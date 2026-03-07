Поздравляем всех женщин !

Поздравляем с Международным женским днём 8 Марта — днем солидарности трудящихся женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие!
https://t.me/kom_mir/9377Поздравляю всех женщин с Днем борьбы за свои права! Советский Союз в свое время совершил прорыв в этой сфере - женщины первыми в мире у нас получили всеобщее избирательное право, выдвигались на руководящие должности, освобождались от кухонного рабства, становились летчиками и многое другое.https://t.me/dagranovsky/10864
Подборка советской живописи, посвящённая Международному женскому днюВалентин Поляков, "Женщина за рулем".Юрий Иванович Боско, "Волжанка".Марат Семенович Шанин, "Телефонистка на заводском узле связи", 1958.Ольга Колмакова, "Клава у станка", 1950А. Самохвалов. Делегатки. 1939 г.Жемерикин В.Ф. «Девчата из Магистрального (из цикла Мы на БАМе)» 1974В.В. Серов, "Дружинница"Вера Репка-Андриевская, "Водитель Валя", 1970-еБожий М. «Медсестра”, 1955Фёдор Малаев. «Летят самолёты». 1950Бурин Лев. Путейцы. Летний день. 1977.Клавдия Ник. Ошева, "Проект".А. М. Харьковский. Награда учителю, 1951Н.Карачарсков «О нас пишут» 1969Павел Беньков “Подруги”, 1940Григорьев-Савушкин Павел. «Крановщица»1955Ковроткацкая фабрика в Люберцах. Михаил Михайлович Чулков, 1964Я. Титов. Новый квартал, 1967Плотнов Андрей, "На стройку", 1951.Александр Дейнека, "Донбасс", 1947 год.Георгий Моисеевич Мороз, "Агроном"Скуинь-Солуянова Елена Петровна «Почтальон».
Международный Женский День в плакатах зарубежных коммунистических партий и организацийhttps://t.me/kom_mir/9414
Подборка карикатур на тему покупки цветов в СССР из литературно-художественного сатирического журнала «Крокодил»https://t.me/old_Moscow/15030
8 марта 1917 года 23 февраля по старому стилю или 8 марта по новому стилю в Петрограде прошли женские демонстрации суфражисток с лозунгами «Хлеба и мира!», на следующий день к забастовке подключились рабочие Путиловского завода, начались стычки с полицией. Начало Февральской революции.
8 марта 1930 года в Ленинграде создан Геологический институт АН СССР.
8 марта 1946 года Собор Украинской грекокатолической церкви во Львове принял решение о ликвидации унии с Ватиканом и об объединении с Русской православной церковью.
8 марта 1950 года СССР объявил о наличии атомной бомбы.
"Хорошие девчата..." C 8 марта! Поют Донбасс и Новороссия!
Собрание, посвящённое Международному женскому дню в Большом театре СССР (1952 г.)
Patrick Cash & friends и Сергей Ершов — 8 марта где?
