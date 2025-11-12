Территория Героев...(189)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Гвардии капитан Чешаев Александр Гвардии капитан Александр Чешаев, офицер подразделения спецназа Вооруженных сил России.

Службу в спецназа начал в далеком 2002 году как военнослужащий срочной службы, позже подписал конракт, заочно обучался Воронежском государственном университете, позже было присвоено офицерское звание.

За время службы выполнял задачи в Чечне, Ингушетии, Южной Осетии, Сирии, участник СВО.

Указом президента в 2023 году присвоено звание Героя России.

Также награжден:

четырьмя орденами Мужества,

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами,

медалью «За отвагу».

https://t.me/okspn/40848

Военнослужащий Дмитриев Ион Боец из Якутии Ион Дмитриев с позывным «Аман» 22 февраля 2025 г. в ходе выполнения боевого задания в составе группы произвел зачистку с. Бурлацкое, в ходе зачистки в живых остался один в населенном пункте и в одиночку держал оборону у населенного пункта Бурлацкое ДНР. Держал связь с командованием по рации, снабжение производилось через дрон. Отразил шесть контратак противника, произвел дальнейшую зачистку населенного пункта и лично уничтожил более 20 врагов. Несколько групп пытались к нему пробиться но безрезультатно.

С 22 февраля по 22 марта в одиночку держал оборону в селе, лишь 22 марта к нему сумел пробиться сослуживец земляк с Якутии, с Хангаласского улуса с позывным «Иса» и 14 дней до 2 апреля 2025 г. вместе отражали атаки противника, до полного выполнения боевого задания.

«Аман» в общей сложности около 40 дней держал оборону в селе.

Штурмовику СВО Иону Дмитриеву вручили "Орден Мужества"

https://vk.com/wall-159935417_3526155

Младший лейтенант Чернов Виктор Виктор Чернов, гвардии младший лейтенант с позывным «Азер», командует зенитно-ракетным взводом.

Он управляет расчетом FPV-дронов на особо сложном участке фронта – Веремеевском направлении.

В период с 6 по 27 июля его подразделение, используя метод тарана, ликвидировало одиннадцать крупногабаритных БПЛА противника типа «Баба-Яга», показав один из лучших результатов в 5-й гвардейской армии.

За проявленную отвагу и преданность долгу Виктор удостоен Георгиевского креста 4-й степени, Медали Суворова и представлен к награде «За храбрость» от Министерства обороны РФ.

Виктор – уроженец Татарска, Новосибирской области. Учился в лицее и школе №9, а затем получил образование в железнодорожном техникуме. В ноябре 2023 года был призван на срочную службу в армию, а с января 2024 года продолжает службу в зоне СВО.

https://t.me/specnazAlpha/40834

Лейтенант Кожаев Дмитрий Лейтенант Дмитрий Кожаев из республики Башкортостан - командир взвода в мотострелковой части.

Отличился он, когда его подразделение штурмовало позиции боевиков в лесополосе вблизи одного из населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Захватив «опорник», группа из девяти военнослужащих под командованием Дмитрия оказалась под натиском превосходящих сил противника, которые пытались отбить утраченные позиции.

Офицер организовал оборону, оборудовал скрытые огневые точки, которые перекрыли подходы опорному пункту. Во время боя, используя данные аэроразведки, Дмитрий координировал огонь, точно указывая своим бойцам конкретные цели. После этого лейтенант возглавил контратаку, где лично уничтожил двух боевиков ВСУ в ближнем бою.

За отвагу и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, Дмитрия Кожаева наградили медалью «Жукова».

https://t.me/uralskie_vesti/710

Гвардии матрос Горянский Юрий Гвардии матрос Юрий Горянский выполнял боевую задачу по обеспечению устойчивой связи между командным пунктом и штурмовыми группами.

Во время артиллерийского обстрела района, где находился пункт связи, один из снарядов разорвался в непосредственной близости. В результате осколками был повреждён кабель питания, и связь со штурмовыми группами прервалась.

Юрий немедленно приступил к восстановлению линии связи. Несмотря на непрекращающийся артиллерийский обстрел, он заменил повреждённый кабель и восстановил устойчивое соединение, после чего благополучно вернулся на пункт связи.

Благодаря его решительным и самоотверженным действиям была обеспечена бесперебойная работа системы управления штурмовыми подразделениями, что способствовало их слаженным действиям и успешному выполнению боевой задачи.

Самоотверженность и высокий профессионализм гвардии матроса Юрия Горянского обеспечили устойчивое управление боем и внесли значительный вклад в успех наступательных действий.

https://t.me/rabotaembrat/10625

Ефрейтор Аухадулин Ислам Ефрейтор Ислам Аухадулин выполнял задачу по доставке провизии на позиции российских войск у линии боевого соприкосновения.

Во время движения через опасный участок фронта он попал под миномётный обстрел и атаку FPV-дронов. Оценив обстановку, Аухадулин на высокой скорости и с мастерством укрыл транспорт в лесополосе, избежав поражения.

После окончания обстрела он возобновил движение и своевременно доставил боеприпасы и продовольствие на позиции.

Профессионализм и решительность ефрейтора Ислама Аухадулина обеспечили успешное выполнение задачи подразделения.

https://t.me/rabotaembrat/10632

Гвардии сержант Айкин Пётр Гвардии сержант Пётр Айкин руководил расчётом артиллерийского орудия, выполнявшим задачу по огневому подавлению противника.

Во время боя он заметил приближающийся ударный дрон и, рискуя жизнью, открыл огонь из личного оружия. Метким огнём Айкин поразил два вражеских беспилотника, уничтожив их в воздухе. Под его руководством расчёт быстро сменил позицию и продолжил выполнение задачи.

Благодаря профессионализму, мужеству и решительным действиям сержанта потерь среди личного состава удалось избежать, а артиллерийское орудие сохранить.

https://t.me/rabotaembrat/10658

Гвардии сержант Бабенков Игорь Командир танка гвардии сержант Игорь Бабенков выполнял боевую задачу по огневой поддержке наступательных действий российских войск в районе одного из населённых пунктов.

Экипаж занял огневую позицию и приступил к выполнению задач на дальности до 10 километров. Гвардии сержант Бабенков координировал действия подчинённых и корректировал огонь с учётом данных воздушной разведки. Несмотря на интенсивный ответный огонь вражеской артиллерии по району расположения боевой машины, экипаж танка нанёс противнику значительные потери, уничтожив опорный пункт, пулемётный расчёт и до двадцати боевиков ВСУ.

По завершении огневой работы Игорь Бабенков отдал команду на выход в исходный район и скорректировал маршрут движения с учётом изменяющейся обстановки.

Благодаря умелому руководству гвардии сержанта Игоря Бабенкова противник понёс существенные потери, что способствовало успешному продвижению российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/10624

Младший сержант Волов Вадим Младший сержант Вадим Волов в ходе специальной военной операции выполняет задачи в должности старшего оператора роты радиоэлектронной борьбы.

Во время подготовки наступления российских подразделений на важном направлении Волов получил задачу установить комплекс радиоподавления для прикрытия действий войск. Он организовал скрытную доставку оборудования, выбрал позицию и руководил развертыванием. Несмотря на артиллерийский обстрел, расчёт под его командованием обеспечил бесперебойную работу комплекса. В результате было подавлено семь FPV-дронов противника, что позволило российским подразделениям успешно штурмовать вражеские позиции.

Благодаря решительным и профессиональным действиям младшего сержанта Волова продвижение наших войск прошло без потерь.

https://t.me/rabotaembrat/10649

Ефрейтор Ляшенко Даниил Ефрейтор Даниил Ляшенко, находясь на передовой, получил задачу эвакуировать раненого военнослужащего с линии соприкосновения.

Управляя квадроциклом, он грамотно маневрировал, не позволяя противнику вести прицельный огонь.

Добравшись до раненого, Ляшенко начал эвакуацию, но противник открыл миномётный огонь и сбросы боеприпасов с БПЛА. Чтобы отвлечь внимание, Даниил вышел из укрытия, занял позицию и метким огнём сбил вражеский квадрокоптер. Затем погрузил товарища на квадроцикл и доставил в точку эвакуации.

Благодаря решительным и грамотным действиям ефрейтора Ляшенко раненый был своевременно спасён и получил медицинскую помощь.

https://t.me/rabotaembrat/10633

Гвардии рядовой Бабушкин Дмитрий Гвардии рядовой Дмитрий Бабушкин проходит службу по контракту в должности водителя-заправщика взвода обеспечения реактивной артиллерийской батареи.

В ходе СВО при выполнении боевых задач под постоянным огнём противника неоднократно проявлял смелость и решительность.

На одном из направлений, выполняя задачу по дозаправке боевых машин БМ-21 «Град», Бабушкин под командованием командира отделения заметил приближение вражеского FPV-дрона и метким огнём из личного оружия сбил его. После этого успешно дозаправил технику, обеспечив своевременный выход батареи на выполнение боевых задач.

Благодаря профессионализму и мужеству гвардии рядового Бабушкина удалось сохранить технику и обеспечить бесперебойную огневую поддержку мотострелковых подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/10629

Ефрейтор Сизов Александр Ефрейтор Александр Сизов выполнял боевую задачу по штурму укреплённых опорных пунктов и уничтожению живой силы и техники противника на важном направлении наступления российских войск.

Действуя в составе штурмовой группы, Сизов получил задачу скрытно подобраться к зданию, где находился пулемётный расчёт противника, и установить взрывное устройство.

Продвигаясь к цели, Александр услышал звук вражеского беспилотника, ведущего разведку в районе здания. Дождавшись, когда дрон покинет зону наблюдения, он продолжил скрытное движение. Успешно установив мину в пулемётной ячейке, Сизов быстро вернулся на исходную позицию и занял оборону.

После доклада командованию о выполнении задачи раздался мощный взрыв, в результате которого были уничтожены пулемётный расчёт и несколько боевиков противника.

Благодаря действиям Александра Сизова штурмовой группе удалось без потерь ворваться в здание, уничтожить оставшиеся силы противника и закрепиться в нём, что обеспечило преимущество для дальнейшего ведения боя.

https://t.me/rabotaembrat/10637

Гвардии младший сержант Черепня Игорь Гвардии младший сержант Игорь Черепня проходит военную службу в должности командира орудия гаубичной артиллерийской батареи гаубичного артиллерийского дивизиона.

На одном из тактических направлений проведения СВО расчет гаубицы Д-30 под командованием Черепня выполнял задачи по уничтожению опорных пунктов противника и прикрытию штурмовых групп.

По приказу Чере пня была выполнена маскировка и защита огневой позиции от дронов противника, а также организован пост прикрытия от воздушной угрозы противника из числа военнослужащих расчета.

Перед началом огневой работы младшим сержантом при помощи разведывательного дрона были выявлены позиции противника. Рассчитав точные координаты, он отдал приказ об открытии огня. В ходе ведения стрельбы позиция орудия многократно подвергалась артиллерийскому обстрелу с применением кассетных боеприпасов со стороны ВСУ, а также налетам ударных БПЛА. Военнослужащие расчета успешно отразили все налеты вражеских дронов.

