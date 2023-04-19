Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.53

И небо за нас!

Это просто факт. На Трапезной церкви Киево-Печерской Лавры почернели кресты, после того как там были проведены «богослужения» раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом 16 марта заявил наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь).

У стен храма находятся могилы Петра Столыпина и убитых в 1708 году мучеников Кочубея и Искры.

https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43740817727/-To-chto-myi-sch...

В Полтаве вновь решили снести памятники Пушкину, генералам Ватутину и Зыгину. Соответствующие проекты о демонтаже зарегистрированы в местном горсовете. Демонтаж монументов обойдется украинским властям в 54 тысячи долларов.

https://t.me/izvestia/124830

18 марта Путин на вертолете из Севастополя ночью прилетал в Мариуполь.

Кстати, Шарий подкинул интересную мысль. Путин в Мариуполе, ночью, без тотального перекрытия города, с минимальной охраной, сам за рулём, пропускающий поток машин на главной дороге, прибывший на вертолете, беседующий с простыми людьми, это Путин образца 2000 года. И это плохой знак для Украины и мирового сообщества.

https://t.me/RSaponkov/4689

Пока немцы мечтают арестовать Путина, он прилетел в освобожденный Мариуполь, чтобы встретиться с жителями. «Ну это нацики. Люди так не делали бы»: Путин емко охарактеризовал зверства украинских боевиков в Мариуполе. Во время поездки по восстанавливающемуся городу с вице-премьером Хуснуллиным, президент посетил один из ЖК. Там ему показали весь путь реставрации и отстройки сильно пострадавшего от националистов города. Хуснуллин рассказал, что даже больничные палаты с людьми были заминированы сторонниками киевского режима.

https://t.me/boris_rozhin/80829

За нами правда Военнослужащий с позывным «Леший» был призван в рамках частичной мобилизации из Свердловской области. Он сам явился в военный комиссариат по месту жительства. После прохождения подготовки вместе с боевыми товарищами отправился в зону специальной военной операции.

https://t.me/c/1801542020/3461

РЛС «Зоопарк» – охотник на артиллерию ВСУ Радиолокационная станция контрбатарейной стрельбы «Зоопарк» обнаруживает летящие снаряды, выпущенные противником на дальности до 45 километров. Он также вычисляет точное местоположение, откуда летит снаряд. Противник в свою очередь охотится за «Зоопарком», но наши бойцы постоянно меняют позиции. https://t.me/c/1801542020/3466

Вчера (16.03), когда в Латвии отмечался так называемый "день легионеров ваффен СС", некие "активисты" в Риге поиздевались над Пушкиным. Великий поэт несколько часов стоял в центре европейской столицы с пластиковым мешком на голове и наброшенной на него верёвкой – в "лучших" традициях ку-клукс-клана белые латыши накинули на шею верёвку "чёрному русскому".

https://t.me/tsargradtv/38513

Не про Нотер-Дам Парижский,

Про Золотое-5

Там во дворе зацветают сливы,

Кот умывается толстой лапой.

Только б не слышать девочке взрывов,

Только б не падать девочке на пол.

Мир обсуждает пожар в Нотр-Даме.

Мир над сгоревшей историей плачет.

Девочка не велика годами

И ничего для мира не значит.

Мир знать не знает про Золотое,

Где подоконник в стеклянной крошке.

Жизнь человечья так мало стоит.

Девочка, ты потерпи немножко.

Ева Меркурьева, ученица шк.4 п. Золотое-5

Школа 4 в Золотое-5 постоянно подвергалась обстрелам с украинской стороны.

Пулемётная пуля отрекошетила в только установленный стеклопакет.

После летнего ремонта на стенах снова свежие следы от пуль и осколков.

Серая зона, ЛНР.

Я был в этой школе осенью 2021

Стихотворение, написанное на тетрадном листе, висело в музее школы и посвещалось погибшей ученице этой школы.

А мир в это время обсуждал пожар в Нотр-Даме.

СВО была неизбежна.

Евгений Линин https://t.me/evgeniylinin/5747

В ДНР поразили пункт управления украинской 110-й мехбригады Огонь, батарея

https://t.me/c/1801542020/3495

Разведчики армейского спецназа участвующие сегодня в отражение атаки ВСУ на Ореховском участке Запорожского направления. Как и несколько дней назад атака не увенчалась успехом, и противник понеся потери был отброшен. В целом все это создает видимость мероприятий по разведке боем со стороны ВСУ, аналогично ситуация развивалась в прошлом году в районе Давыдов Брода на Херсонском участке.

https://t.me/ok_spn/23599

Парень с позывным «Север» воодушевил наших на Запорожье. И они продолжают хреначить там противника. О таких героях надо рассказывать.

