Мой ласковый и нужный зверь

Где свищет сталь и землю рвёт фугас,

Где смерть свой жуткий собирает ужин,

Там пара верных, преданнейших глаз

Глядит в лицо бойцу, с которым дружит.

Он чует вражий след за много вёрст,

И слышит то, что человечье ухо

Не в силах различить средь адских звёзд,

Что сеют смерть безжалостно и глухо.

Он не боец, но он всегда в строю,

Он — санитар, сапёр и проводник.

И заслонит собой в любом бою,

Приняв удар в один короткий миг.

В его любви нет фальши и корысти,

Он греет тело стылою порой.

И нет на свете преданней и чище

Души собачьей, верной, боевой.

Так пусть же сохранит его судьба

От злой осколочной и снайперской угрозы.

Ведь эта молчаливая мольба

В собачьих преданных глазах — не просто слёзы.

Любовь Латун В зоне СВО с нашими бойцами воюют и четвероногие бойцы. Собаки-герои работают как биолокаторы, способны раньше людей и техники почувствовать противника. И в то же время это как терапия, эмоциональная поддержка для солдат, оказавшихся вдали от дома. Как и во вторую мировую собаки на фронте не только друзья, но и бойцы. Биолокаторы, ежедневно спасающие жизни нашим ребятам. Иногда ценой своей.

Художница Валентина Ильиных

Петрович служил в рядах спецназа Росгвардии и занимается поиском мин, боеприпасов и взрывчатых веществ Верные друзья и помощники!