное постановление советского правительстваПосадка на трамваи эвакуирующихся жителей Кировского района Ленинграда. 18 сентября 1941

Данные разнятся, однако в открытых источниках несколько раз встречается число 780. Именно столько руководящих работников покинули свои посты, а затем и Москву в период с 15 по 19 октября. В общей сложности они увезли из столицы около полутора миллиардов рублей и около сотни автомобилей — легковых и грузовых.Что хотел сделать Сталин, если бы немцы взяли Москву- секретное постановление советского правительства«16 октября во дворе завода “Точизмеритель” в ожидании зарплаты находилось большое количество рабочих. Увидев автомашины, груженные личными вещами работников Наркомата авиационной промышленности, толпа окружила их и стала растаскивать вещи. Разъяснения оперативного работника районного отдела НКВД Ныркова рабочих не удовлетворили. Ныркову и директору завода Гольдбергу они угрожали расправой», — приводит ВВС сообщение одной из советских газет.Что хотел сделать Сталин, если бы немцы взяли Москву- секретное постановление советского правительстваВся эта чудовищная неразбериха сопровождалась усиливающимися слухами — через два дня «немец» будет в Москве.

Всё это спровоцировало хаос, который царил в Москве 16-19 октября. Под влиянием этой волны всеобщей деморализации Сталин передумал эвакуироваться. Он понял, что после его отъезда управление и сопротивление в Москве окончательно развалятся, и столица неминуемо падёт. Поэтому и пошёл на риск, оставшись в Кремле вместе с несколькими членами Политбюро и малой группой сотрудников оперативного управления Генштаба.

«Если будет нужно, я этот полк сам поведу в атаку»

В мемуарах Жукова и воспоминаниях лиц из окружения вождя описан такой эпизод. Кода правительство уехало, все ждали отъезда Сталина, но никто не решался спросить его об этом. Наконец осторожная формулировка была найдена:

«Товарищ Сталин, уже можно отправить в Куйбышев полк охраны?» – «Не надо. Если будет нужно, я этот полк сам поведу в атаку» – ответил вождь.

Популярна байка о том, как Сталин приехал в Рогожско-Симоновский тупик, где стоял специальный поезд. Задумчиво ходил по платформе, решая – ехать в Куйбышев или остаться в Москве? На самом деле этого не было.

Спецпоезд, по свидетельствам сотрудников охраны, действительно был подготовлен. Более того: на аэродроме имени Фрунзе наготове стояли ещё и самолёт «Дуглас» с истребителями прикрытия. Однако вождь ни разу не приехал ни в ж/д тупик, ни на аэродром.

Сталин никуда не уехал, немец в Москву не зашел, а метро открыли. Как позднее писал нарком авиационной промышленности Алексей Шахурин, 16 октября Сталин в его присутствии отдал приказ Александру Щербакову — первому секретарю МГК — и Василию Пронину — главе исполкома — выступить по радио и навести порядок в столице Союза. Выполнить приказ вождя в тот же день не получилось — нужно было чинить радиосвязь. Однако на следующий день, 17 октября, выступление состоялось, на улицу вышли армейские и милицейские патрули, а метро было открыто.

Эвакуацию никто не отменял, но ее сделали более организованной — насколько это было возможно в те дни.Москва, октябрь 1941-го. Фото в свободном доступе.Москва, октябрь 1941-го. 

Что делать, если немцы всё-таки возьмут столицу?

В таком случае ставка Верховного Главнокомандования планировала создать новый стратегический рубеж обороны: по линии Вытегра – Череповец – Рыбинск – Ярославль – Горький – Пенза – Саратов – Сталинград – Астрахань. На этом укреплённом рубеже запланировали расположить 10 новых резервных армий, и за него же в случае поражения под Москвой и на Украине должны были отходить остатки прочих советских войск.

Южная часть этого рубежа, проходившая по Волге, совпадала с линией, которой, по плану «Барбаросса», должны были в итоге достичь германские войска. Только Гитлер со своими стратегами планировал вытеснить за Волгу уже полностью потерявшие управление и боеспособность остатки советских войск. А Сталин рассматривал это отступление лишь как вынужденный вариант, при котором сопротивление всё равно продолжалось бы.Что хотел сделать Сталин, если бы немцы взяли Москву- секретное постановление советского правительстваИнтенсивные бомбежки Москвы закончились только летом 1942 года. Все это время метро столицы служило людям не только средством передвижения, но и в первую очередь местом спасения от снарядов. Так, например, одной из наиболее «популярных» станций была «Маяковская» — здесь с ноября 1941 года размещали в основном женщин и детей, которые жили тут едва ли не постоянно.Что хотел сделать Сталин, если бы немцы взяли Москву- секретное постановление советского правительстваСюда же были организованы поставки провизии, медикаментов и теплых вещей. Сейчас о 16 октября 1941 года появляется все больше информации — что-то получается обнародовать у историков, какие-то снимки удается найти и опубликовать журналистам. Однако совершенно понятно, почему этого не происходило раньше — многие годы день «московской паники» оставался клеймом на действиях советской власти, показывая ее первоначальную неспособность решать настолько массовые и страшные для всего народа проблемы. Несмотря на то, что встроиться в осадный режим удалось довольно быстро, как и устранить повальную панику населения, долгое время руководство Советского Союза старалось замалчивать информацию о 16 октября. И зря.

https://zen.yandex.ru/media/two_wars/chto-hotel-sdelat-stali...

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Светлана МитленкоВеликая Отечественная война
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