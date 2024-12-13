Музеи Санкт-Петербурга, ч.8

Весьма необычный музей есть на Волхонском шоссеМузей интересной мысли или Дом с самолетом вблизиИз забытых временем, старых вещей хозяин дома создает необычные конструкции, украшает дом и место вокруг.Экскурсии по зданию бесплатные, но по желанию можно оставить пожертвование.Расположено это чудо на Территории Сергиево, Волхонское шоссе, 39
Заглянет в музей- квартиру Исаака Бродского.
Следующая точка посещения не совсем в музей, но на мой взгляд ничем не хуже.
В Санкт-Петербурге открылся уникальный дом ручных попугаевБолее 200 птиц десяти видов обитают без клеток и вольеров на проспекте Стачек, 39. Эти пернатые с радостью взаимодействуют с посетителями и берут угощения прямо из рук!
Музей Арктики и АнтарктикиЭто здание – перестроенная в 1930-е годы Никольская единоверческая церковь, построенная в 1820-1838 года по проекту архитектора А.И. Мельникова.Единоверцы – признанные государством старообрядцы. Разумеется, в годы гонений на религию Храм был закрыт и перестроен – исчезли главки и колоннада.Сегодня внутри находится единственный музей, посвященный истории и освоению Арктики и Антарктики.Улица Марата, 24
Санкт-Петербургский музей игрушкиПервый частный музей города был создан в 1997 году как негосударственное учреждение культуры. Это второй музей игрушки в России после старейшего музея этого профиля в Сергиевом Посаде под Москвой.Петербургский музей игрушки создан как музей художественный, призванный собирать, хранить, экспонировать и изучать игрушку не только как уникальное явление материальной культуры, но и как особый вид искусства, в котором сплетаются древние национальные традиции и самые современные художественные течения.Набережная Реки Карповки, 32
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном домеЗдесь представлено несколько экспозиций: сама квартира Ахматовой с Белым залом, собрание из рукописей, фотографий и библиотеки Иосифа Бродского, а также музей-квартира Льва Гумилева.Литейный проспект, 53
Один из старейших художественных музеев Санкт-ПетербургаМузей прикладного искусства Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. Штиглица принадлежит к числу интереснейших в России. Открытие музея состоялось 30 апреля 1896 года в присутствии императорской семьи, с участием в празднике И. Е. Репина, К. С. Петрова-Водкина, А. А. Рылова, А. П. Остроумова-Лебедева, Д. В. Григоровича.
Музей был открыт для широкой публики и быстро стал одним из самых посещаемых музеев города, в Большом Выставочном зале регулярно проводились выставки. Это был первый в Петербурге и единственный в России музей декоративно-прикладного искусства. С 1898 года Дягилев выставлял в нём произведения «Мира искусства». Из-за революции 1905 года и участия в ней студентов училища музей был закрыт до февраля 1909 года.К 1922 году в здании было освобождено 12 залов. Так как училище было объединено с Академией художеств, музей стал работать независимо от него. Коллекция пополнялась из бывших частных собраний и из других музеев.В 1923 году музей был передан Эрмитажу, был открыт для посещения с 16 декабря, с 1925 года получил название Первого филиала Эрмитажа. Экскурсии проходили раз в неделю, первая выставка после перерыва была организована 9 ноября 1924 года. Это если очень кратко.
В собрании музея представлено русское и западноевропейское декоративно-прикладное искусство 16 - начала 20 веков.
Экспозиция в музее Академии ХудожествЭто выставка архитектурных моделей и чертежей. В Европе при создании особенно сложных сооружений часто использовали модели из дерева, которые давали представление о композиции будущего здания.После окончания строительства модель хранилась в здании, для возведения которого она была изготовлена. А в Петербурге их отдавали в Академию художеств «для пользы будущих зодчих».Университетская наб., 17
Частный музей граммофонов и фонографовМузей был создан цирковым артистом, клоуном и дрессировщиком Владимиром Дерябкиным.Это единственный Музей такого типа не только в Петербурге, но и России. Его экспозиция знакомит с огромным собранием фонографов и граммофонов, которое отображает историю изобретения, позволяющего записывать и воспроизводить звук. Здесь оживает забытыми голосами история отечественной и зарубежной звукозаписи.Каменноостровский проспект, 32
Ну и до следующего раза оставим посещение музеев. И так всего достаточно.
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