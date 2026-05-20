Гибель тургруппы Людмилы Коровиной в 1993 году

Все мы слышали про группу Дятлова из-за вспыхнувшего лет 5 назад инфомационного шума в блогосфере, что даже прокуратура вынуждена была подключиться и давать свое обоснование этому случаю. Но вот еще об одной трагедии, произошедшей позднее, мало кто знает или помнит.

В августе 1993 года на горном хребте Хамар-Дабан в южном Прибайкалье разыгралась одна из самых загадочных трагедий в истории советского туризма.

Семеро туристов из Казахстана под руководством опытной наставницы Людмилы Коровиной отправились в поход. Вернулась оттуда лишь 17-летняя Валентина Уточенко. Шесть участников погибли при неясных обстоятельствах, и до сих пор существует множество версий о причинах этой катастрофы, которую часто сравнивают с гибелью группы Дятлова в 1959 году. Молодёжная команда из Петропавловска

В августе 1993 года группа туристов из Казахстана вышла на маршрут по суровым склонам хребта Хамар-Дабан в Южном Прибайкалье. Организовал поход турклуб «Азимут» из Петропавловска, а руководителем назначили 41-летнюю Людмилу Коровину. Она была опытным инструктором, мастером спорта по пешеходному туризму, с десятками сложных экспедиций за плечами. Туристическая группа Коровиной перед стартом. Станция Мурино, Иркутская область

Под началом Коровиной в горы отправились шестеро молодых людей: 24-летняя Татьяна Филипенко, 23-летний Александр Крысин, 19-летний Денис Швачкин, 17-летняя Валентина Уточенко, 16-летняя Виктория Залесова и 15-летний Тимур Бапанов.

Маршрут выбрали невысокой, третьей категории сложности. Всего туристам предстояло пройти около 210 километров. Прогноз погоды был благоприятным, и никаких особых трудностей не ожидалось.

За первые пять-шесть дней группа прошла примерно 70 км. Позже единственная выжившая, Валентина Уточенко, вспоминала, что шли они энергично и не устраивали долгих дневных привалов.

Людмила Коровина торопилась: она хотела встретиться с другой группой клуба «Азимут», в которой шла её дочь. Команда делала короткие остановки на перекус, а ночлег длился недолго. Последний лагерь перед трагедией туристы разбили между вершинами Голец Ягельный и Тритранс. Группа Коровиной на маршруте

Ночью погода резко испортилась. К стоянке подошёл монгольский циклон, который принёс проливной дождь и мокрый снег. Осознавая опасность, руководительница приняла решение срочно свернуть лагерь и начать спуск. Она рассчитывала укрыться от шквального ветра в лесной зоне.

Трагедия на горном хребте

Во время быстрого спуска Александру Крысину внезапно стало плохо. По воспоминаниям Валентины Уточенко, он потерял равновесие, рухнул на землю, попытался подняться, но снова упал. Вскоре у него пошла пена изо рта, а из ушей — кровь. Людмила Коровина осталась рядом, пытаясь оказать помощь. Остальных участников она отправила дальше — к лесу, где можно было укрыться. Группа Коровиной

В это же время у Виктории Залесовой случился нервный срыв. Коровина попросила Валентину Уточенко сопроводить девушку до деревьев и не спускать с неё глаз. Тем не менее Виктория начала вырываться, кричать и даже кусаться, реагируя агрессией на любую помощь. Несмотря на это, Уточенко не оставила подругу и всё же довела её до кромки леса. Там их ждала странная картина.

Опередившие их Татьяна Филипенко и Денис Швачкин вели себя как безумные. Девушка билась головой о камни, а парень впал в истерику и безуспешно пытался залезть в спальный мешок. Ничего не понимающая Уточенко оставила в лагере Залесову и вернулась к Людмиле Коровиной и Александру Крысину. Но они уже были мертвы. Тогда девушка снова пошла вниз, но её товарищи тоже не подавали признаков жизни.

Одна в горах

Тогда Уточенко приняла единственно верное решение. Она спустилась ещё ниже, в лесную чащу. Там девушка забралась в спальник, укрылась тентом и заснула. Утром Валентина поднялась наверх и увидела, что все члены её тургруппы погибли. Она взяла из рюкзаков товарищей немного еды, накрыла несколько тел полиэтиленом и пошла вниз, к реке Анигтэ. На её берегу она переночевала, а 7 августа двинулась дальше. Горный хребет Хамар-Дабан

Следующую ночь Уточенко провела на заброшенной ретрансляционной станции на высоте 2310 метров. Утром она пошла дальше. Девушка нашла посёлок из нескольких домов, но они оказались давно заброшены. Валентина вышла к реке Снежной и пошла вниз по её течению. Ей пришлось ещё раз переночевать в одиночестве, а 9 августа её заметили туристы из Киева, сплавлявшиеся по реке.

Они накормили Уточенко, дали ей антибиотики и взяли с собой. Один из туристов, Александр Квитницкий, так описал встречу:

«Как вспомню эту картину, так сердце сжимается. Стоит на берегу девчушка — кричит, руками машет. Да так отчаянно, что мы сразу поняли — беда. Когда вышли на берег, она бросилась к одной из наших участниц и долго рыдала у неё на груди. Сбивчиво рассказывала, что погибли люди и ей страшно».

Спасательная операция

Спасённую девушку доставили 19 августа в Слюдянку на станцию спасательной службы. Там она рассказала о судьбе своей группы, и к месту трагедии сразу же отправился отряд. Руководил операцией заслуженный спасатель России Юрий Голиус. Из-за плохой погоды подключить вертолёты удалось только 21 августа. Высота 2310 с заброшенным ретранслятором

Кроме того, стало известно, что 17 августа в тайге пропали ещё двое туристов из Омска. О них рассказала третья участница группы, которой удалось дойти до людей. К счастью, 24 августа омичей нашли невредимыми, хотя и сильно замёрзшими. Когда вертолёт возвращался назад, спасатели заметили на склоне горы Ретранслятор несколько тел. Это и были погибшие туристы из группы Коровиной.

Тела лежали на значительном удалении друг от друга. Ближе всех находился Александр Крысин, у его ног — Людмила Коровина. Поодаль поисковики нашли Викторию Залесову и Тимура Бапанова, а ещё дальше, поодиночке, располагались тела Татьяны Филипенко и Дениса Швачкина. Погибшие туристы

Все тела были в стадии разложения, и их сильно повредили дикие животные. Глазницы у погибших оказались пустыми — постарались птицы. Некоторые туристы были одеты только в тонкие трико — Денис, Татьяна и Виктория. Более того, двое из них, Тимур и Татьяна, были без обуви, только в носках.

Предположения спасателей и заключение экспертов

Первоначальную версию гибели группы выдвинул руководитель спасательной операции Юрий Голиус. По его мнению, туристы погибли от физического и нервного истощения. При этом часть вины он возлагал на саму Коровину. Спасатель давно знал её и вспомнил, что инструктор любила проверять своих подопечных на прочность. Людмила Коровина

Опытная туристка считала, что молодые люди должны быть готовы к выживанию в самых экстремальных условиях. Вероятно, в этом роковом походе она просто перегнула палку, погубила подопечных и погибла сама. Но выжившая Валентина Уточенко опровергла эту версию. Она рассказала, что хотя группа и шла быстро, отдыхали они достаточно, а питались четыре раза в день.

Другой участник спасательной операции, Владимир Жинов, выдвинул свою гипотезу. Он предположил, что причиной гибели могла стать горная болезнь, которая проявляется на высотах выше 2000 метров. Эту точку зрения разделяет и единственная выжившая — Валентина. Она видела у товарищей характерные симптомы: пену у рта, кровотечение из ушей и резкие изменения в поведении.

В то же время медики отнеслись к этой гипотезе скептически. Дело в том, что на высоте около 2300 метров симптомы горной болезни действительно могут появиться. Но смерть от отёка лёгких или мозга, характерная для высокогорья, вряд ли грозит на таких отметках молодым, физически крепким людям. Удостоверение и значок мастера спорта Людмилы Коровиной

Вскоре своё слово сказали судмедэксперты. Исследовав шесть тел, специалисты пришли к выводу, что все члены группы Коровиной и она сама погибли от переохлаждения и истощения на фоне паники. Был проведён ряд гистологических и гистохимических исследований, которые подтвердили это заключение. На этом официальном выводе поставили точку, и уголовное дело не возбуждали. Тела погибших доставили в Петропавловск в цинковых гробах и похоронили 31 августа.

Необычные версии гибели туристов

Было бы странно, если бы трагедия в горах Бурятии не обросла легендами и мифами. На дворе стояли девяностые, в почёте были паранормальные явления, мистика и инопланетяне. Поэтому появилось множество объяснений гибели туристов, одно причудливее другого. Людмила Коровина и Валентина Уточенко

Кто-то даже пытался подвести под свои предположения научную базу. Например, один турист обвинил в смерти группы инфразвук. Он рассчитал, что в месте, где погибли казахстанские туристы, потоки воздуха разгоняются до огромной скорости и создают неразличимые ухом, но губительные для человека инфразвуковые волны. Также известна версия об отравлении озоном, который образовался на хребте из-за мощного грозового фронта.

Со дня гибели группы Коровиной прошло более трёх десятков лет, но трагедию на хребте Хамар-Дабан продолжают активно обсуждать, кто в эти события посвящен. А как считаете вы — на самом ли деле виноват в смерти туристов только холод?