Нет свободы без порядка

Не слишком ли большую цену платим

За наше право строем не ходить?

Юрий Берсенев

В Министерстве внутренних дел обратились к казахстанским родителям из-за участившихся среди детей преступлений, связанных с наркотиками. Полицейские напомнили, что родители должны быть полностью вовлечены в жизнь детей, призвали проверять телефоны детей.

Сказали и о необходимости знать, чем интересуются дети и с кем они дружат.

На возможный вопрос «А сами на что?» полицейские дали исчерпывающий, как им самим кажется, ответ:

"Полиция имеет дело уже со свершившимися фактами, после чего для задержанных подростков возникают неотвратимые правовые последствия. В этой связи мы призываем вас обязательно поговорить со своими детьми о правовых последствиях всех их поступков, быть максимально вовлечёнными в жизнь своих детей. Они не должны бояться рассказать вам, если их вовлекают в противоправную деятельность".

Эта ситуация хорошо показывает, что положение «Народ, выбирающий порядок вместо свободы, недостоин ни того, ни другого» — глубоко ошибочно. Свободы без порядка не существует. Не существует, уже хотя бы потому, что при отсутствии порядка человек вынужден наводить порядок сам – там, где может. А где простой человек, да ещё один, без товарищей, может навести порядок? Увы, только в своей семье. Он стремится уберечь от преступников. От пагубного влияния тех же самых наркоманов. От вовлечения в криминальную деятельность. И – лишает своих детей свободы. А дети плачут от зависти, читая книги или смотря фильмы про своих советских ровесников. Как те жили без постоянного надзора родителей.

И суициды среди подростков происходят, большей частью, именно по этой причине. А не из-за опасных (без кавычек!) интернет-игр, в которые вовлекаются, как правило, уже решившие покончить с собой школьники.

Мне могут возразить: свобода – только для дееспособных, совершеннолетних граждан. Пока человек недееспособен, за него несут ответственность родители. Но увы, это так не работает. Человек, в подростковом возрасте (в том возрасте, когда закладывается личность!) бывший под строгим надзором, ломается и привыкает к несвободе. А родители привыкают его контролировать и им потом бывает очень трудно с этим расстаться.

И потом, всё вышеописанное касается и взрослых тоже. В обществе, где нет порядка, где государство о нём не заботится, они тоже вынуждены ограничивать свою свободу. Ни о какой свободе не может быть и речи, если человек, например, боится открыть дверь соседу или выйти поздно на улицу.

Но буржуазное государство не считает себя обязанным наводить порядок. И скрывает это всё реже.