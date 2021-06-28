Высоко-Петровский мужской монастырь
Давайте посетим Высоко-Петровский монастырь, который находится на Петровке в Москве.По повелению Ивана III архитектор Алевиз Фрязин возвел в 1514 году в монастыре первый каменный собор Петра Митрополита. Это достаточно редкий по форме и объемно-планировочному решению памятник архитектуры. Здание представляет собой столпообразный центричный храм, сложенный из красного кирпича высотой 23 метра. Собор одноэтажный, двухъярусный. Первый ярус представляет в плане октаконх, четыре больших полукружия которого ориентированы по сторонам света. Над октаконхом возвышается восьмерик, покрытый черепичной шлемовидной кровлей. Нижний ярус также покрыт черепицей, форма покрытия – конховая. Здание было окружено круглой в плане галерей на арках без сводов, к дверям вели белокаменные ступени невысоких лестниц.
Архимандрит Григорий пишет: «В 1505 году великий князь Василий Иоаннович в честь московского святителя и чудотворца «со многим желанием и верою» повелел заложить в монастыре каменную церковь во имя святителя Петра» (Высокопетровский мужской второклассный монастырь в Москве. М, 1899. С. 6). Во второй Софийской и Воскресенской летописях под 1514 годом значится: «тоя же весны благоверный и христолюбивый князь великий Василий Иванович всеа Руси с многы желанием и верою повеле заложити и делати церкви каменныа и кирпичныа на Москве:
.. да за Неглимною церковь святый Петр Чудовторец митрополит всеа Руси... а всем тем церквам был мастер Алевиз Фрязин...» (ПСРЛ. т.6. с. 254. т. 8. с. 254).Главный вход с красивыми массивными воротами:
Считалось, что до нашего времени сохранился поздний собор, построенный в конце XVII века и что именно на его освящении присутствовал Петр. Однако кропотливые натурные исследования 1979 года, проведенные Борисом Дедушенко однозначно доказали, что до настоящего времени сохранился первоначальный собор, построенный зодчим Алевизом Фрязиным в 1514 году.
В 1689-90 годах собор был отремонтирован и заново освящен в присутствии Петра I. Одновременно с этим ремонто была постоена и белокаменная галерея-паперть вокруг храма. 8 мая 1690 года «цари государи и великие князья Иоанн Алексеевич и Петр Алексеевич...» были в Высоко-Петровском монастыре на торжестве по поводу освящения церкви Петра Митрополита, слушали в ней литургию, а затем Петр жаловал ближних людей и угощался в кельях архимандрита (Строев П.
М. Дворцовые разряды. Спб. 1865. т. 4). Это событие имело глубокие политические подтексты. Собор Петра митрополита – первый каменный монастырский храм, который является памятником укрепления московской государственности и превращения Москвы в центр православия. Кстати, Церковь во имя Боголюбской богоматери также символизировала собой несправедливость притязаний на власть царевны Софьи (Зверинский В. Материалы для историко-топографического исследования православных монастырей Российской империи. Спб. 1892. С. 11). Собор Петра Митрополита также символизировал победу Петра, венчанного на царство вместе с Иваном. После нового стрелецкого мятежа 1689 года, после бегства Петра в Троицкую лавру, последующей его победы над Софьей и заключения ее в монастырь, Петра I считал своим долгом «отблагодарить своего святого покровителя Петра Митрополита и тем самым указать подданным на свои законные права на трон. Так что ремонт и торжественное освящение Собора Петра митрополита были более чем многозначительны. (Зверинский. С. 111). Собор стал памятником победы Петра I в борьбе дворцовых группировок за власть.Высоко-Петровский монастырь. Апрель 2014 года
Уже после освящения, к 1691 году были закончены работы над иконостасом и внутренним убранством Собора Петра Митрополита. Первые упоминания о новом иконостасте относятся еще к 1687-1688 годам: «...Климу Михайлову с товарищи» поручено «делать в церкви верховных апостол Петра и Павла, что у Петровских ворот» иконостас. Работы по изготовлению иконостаса проводились до начала 1691 года.
Общая схема монастыря:
Собор святителя Петра, митрополита Московского — является самым древним храмом в монастыре и по своей архитектурной форме в настоящее время не имеет аналогов: восьмигранная башня со шлемовидной главой, возвышающаяся над 8-лепестковым нижним ярусом:Серьезный ущерб нанес Высоко-Петровскому монастырю 1812 год. После взятия Москвы наполеоновскими войсками, в нём расположилась «тысяча французских кавалеристов». Все, что осталось в обители, было разорено и разгромлено (в том числе и богато украшенные надгробия бояр Нарышкиных), храмы подверглись осквернению. Архимандрит Иоанникий успел вывезти ризницу и реликвии в Ярославль. В Боголюбской церкви на крючья, забитые прямо в иконостас, французы подвешивали туши скота. Здесь же маршал Мортье выносил москвичам смертные приговоры по подозрениям в поджоге города. Обвиняемых расстреливали на бульваре, у стен обители, а хоронили возле колокольни.
После разорения, которое учиниле в соборе французы во время войны 1812 года, собор был отремонтирован и в 1813 году вновь освящен.
Во второй половине XVIII - первой половине XIX века круглая паперть Собора Петра Митрополита была постепенно засыпана землей.
В начале ХХ века ранее позолоченная крыша собора была грубо выкрашена масляной краской.
Капитальные ремонты собора не предпринимались в XIX веке, вычинивалась лишь крыша.
В ХХ веке не проводилось даже косметического ремонта. После упразднения монастыря в 1919 году здание собора арендовалось ОСОАВИАХИМом. Здание собора к концу 1940-х гг. окончательно пришло в ветхое состояние.
