Поздравляем всех женщин !

Поздравляем с Международным женским днём 8 Марта — днем солидарности трудящихся женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие!

https://t.me/kom_mir/9377Поздравляю всех женщин с Днем борьбы за свои права! Советский Союз в свое время совершил прорыв в этой сфере - женщины первыми в мире у нас получили всеобщее избирательное право, выдвигались на руководящие должности, освобождались от кухонного рабства, становились летчиками и многое другое.

Сейчас права женщин снова под угрозой. Многие хотели бы вернуть женщину в то полурабское состояние, которое она занимала до Революции. Права - это не что-то статичное, данное раз и навсегда. Если права не защищать, их мигом отберут, всегда помните об этом!https://t.me/dagranovsky/10864

Подборка советской живописи, посвящённая Международному женскому днюВалентин Поляков, "Женщина за рулем".Юрий Иванович Боско, "Волжанка".Марат Семенович Шанин, "Телефонистка на заводском узле связи", 1958.Ольга Колмакова, "Клава у станка", 1950А. Самохвалов. Делегатки. 1939 г.Жемерикин В.Ф. «Девчата из Магистрального (из цикла Мы на БАМе)» 1974В.В. Серов, "Дружинница"Вера Репка-Андриевская, "Водитель Валя", 1970-еБожий М. «Медсестра”, 1955Фёдор Малаев. «Летят самолёты». 1950Бурин Лев. Путейцы. Летний день. 1977.Клавдия Ник. Ошева, "Проект".А. М. Харьковский. Награда учителю, 1951Н.Карачарсков «О нас пишут» 1969Павел Беньков “Подруги”, 1940Григорьев-Савушкин Павел. «Крановщица»1955Ковроткацкая фабрика в Люберцах. Михаил Михайлович Чулков, 1964Я. Титов. Новый квартал, 1967Плотнов Андрей, "На стройку", 1951.Александр Дейнека,  "Донбасс", 1947 год.Георгий Моисеевич Мороз, "Агроном"Скуинь-Солуянова Елена Петровна «Почтальон».

1957 год.Кащеев Федор Александрович «Утро в заводской лаборатории» 1974Михаил Баранчеев. «На запани». 1959Светлана Иванникова, "Маляр", 1970.Крыжевский Г. З. "Доярки". 1976 г.Р. Баранов. "С высоты портового крана". 1974Я. Крыжевский. Новый день. 1976Котенков Иван Иванович «Бригада маляров А. Белоглазовой» 1963Прокопенко Алексей Андреевич «Хозяйка Волги» 1977Одайник-Самойленко Зоя Александровна  «Девчата» 1963А.Г. Китаев. «Мы идем в новую жизнь»Плотнов Андрей Иванович «Птичница. Целинный край» 1962Рутштейн Владимир "Регулировщица"М.В. Вишняк. Керамистка. 1984 г.Григорьев-Савушкин Павел Григорьевич  «Няня детского сада. Нина» 1964

https://t.me/kom_mir/9378 - https://t.me/kom_mir/9405

Международный Женский День в плакатах зарубежных коммунистических партий и организацийhttps://t.me/kom_mir/9414

Подборка карикатур на тему покупки цветов в СССР из литературно-художественного сатирического журнала «Крокодил»https://t.me/old_Moscow/15030

8 марта 1917 года 23 февраля по старому стилю или 8 марта по новому стилю в Петрограде прошли женские демонстрации суфражисток с лозунгами «Хлеба и мира!», на следующий день к забастовке подключились рабочие Путиловского завода, начались стычки с полицией. Начало Февральской революции.

8 марта 1930 года в Ленинграде создан Геологический институт АН СССР.

8 марта 1946 года Собор Украинской грекокатолической церкви во Львове принял решение о ликвидации унии с Ватиканом и об объединении с Русской православной церковью.

8 марта 1950 года  СССР объявил о наличии атомной бомбы.

https://t.me/kolpakidi_official/1028

"Хорошие девчата..." C 8 марта! Поют Донбасс и Новороссия!

Собрание, посвящённое Международному женскому дню в Большом театре СССР (1952 г.)

Patrick Cash & friends и Сергей Ершов — 8 марта где?