И это сделала Анастасия Кашеварова.

Хохлы начали наступление грамотно, с хорошей артподготовки. Били по двум позициям. Потом подключилась украинская авиация (которую уничтожил Конашенков). Из арты лупили полным набором: танки, стволка, миномёт и грады. Ясно стало, что идёт подготовка к прорыву. Через некоторое время полетели пули над головами. Всё, значит хохлы подошли вплотную. Ну а почему они подошли, и мимо кого они прошли - оставлю этот вопрос без ответа.

И вот тот самый «Север» разогнал всех по позициям. Одной рукой пытался восстановить заглушенную связь (РЭБ хорошо у хохлов работает, привет Ростеху), другой рукой управлял мавиком (наверное, тем самым, неуставным, да, господа генералы?).

Заметили передвижение хохлов. «Север»дает команду на открытие огня, пехоте рядом кричит в станцию по расположению противника. Появилась связь - передал координаты. Пошла корректировка. 4 танка за первой линией, то есть уже на нашей территории. Танки идут, вроде вражеские, но по ним наши не бьют (и вот у меня вопрос где были те, кто должен был бить на первой линии?), есть сомнения, а вдруг наши. По выстрелу по своим, поняли, что точно танки хохлятские, «Север» навел ПТРК в сторону противника. Полетела первая ракета. Враг откатывается. Следующие 4 броника с пехотой заехали к соседней позиции с тыла. Наш боец просто вынес ПТРК перед собой, позицию уже не менял, не до этого, времени мало и херачил противника, сам бегал за ракетами, потом другой боец подносил снаряды.

Хохлы в шоке, техника их горит, наша арта по ним бьет. Украинское наступление пошло по свиному рылу. Потом, ребята говорят, что их артиллерия еще полдня по нашим позициям лупила.

Короче, мавик не профукали, хохлы опи...ились, за пацанов и конкретно за «Севера» - гордость. Жду наград.

https://t.me/akashevarova/6221

Легендарный уроженец Забайкальского края из села Кыра, руководивший прорывом в районе Волновахи в марте 2022 года, полковник морской пехоты ВМФ России Алексей Борисович Бернгард у стенда «Забайкальский край. Мы вместе», посвященному 15-летию Забайкальского края в выставочном павильоне парка "Патриот". 2 марта 2022 года подразделения 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты КЧФ ВМФ России под командованием полковника Бернгарда прорвали несколько линий обороны, которую ВСУ старательно создавала восемь лет и обеспечили успех всей операции, за что Алексей Борисович был представлен к званию "Герой Российской Федерации". Не скрою, был удивлен не увидев на фотографии золотой звезды Героя у полковника Бернгарда, хотя все средства массовой информации об этом писали (https://www.kommersant.ru/doc/5249041). Указа о присвоении звания "Герой Российской Федерации" полковнику Бернгарду, подписанного нашим Президентом в открытых источниках не нашел.

https://t.me/ChDambiev/22817

Куба — Герой, шагнувший в бессмертие 15 марта 2022 года в Мариуполе погиб Михаил Киселев, позывной Куба. В тот день бойцы его подразделения наступали со стороны Сартаны и закрепились на окраине Мариуполя.

К подразделению прикомандировали мобилизованных без боевого опыта, а Куба воевал с 2014 года, поэтому обучал их уже во время боёв. Когда они вошли в Мариуполь начала активно работать украинская артиллерия.

Тогда Куба принял командование на себя, собрал мобилизованных и группами увёл в укрытия. Затем обозначил сектор обороны и расставил всех по разным огневым точкам. Первую атаку они отбили, а во время второй прилетел вражеский беспилотник, с помощью которого корректировали огонь.

Один из снарядов упал в ноги Кубе, при этом остальные военные остались живы. Им удалось спастись благодаря тому, что Куба не растерялся и каждому обозначил зону ответственности.

Ценой своей жизни он спас подразделение мобилизованных из ДНР, за что посмертно награждён Орденом Мужества.

Таким Михаил Киселев остаётся в памяти всех близких людей, друзей и знакомых — ответственным человеком, который будет спасать сослуживцев до последнего. Его товарищи говорят, что Куба всегда выполнял свои обещания и в каждом бою шёл впереди, потому что стремился к освобождению Донбасса все 8 лет.

А я его запомнила как весёлого и жизнерадостного парня, о таких говорят «душа компании».

Мы с мамой несколько лет жили в казарме и военнослужащие подразделения, в котором они с Кубой служили, были буквально одной семьёй. Поэтому в моей памяти много воспоминаний о тех временах и окружающих меня военных, в том числе и о Кубе.

Ещё в далёком 2015 году он несколько раз помогал мне с домашним заданием по химии. При этом объяснял непонятную тему, а не решал за меня.

Мне кажется этот случай показывает, каким был человек. В Мариуполе он также старался не сделать всё за мобилизованных, а передать знания, полученные в течение 8 лет на войне.

https://t.me/boris_rozhin/80802

Позавчера (19 марта) на Авдеевском направлении, выполняя сложнейшую боевую задачу при штурме украинских позиций в районе н.п. Тоненькое погиб сержант 200 бригады ВС РФ Дмитрий Розов позывной «Феникс». Его подразделение сумело подобраться к позициям ВСУ, но попало под шквальный огонь из стрелкового и артиллерии. Подразделение понесло потери, было принято решение отступать. Прикрывая боевых товарищей, Дмитрий успел поразить из гранатомёта РПГ-7 два вражеских ДОТа после чего вёл огонь по живой силе противника из автомата. Однако пуля вражеского снайпера оборвала его жизнь. Тело Димы вынес на себе с поля боя его командир роты. Мне выпала честь знать этого человека с 2015 года. Дима из Московской области, г. Ногинск. Когда на Донбассе началась война он не смог оставаться в стороне и в 2014 году прибыл в Донецк, где вступил в ополчение. Он был скромным, дружелюбным, улыбчивым и жизнерадостным человеком с обострённым чувством справедливости. Он как никто другой понимал, что мировое зло движется на восток и война может прийти в его дом, и российское общество должно быть готово сражаться. Поэтому через несколько лет участия в войне на Донбассе Дмитрий вернулся на Родину, где занялся патриотическим воспитанием молодёжи, собирал и доставлял гуманитарную помощь бойцам ДНР. С началом СВО Дима продолжил возить гуманитарную помощь на передовую, а в августе 2022 года вместе с друзьями ушёл добровольцем на фронт. На Донбассе он получил лейтенанта, но в августе 2022 года звания ДНР в расчёт не брались, поэтому ушёл на фронт сержантом.

Дмитрий Розов, позывной «Феникс». Настоящий русский офицер. Был героем на войне и в мирной жизни. И погиб, как герой! У него остались мама и маленькая дочь.

Я очень надеюсь, что высокое командование по достоинству отметит подвиг Дмитрия Розова.

https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/23522

От лица всех бойцов ОРБ «Спарта» хочу сказать спасибо Сергею Владиленовичу Кириенко за «плюшки» для батальона. Сергей Владиленович привёз мужикам энергетики, сигареты, конфеты, коптеры и аптечки — так называемый «стартэр пак» типичного воина на Донбассе.

К первым трем пунктам можно относиться несерьезно, если никогда не прочувствовал быт на фронте. Это элемент комфорта в априори некомфортном месте. Услышал свист, осознал — пронесло. Заел стресс «гуливеркой», закурил.

Энергетики не раз спасали наших ребят ночью, когда произвольно глаза закрываются. Результаты работы коптеров я часто публикую на канале.

Также показал музей батальона «Спарта». Экспозиция уже большая, мы ее постоянно пополняем. Она впечатляет. Надеюсь, в обозримом будущем откроем ее для всех желающих.

Словом, спасибо! Всё нужно, все будем использовать для Победы

https://t.me/zhogaartem/242

Из украинского плена домой в ЛНР вернулись 38 военнослужащих Мужчины, отважно сражавшиеся за свой дом, наконец-то смогут увидеть свои семьи, своих родных и близких.

https://t.me/tsargradtv/38614

Российские десантники сражаются на Краснолиманском направлении. Российские десантники сражаются на Краснолиманском направлении.

https://t.me/boris_rozhin/80718

"Россияне используют против нас электромагнитное оружие" – ВСУ

Получили сразу два тревожных сигнала с фронтов о применении РФ оружия, которое на расстоянии буквально "выжигает" электронику мощным импульсом. Радиостанции, БПЛА, телефоны, пульты от дронов. Дальность от линии фронта составляла около 7 км.

