О необоснованных репрессиях военспецов, в которых обвиняют Сталина

Официальная биография И.В. Сталина - бледное подобие того, чем на самом деле была наполнена его жизнь, какие события, личные качества способствовали формированию государственного деятеля такого уровня. Несмотря на океан клеветы и фальсификаций в отношение Сталина, он остается над схваткой потомков за право - знать - кем же "Сталин" был на самом деле. Интересным с этой точки зрения мемуары бывшего военспеца Красной Армии, бывшего полковника царской армии, выпускника Императорской Николаевской военной академии, Анатолия Леонидовича Носовича. А.Л. Носович (сидит второй слева) и А.Е. Снесарев (сидит третий слева) на фронте. Март 1917 г. Архив семьи Снесаревых.

Мемуары Носовича обнаружились во Франции. В них рассказывается о том, как, притворившись сочувствующим большевикам, он занимался подрывной деятельностью в штабе Северо-Кавказского военного округа в качестве агента московского антибольшевистского подполья и преуспевал до тех пор, пока не встретился со Сталиным.

Агент

Когда жизненные пути Носовича и Сталина пересеклись, Сталин еще не был так знаменит. Описывая события, Носович реальность переплетает с вымыслом, путается в хронологии и не скрывает своей ненависти, обвиняя Сталина в коварности, жестокости и вероломстве.

Белогвардейское командование возлагало на своего агента большие надежды.

Чем должен был заниматься Носович, можно понять из его же слов:

"Я должен был не опоздать внести разлад и путаницу ко времени наступления раз, а второе - дотянуть плодотворную работу в случае опоздания наступления до последней возможности и в нужный момент перейти от скрытой работы в штабе к активной полевой, оказав непосредственное содействие наступающим при помощи контрреволюционного выступления".

До июля дела у Носовича шли неплохо.

"В конце июля 1918 г. Носович передал казакам план захвата станицы Нижне-Чирской, рекомендовав оптимальное направление контрудара. Для организации восстания в Царицыне требовалась связь с местным офицерским подпольем. К началу июля такую связь удалось наладить, можно было рассчитывать на 500-600 офицеров. Для вооружения восставших Чебышев организовал на станции Царицын неприкосновенный подвижный запас на 1000 винтовок и 10-20 пулеметов с боекомплектом" и т.д.

Комиссар совнаркома Но вскоре везение Носовича кончилось. Совнарком РСФСР командировал в Царицын Сталина в качестве чрезвычайного уполномоченного ВЦИК по заготовке хлеба на Северном Кавказе и его доставки в промышленные центры. Сталин имел самые широкие полномочия, которые вскоре ему пригодились.

Носович сообщал в донесениях, что этот Джугашвили везде "сует свой нос" и почти сразу у него возник серьезный конфликт с одним из военспецов, бывшим царским генералом-лейтенантом Снесаревым.

Не имея возможности контролировать работу штаба, Сталин воспользовался своими полномочиями и создал новую структуру - Военный совет Северо-Кавказского военного округа, который сам же и возглавил.

Сталина поддержали Ворошилов и Минин. К. Ворошилов

Ворошилов, Буденный, Минин Ворошилов, Буденный, Минин

Вычислил сразу

Вскоре от Носовича поступило тайное донесение в штаб белогвардейского командования, что его миссия под угрозой из-за этого "энергичного и умного комиссара Джугашвили, который разгадал мою задачу и, арестовав меня, Ковалевского и все артиллерийское управление, вырвал всю инициативу из моих рук. Сталин догадался о моей работе... но общая обстановка не дала ему в руки достаточно материала для моего осуждения".

Надо сказать, это довольно скромная версия событий, которые происходили на самом деле. Сталину далеко не сразу удалось переломить ситуацию в свою пользу и разоблачить "оборотней в генеральских погонах".

Арест штаба

Сначала Сталин схлестнулся со Снесаревым. Тот вместе со штабом был арестован. Но Троцкий сумел убедить всех, что Сталин перестраховывается и в своей нелюбви к военспецам впал в паранойю, внося раздрай в работу штаба округа, снижая эффективность его работы. Но и к Сталину прислушались и до выяснения обстоятельств отозвали Снесарева в Москву. Ситуация для Носовича стала меняться, но не так, как он хотел. Быть на первых ролях в его планы не входило - он становился слишком заметен. Прямое противостояние со Сталиным, который ему очень не нравился, ничего хорошего не сулило.