Благодаря грамотному командованию гвардии младшего сержанта Игоря Черепня в ходе огневой работы расчет гаубицы Д-30 выполнил задачи по уничтожению огневых позиций и живой силы противника в нескольких районах сопротивления, тем самым обеспечив прикрытие наших штурмовых подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/10640

Ефрейтор Маккавеев Семён Ефрейтор Семён Маккавеев в составе эвакуационной группы выполнял задачу по оказанию первой помощи раненым российским военнослужащим на поле боя и их последующей доставке в точку эвакуации.

При выдвижении на передовые позиции для проведения эвакуационных мероприятий группа попала под массированный огонь и атаку FPV-дронов противника, что значительно осложнило выполнение поставленной задачи.

Действуя решительно, ефрейтор Маккавеев занял выгодную позицию и открыл ответный огонь, прикрывая раненого товарища до прибытия группы огневой поддержки. После отражения атаки Семён оказал пострадавшему первую медицинскую помощь и вынес его на себе к месту эвакуации, где передал бойца в руки медиков для последующей транспортировки в полевой госпиталь.

Благодаря смелости, самоотверженности и мужеству ефрейтора Семёна Маккавеева были спасены жизни нескольких российских военнослужащих, которые впоследствии прошли лечение, восстановились и вернулись в строй для продолжения выполнения боевых задач.

https://t.me/rabotaembrat/10638

Гвардии старший сержант Великанов Евгений Гвардии старший сержант Евгений Великанов проходит службу в должности наводчика-оператора танковой роты танкового батальона.

На одном из тактических направлений проведения СВО Велика нов выполнял в составе экипажа танка Т-80БВМ боевую задачу по огневой поддержке наступательных действий штурмовых подразделений своего соединения.

В ходе боя Евгений умело и быстро наводил танковое орудие и уверенно вёл огонь из танковой пушки с закрытых огневых позиций на дальность до 10 километров.

Сохраняя самообладание, под непрекращающимся ответным огнем артиллерии противника, меткой стрельбой из танкового орудия, учитывая корректировки командира, старший сержант уничтожил опорный пункт противника, оборудованный в здании, пулемётную точку, а также до 20 националистов.

Благодаря оперативным и умелым действиям гвардии старшего сержанта Евгения Великанова экипаж танка нанёс противнику огневое поражение и существенный урон, что способствовало продвижению и закреплению наших штурмовых подразделений на более выгодных рубежах.

https://t.me/rabotaembrat/10641

Старший сержант Новокщенов Роман Старший сержант Роман Новокщенов выполнял задачу по разведке местности вблизи линии соприкосновения.

Используя квадрокоптер, обнаружил замаскированный опорный пункт, огневые точки и технику противника. Оперативно передал координаты артиллерии и корректировал огонь, в результате чего цели были уничтожены. После удара российские штурмовые группы без потерь заняли позиции противника.

Профессиональные действия Новокщенова обеспечили продвижение подразделений и занятие выгодных рубежей.

https://t.me/rabotaembrat/10662

Ефрейтор Ковригин Тимофей Ефрейтор Тимофей Ковригин в составе штурмовой группы выполнял задачу по захвату укреплённого опорного пункта противника.

В решающий момент, используя знание местности и боевой опыт, он незаметно проник по траншее к южному выходу и первым ворвался внутрь. Его решительные действия дезорганизовали противника и позволили перейти к ближнему бою. Ковригин лично уничтожил двух боевиков огнём из стрелкового оружия и гранатой, подавив огневые точки, мешавшие продвижению группы.

Заняв ключевую позицию, он открыл прицельный огонь по оставшимся укрытиям, обеспечив продвижение штурмовой группы и закрепление на важных рубежах. Исключительная смелость, выдержка и высокая подготовка ефрейтора Ковригина стали решающим фактором успеха операции и позволили подразделению продвинуться с минимальными потерями.

https://t.me/rabotaembrat/10643

Гвардии младший сержант Токарев Алексей Во время штурма укреплений противника группа эвакуации под командованием гвардии младшего сержанта Алексея Токарева попала под интенсивный артиллерийский обстрел. Несмотря на опасность, Токарев проявил самообладание и профессионализм.

Он лично оказал первую помощь пяти раненым бойцам и, рискуя жизнью, вынес их из-под огня в безопасное место. Там организовал дальнейшую медицинскую помощь и эвакуацию.

Благодаря его решительным действиям были спасены жизни товарищей, что позволило подразделению занять выгодные позиции и продолжить наступление.

https://t.me/rabotaembrat/10644

Младший сержант Фролов Денис Младший сержант Денис Фролов в составе группы разминирования выполнял задачу по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях противника.

Группа скрытно вышла в назначенный район и приступила к обследованию местности. В ходе работы Денис лично обнаружил и обезвредил несколько противопехотных мин, обеспечив безопасное продвижение российских подразделений.

При подготовке к выдвижению на исходные позиции Фролов заметил пикирующий FPV-дрон противника, нацеленный на одного из бойцов. Мгновенно среагировав, он открыл огонь из личного оружия и меткими выстрелами поразил дрон, который взорвался в воздухе, не причинив вреда военнослужащим.

Благодаря профессионализму и решительности младшего сержанта Фролова сапёрная группа успешно выполнила задачу, что обеспечило дальнейшее продвижение российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/10648

Ефрейтор Затонский Евгений Ефрейтор Евгений Затонский нёс службу по охране опорных пунктов вблизи линии соприкосновения.

