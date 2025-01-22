Учитесь переобуваться и не краснеть

«США завозит мигрантов в Россию по линии среднеазиатских стран. В мигрантов они закладывают ваххабизм» - вещал Федоров лет 5 назад. А потом видимо или его подменили, или он впал в кому и ему заменили мозг. А мы окончательно запутались. Так мигрантов нам завозят США, чтобы полыхнуло или это наши соотечественники рядом с которыми жить безопаснее всего?

Фёдоровский НОД делает тоже самое. Количество мигрантов в России у них почти 17 миллионов. В то время как официальная статистика МВД = 6 174 777 иностранных специалиста иностранных специалиста, т.е. почти в 3 раза меньше чем рисуют лжецы из НОД. От общего количества мигрантов зависит показатель уровня преступности, который они высчитывают.

И это только прямая ложь. А ещё есть манипуляции, подробно разбирается тут, поэтому не будем повторяться. НОД использует ровно такие же уловки и аргументы в вопросе мигрантской преступности как и либеральные иноагенты. Кто бы мог подумать.

https://t.me/mnogonazi/21414

Евгений Фёдоров репостит Турецкий пантюркистский и проукраинский канал, вещающий на российскую аудиторию.

Для тех кто не в курсе, ТРТ — это турецкий аналог американского «радио свобода». Реальная цель взращивать русофобию у коренных народов России и воспитывать лояльность к Турции. Поразительно, что их сайт спокойно открывается из России, но для понимания прикрепляем скрины. С самого начала СВО они заняли проукраинскую позицию и транслируют украинскую пропаганду.

Если депутат Госдумы этого не видит, то он профнепригоден, но, скорее всего, всё он видит и хорошо понимает.

https://t.me/mnogonazi/21380

Через некоторое время, когда аудитория возмутилась, он осторожно удалил свой пост, но поздновато. «Будут сажать, либо стрелять как бешеных собак»

Позорно удаливший свой репост депутат Федоров снова на связи. Сейчас он угрожает расправой добрым русским людям, которые требуют наведения порядка в миграционной сфере. Кого конкретно он имеет ввиду, Федоров не говорит, но контекст очевиден.

https://t.me/mnogonazi/21411

А на днях депутат Федоров заявляет, что все российские политики, которые не состоят в его движение шизов НОД, работают на врагов —«американцев». Получается, что вообще всё политическое руководство РФ. Многие пишут, что Фёдоров — это какой-то дурачок. Рекомендуем не обманываться, просто почитайте его биографию. Человек всегда на «хлебных» должностях.

Федоров входил в «Политический консультативный совет» при Ельцине, хотя в своих роликах называет его сепаратистом и американским ставленником.

Как он попал в Госдуму текущего созыва?

По итогам состоявшихся 19 сентября 2021 года выборов региональная группа «Единой России» в Карелии и Мурманской области получила один мандат. Первый номер, губернатор Мурманской области Андрей Чибис ожидаемо отказался от мандата и 29 сентября он был передан Фёдорову. В Мурманской области Фёдоров никогда не жил.

Человек всю жизнь осваивает бюджеты (подробнее: почитайте, весьма любопытно) строит карьеру и выполняет поручения (вопрос только чьи).

https://t.me/mnogonazi/21503

Ученик из Таджикистана (за которых так топит Федоров) планировал устроить теракт в школе в подмосковном Реутове, — СМИ.

16-летний ученик местной школы №1 готовился к преступлению с сентября, собирая ножи и участвуя в запрещённых сообществах.

Подросток изучал теракты и делился планами расправы над одноклассниками. Его задержали дома, возбуждено дело по статье об участии в террористической организации. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

https://t.me/rosich_russia/71670

Ножи, которыми таджикский мигрантёныш планировал устроить русорез устроить русорез в школе подмосковного вилайета Реутов.

Ждём реакцию со стороны от офицера армии Российской Федерации Евгения Алексеевича Федорова.

https://t.me/rosich_russia/71671

А между тем Москва в топе самых криминальных городов России Такой антирейтинг составил международный портал Numbeo. Индекс безопасности — 64,4.

Вот так выглядит топ самых опасных российских городов по соотношению индекса преступности и безопасности:

1. Новосибирск

2. Екатеринбург

3. Санкт-Петербург

4. Москва

https://t.me/LegendaryMoscow/2937