Характеристика Сталина

"Хитрый, умный, образованный и чрезвычайно изворотливый, не стесняющийся в средствах большевик..."

- так характеризовал Носович Сталина, объясняя трудности своей работы с ним. Носович отмечал, что Сталин не доверяет военспецам и не скрывает этого. При этом, возмущался Носович, что тот самым наглым образом использует военспецов - учится у них, повышает свое образование. В этом аристократ Носович усмотрел беспринципность Сталина. Окончательно запаниковал, когда Сталин вскоре стал участвовать в штабном планировании наравне с военспецами, выпускниками военной академии.

Сталин беспокоил Носовича все больше, понимая, что тот не доверяет ему и следит за каждым его шагом. Руководство подполья напротив - подталкивало к решительным, скоординированным с Добровольческой армией, действиям.

Начало противостояния

Носович, работая в штабе, прощупывал всех, кого мог на предмет возможного сотрудничества. До появления Сталина наиболее перспективным считал комиссара Зедина, который также занимался вопросами продовольствия. Носович решил использовать Зедина в "игре" против Сталина и стал подталкивать его к тому, чтобы тот установил со Сталиным доверительные, неформальные отношения. Вскоре Зедин пропал. Носович попытался осторожно навести справки и на одной из встреч обратил внимание, что Сталин посматривает в его сторону с усмешкой.

- Что, Зедина высматриваешь?

Носович сделал вид, что ничего не понял. Позже выяснил, что Зедин в экстренном порядке отбыл в командировку, длительную. Когда вернется? А кто его знает! Чье распоряжение - Носович спрашивать не стал, и так понятно, что дело рук Сталина.

В очередном донесении Носович уже не скрывал "истерики":

"К 20-м числам июля наша деятельность свелась к попыткам всеми силами защитить нашу фактическую власть. А деятельность Сталина, Ворошилова и Минина была направлена к изъятию этой власти из наших рук!"

Ход Сталина

Носович видел, что Сталин "ведет на него охоту" и лавировал, как мог, избегая прямых столкновений.

Решением военсовета СКВО от 22 июля военным руководителем округа назначили еще одного военспеца, бывшего полковника царской армии А. Н. Ковалевского, после ввели в состав военного совета. Носовича назначили начальником штаба округа.

Версия Носовича

В его воспоминаниях эта история выглядела иначе. Сталин, якобы, ему, а не Ковалевскому, предложил стать военным руководителем округа.

"Я просил срок одни сутки обдумать это предложение. Возьми я на себя таковое руководство, я был бы поставлен в безвыходное положение. Работа круглые сутки. Надзор все время и, взятый за глаза, уши и волю двумя разбойниками я был бы не в состоянии выполнять свое прямое назначение".

Носович признался, что подставил вместо себя Ковалевского, своего заместителя. Перед этим Носович позволил себе немного "раскрыться" перед ним, рассказав о том, что он де в душе все еще царский офицер и от всей души желает большевикам "свернуть себе шею" под Царицыным. Ковалевский вроде как все понял и ради общего дела согласился "прикрыть" Носовича, став вместо него военным руководителем СКВО. Носович вздохнул с облегчением, в надежде, что наконец удалось обвести Сталина вокруг пальца. Но вскоре последовали новые события, которые показали, что радость была преждевременной.

Битва за Царицын Оборона Царицына в 1918 году

Ситуация под Царицыным осложнялась с каждым днем. В своих донесениях Носович сообщал, что Сталин своими действиями оставил его, Носовича, "не у дел", но он старается и делает все, что в его силах.

В середине июня 1918 года Красная Армия провела наступательную операцию на Калач, которая закончилась неудачей (временной - вскоре Калач был взят).

Носович во всем обвинил Сталина, Минина и Ворошилова. Якобы они не прислушались к альтернативному предложению Снесарева, от которого Сталин избавился и вот результат. Между Носовичем и Сталиным якобы состоялся диалог.

Сталин:

"Вы отказываетесь от непосредственного руководства войсками. Если бы вы приняли в нем участие, то Калач был бы взят".

Носович:

"Я не командую войсками. Я начальник штаба округа". Как признавался Носович, это была фраза, в которую он сам не верил, а Сталин тем паче. "Как сейчас помню искоса брошенный на меня пытливо-подозрительный взгляд Сталина, и его процеженные сквозь зубы с зажатой в них трубкой, слова:

-"Были бы вы наш, так не делала ли бы различия: ни между начальником штаба, ни командующим войсками, ни даже ротным..."

Носович не нашелся, что ответить, повернулся и молча ушел. Для Сталина, видимо, вопрос по Носовичу был решен. Но прямых доказательств предательства по прежнему не было.

Высшая военная инспекция

Несмотря на это Сталин, обозленный неудачами, отдал царицынскому ЧК приказ об аресте штаба. Носовича и Ковалевского арестовали. Дело разбирала Высшая Военная инспекция, которой руководил Н.И. Подвойский. Надо отдать должное, и сам Носович проявил незаурядную изворотливость тем, что усиленно "переводил стрелки" на Сталина, обвиняя в некомпетентности, отсутствии военного опыта, неумении и нежелании сотрудничать с военспецами. Масла в огонь усиленно подливал Троцкий, надеясь таким образом ослабить Сталина, власть и влияние которого усиливались с каждым днем.

Ленин

В версии Носовича и реальном календаре событий есть расхождения. Ясно одно - Сталин, помимо того, что действовал сам, пользовался доверием и поддержкой Ленина. Иначе невозможно объяснить то, что Носович и Коваленко хотя и были освобождены решением Высшей военной инспекции и по предложению Троцкого взяты на поруки, в округ не вернулись, а вместе с инспекционной группой отбыли в Камышин. Сталина на тот момент это устроило. Из его письма от 4 августа 1918 года.

Председателю СНК В.И. Ленину

"Положение на юге не из легких. Военсовет получил совершенно расстроенное наследство, расстроенное отчасти инертностью бывшего военрука... положительной стороной... надо признать... своевременное удаление так называемых специалистов (больших сторонников отчасти казаков, отчасти англо-французов...)"

Примерно в то же время Сталин через военсовет проводит ряд мероприятий, направленных на стабилизацию ситуации: объявляет Царицын на военном положении и отдельным приказом военсовета за своей подписью мобилизует местную буржуазию на рытье окопов.

Последнее решение Ленину особенно понравилось. Мало было издать приказ, надо было еще каким-то образом заставить ему подчиниться. Надеяться на сотрудничество со стороны представителей буржуазии не приходилось. Но, судя по тому, что окопы вырыли, Сталин нашел нужные слова и "уговорил". Сталин и Ворошилов в тех самых окопах.

Невероятно, но факт

Носович в своих воспоминаниях не стеснялся в выражениях, называя Сталина "бандитом", который, однако, смог переиграть белогвардейское подполье, сведя на нет все успехи, которые были достигнуты Добровольческой армией. И совсем уже в сердцах сделал признание, что "большевистские бандиты" (Сталин, Ворошилов, Минин) "проявили больший стратегический талант, единомыслие и предвидение, нежели верхи Белого движения.."

"После поражения под Калачом на Дону и моим торжеством (так как способствовал этому лично)" последовала "другая (победа) под эгидою Сталина (которая) дала в конце концов освобождение 15-тысяч бойцов, окруженных донцами (казаки и Добровольческая армия, воевавшие на Дону) раньше в районе Морозовской, а после Нижне-Чирской. Кроме бойцов, они вывезли массу богатых материалов всех видов. Как донцы не справились с этой группой, которая в дальнейшем послужила ядром армии Ворошилова, мне совершенно не понятно". Носович в своих воспоминаниях не стеснялся в выражениях, называя Сталина "бандитом", который, однако,смог переиграть белогвардейское подполье, сведя на нет все успехи, которые были достигнуты Добровольческой армией. И совсем уже в сердцах сделал признание, что "большевистские бандиты" (Сталин, Ворошилов, Минин) "проявили больший стратегический талант, единомыслие и предвидение, нежели верхи Белого движения..""После поражения под Калачом на Дону и моим торжеством (так как способствовал этому лично)" последовала "другая (победа) под эгидою Сталина (которая) дала в конце концов освобождение 15-тысяч бойцов, окруженных донцами (казаки и Добровольческая армия, воевавшие на Дону) раньше в районе Морозовской, а после Нижне-Чирской. Кроме бойцов, они вывезли массу богатых материалов всех видов. Как донцы не справились с этой группой, которая в дальнейшем послужила ядром армии Ворошилова, мне совершенно не понятно".

Предательство

С легкой руки Троцкого Носович, выведенный из-под удара, был назначен помощником командующего Южным фронтом. Отдавая себе отчет, что Сталин рано или поздно до него доберется, Носович 24 октября 1918 года совершил дерзкий побег (угнал автомобиль, пленил комиссара) перешёл на сторону Добровольческой армии, прихватив секретные документы. Бывший царский офицер, который так любил разглагольствовать о чести, фактически предал Ковалевского, как и нескольких других своих помощников из "бывших". Вполне возможно, что нарочно подставил, чтобы сбежать и потом писать свои мемуары где-нибудь в Ницце. А.Н. Ковалевский

Решением Особого отдела по борьбе с контрреволюцией и шпионажем в начале декабря 1918 года Ковалевский был расстрелян «за передачу белогвардейцам сведений военного характера» и «связь с руководителями белой гвардии».

P.S. Есть сведения, что один из вариантов рукописи Носовича находился в архиве Сталина и он имел возможность оценить литературный талант и "храбрость" бывшего военспеца, который, оказавшись за тысячи километров, высказал все, что о нем думал.

Представим, что Сталин мог бы сказать на то, как его охарактеризовал Носович в своих мемуарах:

Хитрый, умный, образованный и чрезвычайно изворотливый, не стесняющийся в средствах...

-Ну да, я такой. А другой с вами бы не справился.

Вывод

Мемуары Носовича подтверждают факт активной борьбы белогвардейского подполья, которая велась под видом добровольного сотрудничества с большевиками. Это и был тот самый "белый террор", о котором предпочитают вспоминать в контексте "красного террора", который развязали большевики. О том, что творили бывшие царские офицеры, страшно читать. Судя по мемуарам, среди них мало тех, кто раскаялся, напротив, сожалели, что так и не удалось "задушить эту большевистскую гадину".

Попытка реабилитировать белое офицерство, на мой, взгляд аморальна и несостоятельна - слишком много крови, слишком много жертв.

История с военспецами часто используется критиками Сталина для обвинений в огульных и чрезмерных репрессиях военспецов. Перекладывание ответственности за необоснованные репрессии в отношение бывших офицеров, потом военспецов, на Сталина, считаю некорректным и подлым. Это больше похоже на месть ему, чем на справедливость.

Мемуары Носовича (и не только его, огромное количество других свидетельств) показали, что Сталину удалось нейтрализовать их преступную деятельность и выправить ситуацию на Южном фронте, которая в районе Царицына была наиболее опасной.

Среди военспецов, конечно же, были порядочные люди, которые внесли весомый вклад в будущие победы Красной Армии и помогли становлению советской военной науки. Более того, известны случаи, когда под карающий меч революции белогвардейцы в качестве мести специально подставляли тех, кто отказывался с ними сотрудничать. Бесспорно, это преступление, вина за которое лежит на "оборотнях в погонах".

Недоверие Сталина военспецам, как показала история с Носовичем, было полностью оправдано. Ответственность за необоснованные репрессии лежит на Высшей военной инспекции, которая допустила в своей работе грубые просчеты и ошибки. Недостатки в работе ВВИ в свою очередь объяснялись отсутствием опыта, кадров и подрывной деятельностью белогвардейского подполья, которое опиралось на военспецов.

https://karhu53.livejournal.com/27934974.html

https://rodina-history.ru/2017/07/04/rodina-ganin.html