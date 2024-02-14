Герой Российской Федерации Сергей Мыльников

Дела минувших дел, но не далеких. Надо не только чтить мертвых, но и славить живых.

В Цхинвале в одиночку на танке без боеприпасов пошел в атаку на многочисленного врага Сергей Мыльников – командир танка 141-го отдельного танкового батальона 19-й Воронежско-Шумлинской Краснознамённой орденов Суворова и Трудового Красного Знамени мотострелковой дивизии 58-й армии Северо-Кавказского военного округа, сержант.

Родился 8 февраля 1986 года в городе Свердловск (ныне – Екатеринбург) Свердловской области. Русский. Из семьи рабочих. В 2003 году окончил среднюю школу № 44 в Екатеринбурге. Учился в одном из колледжей Екатеринбурга по специальности «программист».

В октябре 2006 года был призван Чкаловским райвоенкоматом Екатеринбурга на срочную службу в Вооружённые Силы Российской Федерации. Служил в учебной танковой части в Елани, затем – в 19-й мотострелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа во Владикавказе.

В начале 2008 года написал рапорт о заключении контракта на военную службу. В 2008 году сержанту Сергею Мыльникову исполнилось 22 года. Управляя поврежденным танком без единого боеприпаса, Мыльников атаковал противника и обратил его в бегство, создав, таким образом, для своих коридор для прорыва из окружения боевиков.

Указом Президента Российской Федерации от 19 сентября 2008 года сержанту Сергею Андреевичу Мыльникову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда» № 925. Вместе с ним за этот бой высокого звания был удостоен командир батальонной тактической группы капитан Юрий Павлович Яковлев. В итоге боя из двенадцати танкистов двое стали Героями России, ещё двое — кавалерами ордена Мужества и медали «За отвагу» .

— Нет, там было не страшно, вот сейчас страшно. Домой вернулся, потому что живой и здоровый, — признавался танкист.

— Но еще больше, чем во время боя, волновался в Кремле, когда получал из рук Президента России «Золотую Звезду». В боевых действиях против грузинских войск в составе батальонной группы сержант Мыльников принимал участие только один день. И этот день изменил не только его жизнь, но и всех бойцов батальона российских миротворцев, оказавшихся в плотном кольце окружения.

9 августа 2008 года непосредственно в уличном бою Т-72 под командованием Сергея вместе с еще тремя бронемашинами обеспечил прорыв к окруженным миротворцам и спас их от уничтожения.

Но грузинская артиллерия и танки продолжали остервенело обстреливать наши позиции. — Когда мы подъехали к батальону, то поразились увиденной картине. Казарма и котельные разрушены, санчасть и новая медицинская машина уничтожены. Потери миротворцев убитыми составляли 12 человек, были еще раненные, — рассказывал потом самый молодой Герой России.

Бронемашина Мыльникова действовала, как кочующее огневое средство. Двигаясь вперёд-назад, танк метким огнём поражал живую силу и технику противника. — На промахи мы право не имели.

Каждый снаряд наших танков накрывал цель. Через два часа в мой танк попали две гранаты РПГ и два снаряда из пушки БМП. Динамическая защита отлетела, вышла из строя система поворота пушки, закончились боеприпасы. Тогда мы приняли решение покинуть танк и присоединиться к командиру миротворческого батальона, чтобы из казармы управлять огнем танков.

Впоследствии я переходил с танка на танк, поскольку полностью владел обстановкой на поле боя, ведь две других наших машины прикрывали батальон с тыла. Когда на четвертом танке иссяк боекомплект, я пробрался в казарму, откуда вел огонь из автомата, — рассказал Сергей Мыльников. Кольцо вокруг городка миротворцев сжималось.

Грузины расстреливали наши позиции с расстояния 40 метров. Отходить навстречу высланному подкреплению под ожесточённым огнём было невозможно. Тогда молодой боец совершил невозможное. Он пробрался к своему разбитому безоружному танку и на максимальной скорости пошел в атаку на грузинских мотострелков.

Мощь грозной боевой машины и решительность русского танкиста обратили тех в бегство. Мыльников преследовал их почти полтора километра, а потом доложил по связи: «Можно начинать отход». Миротворцы уходили с женщинами-медиками и ранеными на руках, а грузинские пехотинцы преследовали их еще пять километров…

— Я жив, здоров, не ранен, — зазвучал голос Сергея, когда телефонную трубку подняла его мама.

Почти неделю родители ничего не знали о судьбе сына, его телефон молчал. А по телевизору в новостях постоянно рассказывали о кровопролитных боях на улицах Цхинвала. Это потом он узнал от комбата, что командование представило его, простого солдата, к званию Героя России. Сам даже сперва не поверил. Но для себя сразу решил – бравировать столь высоким званием никогда не будет. Разве что один раз воспользуется льготой — при поступлении в ВУЗ…

В октябре 2008 года он был уволен в запас, вернулся в город Екатеринбург. В ноябре 2008 года поступил в Уральский государственный технический университет – УПИ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина на механико-машиностроительный факультет.

С 2009 года — член Общественной палаты России. Работает слесарем-сборщиком на научно-производственном предприятии «Уралэлектрощит», окончил заочное отделение Академии труда и социальных отношений. Ведёт общественную деятельность. Отец — Андрей Дмитриевич, работал главным конструктором в научно-производственном предприятии «Уралэлектрощит», директором ООО «Электрощит». Мать — Людмила Николаевна, преподавала уроки труда в школе № 44 города Екатеринбурга.

В 2009 году женился, жена — Марина, в 2010 году семья Мыльниковых получила однокомнатную квартиру в микрорайоне Пионерский, а затем земельный участок в посёлке Шабровский, где они построили дом. В годы Великой Отечественной войны дед Сергея был военным лётчиком, бабушка служила медсестрой на фронте».

Ну, кто кого?

Я снова в танк полез,

Газ до отказа - рукоятью в грудь,

И вырулил врагу наперерез,

Собою заградив колонне путь.

Снарядов нет, осталась лишь броня,

Но башню я уверенно кручу.

Попробуйте пройти через меня!

Я вас плевком из дула замочу!

Пусть каждый выбирает цель свою!

Оставив это право за собой,

Сегодня сам в прицеле я стою,

Стою Непобежденный и Живой!

Ещё не вечер, верю, знаю я -

не по зубам Россия вам, не по плечу!

Где я стою - Там Родина моя,

А я на эту тему не шучу...

(Владимир Сергеев)

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