Обнаружив продвижение диверсионной группы противника, своевременно доложил командованию и вступил в бой. Умело меняя позиции, метким огнём нанёс противнику потери, вынудив его отступить.

Благодаря решительным действиям Затонского удалось предотвратить захват позиций и избежать потерь среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/10663

Гвардии лейтенант Соснов Артём Под командованием гвардии лейтенанта Артёма Соснова, мотострелковая рота выполняла боевую задачу по уничтожению позиций противника в районе одного из населенных пунктов.

В лесном массиве мотострелковая рота обнаружила группу вооруженных украинских боевиков. Мгновенно оценив обстановку, Артём принял решение дождаться сумерек и вступить в бой с противником.

Благодаря грамотным и решительным действиям гвардии лейтенанта Артёма Соснова, а также слаженным действиям мотострелковой роты, удалось предотвратить прорыв боевиков ВСУ. Боевая работа была успешно выполнена без потерь среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/10654

Младший лейтенант Сотников Евгений Младший лейтенант Евгений Сотников умело руководил штурмовой группой при вытеснении противника с важных позиций.

Грамотно распределив силы, организовал фронтальный удар и обходной манёвр, обеспечив согласованность действий и прикрытие огнём. В ходе боя лично корректировал подчинённых, в результате чего группа овладела опорным пунктом и уничтожила свыше десяти вражеских БПЛА. После захвата позиций Сотников организовал оборону и эвакуацию раненых. При контратаке противника своевременно выявил его замысел и точным огнём уничтожил подходящие резервы.

Благодаря решительным действиям и профессионализму офицера подразделение обеспечило продвижение российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/10659

Военнослужащий Петанов Алексей Алексей Петанов – командир мотострелковой роты группировки войск «Центр». На СВО он с 2022 года. За плечами множество успешных штурмов и операций. Сейчас опытный командир лично готовит новое пополнение к боевым задачам, вкладывая все тонкости военного искусства.

«С ребятами работаем, обучаем. Вкладываемся в них. Занятия ежедневные, независимо от погоды и времени суток. Работаем постоянно. Основной уклон на борьбу с FPV-дронами противника, потому что их очень большое количество. Всеми возможными способами, используя пончо, специальные приспособления рэбовские, выставляем стрелковые посты», – рассказал Алексей. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/58082

Лейтенант Чернышёв Андрей Лейтенант Андрей Чернышев командует зенитной артиллерийской батареей 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады группировки войск «Центр». За это время он создал плотную сеть ПВО без «мертвых зон» – ни один вражеский дрон не проходит незамеченным. В арсенале его батареи не только классические ЗУ-23-2, но и новейшие FPV-дроны для перехвата «Бабы-Яги» и «Вампиров». Тактика проста: встретить угрозу на подлёте и уничтожить.

Андрей Чернышев прошёл путь от водителя до командира батареи. Боевой путь офицера отмечен медалями «За воинскую доблесть» I и II степени, «За боевые отличия». Его служба – продолжение семейной традиции: три прапрадеда сражались в Великую Отечественную, их подвиги стали для него нравственным ориентиром.

Благодаря профессионализму лейтенанта Чернышева наши наступающие подразделения получают надёжное прикрытие с воздуха, а батарея сохраняет боеспособность даже под огнём противника. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/58143 Штурмовики группировки войск «Центр» в годовщину освобождения Селидово рассказали об ожесточенных боях за город.

По воспоминаниям лейтенанта Андрея Кубеева, его группа заходила с восточной стороны Селидово. Противник оказывал ожесточённое сопротивление, бойцам приходилось действовать от дома к дому, по узким улицам и заболоченным участкам, под постоянным огнём.

Лейтенант Вячеслав Дергачёв в это время вёл своё подразделение на северную часть города, в район бетонного завода, где встретился с бойцами 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Здесь также завязался тяжёлый бой: противник оборудовал укрытия в подвалах промзоны и вёл скрытный огонь по наступающим подразделениям. Позже обе группы соединились на западной окраине Селидово.

Мирные жители, по словам офицеров, встречали российских военных со слезами на глазах. Многие из них неделями прятались в подвалах, ожидая освобождения. Люди помогали штурмовым группам ориентироваться в кварталах, указывая позиции противника.

В числе участников операции был и рядовой Тимур Шакерьянов. Его группа первой вошла в Селидово со стороны Новогродовки, взяла под контроль бетонный завод и приступила к зачистке частного сектора.

Сегодня город продолжает возвращаться к мирной жизни: открываются торговые точки, запускаются предприятия. На данный момент в нем проживает более 1700 человек. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/57995 Бойцы группировки войск «Центр» рассказали подробности освобождения Новопавловки в Донецкой Народной Республике.

В данном районе противник организовал многоуровневую оборону с минными полями, железобетонными укреплениями, противотанковыми рвами и системой подземных ходов.

После накопления данных начался этап активных действий. При поддержке артиллерии и БПЛА штурмовые группы уничтожили пулемётные расчёты, миномётные позиции и укрепления противника.

Новопавловка имела ключевое значение. Контроль над этим участком позволил разорвать линию обороны противника и создать предпосылки для изоляции двух крупных населённых пунктов. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/57622 Военнослужащие 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» поделились своими боевыми историями и рассказали, какие задачи сегодня выполняют разведподразделения в зоне спецоперации. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/58151 Гвардии майор Алексей Пермяков, заместитель командира отряда беспилотных систем, удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Используя БПЛА Zala, Supercam и СКАТ, а также барражирующие боеприпасы «Ланцет», расчеты его подразделения нашли и уничтожили несколько дальнобойных артиллерийских систем ВСУ, таких как «Богдана», а с ними несколько транспортно-заряжающих машин и транспорт подвоза боекомплекта. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1794 Множество наград, государственных и министерских, уже имеет командир группы специального назначения, гвардии младший лейтенант Андрей Филимонов. Недавно он удостоен ордена Мужества.

