Отношение Сталина к талантам

Оперный певец Гмыря выступал перед Гитлером. Это не помешало Сталину сделать его Народным артистом СССР и вручить Ст. премию.

Судьбоносные перемены

Родившись с вокальным даром, но в очень бедной семье каменщика и швеи, у него не было никаких шансов пробиться наверх, не случись в 1917 году Октябрьской Революции.

Закончив начальную школу в 11 лет, он уже зарабатывал себе на хлеб, нанимаясь разнорабочим. Революционный вихрь еще несколько лет носил юного Гмырю в поисках места в жизни - сначала рабочим в порту, потом грузчиком, матросом, кочегаром на шхуне, заведующим клубом и даже секретарем в обществе "Долой неграмотность". Наконец в 32 года под влиянием большевистской агитации и пропаганды Гмыря решился на судьбоносный шаг - поступил в инженерно-строительный институт по велению совести, а затем и в консерваторию по велению сердца. И это с четырьмя классами образования+вечерний рабфак и не зная нотной грамоты.

Вот это и было великим чудом Октябрьской революции, если кто успел забыть о том, что это такое.

И это еще не все. После окончания института Гмыря стал аспирантом Харьковского Научно-исследовательского института сооружений. А когда перешел на третий курс консерватории, то был принят в Харьковский академический театр оперы и балета.

С 1939-го Гмыря становится солистом Киевского театра оперы и балета.

В оккупации

Затем непрерывный взлет сменился невероятным пируэтом, который едва не закончился смертельным пике.

В 1941 году Гмыря тяжело заболел. Немцы наступали так быстро, а надежда на то, что это наступление еще удастся остановить еще была и помешала вовремя принять решение об эвакуации. Те, кто отвечал за отъезд артиста (НКВД), потом оправдывались, что мол, он сам не захотел. На самом деле - не мог. Оклемавшись после болезни, Гмыря снова оказался перед выбором - умереть с голоду или попытаться заработать на жизнь тем, что умел лучше всего.

Он возвращается в Харьковский театр оперы и балета. Немцы после первого выступления уникального баса пополнили ряды поклонников его таланта.

По этому поводу ходила байка о том, что Сталин, когда ему рассказали, как немцы стоя аплодировали певцу, заметил:

-Надо сказать, у аплодирующих был отменный вкус.

Рассказывали также, что когда Гитлер посетил Винницу, Гмырю специально привезли туда для выступления. А потом, якобы, певца вывозили в Берлин по его (Гитлера) просьбе, где он исполнял для него арию Вольфрама из оперы «Тангейзер» Ричарда Вагнера.

Выдумка

Нашлась газетная статья, в которой версия о том, что такой эпизод был, опровергается воспоминаниями самого Гмыри. Он вел дневник, хотя и не регулярно и многие важные события находили в нем свое отражение. Например то, почему он не эвакуировался. НКВД направляло его в Тифлис, но Гмыря опоздал на поезд и к тому же заболел (повередил спинной нерв). Позже это обстоятельство сыграло в судьбе артиста злую шутку - подозревали, что он это сделал специально. Но дальнейшие события это опровергли, как и то, что он выступал перед Гитлером. Это придумали те, кто завидовал его необыкновенному таланту. Таковы хитросплетения биографии этого замечательного певца.

В оккупации

Во время оккупации был еще такой эпизод. Гмырю пригласили выступить в детском приюте Харькова, он согласился, но директор труппы рассердился и запретил:

-Не позволю выступать перед какими-то недочеловеками, пусть и маленькими. Вы и так испытываете терпение новой власти.

Гмыря не стал уточнять, он и так знал, что его отказ выступить перед раненными немецкими солдатами не забыли, а в причину отказа - что артист не в голосе - не поверили.

Выступать пришлось. Тем более, что в зале оперного театра были не только немцы, но и местные жители. Гмыря утешал себя мыслью, что поет для них.

Невероятный талант певца сделал свое дело - его оценили по достоинству и враги.

Снова на распутье Когда немцев погнали с Украины, Гмырю было приказано вывезти в Германию. Сначала его уговаривали, потом стали запугивать:

-Вы же понимаете, что Сталин вам не простит того, что вы развлекали его врагов. А в Германии у вас появятся новые возможности, богатство! Даже если вас пощадят, вы будете всю оставшуюся жизнь выступать перед заключенными в Сибири и от вашего божественного голоса скоро ничего не останется!

Гмыря сказал, что ему надо подумать и ушел, не подозревая, что на случай отказа, был приказ доставить в Германию его тело. Вот уж точно - не доставайся же ты никому..

Снова уговоры

Казалось, ничто не могло уже его спасти от этого удара судьбы. Но и тут фортуна нашла способ, чтобы эта яркая жизнь не оборвалась и не сгорела в адском пламени войны. Ангелом спасения, как это ни странно, выступил немецкий прихвостень, комендант Полтавы.

Гмыря на тот момент числился в составе труппы Полтавского музыкально-драматического театра, которым руководил немецкий музыкант Зигфрид Вольте. В театре помимо Гмыри в составе труппы было еще 285 артистов. Зная о секретном распоряжении на случай отказа, комендант города Фуртвенглер пригласил Гмырю к себе. Когда тот пришел, и они остались одни, комендант начал плести свою сеть:

-Борис, дорогой, о чем ты еще думаешь? Под окнами машина. Она отвезет тебя на аэродром и через два часа ты забудешь обо всем. Тебя ждет весь мир, лучшие оперные театры! Ты будешь богаче турецкого султана!

Гмыря молча слушал. Его обреченный вид говорил о том, что решение он уже принял и готов встретить свою судьбу, а может и смерть, но только здесь у себя на Родине.

-Что ты молчишь! Глупец! Нет, ты самоубийца...несчастный...

Гмыря поднял глаза, в них была отвага смертника.

Решение принято

Гмырю посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении. Через некоторое время прошел слух, что он сбежал. Красная Армия гнала немцев назад в логово. Строптивого оперного певца в суматохе никто не стал искать, надо было спасаться самим и успеть вывезти то, что успели награбить.

К слову. История побега с помощью Фуртвенглера тоже во многом сомнительна. Главное, что Гмыре удалось уцелеть и он не сбежал, хотя такая возможность точно была.

О Гмыре доложили Хрущеву.

- Правду говорят, что сам отказался сбежать? Это мы проверим. А пока пусть поет теперь для нашего народа и старается, а то я быстро ему напомню, как он пел для фашистов.

"Не по своей воле" Борис Романович Гмыря

В Кремле

Прошло несколько лет. В 1951 году в Кремле принимали высоких гостей. В числе приглашенных артистов значился украинский оперный певец Гмыря. Хрущев его включил, надеясь, что Сталин не станет интересоваться пикантными подробностями творческой биографии, а будет покорен удивительным звучанием голоса артиста.

Гмыря чувствовал себя не в своей тарелке - помнил слова о том, что для Сталина он всегда будет предателем.

Начался концерт. Было видно, что выступление Гмыри произвело впечатление. Но когда затихли последние звуки бархатного глубокого голоса повисла тишина. Никто не решался выразить свое отношение к певцу с "подмоченной" репутацией. Многие вообще недоумевали, что он тут делал, как Сталин допустил такое. И все осторожно косились в его сторону. А Сталин поднялся и зааплодировал. Зал тут же подхватил. Хрущев с облегчением выдохнул. Потом подошел, ткнул Гмырю локтем в бок, ободряюще подмигнул.

Гостей пригласили пройти в банкетный зал. Все расселись по своим местам. Последовали один за другим несколько тостов. Гмыря услышал здравицу "За талантливых украинских артистов-выходцев из народа" и с волнением наблюдал, как Сталин поднялся со своего места и направился прямо к их столу. Когда Сталин приблизился с бокалом в руке, Гмыря и все за столом встали. Сталин улыбался. Обвел всех взглядом, встретился глазами с Борисом Романовичем.

-Говорят, ты перед немцами пел?

-Пел, товарищ Сталин. Не по своей воле.

