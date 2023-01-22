Это надо же так бояться - Сенат США выдал спецслужбам «лицензию на убийство» Пригожина

Итак, Сенат США официально дал отмашку на открытие сезона охоты на руководителя группы «Вагнер» Евгения Пригожина и внес его в список террористов.

Насколько это серьезно? Серьезно. Почему? Потому что политические убийства и убийства во время боевых действий знаковых фигур противника — это фирменный почерк и английской, и американской спецслужб. И им для чистоты жанра при «открытии сезона охоты» совсем не помешало бы одобрение Сената. И — надо отдать им должное — спецы из ЦРУ и МИ6 в этом деле преуспели, как никто другой.

И у Главного управления разведки Украины, и у СБУ, и у Службы специальных операций Министерства обороны страны, и у курирующих все эти структуры агентов МИ6 и ЦРУ за эти годы на Донбассе был накоплен огромный опыт устранения неугодных. Они в свое время устранили здесь практически всех знаковых лидеров Сопротивления — Моторолу, Гиви, Захарченко, Никитенко, Мозгового, Дремова… Причем, никогда не действовали по шаблону. Очень долго выслеживали жертву.

Просчитывали все варианты перемещения «заказанного». Практически всех взрывали. Гиви убили в штабе его подразделения в Макеевке выстрелом из гранатомета с улицы. Никитенко установили взрывчатку в кафе, где он регулярно обедал. Мозгового взорвали в машине вместе с телохранителями. Много глав администраций погибло от взрывчатки с дистанционным взрывателем, установленным в их транспорте. Так погиб заместитель главы временной гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов и глава управления по молодежной политике района Дмитрий Савлученко.

Надо признать — и без Донбасса опыт политических убийств у англосаксонских спецслужб был накоплен колоссальный. И многовековой. При необходимости они дотягивались до первых лиц государства. Одно убийство презента США Джона Кеннеди чего стоит. Оно не раскрыто до сих пор. И не будет раскрыто никогда. Но то, что ЦРУ имело на Кеннеди даже не зуб, а огромный слоновий «бивень» — факт самоочевидный.

Не меньший «бивень» имела на президента и итальянская мафия, которая до этого всадила в игорные заведения на Кубе колоссальные деньги, а в результате революции на Острове Свободы потеряла все до копейки. А виноват в этом был, разумеется, Кеннеди. Он же втравил гангстеров в эту авантюру. По одной из версий, в деле убийства президента интересы мафии и ЦРУ удивительным образом совпали. Так что вполне возможно, что и «убийство века» они тоже готовили вместе.

Так что совершено не исключено, что для «окончательного решения» вопроса с Пригожиным спецы из МИ6 по обкатанной привычке захотят использовать местную донецкую или украинскую братву. Она в Донецке и на Украине никуда не делась и умудряется получать свой криминальный гешефт даже в разгар боевых действий.

Киллеры из Департамента спецопераций МИ6 — люди творческие. Они никогда не работают по одному и тому же шаблону. Теракты и заказные убийства — это их стихия. И «легендироваться» они могут под кого угодно — от специалистов из какого-нибудь Бюро добрых дел до волонтеров или соцработников. В Чечне во время наших контртеррористических операций они работали под крышей «Врачей без границ». Наши из ФСБ называли их «шпионами без границ».

Конечно, теперь Пригожину надо быть крайне осторожным. За ним будут охотиться хладнокровные, расчетливые профессионалы, не знающие жалости и сострадания, зато имеющие громадный опыт устранения неугодных.

О местных гостиницах тоже скорее всего придется забыть. Случай с Рогозиным наглядно продемонстрировал, что «заказанный постоялец» может легко стать мишенью для американских дальнобоев. Особенно если среди персонала найдутся какие-то предатели или завербованные ГУР или СБУ информаторы.

На днях в пригороде Киева — Броварах — погибло выcшее руководство Министерства внутренних дел Украины, включая самого министра Дениса Монастырского. И есть маленькая надежда, что наконец-то «проснулось» руководство Службы внешней разведки, которое почти год с самого начала операции пребывали то ли в спячке, то ли в коме. И наконец-то наши разведчики и диверсанты после серии резонансных терактов со стороны наших врагов начали доставать «клиентов» на их же территории. Кстати, исполнением заказа на Пригожина вполне могло бы заняться и МВД Украины. У них своих штатных киллеров навалом. И связи с братвой по обе стороны границы имеются. Так что наши вполне могли сработать на опережение и отправить взрывом вертолета с верхушкой МВД незалежной своебразное послание: мол, даже не думайте. Иначе одним вертолетом не отделаетесь…

Если это так — перед нашими спецами остается только снять шляпу. А самому Евгению Викторовичу Пригожину пожелать долгих лет жизни.

https://newsland.com/post/7644...