В общих словах, боевая задача была — взять позицию, закрепиться, обороняться. Именно из таких задач, которые выполняются потом и кровью наших бойцов, и складывается общее продвижение наших войск на ЛБС. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1793 «Были незначительные повреждения от осколков, пробитые колеса, разбитые стекла. Но в целом, машина хорошая, все атаки выдержала».

Сержант Алексей Корчагин — водитель РСЗО «Ураган». Он служит в зоне СВО с самого начала боевых действий и в составе своего расчета уже поразил немало целей, в том числе серьезные бетонные укрепления, которые не могла пройти пехота. За выполнение боевых задач он удостоен медалей Суворова и «За боевые отличия». Теперь эти награды — достояние его детей и будущих внуков. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1795 Подполковник Вячеслав Михайлов командует танковым батальоном. Обстановка в зоне ответственности полка сейчас напряженная, — признает он. Противник широко использует беспилотники, активно ведет контрбатарейную борьбу. Несмотря на это, подполковник Михайлов обеспечивает безопасность и боеспособность своих подчиненных.

За личную отвагу и умелое руководство в ходе боевых действий Вячеслав Михайлов удостоен государственной награды — медали «За отвагу». См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1796 Сержант Роман Ещерькин, командир расчета самоходной артиллерийской установки «Мста-С», говорит, что приятнее всего уничтожать артиллерийские орудия противника. Например, однажды его расчет успешно отработал по самоходной артиллерийской установке «Цезарь» ВСУ (производства Франции), которая работала в качестве блуждающего орудия и тем весьма досаждала нашим бойцам.

Роман награжден медалью Жукова, а также медалью «За храбрость» II степени — за то, что его расчет в течение двух суток сдерживал попытки противника контратаковать и прикрывал другие расчеты во время смены позиций. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1797 О своей работе рассказывает старший лейтенант Дмитрий Данченко — командир артиллерийской батареи орудий «Гиацинт-С». Под его руководством расчеты на Красноармейском направлении убирают с пути наших подразделений все, что мешает их продвижению, будь то живая сила противника, опорные пункты или логова операторов БПЛА.

За личное мужество и отличную организацию действий расчетов Дмитрий удостоен медалей «За отвагу» и «За храбрость».

https://t.me/heroesofZ/1799

Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В Мандрыка Министерства обороны Российской Федерации, в котором проходят лечение и реабилитацию военнослужащие Вооружённых Сил, получившие ранения при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Младший сержант Колыванов Руслан Прапорщик Лёксин Иван Младший сержант Велькин С. Руслан Колыванов – младший сержант 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии Южного военного округа. Во время боевой задачи на острове Алексеевский в результате артиллерийского обстрела противника получил осколочные ранения обеих ног и был эвакуирован сослуживцами в госпиталь.

Командир группы прапорщик Иван Лёксин:Мне бы хотелось, чтобы подвиги наших современных разведчиков, современных спецназовцев, а также других военных специальностей также нашли своё отражение – что касается именно темы специальной военной операции в кинематографе, в литературе.

Младший сержант Велькин, заместитель командира группы специального назначения:

Мы были бы очень рады и горды, если Вы рассмотрите предложение о присвоении нашей, 127-й отдельной бригаде разведки почётного наименования «гвардейская».

Во время подготовки к выполнению боевой задачи Лексин попросил написать на своей бронеплите и Колыванова иконы Георгия Победоносца и Святого Князя Владимира. После успешного выполнения задачи бойцы заметили повреждения от пули и осколков. Плиты с иконами были переданы в музей бригады, а затем подарены президенту. См видео по ссылке

http://kremlin.ru/events/president/news/78341

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Снайпер

Первоуральск, Свердловская область

Погиб: Донецкая Народная Республика, г. Селидово

Любящий муж, любимый папа

Награждён Орденом Мужества

https://t.me/geroisvorf/3624 Ефрейтор

Механик - водитель

село Новоалександровка, Оренбургская область

Погиб: г. Авдеевка ДНР

Дмитрий Алексеевич родился в п. Мирный, Алтайский край.

После срочной службы, подписал контракт с вооруженными силами РФ. Проживал и служил Дмитрий в Оренбургской области.

Принимал участие в СВО с первых дней. Проявил себя настоящим защитником своей Родины.

У Дмитрия остались жена и сын.

Имеет награды:

За участие в военном параде в ознаменовании 75 лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг

Медаль Жукова

За храбрость

За боевые отличия

Участник боевых действий

Воинская Доблесть

Орден Мужества (посмертно)

https://герои-сво.рф/geroi/gorbunov-dmitrij-alekseevich/ Разведчик

Александр Сергеевич Мастепак родился 14.09.1991 г. в селе Табуны, Алтайский край. Окончил Табунскую среднюю школу.

После ее окончания был призван в ряды вооруженных сил. Затем проходил военную службу по контракту в городе Новосибирске в 24-й отдельной бригаде специального назначения в звании младший сержант.

В сентябре 2017 года поступил в Славгородский аграрный техникум.

С февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции на территории Украины.

13 августа 2022 года в ходе массированного артобстрела героически погиб (Лисичанск).

Награжден орденом «За возвращение Крыма», а также за проявленный героизм и мужество в ходе военных действий орденом Мужества (посмертно).

https://герои-сво.рф/geroi/mastepak-aleksandr-sergeevich/

Доброволец Самсонов Сергей Сергей Васильевич Самсонов, уроженец Бахчисарая, Республика Крым, погиб 13 августа 2023 года при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции в селе Самсоновка Курской области.

Сергей родился в 1982 году, окончил школу №1 в родном городе и работал строителем. Однако с началом специальной военной операции решил изменить свою жизнь.

22 июня 2023 года он подписал контракт на прохождение военной службы и был направлен в 810-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Черноморского флота, расположенную в Севастополе. Пройдя обучение, он был направлен в зону СВО, где принимал участие в боевых действиях на самых сложных направлениях. За свои заслуги он получил статус ветерана боевых действий.

После вторжения украинских войск в Курскую область Сергей был направлен на это направление, где, до последнего оставаясь верным присяге, погиб 13 августа 2024 года.

https://герои-сво.рф/geroi/samsonov-sergej/

Гвардии старший сержант Арутюнов Степан Арутюнов Степан Артурович

(29.09.1995 — 17.07.2024),

уроженец Абакана, Республика Хакасия, воспитывался бабушкой в селе Подсинее, потеряв родителей в раннем возрасте.

Обучался в местной школе, затем получил профессию повара.

После училища служил в железнодорожных войсках Абакана по контракту, позже работал по специальности.

Затем вновь подписал контракт и служил в поселке Сергеевка Приморского края.

С началом специальной военной операции направлен в зону боевых действий.

Погиб 17.07.2024 в Донецкой Народной Республике, проявив мужество и самопожертвование.

Был награждён орденом Мужества.

Похоронен с воинскими почестями в Абакане, на кладбище № 7 в воинском секторе.

https://t.me/geroisvorf/3105

Рядовой Тархов Дмитрий Тархов Дмитрий Владимирович,

уроженец деревни Старая Тушка, Подосиновского района, Кировской области, родился 19.01.1981 года.

Обучался в школе в селе Шолга, завершил 9 классов.

С 2000 по 2002 год проходил срочную службу в Вооружённых Силах Российской Федерации. После демобилизации работал слесарем в колхозе «Шолгский».

В сентябре 2022 года был призван по частичной мобилизации и направлен в зону специальной военной операции, где исполнял воинский долг с честью.

8 мая 2025 года рядовой Дмитрий Владимирович героически погиб при выполнении боевой задачи.

https://t.me/geroisvorf/3103

Ефрейтор Носков Егор Носков Егор Андреевич,

уроженец Кировская область, Афанасьевский муниципальный округ, рабочий посёлок Афанасьево.

Гибель наступила в ходе специальной военной операции.

https://t.me/geroisvorf/3073

Военнослужащий Петухаев Павел Петухаев Павел Аркадьевич

(23.02.2004 — 09.03.2025),

уроженец Республика Бурятия, Тункинский район, село Кырен,

погиб в зоне специальной военной операции.

Отец ушёл из жизни, когда Павлу было всего 9 месяцев. С детства выделялся смекалкой, активностью и любовью к спорту. Обучался в Кыренской школе с 2011 года, затем окончил Шимкинскую школу‑интернат.

После этого поступил в строительный колледж в Улан‑Удэ. Работал в ОАО «Бурят золото», затем в Зун‑Холбе, Самарте, Ирокинде и участвовал в строительстве дорог в селе Монды. Павел отличался трудолюбием и активной жизненной позицией.

В 2024 году не смог остаться в стороне, подписал контракт и отправился на службу в зону СВО.

Героически погиб при исполнении боевой задачи в районе Скудного (Волновахский район, ДНР)

https://t.me/geroisvorf/3074

Старший матрос Салихов Магомед Салихов Магомед Джалалутдинович, уроженец Республики Дагестан, родился 18.12.1996.

Служил в десантно‑штурмовом батальоне морской пехоты Каспийской флотилии.

С началом СВО был направлен на Донбасс и проявил высочайшую преданность и отвагу.

27.05.2022 он погиб при исполнении служебных обязанностей.

Посмертно награждён Орденом Мужества.

В его родном селе Кирки установлена мемориальная доска, а центральная улица названа в его честь.

https://t.me/geroisvorf/3099

Военнослужащий Буяков Александр Командир минометной батареи Буяков Александр Владимирович

24.04.1996 – 03.11.2023

Александр родился в г. Козьмодемьянске Республики Марий Эл, после окончания лицея поступил в Казанский техникум наземного и подземного транспорта, который закончил в 2015 году.

Затем проходил военную службу по призыву. Во время прохождения военной службы принял решение посвятить свою жизнь служению Родине и в 2017 году поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию (г.Санкт-Петербург). После окончания академии в 2022 году был направлен в 177 отдельный полк морской пехоты в Каспийске.

Был женат.

31 октября 2023 года в ходе проведения специальной военной операции получил тяжелое ранение. От полученных ран скончался в военном госпитале 03 ноября 2023 года.

https://t.me/kaspiyskyberet/23976

Военнослужащий Клочай Александр Клочай Александр Анатольевич родился 26.04.1992.

До начала войны проживал в городе Дзержинске Нижегородской области.

Погиб 02.08.2025.

https://t.me/geroisvorf/3081

Военнослужащий Ялов Евгений Ялов Евгений Владимирович

Сегежа, Республика Карелия

Жители Сегежи простились с Евгением Владимировичем Яловым,

который погиб 14 августа 2024 года в зоне специальной военной операции при исполнении своего воинского долга.

https://герои-сво.рф/geroi/yalov-evgenij-vladimirovich/

Гвардии сержант Косыло Евгений Косыло Евгений Витальевич

08.02.1994 — 14.08.2024

родился в городе Вытегра, Вологодская область, воспитывался в селе Подсинее мамой, бабушкой и дедушкой.