Сейчас мы можем сказать точно, что это оружие уже применяется против нас.

В случаях, о которых нам стало известно, воздушного взрыва не было, то есть исключительно работали лучом "Ранец-Е". Немного об этом оружии.

Ранец-Е представляет собой боевой электромагнитный генератор большой мощности, выводящий из строя вражескую наземную и воздушную технику, а также ракеты. Комплекс разрабатывался с 1990-х годов. На службе с 2010-х.Ранец-Е» генерирует импульс в сантиметровом диапазоне, длительностью около 20 наносекунд и мощностью до 500 МВт. Система оснащёна двумя антеннами: на 45 и 50 децибел.Недостаток- низкая дальность действия. Им можно прикрывать лишь отдельные объекиы. Для поражения техники на больших расстояниях разрабатывается комплекс «Алабуга». Правда, разрабатывается звучит не так оптимистично, значит долг и вообще не значит , что будем применять.

Год прошел, а хохлы только сейчас завизжали. Использовали ли мы его ранее неизвестно. Использование электромагнитного оружия, как и лазерного- засекречено, поэтому нет ни видео, ни информации.

Если свиньи визжат, значит начали использовать чаще. Вообще, тенденция на использование более «серьезных» вооружений на лицо.( на лицо хохлу). Разгонять темы про новые вооружения РФ хохлу не выгодно, плохо действует на настрой всушных боевиков.

https://t.me/zloy_zhurnalist/3256

В Югре прошла презентация программы реабилитации для участников СВО В нее войдут методы и технологии адаптивного спорта. Система будет включать два направления – с протезированием и без. Помимо этого, предусмотрены различные виды физической активности. Например, в бассейнах, спортзалах и на открытых площадках. Главной особенностью проекта станет проведение совместных занятий с близкими и другими бойцами.

Основой для программы послужит система сопровождения людей с ОВЗ и их семей. Она действует в регионе уже не первый год. Существующий комплекс адаптируют для эффективного восстановления военнослужащих.

https://t.me/rusich_army/8126

Сотрудники СОБР ФСВНГ в зоне СВО.

https://t.me/ok_spn/23605

Российский пограничник из автомата сбил украинскую "Валькирию". Как сообщают СМИ, дрон упал на границе в Брянской области, боекомплекта при нём не было.

https://t.me/rusich_army/8146

Алексей Аленко позывной "Алый" 07.02.1987-20.06.22. Погиб под Николаевкой ЛНР. Награждён орденом Мужества (Посмертно).В тот день группа под под командованием "Алого" получила задачу помочь вытащить бойца, после неудачного штурма. Когда они прибыли на место,хоть им сказали, что на местности всë спокойно, он "расставил" пацанов по местам, определил "сектора" и т. д, а сам пошел вперед проверить, что да как. Как оказалось, они вышли на метров 50 к дому, где сидели ВСУ. Началась "стрелокотня", и судя по всему одной из первых очередей ему попали в шею,и еще Вогами потом достали. Этого никто не видел, но он тяжело раненый, похоже отстреливался, потому что автомат был в крови и подствольник заклинивщий, он бы никогда с таким в бой не пошел. Благодаря его действиям остальная группа осталась цела.

https://t.me/rsotmdivision/5975

Командующий объединением ВВС и ПВО Западного военного округа вручил медаль «Золотая Звезда» родственникам Героя Российской Федерации

За героизм, личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации при выполнении задач в ходе специальной военной операции, Указом Президента Российской Федерации майор Михаил Абраменко удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно). Церемония передачи высшей государственной награды состоялась в штабе объединения ВВС и ПВО ЗВО в Санкт-Петербурге. В церемонии также приняли участие сослуживцы офицера и представители администрации города. «У него был мальчишеский характер. Пойти драться с врагом до последнего. Я принимала это без вопросов. Он считал так нужным, значит так и будет. … Для него небо – это всё. Он жил этим», - рассказала Марина Абраменко, вдова Героя России майора Михаила Абраменко. Командир экипажа вертолета Ка-52 майор Михаил Абраменко с самого начала специальной военной операции выполнил более 600 боевых вылетов. Осуществлял сопровождение и прикрытие вертолетов Ми-8 при эвакуации раненых военнослужащих непосредственно с линии боевого соприкосновения под огневым воздействием противника. За период участия в СВО экипажем майора Михаила Абраменко было уничтожено 23 танка, 12 БТР, 4 БМП, 3 САУ. 4 декабря 2022 года при выполнении боевых задач на территории ЛНР при огневом воздействии противника вертолёт Ка-52, которым управлял экипаж майора Михаила Абраменко, был сбит прямым попаданием зенитной управляемой ракеты.

https://t.me/mod_russia/25037

Указом президента от 20 февраля 2023 года командиру разведывательной группы 10-й ОБрСпН старшему лейтенанту Владиславу Алексеевичу Турубаре присвоено звание Героя России посмертно. Сегодня звезду Героя передали семье погибшего офицера, в церемонии участвовали военнослужащие бригады, губернатор Краснодарского края, а также атаман Кубанского казачьего войска. Владислав Турубара погиб 29 августа 2022 года в ходе ожесточенного боя, который завязался при прорыве противника через реку Ингулец в Херсонской области в районе Андреевки. Во время своего последнего боя Турубара вместе со своими разведчиками уничтожил несколько единиц техники, личный состав противника, кроме того отходя с места боя он произвел минирование местности. Вечная память, Оса!

https://t.me/ok_spn/23626

В Ессентуках учитель физкультуры, пробывший полгода в зоне СВО, пришел проведать учеников из школы №8. Детки окружили его и стали обнимать! Их обмануть сложно. Это разные классы. Боец приехал на несколько дней не только отдохнуть с семьей, но и передать школьникам благодарность от сослуживцев за поддержку, письма и посылки.

https://t.me/rabotaembrat/5628

Победа будет за нами!

После объявления мобилизации в сентябре прошлого года военнослужащий с позывным «Батюшка» самостоятельно явился в военкомат, не дожидаясь повестки. «Я был солистом Государственной академической капеллы в Санкт-Петербурге. До мобилизации служил певчим в Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре», – приятным баритоном рассказывает военнослужащий. Сейчас «Батюшка» – артиллерист гаубичной самоходной артиллерийской батареи – с теплотой отзывается о боевых товарищах и командирах, благодаря которым свою службу он называет замечательной.

«Работы хватает! – делится боец. – Как только приходит цель (это может быть и живая сила, и скопление техники, и ангары – всё, что угодно), – мы выезжаем, работаем. И работаем точно!».

«Батюшка» очень надеется вернуться на «большую сцену». «Но пока Родина требует – я помогаю здесь!». «Правда – за нами! – убежден российский артиллерист. – И Победа – тоже будет за нами!»

https://t.me/mod_russia/25002

Разведчик армейского спецназа России работающий под Угледаром.

https://t.me/ok_spn/23617

А это наше вчерашнее награждение на 1.2млн))))

Как и обещали, выкладываем видео!

https://t.me/voenacher/41692

Сватово-Кременная

https://t.me/rosich_ru/38752

Атмосферное фото САУ 2С7 "Пион" на закате

https://t.me/boris_rozhin/81047

Командир из военной династии

Командир батареи с позывным Кама – представитель военной династии: «У меня вся семья военнослужащих – и мать, и отец, и бабушки, и дедушки», – говорит российский офицер. Решение пойти по стопам родителей он принял сознательно, будучи старшеклассником.

В зоне специальной военной операции его личный состав уверенно справляется с боевыми задачами. Например, недавно подразделение «Камы» сорвало ночную контратаку противника, который намеревался отбить населенный пункт.

С помощью беспилотника артиллеристы обнаружили скопление вражеской техники и пехоты, а затем ударили по цели: «Навелись, зарядились и быстро отработали. Как показала практика – эффективно», – гордясь своими товарищами, рассказывает «Кама».

Как полагается командиру, военнослужащий проявляет требовательность к своим подчиненным: «Уровень подготовленности своего подразделения я оцениваю на твердую оценку “хорошо”, потому что “отлично”, я считаю, не может быть: всегда есть нюансы», – объясняет «Кама».

Российский офицер уверен в том, что все поставленные командованием задачи будут выполнены, ибо: «могущество и мощь нашего оружия и сила духа формирует успех и победу. У нас мотивация во много раз больше, чем у противника. И за нами правда!».

https://t.me/mod_russia/25059

Российские бойцы продвигаются на Северском направлении: их штурмовую группу не останавливает даже обстрел из миномётов и пулемётов. О работе на этом участке фронта рассказал командир 3-го батальона 2-го армейского корпуса с позывным Разведчик:

«Против пулемёта не попрёшь же. Но тем не менее ребята идут, как вы видели сами на съёмках, преодолевают это всё, запрыгивают во вражеские окопы, ну а дальше — дело техники». https://t.me/boris_rozhin/81144

Связь поколений. Деды и внуки.

https://t.me/boris_rozhin/81155

Уничтоженный украинский танк Т-64.

Башню сорвало детонацией боекомплекта.

https://t.me/boris_rozhin/81187

Футбольные фанаты идут в добровольцы – комбат русской армии «Восток» Александр Ходаковский «Около сотни добровольцев приняли участие в боевых действиях в составе нашего подразделения – мы считаем это отличным экспериментом и очень удачным шагом. Этот пример показывает, насколько продуктивнее и эффективнее люди, принявшие свои решения добровольно

https://t.me/c/1801542020/3610

«Мисс Казань-2023» потратила свой выигрыш на лекарства для бойцов в зоне СВО 21-летняя Екатерина Морозова победительница местного конкурса красоты потратила часть своего выиграша на медикаменты для российских солдат, а вторую половину средств она планирует передать на покупку детского специализированного питания в казанский хоспис Фонда имени Анжелы Вавиловой.

https://t.me/Soldieroffortune777/22965

Красивое. Работа артиллерии ВС РФ на Донецком направлении

https://t.me/rosich_ru/38849

*Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление (https://t.me/a_beglov/3109) о единовременной выплате при ранении для участников добровольческих формирований. Город организовал (https://t.me/a_beglov/3110) концерт рок-музыкантов в Белгородском госпитале, где работают петербургские врачи.

*Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил (https://t.me/sovanews63/30051) вопросы поддержки военнослужащих и их семей с командармом Андреем Колотовкиным.

*Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков поблагодарил предпринимателей, которые закупили и отвезли (https://vk.com/wall419407976_705019) в зону СВО необходимое бойцам снаряжение.

*Губернатор Орловской области Андрей Клычков посетил (https://t.me/Klychkov_Andrey/1105) два подразделения под Кременной, где служат орловские ребята. Передал им пятитонную посылку, собранную при поддержке бизнеса и жителей.

*Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов сообщил, что помощь семьям военнослужащих организована (https://t.me/muratkumpilov/4414) на постоянной основе. За каждой семьей закреплён социальный работник.

*Глава Республики Мордовия Артем Здунов встретил (https://t.me/zdunov/2649) мобилизованных, которые приехали в отпуск. Все вопросы взял на контроль.

*Губернатор Ульяновской области Алексей Русских обсудил (https://t.me/Russkih_Aleksey/2743) вопросы поддержки участников СВО и их семей с представителем региона в Общественной палате РФ Александром Лукониным.

*Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин встретился (https://t.me/busargin_r/4431) с Героем России Александром Янкловичем. Он вместе с волонтерами отвезет 17 большегрузов в зону проведения СВО. Саратовские ученые модернизировали дроны, которые теперь способны летать со скоростью до 140 км/час.

*На днях в карельский Благотворительный фонд «Живой город» поступила заявка от добровольцев, которые после лечения вновь отправляются на передовую. Бойцы попросили оказать им помощь в экипировке, рассказал губернатор региона Артур Парфенчиков, отметив (https://vk.com/wall419407976_704455), что фонд при поддержке властей еженедельно отправляет машины с гуманитарным грузом в зону СВО. Например, недавно туда уехали (https://vk.com/wall419407976_704742) пилорама и посылки от близких для тех, кто находится на передовой.

*Глава Ульяновской области Алексей Русских рассказал (https://t.me/Russkih_Aleksey/2730), что подписал указ о мерах поддержки членов семей погибших участников СВО. Решение предполагает бесплатное питание в школах и бесплатные путёвки в организации отдыха и оздоровления для детей, освобождение от платы за детсад и другие шаги.

*По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, регион отправил (https://t.me/TravnikovAndrey/377) в зону СВО специальный авиационный борт с партией гуманитарной помощи. В составе груза – два внедорожника, 80 мобильных печей для палаток, одежда, обувь и другие необходимые вещи для обустройства быта и выполнения боевых задач.

*Жители Орловской области и предприниматели собрали очередную большую гуманитарную посылку для бойцов весом 5 тонн. Об этом написал (https://t.me/Klychkov_Andrey/1090) губернатор Андрей Клычков.

«Передали бойцам продовольствие, гостинцы, ну и, конечно же, братский привет от всех жителей Орловщины!», – отметил он.

https://t.me/warfakes/12616

https://t.me/warfakes/12678

Успехи российских подразделений на линии фронта не остаются без должного внимания высшего руководства страны. Этому свидетельствуют очередные высокие государственные награды, присвоенные нашим бойцам. Они отмечены за исключительные заслуги при выполнении оперативных задач.

⠀Я очень благодарен и признателен Президенту России Владимиру Путину. Сегодня стало известно, что наш Верховный Главнокомандующий своим Указом наградил сразу четверых бойцов спецназа «АХМАТ» орденами Мужества. По ходатайству уважаемого командующего Центральным военным округом генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева воины удостоены высоких наград. Их вручил дорогой БРАТ, командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов.

https://t.me/RKadyrov_95/3456

«Наши деды воевали, теперь я»

Мобилизованный военнослужащий из Ростовской области Кирилл выполняет задачи командира орудия в составе расчета самоходной гаубицы «Мста-С».

Как отмечает артиллерист, в его работе нет ничего проблематичного, а за время участия в специальной военной операции Кирилл уже успел побыть в отпуске, потом поехал обратно «на работу».

«У меня даже друзья сюда приезжают. Лично привозят гуманитарку. Тоже не боятся ничего. Многие хотят попасть, звонят, спрашивают, как приехать», — рассказывает военнослужащий. «Мысли такие: наши деды воевали, теперь я воюю. Все как полагается. За свою страну, за свою Родину, за землю, мать», — говорит Кирилл.

https://t.me/mod_russia/25077

В порядке отчета.

Продукция швейного цеха в Ростове, которая активно производится в том числе на средства читателей канала.

Всем кто помогал с закупкой материалов для производства - спасибо.

https://t.me/boris_rozhin/81299

Петропавловский Собор г.Пермь передали в зону СВО Архангелам Спецназа икону середины 19 века Архангела Михаила, Стяг и письма от детей для военнослужащих. Парни с величайшей радостью приняли в дар икону и сразу же решили вывезти ее из зоны СВО, чтобы сохранить ее в своём подразделении.

- С Божьей помощью мы победим. С Божьей помощью мы выстоим. Смерти нет, мы уходим в бессмертие!

https://t.me/rusich_army/8178

Милое фото с именинником из группировки "Отважные"

У этого парня сегодня (24.03) День рождения. Он счастлив, как никогда, ведь ему на фронт пришёл самый ценный подарок - самодельная открытка от дочки.

https://t.me/c/1801542020/3612

«Я смогу спасти жизни бойцам, потому что есть опыт» 58-летний врач высшей категории Владимир Новячкин из Чехова отправился в зону СВО вслед за сыном. Бывший военный доктор снял бронь в военкомате, восстановился в звании и возглавил один из госпиталей в Луганске. Семья, коллеги и пациенты были в шоке от такого решения: врач в возрасте, грамотный специалист и очень востребован. Но сплотились вместе и купили для него машину, которую загрузили медикаментами.

https://t.me/c/1046446760/110220

Этот серьёзный парень на моих руках – кот-миномётчик Гекон.

Практически в каждой располаге есть свой боевой кот. Характер видимо такой у русского солдата, везде где обоснуется – пригреет либо котика, либо пёсика. Сам не поест, а с животинкой поделится…

Миномётчик с рождения, два года назад котик появился в ящике от 82-мм мин у всеобщей любимицы, трехцветной кошки Няши-Маняши, и с тех пор переезжает следом за своим хозяином, командиром орудия миномётной батареи 1-й Славянской бригады с позывным Шум, из располаги в располагу. Взрывов не боится, очень любит печёночный паштет, и несмотря на свои внушительные габариты, за серыми нарушителями сохранности кухонных запасов летает грациозно и стремительно, как ящерица, давит мышей и крыс в любой, даже самой мелкой норе, за что и был прозван Геконом. Пригревшись, котик урчит, как мощный мотор нашей Тахи, чем моментально создает уют и напоминает бойцам о доме.

Такая вот фронтовая зарисовочка.

Ваша Марьяна Наумова

https://t.me/maryananaumova/990

Ну и еще несколько фронтовых котиков

Пришлось забрать

Не совсем котик, но зато фронтовой. Четвероногий караульный ЮВО перед заступлением в наряд

И на этом сегодня все.

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