Гмыря посмотрел Сталину в глаза. А тот, будто не замечая сильного волнения певца, продолжал улыбаться. Чокнувшись со всеми, Сталин снова перевел взгляд на Гмырю:

-Мы знаем, что с вами случилось: если бы по своей, вас бы тут не было. Талант и смелость - редкое сочетание. У вас есть оба качества. Ваше здоровье!

Сталин и Гмыря еще раз чокнулись бокалами. Хрущев наблюдал за ними, затаив дыхание, понимал, что если Сталин решит как-то иначе, не сдобровать ни Гмыре, ни тому, кто его сюда пригласил.

Интересные факты

Несколько колоритных штрихов к этой истории, в том числе, из народного эпоса, основанного на личных воспоминаниях и слухах.

Лишим звания и дадим другое

В том же1951 году Борису Михайловичу Гмыре по личному ходатайству Сталина было присвоено звание Народного артиста СССР. До этого он был Народным артистом УССР (1941).

Сталин поинтересовался у Хрущева после выступления Гмыри:

-Какое у артиста звание?

-Народный, товарищ Сталин, - и добавил, - Народный артист Украины. Многим это не по нутру, говорят, что надо его этого звания лишить.

-Хорошо, пойдем навстречу, раз они так просят - лишим его этого звания и дадим другое - Народный артист СССР.

Так Гмыря стал Народным артистом СССР, несмотря на многочисленных недругов. Это было очень своевременно. Гмыря и так все время был под жестким прессингом. Ему подбрасывали записки оскорбительного содержания, называли "фашистским холуем". После того, как за артиста заступился Сталин, травля и оскорбления прекратились. Хрущев знал, что делал, предлагая Гмырю в число участников концерта в Кремле. Единственное, о чем переживал, что Сталин приберет волшебный бас в рукам и оставит его в Москве. Такое предложение, действительно артисту поступало, но Сталин, опять же, посоветовал не "давить":

-Пусть сам решит, где ему лучше. А в Москву, если надо, мы всегда его пригласим. Думаю, он нам не откажет.

Гмыря, открывай!

После встречи со Сталиным на банкете в Кремле подтвердились опасения Гмыри о том, что Сталин хорошо осведомлен о его выступлениях перед Гитлером. Вернувшись в гостиницу, певец собрал вещи и стал ждать, что за ним придут. Так и уснул, сидя в кресле. Проснулся от того, что барабанили в дверь.

-Гмыря, открывай!

Спросонья не узнал голоса, а обращение "на ты" счел за плохой признак. Делать нечего, открыл. А там толпа его коллег по оперному театру, которые приехали в Москву выступать по случаю Дней Украины. Гмырю буквально внесли внутрь гостиничного номера с криками:

-Включай радиоприемник!

А там диктор торжественно объявляет, что вышел указ о присвоении Борису Романовичу Гмыре почетного звания Народный артист СССР.





Хрущев помог

В своих воспоминаниях Никита Сергеевич Хрущев рассказывал, как советовался со Сталиным, можно ли взять хорошего певца Гмырю в труппу Киевской оперы. Сталин не возражал:

-Если хороший, берите.

Но как только об этом узнали в самой труппе, дело дошло до ультиматума:

Борис Гмыря у себя дома за роялем Борис Гмыря у себя дома за роялем

Факт

В 1952 году Гмыря стал лауреатом Сталинской премии второй степени.

Факт

Имя Бориса Гмыри внесено в 1962 году в Международную энциклопедию "Who is who?".

Факт

Гмыря был невыездным долгое время. Потом все же состоялись его гастроли в Венгрии. После его концерта в Будапеште Гмыре сделали официальные предложения представители трех театров - La Scala, the Grand Opera, the Metropolitan Opera. Сопровождавшие его сотрудники КГБ тут же увезли артиста домой от греха подальше.

Факт

За 30 лет творчества в репертуаре Гмыри около 600 произведений вокальной классики. Хронометраж записи в исполнении Гмыри в серии «Великие певцы ХХ века» - 11 часов.

Факт

В 1956 году газеты о реакции публики на выступление Бориса Романовича Гмыри писали:

«Чтобы стихли овации после концерта Гмыри, надо было гасить в зале свет».