Хорошо учился, любил рисовать и сочинять стихи.

В 2009 году поступил в Вытегорский политехнический техникум (специальность — слесарь по ремонту автомобилей).

После срочной службы и работы получил удостоверение тракториста, затем в мае 2024 года заключил контракт с МО РФ и прошёл подготовку в морской пехоте.

Погиб 14.08.2024.

За проявленное мужество посмертно награждён Орденом Мужества.

В память о нём в школе посажена голубая ель, а на Аллее памяти героев СВО установлена его стела.

https://t.me/geroisvorf/3106

Лейтенант Кадышев Талгат Кадышев Талгат Хаберович (20.04.1999 - 12.08.2024) родился в городе Ахтубинске Астраханской области.

С ранних лет проявлял успехи в учёбе и спорте, побеждая на предметных олимпиадах и районных первенствах, был одним из лидеров класса. Учился в СОШ № 6, а в 2021 году окончил Волгоградский государственный университет по направлению «Математика и компьютерные науки» (профиль — моделирование систем искусственного интеллекта).

После окончания вуза заключил контракт на службу в Вооружённых силах РФ, освоил специальность механика-водителя танка. С начала специальной военной операции воевал на херсонском, запорожском и луганском направлениях, дважды был ранен. 12.11.2022 удостоен медали «Жукова».

13 июня 2024 года окончил ускоренный курс Казанского танкового командного училища и получил звание «лейтенант». Продолжил службу в должности командира штурмового взвода.

Погиб 12 августа 2024 года при атаке БПЛА противника, выполняя боевую задачу.

Посмертно представлен к ордену Мужества.

https://t.me/geroisvorf/3085

Рядовой Комаров Игорь Комаров Игорь Николаевич

Разведчик

Снежное, Донецкая Народная Республика

04.04.1985 - 08.11.2024

Погиб: Запорожская область

Медаль за отвагу

https://герои-сво.рф/geroi/komarov-igor-nikolaevich/

Военнослужащий Семёнов Осип Семёнов Осип родился 28 ноября 1998 г. в г. Нижневартовске

Окончил в 2014 МБОУ СШ №2

Затем поступил в Политехнический колледж, а в 2022 г. был призван по мобилизации.

14 августа 2023 г. героически погиб при исполнение воинского долга во время СВО на Украине.

Сын, внук, брат, дядя — Семёнов Осип был простым, хорошим, искренним, скромным человеком. Отличался своей добротой, отзывчивостью, всегда готов был прийти на помощь.

https://герои-сво.рф/geroi/semjonov-osip/

Рядовой Баев Михаил Баев Михаил Васильевич

Старший механик-водитель мотострелкового отделения, мотострелкового взвода, 3 мотострелковой роты, 36 мотострелкового полка, 67 мотострелковой дивизии

село Ишим, Кемеровская область - Кузбасс

01.03.1990 - 25.08.2024

Погиб: Росситйская Федерация, Луганская Народная Республика, город Кременная

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении задач специальной военной операции, посмертно награждён орденом Мужества.

https://герои-сво.рф/geroi/baev-mihail-vasilevich/

Военнослужащий Бабенцев Алексей Бабенцев Алексей Анатольевич героически погиб 8.05.2025 в зоне проведения специальной военной операции.

Он оставил брата, сына, отца и племянника.

https://t.me/geroisvorf/3084

Гвардии сержант Фомичев Михаил Фомичев Михаил,

уроженец НП Удомля, Тверской области, погиб 03.03.2025 в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. Обстоятельства гибели не уточняются.

Похоронили Михаила на Аллее Славы, где прозвучат воинские залпы в память о погибшем герое.

https://t.me/geroisvorf/3104

Военнослужащий Волков Кирилл Стрелок 1‑го отделения, 102‑й полк, 150‑я дивизия — Волков Кирилл Николаевич родился 25.08.1999 в посёлке Ува, Удмуртской Республики.

Погиб 22.02.2024 в селе Ивановское Артемовского района Донецкой Народной Республики при выполнении боевого задания. Кирилл был вторым ребёнком в семье, добрым и весёлым, окончил Увинскую школу № 4, затем поступил, но не закончил, машиностроительный техникум. Вернувшись домой, работал в посёлке Ува. В 2024 году он подписал контракт с военными. Говорил семье, что идёт помочь бойцам. В первых боях, несмотря на ранение, спас двоих сослуживцев под обстрелом. Обладал позывным «Ува», чтобы о его родном посёлке знали.Погиб утром 22 февраля, когда группа на БМП наехала на мину. За подвиги награждён Орденом Мужества. https://t.me/geroisvorf/3108 Младший сержант Погиблев Дмитрий Погиблев Дмитрий Александрович, уроженец села Невежкино Саратовской области, добровольно ушёл на защиту Родины. Погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции 03.08.2025. https://t.me/geroisvorf/3101 Лейтенант Гатаулин Илья Гатаулин Илья Владимирович Муравленко, Ямало-Ненецкий автономный округ

13.08.1990 - 09.01.2024 Родился в г.Челябинск, проживал в г.Муравленко, работал в полиции, был преданным своей родине. Илью мобилизовали в сентябре 2022 года, за доблестную службу был удостоен звания «Лейтенант». Илья был командиром отделения, в ходе выполнения поставленного задания вместе со своими боевыми товарищами, выполняя воинский долг попал под артиллерийский обстрел на Авдеевском направлении, погиб. Был удостоен награды: ордена Мужества посмертно. https://герои-сво.рф/geroi/gataulin-ilya-vladimirovich/ Сержант Тюрин Павел Тюрин Павел Юрьевич Старший стрелок

13.08.1983 - 13.07.2023 Не смог остаться в стороне, пошел защищать свою родину, с января по март находился в штурме.

