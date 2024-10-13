И как быть?

Подписчик в Кузьминках надумал подлечится в поликлинике, но увидев список врачей, как-то резко передумал.

Даже не знаем почему, есть у кого какие мысли?

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Портал "Росгод" в материале "Почему врачей-мигрантов всё больше, а русских всё меньше" пишет:

Жители российских городов знают, что в поликлиниках всё больше врачей-мигрантов – выходцев из Средней Азии. Новости СМИ2

Сверху нам говорят, что в России фиксируется нехватка медиков всех уровней по причине общей неблагоприятной демографической ситуации. Типа, физически людей не хватает.

Однако этот аргумент вызывает серьёзные сомнения. Медицина, в отличие от строительства, отрасль не просто жизненно важная. Это одно из базовых составляющих национальной безопасности, и национального суверенитета, если хотите, поскольку от здоровья нации прямо зависит и всё остальное.

Здравоохранение – это стратегическая цель обеспечения национальной безопасности, обеспечивающая увеличение численности и продолжительности жизни российского населения, сокращение смертности, снижение уровня инвалидности.

Здравоохранение (иллюстрация из открытых источников)

И если в строительстве требуются многие миллионы рабочих рук, которые и завозят наши недобросовестные лоббисты миграции, ссылаясь на леность русского народа, а на самом деле стремясь сэкономить на выполнении требований Трудового кодекса, то медицине людей нужно гораздо меньше.

Никакая, даже самая глубокая «демографическая яма» в стране с населением в 140 миллионов человек не может служить адекватным объяснением тому, что у нас не хватает своих медиков, и потому нам нужно массово привлекать врачей из числа мигрантов, выдавая паспорта России в упрощённом порядке.

Минздрав РФ в лице министра Мурашко утверждает, что в настоящий момент дефицит врачей в России составляет около 26,5 тысяч человек. Нехватка среднего и младшего медперсонала оценивается в 50 тысяч человек.

Михаил Мурашко (иллюстрация из открытых источников)

При этом статистика нам говорит, что ежегодно российские медицинские вузы выпускают 35–36 тысяч дипломированных медиков разных специальностей. Не нужно быть великим математиком, чтобы понять, что если бы все эти медики пришли в наши поликлиники, то в течение двух лет у нас весь дефицит кадров был бы закрыт, и даже перекрыт.

Однако до государственных медучреждений, которыми пользуется подавляющее число россиян, доходят лишь 2–3 тысячи молодых специалистов в год.

Почему? А это последствия пресловутой оптимизации (кого благодарить - знаем?) всего и вся, что связано с социальным обеспечением населения, от транспорта до образования, включая сферу здравоохранения.

Врачам государственных клиник из-за хронического недофинансирования системы платят мало за сложный и тяжёлый труд, но поскольку беднеющее население идёт именно к ним – бесплатным врачам, и этот поток растёт, им ставят очень жёсткие требования, а половина времени на приеме пациента уходит на заполнение бумажек.

В итоге, профессия медика в государственном секторе стала непривлекательной, и выпускники вузов отказываются от профессии, как только заканчивают институт. Они не доходят до поликлиник, а оседают в коммерческих организациях, фармкомпаниях, занимаются продажей медицинского оборудования.

Иллюстрация из открытых источников

Вместо того чтобы поднять престиж профессии медика, увеличить зарплаты, предоставить льготы по получению жилья, поскольку, мы повторимся – здравоохранение является одним из базовых составляющих национальной безопасности, у нас стали заполнять дефицит кадров мигрантами. И мигранты с удовольствием откликнулись на этот интересный ход наших властей.

Сейчас в здравоохранении идут те же процессы, которые идут в строительстве и сельском хозяйстве – активное замещение медиков из коренных жителей России приезжими из азиатских стран.

Иностранные специалисты стремятся в Россию (иллюстрация из открытых источников)

И вот что интересно. Для врачей, которые приезжают из бывших советских республик, действует специальная система допуска к профессиональной деятельности. Для этого лишь нужно подтвердить соответствие иностранного образования – уровня подготовки квалификационным требованиям, установленным в России.

Некоторое время назад ИА «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на Росздравнадзор писал, что граждане Таджикистана лидируют среди среднеазиатских соискателей вакансий медработников в России.

Так вот, по словам «Sputnik Таджикистан», большинство из них получали отказы в направлении на сдачу специального экзамена.

Дело в том, что если во времена СССР для всех республик существовали единые требования к образованию, то сейчас уровень образования в Средней Азии, мягко говоря, заметно упал, и не может похвастать высоким качеством.

Студенты из Таджикистана (иллюстрация из открытых источников)

И, тем не менее, сегодня врачи-мигранты работают как в государственных, так и в частных поликлиниках, часто не просто узким специалистом, а участковым терапевтом. Их уже не просто много, а очень много.

Почему? А потому, что мигранты у нас пользуются упрощенной системой получения гражданства — через шесть месяцев они имеют право подать на вид на жительство, а через 12 месяцев — на гражданство.

Через год пребывания в России они фактически уже не мигранты, а граждане РФ с медицинским образованием, полученным в союзных республиках, а в России признаются дипломы о высшем образовании, полученные в Азербайджане, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Белоруссии, Туркмении, Молдове и Эстонии.

Иллюстрация из открытых источников

Это очень плохая ситуация. Наше здравоохранение нуждается в коренных изменениях, но только не путём привлечения иностранных специалистов, очень часто не совсем владеющих русским языком.

В прошлом году группа депутатов вносила в Госдуме предложение, предполагающее применение к выпускникам-бюджетникам медицинских вузов и колледжей советского опыта распределения по медицинским учреждениям и обязательную работу там, в течение нескольких лет.

Насколько нам известно, дискуссия на эту тему была короткой и закончилась ничем, хотя совершенно очевидно, что решение проблемы с врачами и медперсоналом не требует отлагательств.

Но, к сожалению, для многих из нынешней «элиты» Россия – это не Родина, а «корпорация», куда можно завести всё что угодно от гвоздей до людей ради решения любой проблемы. Это же гораздо проще и прибыльнее, чем решать вопросы системно и вдолгую.

https://dzen.ru/a/ZZihJqSvuEWxDSxt?experiment=931376