Первый этап реставрации 1954-1957 гг. состоял в вычинке кирпичной кладки стен и ремонте железной кровли.
Полномасштабные реставрационные работы по восстановлению Собора Петра Митрополита были начаты Борисом Дедушенко в 1979 году во время второго этапа реставрации монастыря. С 1979 года началась собственно реставрация памятника: восстановлены первоначальные оконные проемы 1514 года, расчищен пол до отметки XVI века, восстановлена черепичная крыша.Нарышкинские палаты и церковь Петра Павла 2015 год
Сейчас, в память об этом можно увидеть кусок переделанного окна:
Кроме изменения формы окон, в храм были добавлены живописные наличники и порталы. Сейчас об этом напоминают только старые фотографии, на которых это отчетливо видно:
Удивительная цветная фотография собора святителя Петра, сделанная в 1973 году, где отлично видны изменения, внесенные Нарышкиным:
В 1979 году начались реставрационные работы по восстановлению первоначального облика храма, для придания ему такого вида, каким он был первоначально в 16 веке. Кроме этого был расчищен пол до уровня тех же лет.Собор Петра митрополита
В наше время отреставрированный собор является настоящим украшением Высоко-Петровского монастыря, выделяясь и запоминаясь своей уникальной архитектурой.
Образ святителя Петра над входом:
Наибольшее впечатление осталось от посещения Надвратной церкви Покрова Пресвятой Богородицы и колокольни:
Там только один путь наверх много чего стоит:
Данная церковь меня поразила тем, что внутри все иконы и другие элементы были выполнены из керамики, такого я еще не видела:
Забавной деталью было то, что многие иконы на стенах держались на фигурках животных:
Отдельно стоит отметить огромное керамическое распятие, сразу привлекающее на себя внимание:
За распятием узкий винтовой проход наверх к колокольне, где находится звонница:
Колокола:
Сверху открывается отличный вид:
Церковь Преподобного Сергия Радонежского была построена в конце 17-го века и первоначально была одноглавой, однако вскоре свод был полностью переделан. Одна из самых ранних фотографий датирована концом 19 века:
После революции храм был закрыт и передан под библиотеку, в 40-х годах на церкви уже не был крестов:
В дальнейшем храм был отреставрирован и сейчас встречает нас во всей своей красе:
Обновленный иконостас потемнел из-за производственного брака при его золочении:
Фрагмент иконостаса церкви Преподобного Сергия Радонежского в Высоко-Петровском монастыре
Огромная золоченая люстра:
Решетки на окнах:
Кое-где из-под штукатурки пробивается старинная роспись:
К сожалению, не удалось попасть в Боголюбскую церковь, поэтому любоваться ей пришлось снаружи:
Собор Боголюбской иконы Божией Матери:
Кем-то оставленная лестница:
Часовня-склеп (на переднем плане)
Вид с колокольни:
В основной объем церкви попасть не удалось, зато с торца обустроен небольшой магазин с разными церковными товарами и сувенирами. Но там можно рассмотреть остатки старых фресок, которые пробиваются из-под штукатурки:
Удивительно, какая разница в качестве современной росписи и того, что осталась от прошлых лет. Лично мне, такие образы гораздо симпатичнее с художественной точки зрения:
Церковь Петра и Павла, внешний вид:
Церковь Толгской иконы Божией Матери, внешний вид:
Икона на фасаде:
Вход в храм Толгской иконы Божией Матери:Церковь Толгской иконы Божией Матери:Фрагмент керамического иконостаса церкви Толгской иконы Божией Матери:Фрагмент керамического иконостаса церкви Толгской иконы Божией Матери:Фрагмент керамического иконостаса церкви Толгской иконы Божией Матери:Монастырское кладбище с XV века было местом погребения братии Высоко-Петровского монастыря и знатных жителей Москвы. С советских времён и поныне эту неотъемлемую монастырскую территорию, врезаясь в неё клином, занимает детский сад № 878, который устроил на монастырском погосте прогулочно-игровую площадку. В ходе археологических раскопок, проведённых Институтом археологии АН СССР в 1955-1986 годах, за алтарной апсидой Петровского собора на монастырской территории, ныне занимаемой детским садом, были обнаружены хорошо сохранившиеся захоронения XVI-XVII столетий с саркофагами и надгробными плитами, на которых можно прочесть надписи. Ныне извлечённые из земли саркофаги и надгробные плиты выставлены для обозрения и в ожидании надлежащего погребения у южной стены Церкви Преподобного Сергия Радонежского. Проблема возвращения монастырю незаконно занимаемой детским садом территории древнего православного некрополя и его восстановления в подобающем виде является важным направлением возрождения ландшафтного и архитектурного ансамбля Высоко-Петровского монастыря. В настоящее время затянувшийся территориальный спор между Высоко-Петровским монастырём и дошкольным учреждением решается Правительством Москвы. Надгробные плиты и саркофаги, извлечённые из монастырского некрополя, где ныне устроена игровая площадка детского сада:
И еще несколько фотографий с территории Высоко-Петровского монастыря.
Небольшая звонница:
Крест на часовне-усыпальнице Нарышкинных:
Памятный камень:
Ряд старых погребальных плит:
Вид сквозь галерею у подножия Сергиевской церкви:
Кто-то нашел здесь возможность уединиться для чтения книги:
Нарышкинские палаты с надвратной церковью:Отделка каменных наличников 2 этажа Нарышкинских палат:Настоятельский корпус Высоко-Петровского монастыря (1690 года постройки):
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