22 марта получил множественное огнестрельное осколочное ранение. После госпиталя был переведён командиром охраны штаба, находясь на боевом задании погиб. Был награждён медалью за боевые отличия. Также орденом Мужества посмертно. https://герои-сво.рф/geroi/tjurin-pavel-jurevich/ Гвардии старший сержант Бельцев Евгений Бельцев Евгений Анатольевич, уроженец Тверской области, родился 08.06.1984. Окончил срочную службу со званием старшего сержанта, затем трудился на предприятиях Санкт‑Петербурга и Тихвина, с 2015 года работал на ферросплавном заводе. С сентября 2023 года служил по контракту в Минобороны РФ. Погиб 20.07.2025 при выполнении боевых задач в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Герой был похоронен под залпы почётного караула на воинском кладбище. https://t.me/geroisvorf/3102 Младший сержант Ханикаев Артём Ханикаев Артём Русланович, уроженец Северной Осетии, позывной «Гектор», погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО. В мае 2025 года он перестал выходить на связь; позже стало известно, что погиб при выполнении боевой задачи. Ему было 29 лет. У него остались трое детей и родные. https://t.me/geroisvorf/3100 Военнослужащий Азеев Виктор Азеев Виктор Александрович

Улан-Удэ, Республика Бурятия

20.05.1988 - 13.08.2024

Виктор с самого начала принимал участие в специальной военной операции, до этого участвовал в военной операции в Сирии и миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

За время службы он был награжден медалями «За Отвагу», «За воинскую доблесть» I степени и «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также получил статус ветерана боевых действий.

Виктор родился 20 мая 1988 года в селе Мордой Забайкальского края. После школы он поступил в профучилище, получил специальность тракториста-машиниста, затем был призван в армию. Вернувшись со службы, окончил курсы помощника машиниста тепловоза и начал работать на железной дороге. В Улан-Удэ Виктор заключил военный контракт, который привел его к участию в боевых действиях в различных горячих точках.

13 августа 2024 года Виктор Азеев погиб при выполнении боевой задачи на территории Курской области.

У Виктора остались мама, жена и двое детей.

https://герои-сво.рф/geroi/azeev-viktor-aleksandrovich/

Рядовой Устюжин Игорь Устюжин Игорь Алексеевич, уроженец посёлка Копьево, Республика Хакасия, родился 12.11.1997.

Служил стрелком‑помощником гранатомётчика в рамках специальной военной операции.

Погиб 24.08.2024 при выполнении боевого задания.

https://t.me/geroisvorf/3107

Доброволец Шайхутдинов Геннадий Шайхутдинов Геннадий Мансурович

посёлок Усть-Ордынский, Иркутская область

Геннадий Шайхутдинов из Эхирит-Булагатского района погиб 14.08.2024 во время выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции на Торецком направлении.

Геннадию было 46 лет.

В 14-летнем возрасте он переехал в поселок Усть-Ордынский вместе с родителями. Окончил Усть-Ордынский аграрный техникум, работал трактористом-машинистом и занимался сварочным и кузнечным делом, построив собственную кузницу.

12 марта 2024 года Геннадий отправился в зону спецоперации в качестве добровольца, мотивируя это желанием быть рядом с сыном от первого брака, который также принимал участие в СВО.

Он воспитал двоих сыновей, один из которых — приемный. Геннадий Мансурович принял его как родного, равно как и троих его детей. У него осталось двое родных внуков.

https://герои-сво.рф/geroi/shajhutdinov-gennadij-mansurovich/

Младший сержант Голонов Даниил Командир отделения

г. Орёл

15.08.1999 - 17.04.2022

Даниил служил в Тульской дивизии ВДВ. Принимал участие в освобождении аэропорта в Гостомеле.

Погиб 17 апреля под с. Малая Камышеваха, Изюмского р-на, Харьковской области.

Награждён орденом мужества (посмертно).

https://герои-сво.рф/geroi/golonov-daniil/ Рядовой

Стрелок гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота

Керчь, Республика Крым

В Курской области (Деревня Гирьи, Беловского района), отражая превосходящие силы укронацистов, геройски погиб боец соединения морпехов-черноморцев Артём Тимошенко.

12 августа в бою у деревни Гирьи Беловского района Курской области, отражая превосходящие силы укронацистов, геройски погиб боец соединения морпехов-черноморцев Артем Тимошенко.

Подразделение Артема встретило колонну противника прямым подавляющим огнём, чего тот не ожидал. Но, к сожалению, не каждый план идеален. И, пойдя с другом в обход противника, дабы с фланга нанести ему максимальное поражение, группа Артёма наткнулась на подготовленные огневые точки противника, с которым и был принят последний бой.

Благодаря их смелым и решительным действиям, было вскрыто местонахождение огневых точек ВСУ, что сберегло жизни их сослуживцам.

В последнем бою Артёма морпехи оперативно уничтожили три БТРа, полтора десятка боевиков, а четверых взяли в плен. Наступление бандеровцев на этом участке было остановлено. https://герои-сво.рф/geroi/timoshenko-artem/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Юта - Герой

Предыдущие выпуски: