Высоко-Петровский мужской монастырь

Серьезный ущерб нанес Высоко-Петровскому монастырю 1812 год

. После взятия Москвы наполеоновскими войсками, в нём расположилась «тысяча французских кавалеристов». Все, что осталось в обители, было разорено и разгромлено (в том числе и богато украшенные надгробия бояр Нарышкиных), храмы подверглись осквернению

. Архимандрит Иоанникий успел вывезти ризницу и реликвии в Ярославль. В Боголюбской церкви на крючья, забитые прямо в иконостас

, французы подвешивали туши скота. Здесь же маршал Мортье

выносил москвичам смертные приговоры по подозрениям в поджоге города. Обвиняемых расстреливали на бульваре, у стен обители, а хоронили возле колокольни.

Нарышкинские палаты и церковь Петра Павла 2015 год

Собор святителя Петра, митрополита Московского — является самым древним храмом в монастыре и по своей архитектурной форме в настоящее время не имеет аналогов: восьмигранная башня со шлемовидной главой, возвышающаяся над 8-лепестковым нижним ярусом:После разорения, которое учиниле в соборе французы во время войны 1812 года, собор был отремонтирован и в 1813 году вновь освящен.Во второй половине XVIII - первой половине XIX века круглая паперть Собора Петра Митрополита была постепенно засыпана землей.В начале ХХ века ранее позолоченная крыша собора была грубо выкрашена масляной краской.Капитальные ремонты собора не предпринимались в XIX веке, вычинивалась лишь крыша.В ХХ веке не проводилось даже косметического ремонта. После упразднения монастыря в 1919 году здание собора арендовалось ОСОАВИАХИМом. Здание собора к концу 1940-х гг. окончательно пришло в ветхое состояние.Первый этап реставрации 1954-1957 гг. состоял в вычинке кирпичной кладки стен и ремонте железной кровли.Полномасштабные реставрационные работы по восстановлению Собора Петра Митрополита были начаты Борисом Дедушенко в 1979 году во время второго этапа реставрации монастыря. С 1979 года началась собственно реставрация памятника: восстановлены первоначальные оконные проемы 1514 года, расчищен пол до отметки XVI века, восстановлена черепичная крыша.Сейчас, в память об этом можно увидеть кусок переделанного окна: