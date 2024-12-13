Музеи Санкт-Петербурга, ч.8

Весьма необычный музей есть на Волхонском шоссе Музей интересной мысли или Дом с самолетом вблизи Из забытых временем, старых вещей хозяин дома создает необычные конструкции, украшает дом и место вокруг. Экскурсии по зданию бесплатные, но по желанию можно оставить пожертвование. Расположено это чудо на Территории Сергиево, Волхонское шоссе, 39

Заглянет в музей- квартиру Исаака Бродского.

Художника.Музей-квартира И. И. Бродского — один из петербургских филиалов Научно-исследовательского музея Российской академии художеств. Музей открыт в 1949 году в доме Голенищева-Кутузова на площади Искусств, где последние 15 лет жил художник Исаак Бродский.Расположенная на площади Искусств, дом 3, была местом встречи выдающихся личностей, таких как Шаляпин, Есенин и Маяковский.Бродский, ученик Репина и Куинджи, создавал работы, признанные гениальными его современниками.В квартире сохранилась уникальная коллекция живописи, включающая произведения Левитана, Серова, Репина и ранние работы Шагала.Так что это, практически, маленькая галерея.Следующая точка посещения не совсем в музей, но на мой взгляд ничем не хуже.Более 200 птиц десяти видов обитают без клеток и вольеров на проспекте Стачек, 39.Эти пернатые с радостью взаимодействуют с посетителями и берут угощения прямо из рук!

Музей Арктики и Антарктики Это здание – перестроенная в 1930-е годы Никольская единоверческая церковь, построенная в 1820-1838 года по проекту архитектора А.И. Мельникова. Единоверцы – признанные государством старообрядцы. Разумеется, в годы гонений на религию Храм был закрыт и перестроен – исчезли главки и колоннада. Сегодня внутри находится единственный музей, посвященный истории и освоению Арктики и Антарктики. Улица Марата, 24

Санкт-Петербургский музей игрушки Первый частный музей города был создан в 1997 году как негосударственное учреждение культуры. Это второй музей игрушки в России после старейшего музея этого профиля в Сергиевом Посаде под Москвой. Петербургский музей игрушки создан как музей художественный, призванный собирать, хранить, экспонировать и изучать игрушку не только как уникальное явление материальной культуры, но и как особый вид искусства, в котором сплетаются древние национальные традиции и самые современные художественные течения. Набережная Реки Карповки, 32

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Здесь представлено несколько экспозиций: сама квартира Ахматовой с Белым залом, собрание из рукописей, фотографий и библиотеки Иосифа Бродского, а также музей-квартира Льва Гумилева. Литейный проспект, 53

Один из старейших художественных музеев Санкт-Петербурга Музей прикладного искусства Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. Штиглица принадлежит к числу интереснейших в России. Открытие музея состоялось 30 апреля 1896 года в присутствии императорской семьи, с участием в празднике И. Е. Репина, К. С. Петрова-Водкина, А. А. Рылова, А. П. Остроумова-Лебедева, Д. В. Григоровича.

Музей был открыт для широкой публики и быстро стал одним из самых посещаемых музеев города, в Большом Выставочном зале регулярно проводились выставки. Это был первый в Петербурге и единственный в России музей декоративно-прикладного искусства. С 1898 года Дягилев выставлял в нём произведения «Мира искусства». Из-за революции 1905 года и участия в ней студентов училища музей был закрыт до февраля 1909 года. К 1922 году в здании было освобождено 12 залов. Так как училище было объединено с Академией художеств, музей стал работать независимо от него. Коллекция пополнялась из бывших частных собраний и из других музеев. В 1923 году музей был передан Эрмитажу, был открыт для посещения с 16 декабря, с 1925 года получил название Первого филиала Эрмитажа. Экскурсии проходили раз в неделю, первая выставка после перерыва была организована 9 ноября 1924 года. Это если очень кратко.

В собрании музея представлено русское и западноевропейское декоративно-прикладное искусство 16 - начала 20 веков.

Экспозиция в музее Академии Художеств Это выставка архитектурных моделей и чертежей. В Европе при создании особенно сложных сооружений часто использовали модели из дерева, которые давали представление о композиции будущего здания. После окончания строительства модель хранилась в здании, для возведения которого она была изготовлена. А в Петербурге их отдавали в Академию художеств «для пользы будущих зодчих». Университетская наб., 17

Частный музей граммофонов и фонографов Музей был создан цирковым артистом, клоуном и дрессировщиком Владимиром Дерябкиным. Это единственный Музей такого типа не только в Петербурге, но и России. Его экспозиция знакомит с огромным собранием фонографов и граммофонов, которое отображает историю изобретения, позволяющего записывать и воспроизводить звук. Здесь оживает забытыми голосами история отечественной и зарубежной звукозаписи. Каменноостровский проспект, 32

Ну и до следующего раза оставим посещение музеев. И так всего достаточно.