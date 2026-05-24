Мы из Советского Союза

Мой ласковый и нужный зверь

Где свищет сталь и землю рвёт фугас,
Где смерть свой жуткий собирает ужин,
Там пара верных, преданнейших глаз
Глядит в лицо бойцу, с которым дружит.

Он чует вражий след за много вёрст,
И слышит то, что человечье ухо
Не в силах различить средь адских звёзд,
Что сеют смерть безжалостно и глухо.

Он не боец, но он всегда в строю,
Он — санитар, сапёр и проводник.


И заслонит собой в любом бою,
Приняв удар в один короткий миг.

В его любви нет фальши и корысти,
Он греет тело стылою порой.
И нет на свете преданней и чище
Души собачьей, верной, боевой.

Так пусть же сохранит его судьба
От злой осколочной и снайперской угрозы.
Ведь эта молчаливая мольба
В собачьих преданных глазах — не просто слёзы.
Любовь ЛатунВ зоне СВО с нашими бойцами воюют и четвероногие бойцы. Собаки-герои работают как биолокаторы, способны раньше людей и техники почувствовать противника. И в то же время это как терапия, эмоциональная поддержка для солдат, оказавшихся вдали от дома. Как и во вторую мировую собаки на фронте не только друзья, но и бойцы. Биолокаторы, ежедневно спасающие жизни нашим ребятам. Иногда ценой своей.
Художница Валентина Ильиных
Петрович служил в рядах спецназа Росгвардии и занимается поиском мин, боеприпасов и взрывчатых веществВерные друзья и помощники!

